اختفاء مواطن سعودي في لبنان وزوجته تتلقى اتصالاً من مجهولين

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صحيفة المرصد : قدمت زوجة مواطن سعودي بلاغًا لدى قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الجمعة، يفيد باختفاء زوجها، في منطقة العقيبة، وهي إحدى قرى قضاء كسروان، في محافظة جبل لبنان.

وأشارت السيدة في بلاغها، وفقًا لما أوردت صحيفة النهار اللبنانية، إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهولين، طالبوا فيه بفدية مالية، مقابل الإفراج عن الزوج المختفي، ما يرحج أن يكون الأمر اختطافًا؛ لغايات المال.

بدورها أكّدت مصادر أمنية لبنانية، أن التحقيقات بدأت لدى الأجهزة الأمنية المعنية، فور تبلغها بالأمر، وحتى الساعة لم تتوصل إلى أي جديد، فيما يخص الحادثة.

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