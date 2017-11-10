شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” مقطع فيديو” خلال الساعات الماضية يبرز تناقضات تصريحات حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية بشأن تدخل إيران في الشأن اللبناني .
وفي بداية الفيديو قال “نصر الله” أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان مع دليل وليس ادعاءات ” .
وتناول الفيديو تصريح قديم لـ “نصرالله” قال فيه ” مشروعنا الذي لا خيار لنا غيره هو مشروع دولة إسلامية وحكم الإسلام وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الإمام الخميني ” .
وأصاف “نصر الله” في تصريح آخر خلال “الفيديو” أن ميزانية حزب الله ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكان ” نصر الله” قال في تصريح له ” اليوم” السعودية تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي وإيران لا تتدخل مطلقاً ” ما دفع نشطاء التواصل لرصد تصريحاته السابقة بشأن تدخل إيران في لبنان ودعم حزب الله .
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تناقض مضحك بين خطابات حسن نصرالله اليوم و الأمس !! 📺— مثيب المطرفي (@Muthieb) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧
* ندينك من لسانك يا #حزباله 👌🏼 pic.twitter.com/8NaJrzJDOL
التعليقات
اناشد كل شخص شريف يحب علي والحسن والحسين الرد على هذا الجبان القذر وآل ببت رسول الله بريؤن منكم ياسافل عيب عليك تدافع عن قتلة السوريين والعراقيين
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هيا شوف الدجال شنو يقول جد مو بغريبه عليهم التقيه يقتلون نفس وتباكون علا جنازته خووووووووونه عملاء
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والله باحسن. انت لا تمتلك ذره من الأخلاق وليس عندك شرف لانك خنت لبنان وشعبها وحزبك الذي قتل الحريري والله عار عليك تدافع المجوس قتلة العراقيين واللبنانيين والسوريين ؟؟؟
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دليلنا عصابتك السوداء يا زميرة فهي مستوردة من ايران.
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العار يريد دليل على تدخل ايران بلبنان ودليلك بأقذر هو لسانك أليس هذا دليل واعتراف من جنابك النجس ؟؟
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صادوووووووه . مثل ماقال المثل حبل الكذاب قصير
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4 - ابو العز الدمشقي 2017-11-10 23:31:19 قلم خلصتي العده؟؟ بدي اتزوجك واجيب حسن نصر ابليس يرقص هو وفرقتو .. شو رايك ؟::خليه يروح لأيران منشان يتحسس به ودعه عند جدوه بلاش مشاكل عنا بيكفي حسن ابليس
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والله ياكذاب ويامنافق انت مستعد تبيع شرفك لاسيادك المجوس.
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تعلي174 الكويت وعمان وقطر بيد ايران والكويت تخاف من ايران وتجاهلها على حساب السعوديه والكويت فيها خلايا حزب الله واضحه امام الحكومة وآخرها خلية العبدلي وانا اقول لك الكويت خائفه من ايران
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اللهم اجعل مانتحدث به عن الأخوان الخونة المنافقين المخادعين أعدائك وأعداء رسولك والاسلام والمسلمين وبلادناالمملكة العربية السعودية وحكامنا آل سعودرعاهم الله في موازين حسناتي وأجرني عليها يارب العالمين
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لعنة الله على الخنازير واذنابها خامنئي والخنزير النتن بشار والخنزير الخبيث حسن زميره
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الزميرة اعترف سابقا بانة يعتنق ولاية السفيه
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مهما تصيح يا حسن نصر الله السكين تسن على المسن أنت وحزبك المجرم ستودعون قريبأً ويرتاح منكم لبنان.
