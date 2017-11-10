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شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”
صحيفة المرصد – رويترز : قالت وكالات أنباء روسية، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، تصافحا وتبادلا التحية وبعض الكلمات.
وقالت الوكالات: إن ترامب اقترب من بوتين خلال التقاط صور تذكارية جماعية لزعماء العالم في مدينة دانانج الفيتنامية، وربت على كتفه.
وأظهرت مقاطع فيديو مصافحة بدت “باردة” بين الرئيسين اللذين تمر علاقاتهما حاليًا بتوتر شديد، وسط خلاف في وجهات النظر، وتبادل للاتهامات بأفعال غير ودية بين البلدين.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قوله: إن الرئيسين لم يُجريا محادثات بعد، لكنه أوضح أن موسكو تحاول ترتيب اجتماع منذ أيام.
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التعليقات
11 - الحويطي2017-11-10 22:13:54
في الهواء سواء ولبس واحد
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10 - عامل مزرعه..🌴🌴2017-11-10 22:01:30
شكله مايحب اللون الأزرق..وهم ملبسينه هالجاكيت مدري الكوت...مزاجه معكر.. ..والأخلاق متقفلهههه..الله يهديه للإسلام ويشرح صدره..
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9 - ريلاكس2017-11-10 21:46:13
المهم لبس البشوت الصينيه ... مطقمين الشيبان والعجايز ...
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8 - loving liberal2017-11-10 20:55:19
المهم انهم ناس متعلمين وعايشين في رفاهيه ولبس اناقه وحنا ضيعتنا الغنم والبعارين ياراكباً من عندنا على حايلً منجوبه مصفقوها الشواويه مشيها في زرفال مايمل راكبها
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( عدد التعليقات 31,299 )7 - برق _ الحرم
((((( ابك_ الله يضيعكما يا ((اعداء_ السلام)) مثل ماضيعتما العالم ..... بصناعة السلاح وتسليح المنظمات ))))
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6 - تعليق 32017-11-10 20:26:54
أي وفد الله يرحم شيبانك ... حنا على الحديدة
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5 -2017-11-10 20:18:19
وين برود سلم عليه عادي لكن انتم كل شي عندكم فيه شكك شوف كيف سلم شوف كيف طالع شوف كيف جلس نكد
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4 - كفيل يماني2017-11-10 20:04:37
يهبل يجنن دونالد و بارون ترامب
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3 - ناصر2017-11-10 19:59:39
طيب اين الوفد سعودي
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2 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-10 19:58:56
القط صاحب السعادة يتولى منصباً دبلوماسياً بسفارة بريطانيا في العاصمة
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1 -2017-11-10 19:51:35
يا رب تحمنا من مكرهم
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