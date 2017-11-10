غلالات الأوهام ..فجوة ردمها سلمان !

بقلم : أ.د.صالح بن سبعان

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ظللت أصرخ حتى بح صوتي ، سواءً من خلال المقالات التي أكتبها اومن خلال الإعلام المرئي والمسموع، بأننا لا نعاني مشكلة إمكانيات وإنما مشكلتنا في الكيفية التي نوظف بها الإمكانيات المتوفرة . وحاولت بشتى الطرق أن أؤكد بأننا نهدر الإمكانيات المتاحة بين أيدينا بطرق عديدة ، وأن الأمر في بعض نواحيه يخرج من إطار الخطأ ليدخل في إطار الخطيئة . .

وأعرف أن البعض سيسارع إلى القول بأننا لسنا بهذا السوء ، وأن أوضاعنا خيرُ من كثير من أشقائنا ، وأعرف أن بعضهم سيتبرع باستعراض ما تم من إنجازات ، أعرفها قبل غيرى بحكم عملي الأكاديمي . ولكن فات هؤلاء إن ما أتحدث عنه يتجاوز ما أنجز ، لأننا معنيون بما لم ينجز وكان من الممكن أن ينجز ….. هذا أولاً .

أما ثانياً ، فإنني على يقين لا يتطرق إليه الشك ، بأن المملكة تملك مواصفات الدولة العظمى ، وأنني أحاكم آراء المسئولين فيها بهذا المعيار ، وليس بالمقارنة مع أشقائنا في المنظومتين الإسلامية والعربيـة .

فلبلادنا ـ ولله الحمد ـ وضعها الاستثنائي الخاص بين دول العالم ، وعلى كل مواطن ومسئول فيها أن يعي هذا الوضع جيداً . وهي مهيأة كملاذ روحي لكل المسلمين ، وكأكبر مصدّر للنفط في العالم ، وصاحبة أكبر احتياطي من الذهب ، وبحكم مساحتها وثرواتها المعدنية وموقعها الجيوبولتيكى لأن تعلب دوراً يتعاظم باستمرار ، خاصةً في ظل الظروف الدولية الحالية والمستقبلية السياسية والاقتصادية والثقافية .

وبهذا المعيار : هل أداءنا يتناسب فعلاً وهذا الأفق ؟..

هذا هو المنطلق …. وهذا هو الميزان الذي نقيس به الأفعال .‏’

هذا هو الميزان الذي نقيس به الأفعال . !