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كم بكيت علا اطفال ونساء وشيوخ اخواننا في الشام والعراق بسببك يقذر يارب يارب انك قادر علا كل شي ان تقبض روحه ومن دعمه وبشار المجرم السفاح ونوري الهالكي وسيدهم نظام ايران الخوميني الخونه الكلاب
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قال في تصريح له ” اليوم” السعودية تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي وإيران لا تتدخل مطلقاً ”» الزميرة وشياطينة يقلبون الحق باطل والعكس علية من الله مايستحق
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مشكلة لبنان احزاب وتكتلات كل حزب هو عامل فيها باشا ورئيس ضايع في الطاشة الدولة لوحيدة اللي ماتعرف الرئيس من الوزير بكل صراحة شي مخزي ياعيب الشوم عليكم
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الحقير هو يعترف بأن تسليح وتمويل حزب الشيطان من ايران أليس هذا دليل ياعار؟
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هذاالحقير اكبر منافق وكذاب وخادم المجوس ويلحس أحذيتهم. وانا اسأله عن القنوات الشيعيه التي تبث من اسرائيل حسب تقرير قناةRT الروسية والله دجال
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الزميرة يكذب مثل مايتنفس
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كم كان فيه أناس مخدوعين في حسن نصر الله ولكن الثورة السورية بينته على حقيقته الآن توضح كل شيء ...وقريباً ستحل به عقوبة هو وجنده وأتباعه .
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**روح تبرك في لحيه جدك وسيد زمانك طس بلي ميحفظك ينفسيه يمنافق
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ذنب ايران زميره سيدك وصاحب زمانك كم تمنيت ان أسحب لحيتك وانت والوطي هجرتو أبناء العرب بدماركم وخرابكم ونفاقكم لعنه الله عليكم يخونه الإسلام والمسلمين ولعرب والعروبه
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لكن مهما كان المفروض( الكويت )تقف معنا مو تصير بما يسمى حياد حنا دافعنا عنهم بحرب الخليج وتعرضنا للخطر والصواريخ تنهال على بلادنا وتضررنا ليس فقط كبشر بل حتى ممتلكات واقتصاديا"
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مسكين هذا الدويعية الأخونجي الأخواني مالقاها لاهو خارج السجن باسترداد لحيته ورجوعها لطبيعتها ولا هو بداخله بذهابه للحور العين بعد هلاكه.القرضاوي تركه والرافضي طرده والداعشي رفضه ههههههههههه
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وأراد السفر برحلة دون عودة الى الحورالعين فاستفتى أحد المساجين معه من الدواعش المتخصصين بارساليات هذه الحور فأجابه أنهم لن يستقبلونك بعد هلاكك لأنك أخواني ولأنهم لايحبون المساجين بل المفجرين ههههههههه
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حسن نصر الله كفشناك والله اللي طلعك على حقيقتك أبشر بقصف ما تدري من أين مصدره وكل هذا جزاء جرائمك في لبنان وسوريا والعراق...إن الله يمهل ولا يهمل.
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اما البحرين لازالت تشكي وتعاني من تدخل إيران وقطر '
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162 - @انه 2017-11-10 ومن يدعمك يازميره غير إيران ههههههههههه ايران فقط نسيت الخائن وبوه الي باع الخليجيين وفتح المزرعه على مصراعيها لدخولهم بدون تأشيرات هذا كلب ومعروف لكن بلانا من الوسخ وابوه
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لمى🐷👳""إذا هم تركو السعودية ومايعادونها وما يؤذونها# وش دخل طلباتك بهذا الموضوع الموضوع عن الروافض واحبابهم الاخونج #الكويت لم يقصفهم الحوثي والاذناب عندهم تقية ماتحركو وعمان لها علاقه مع إيران
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الرحى تدور الآن على الروافض وكأن عقوبة مساندة بشار وتدخلهم في سوريا وقتل الناس الأبرياء بلا رحمة تقترب منهم فسبحان من يغير الأحوال ...لا أحد يستهين بالدعاء.يظنه البعض سلاح الضعيف ولكنه اقوى سلاح .
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والله انها مؤامره ضد السنه العراق كان الشيعه والسنه اخوه وجيران يوم تدخلت الماجوسيه الخومينيه ولايه القميط لعنه الله عليها زرعت الحقد بقلوب مليشيات شيعيه ليسو كلهم خبثاء يوجد الكثير منهم ضدايران
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على السعودية ودول الخليج اخراج جميع اللبنانيين الى بلدهم لبنان حيث نصراللات يعتني بهم ...
