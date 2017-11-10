شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” مقطع فيديو” خلال الساعات الماضية يبرز تناقضات تصريحات حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية بشأن تدخل إيران في الشأن اللبناني .

وفي بداية الفيديو قال “نصر الله” أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان مع دليل وليس ادعاءات ” .

وتناول الفيديو تصريح قديم لـ “نصرالله” قال فيه ” مشروعنا الذي لا خيار لنا غيره هو مشروع دولة إسلامية وحكم الإسلام وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الإمام الخميني ” .

وأصاف “نصر الله” في تصريح آخر خلال “الفيديو” أن ميزانية حزب الله ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران.

وكان ” نصر الله” قال في تصريح له ” اليوم” السعودية تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي وإيران لا تتدخل مطلقاً ” ما دفع نشطاء التواصل لرصد تصريحاته السابقة بشأن تدخل إيران في لبنان ودعم حزب الله .

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