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اختفاء مواطن سعودي في لبنان وزوجته تتلقى اتصالاً من مجهولين
صحيفة المرصد : قدمت زوجة مواطن سعودي بلاغًا لدى قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الجمعة، يفيد باختفاء زوجها، في منطقة العقيبة، وهي إحدى قرى قضاء كسروان، في محافظة جبل لبنان.
وأشارت السيدة في بلاغها، وفقًا لما أوردت صحيفة النهار اللبنانية، إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهولين، طالبوا فيه بفدية مالية، مقابل الإفراج عن الزوج المختفي، ما يرحج أن يكون الأمر اختطافًا؛ لغايات المال.
بدورها أكّدت مصادر أمنية لبنانية، أن التحقيقات بدأت لدى الأجهزة الأمنية المعنية، فور تبلغها بالأمر، وحتى الساعة لم تتوصل إلى أي جديد، فيما يخص الحادثة.
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التعليقات
22 -2017-11-10 19:53:34
هاذي نهاية السياحه في الدول العربيه
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21 - الوطن غالي2017-11-10 19:51:28
اكيد اختطاف يبون افلوس الشكوا لله
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( عدد التعليقات 18 )20 - ياسر11
تل ---- أمن من الدول العربية
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19 - متفهم2017-11-10 19:49:53
الى كل المعلقين الذين يتشمتون بوضع المختطف اولا أحمدو الله ع وضعكم وراعوا مشاعر أهله وأدعو له وكل واحد يحط نفسه مكانه او مكان أهله الامر الثاني يمكن اختطف قبل اعلان مغادرة لبنان او بعدها مباشرة
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18 - عبدالرحمن الدوسي2017-11-10 19:47:57
سبحان الله لبنان مغتصب من إيران ودولة عصابات ومليشيات وتروح سياحه لاحو لله .. الله يفك اسرهم ويردك سالمة
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17 - بصائر للناس2017-11-10 19:47:35
اسأل الله ان يرده سالما معافا كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .
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16 - كفيل يماني2017-11-10 19:45:56
• قرَّ الرأيُ على كذا : صحَّ العزم عليه :- قرَّ رأيه على ولي الأمر : أزمع وعقد النيّة عليه شكلي بطلق زوجي واصلة
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15 - محمد الغامدي2017-11-10 19:39:59
الدولة اعزها الله اعلنت انه على الجميع مغادرة لبنان فورا ، لماذا تاخر في المغادرة ومن هي الجهة الطالبة فدية وهل للزوجة علاقة بالخطف وهل هي لبنانية او سعودية . الله يعينه ينتظر قليلا ماحد فاضي له ابد
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14 -2017-11-10 19:37:55
حتى من قبل تصاعد الأحداث اللي يروح لبنان بعد حادثة اغتيال رفيق الحريري أهبل ويستاهل ماجاه
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13 - سعود2017-11-10 19:36:49
اذكروا الله واستغفروه .
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12 - ali2017-11-10 19:31:44
القانون لا يحمي الهبل يستاهل
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11 - مطقطق2017-11-10 19:31:12
شغل عصابات المجوس في لبنان
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( عدد التعليقات 13,460 )10 - العنيد
.الدولة طلبت من رعاياها مغادرة البلد وش مقعدك فيها. واللي يخرج من داره ينقل مقداره.
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9 - السووواني2017-11-10 19:27:57
يستاهل وش ودَّاه هناك هو وحرمته ههههه خل تطلعه فلوسك السياحية
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8 - الحقباني2017-11-10 19:27:05
2 - موسى بن موسى 2017-11-10 19:17:28 السعودي اللي يسافر دوله عربيه غير خليجيه غلطان كلهم حقد ونصب وضغينه كلام صحيح علم وكذلك سعودي مافي من يدفع عنه
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( عدد التعليقات 13,460 )7 - العنيد
وش موديه من الأساس ؟ ! صل فرضك ، واقضب أرضك ، واحمد الله على العافية .
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6 - @@@@@2017-11-10 19:25:56
قالوا لكم غادروا فورا ..... ما تفهمون
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5 - واحد مواطن2017-11-10 19:24:28
بعض الناس!!وبعض الدول,مهما أحسنت إليها وقدمت المساعدات والدعم المالى الضخم والسياسى اللامحدودلإستقرارها,يخونك اؤلئك الناس وتطعنك تلك الدول فى الظهروتتخلى عنك وقت الحاجة,وفى نفس الوقت تخدعك يكلام معسول
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4 - الباحث عن الحقيقة2017-11-10 19:22:15
سبحان الله الدولة أمرت رعاياها بالخروج من لبنان حزب الله فكل واحد يتحمل مسؤولية ما يحدث له من مليشيا حزب الله الاجرامية ولصوصها المجرمين
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3 - ياليل ابولمبه2017-11-10 19:21:41
الخليج وبس كأنك في بيتك
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2 - موسى بن موسى2017-11-10 19:17:28
السعودي اللي يسافر دوله عربيه غير خليجيه غلطان كلهم حقد ونصب وضغينه
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1 -2017-11-10 19:16:32
خلوه يخيس عندهم
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بواسطة : عبدالله
ادي له...
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