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صاحب الزمان ونائبه بالحق هههه 😂 صاحب الزمان طاح في حفره من١٢٠٠ سنه وصار مومياء.والنائب الخميني جنازته كانت فضيحه تقطع الكفن وبانت البلاوي😎
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ومن يدعمك يازميره غير إيران ومن قتل الشعب السوري ومن دمر العراق ومن دمر لبنان غيرك انت وأمك ايران والآن حان الحساب!
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مليشيات بغزة ولا لهم علاقة بالرئاسة استولو على غزة ويقودهم خالد مشعل وصاروخ يطلق بدون إصابات مثل نصر الآت فقط تحرش ب إسرائيل لكي تقصف غزة ولبنان
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وتوالت الأخبار أن القرضاوي كبير دعاة الأخونجية الأخوان لما أراد التواصل مع الداعية أبو لحية منتوفة بسبب عوامل التعرية كذبآ وصدقآ بسبب وصول أخبار سجنه اليه وجده وقد دخل السجن وأصابته حالة اكتئآب شديدة.
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يامنافق ويا كذاب انت مرارا وتكرارا تتشدق بانك كلب من كلاب اسايادك في ايران
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ت 153 - ابو العز الدمشقي / هههههههههههههههههه اجل الله يعينك
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حسن نصر الفتنه كمن يغطي وجهه وعورته مكشوفه فانت محرج ان قلت له ان عورتك مكشوفه وحرج ايضا من بقاءها مكشوفه لله يكشف بحاله( الخنزير ) وعليه من لله مايستحق
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ههههه ياحماس يا اخونجيين لو المليشيات اللي سمحتو لها بالتسلح اللي تتبع ل إيران بالولاء لو كانت ضد إسرائيل وكذلك انتم كان انهت عليكم إسرائيل لنكن واقعيين وهذه حقيقة خالد مشعل وحاشيته يسافرون بحرية!
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الروافض دمرو المنطقه العربيه العراق سوريا اليمن لبنان اي عرب انتم يأحفاد المجوسي اذكرو دوله عربيه دمرت اشقائها غيركم انتم لايوجد دمرتم العرب وقتلتم اطفال وشيوخ احنا منسويها يروافض يكلاب النار
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حماس الاخونجية سمحت بمليشيات فلسطينية رافضية ولاىها لإيران وسلحتهم وتم تصويرهم يبون الهلال الشيعي لبنان سوريا العراق غزة محتلة باقي فقط السعودية والبحرين ليكتمل هلالهم الشيعي الله يكفينا شرهم
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قلم خلصتي العده؟؟ بدي اتزوجك واجيب حسن نصر ابليس يرقص هو وفرقتو .. شو رايك ؟
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تبغى مثال واحد انت اكبر مثال ياعميل يامجرم لكن الموت جاك وايامك صارت معدودة ياقاتل
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الروافض يتميزون في النفاق وحسن نصر الشيطان وعرصه صاحب الزمان عندما قصف إسرائيل بصواريخه المفرقعه المزيفه وردو عليه بصواريخ دمرت لبنان ياكلب ايران من للي عمر لبنان وأعاد استقرارها المملكه يخونه
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اكبر كذاب وخاين للعرب والمسلمين حسن صفيرة اليوتيوب يعج بتمجيدة ليران ولقاسم سليمان هالكذاب والله انه راس الفتنه وخاين وطنه لمصالح المجوس
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لكن الصفوي المعمم المجوسي زنديق ايران وكلبها النابح في الضاحية الجنوبية في بيروت رفض طلب داعية الأخونجية الأخوان وأرسله الى داعية آخرمن فصيله وحصيله يطلق عليه القرضاي المتواجدعند التظام القطري لاقراضه
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نبي تجميد اموال نصرالات هذا اول الحلول يعني بالتدريج حتى ينتهي لان المليشيات اللي وضعها نصر الآت بلبنان مستحيل يبقون إلا إذا فيه رواتب تجميد اموال نصرالات والعمل على منع دعم نصرالات ماليا بأي شكل👳
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امين عام حزب الشيطان حسن الكلب... اليوم كثثثثثثثثر العيار شكله مفلل صح ستهلك انشاء الله قريبا
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زيارة الاخونجية لقبر الهالك الخامنئي😠شوفو باليتيوب ماذا قال خالد مشعل عن إيران وزياراته لها..إلخ
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معلومة قرأت بالأخبار حماس الاخونجية حبيبت نصر الآت بلبنان 😆لاتقول لماذا هم والروافض احباب يتعاونون فيما بينهم لتدميرنا😠يوم يدخل نصر الآت بسوريا صرح خالد مشعل وقال المقاوم بجنوب لبنان يقصدنصرالات😠
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يقال أن أخونجي داعية من الأخوان المساجين المعادين لبلادنا وحكومتنا بعد أن شاهد لحيته وقد تبخرت بفعل عوامل التعرية حسب زعمه والحقيقة بفعل وصول أخبار سجنه الى مسامع أذانيه طلب له سلف من لحية هذا الرافضي
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عمان والكويت والبحرين مريحين راسهم مالهم بالمشاكل محايدين والسياسة تأثر على نفسيات الشعوب خلونا نرتاح وحلوا مشاكل البطالة والفقر وبلا حروب وفتن حوثي وشفتوا الويل بعد ناوينها حرب ثانية ماتتوبون وتتعلمو
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اجل حزبك المتهالك ويش دخله في سوريا ومن يصرف عليه وانت بنفسك قلت قبل فتره ايران هي اللي تصرف لكم الرواتب وتمدكم بالسلاح . تقدر تقل لنا لمذا مسوين حزب مسلح داخل دولة لبنان ؟
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69 - زائر من الكَوْاكَبٌ ... تنبيه للجميع:إسمه حسن نصر اللَّهَ // فكرته حسن البنا بتاع خوارج العصر !!
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نبي كلمة ايضا ياقلم عن الخميني النجس هو ولحيته مربيها فقط اسم وعن فتاويه الإرهابية
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يقال أن أخونجي داعية من الأخوان المساجين المعادين لبلادنا وحكومتنا بعد أن شاهد لحيته وقد تبخرت بفعل عوامل التعرية حسب زعمه والحقيقة بفعل وصول أخبار سجنه الى مسامع أذانيه طلب له سلف من لحية هذا الرافضي
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الظاهر سره يشفطونه😷 كان ماطلعت امعاىه 😂😂 ماشفتو شربهم لغسول رجول الزائرين من الايرانيين😷"""الله يكرمكم
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سواء ايران تتدخل بلبنان خلصونا من الحوثيين بالقضاء على أسلحتهم وقطع امداداتهم من ايران من جديد
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وجودك في لبنان اكبر دليل
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ياكلب ياحقير ياواطي يامنحط ياجزمه يانجس يامجوسي يانصراني ياحيوان ياتافه يازقاقه .......الخ ...شغلكم عندنا
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معروف ما يوضع بما يسمى الحزب او الذنب او بما يسمى مقاوم إلا لهدف فهم ضد الدولة ويبون مليشيات لهم مسلحه وهذا مافعله نصر الشيطان تنفيذ لأوامر سيده الخميني 😷
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سود الله وجيهكم يالأخونجية الأخوان كلاب القرضاوي والقرني والعودة والقرضاوي عملاء تميم والحمدين وأردوغان.
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اتوقع حسن زميره وولاية الفقيه كانوا يتبادلون المواقع
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طلعت مو فقط كربلاء مقدسة يالروافض حتى السر "قدس سره😂😂
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وانا اريد ياحسن زميره اقتلع لسانك واسمره في علباك بمسمارين لاان لسانك مؤذيك وحزب شيطان المجوس يبيله تاديب
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الحين يجيكم نديم اقطيش الأعلامي البناني يمسخره في برنامجه الساخر DNA ويطلع كل فضايحه وبالأدله صوت وصوره
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اخلصويالحى الأخونجية الأخوانية الخاينة الفاسدة أعلنو وأنتم صاغرين ذليلين أن حكامنا آل سعود رعاهم الله لهم الولاء والسمع والطاعة أصدقاء لمن صادقهم وأعداء لمن يعاديهم وعلى رأسهم هذا المعمم ودعاة الأخوان
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ايامك يا حزب الشيطان،،،،،،،باتت معدوده،،،،،،،،😂😂😂😂😂
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هذا الوقح المجرم مختطف الطائفه الشيعيه بلبنان،،،،،،،🕴
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فضائح هذا الخنزير،،،،،،المدعو حسن اللات،،،،،،أو حسن زميره،،،،،،واضحه للعيان،،،،،،لكن أيامه صارت معدوده،،،،،،الى جهنم يا خبيث ،،،،،،🕴
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يبغى مثال او دليل والكلب وهو قايلها بالسانه هههههههه صحيح انه يبيلك حشر شين وقوي عين
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أتحدى كل لحية أخونجية أخوانية منكم أن يقول عن جماعة الأخوان أنها جماعة ارهابية معادية للحكومة السعودية مثل مايعادي هذا الخنزير الصفوي الرافضي بلادنا.أتحداكم تحدي يالكلاب النابحة تنهقون من تحت عمامته.
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اذا أنتم رجال يالأخونجية الأخوان وكل منكم يزعم انه رجال على ظهر رجال وصادق في كلامه أنه يعادي هذا الخنزير الصفوي الايراني المعمم النجس فاليتحدث عن جماعة الأخوان ودعاتهم المساجين بأنهم ارهابييين خونة.
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هذا إنسان طائفي خبيث ،،،،،،،🕴
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لا تخاف يا حسن لن نضربك ،، كلمتين واصبحت تهذي لا تدري ما تقول ،،،، اللبنانيون المتواجدين في السعودية سوف نرسلهم لك ويتفاهمون معك ،،، نحن لا نتدخل في شئونك واذا زودتها دقينا خشمك
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انت وحزبك اكبر واوسخ مثال
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لا .. ياشيخ
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ثم نجد خنازير الأخوان الأخونجية هنا المعادين لبلادنا وحكامنا المسجونين دعاتهم ينابحون ويناهقون هنا ضد هذا الرافضي المجوسي النجس ليس نصرة لبلادنا المملكة وانما انتصارآ له في حقيقة الأمر لستر خيانتهم.
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هذا معتوة ام انة يعتقد ان العالم لايشاهدون ما يعملة هذا الذيل والبوق الصفوي وهو نفسة من دمر لبنان وقضى على اغلب شخصيات لبنان المرموقة ثم اليس هو القائل ان ايران هي من تتحمل رواتب ومصاريف حزب الشيطان
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أوعكتني
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مااقول الا الله يهديك ياحسن نصر الله
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قلم الخنبقه ممكن توخر شوي تراك مسوي زحمه
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((ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب- مرض- ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)). [رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد ...
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وشكر مرسي كلب الأخوان للايرانيين نصرتهم له في حكمه لمصر قبل سقوطه ودخوله السجن مع عصابته المجرمة لاأخرجه الله منه الا هالك لاوفقه الله .
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اتحدى قلم الكذب ان يتكلم على سيده حسن نصر الله
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حركة حماس الأخونجية الأخوانية الذين يناصرونها أخوانية المملكة الخونة العملاء جميع زعمائها ومن خلفهم الأخوان وقطيعهم هم من أعلنو الولاء الكامل لايران وثورتها حين قيامها ومرسي حمارهم المسجون زار طهران.
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لقد أعطاني أشد مايكون
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حسن بصيرة احقر بشر على كوكب الارض فهو ابن للخميني الهالك غير شرعي وعميل وكذاب دجال وصياحه الاخير فهو يعلم يقينا ان حياته انتهت
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لقد امرضتني بالله عليك أن تسكت
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ترى دعاتكم وأحزابكم ودولكم يالأخونجية الأخوان ياللي تنابحون هنا بالكذب والفجور وتدعون عدائكم وكراهيتكم له أصبحت لحية هذا الرافضي النجسة ومن خلفه أهل العمائم في ايران هي مزار لهم كل منهم يسلم عليها .
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دليل على تدخل ايران في الشائن البنانيه هو بدعمها لكم بالمال و السلاح ضد الحكومة البانيه ياذنب ايران السعوديه لم تدخل في لبنان منعت مواطنيها من السفر الى لبنان اما انتم وايران شيطان في سوريا و العراق
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يالعنيده **
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تعليق مخالف
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تكون او لا تكون
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لن تنجوألا اذترك الحوثيين اليمن لليمنين والحكومه اليمنيه
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انت اكبر دليل شكلك و لباسك و كلامك .. الكلاب على اشكالها تقع .. حتى نباحك كنباحهم . لعنة الله و لعنهم .
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الصراحة يانصر الشيطان بحثت في قوقل وحوقل وشوقل ولم اجد دليل واحد يثبت تدخل ايران في لبنان ولا غيرها حتى اتصلت بالملالي وقالوا لي ماتدخلنا وتراهم يسلمون عليك ويقولون عسى ماشر الخمس ماوصل
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يالعنيده بس****
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لعنة الله على المجوس المشركين اذناب اليهود
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ها أنت غارقٌ في بحرك لا تدري أين دربك.. هل فقدت الأمل أم أن الأمل هو الذي فقدك .. هل أنت حائر في أمرك لست تداري ما يجري من حولك.. هل عهدة العجز اليوم كما لم تعهده من قبل فأنت بين خيارين أما أن
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الأخونجية ممثلين بالأخوان والدول الداعمة لهم قطر وتركيا يعتبرون أكبر المناصرين لايران وعصاباتها كحزب الشيطان والحوثيين وسياسة هؤلاء جميعآ محور شرها وعدوانها موجه ضد دول المقاطعة من هنا الأخواني حرباء
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والله ان الكلب اشرف منك ياخسيس ياخائن انت وامثالك الحوثيين ذنب من اذناب ايران. لكن باذن الله الرد سيكون قريبا
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رافضي مشرك نصاب يقتل المسلمين في سوريا ويدعي أنه ضد اسرائيل لم أرى نفاق أكبر من هذا النجس الكلب اعزكم الله
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وين المعلق اللي يعلق بلقب ( أسم ) يجي يورينا شطارته هنا
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فأنت بين خيارين أما أن تكون أو لا تكون.. قد تكون سقطت من قمة جبل.. ونسيت معنى هذا الألم.. من السهل أن ترتقي إلى العلياء.
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هذا القذر سقطت سمعته عند أبناء السنة و لم يعد يصدقه سوى المجوس و حميرهم من الشيعة
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تاخذو الاموال والسلاح منها وتبايعونها على السمع والطاعه والانصياع لها وولائكم لها أكثر من ولائكم للبنان
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حسن نصر الله يريد دليلاً واحداً يثبت تدخل إيران في لبنان وإنا اقول العمامة التي على رأسه أكبر دليل ، فقد كنّا نعرف عن اللبناني البدلة وربطة العنق ولم نكن نعرف عنه العمامة إلا بعد تدخل إيران .
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وأما عدم اتخاذ القرار فقد يورد الإنسان المهالك.
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تخسى يالكلب يازميرة العالم كاشف كذبك ونحنو عارفين ومتاكدين 100% انك كذاب ولد كذاب انت وايران ابناء الكلاب الايرانيين
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المهم ياجزمة المجوس القديمه جاك الموت ياتارك الصلاة 😎
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هو أفضل بكثير في النهاية، من حالة «اللا قرار»،
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اقول خلك من العباطه وقريب رايح تشيله للبكله ياحسن زميره
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ماذا نتوقع من رجل ساقط خائن لوطنه ودينه . رافضي نتن اعزكم الله .
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نعلة المجوس هاذا مايمل من النباح والكذب ترى الناس عنده عقول ماهم مثلك يالصندقه من كثر ماتشرب من بول سيدك الخرا خامنئي صار مخك شوربه 😎
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انت اكبر مثال على تدخل ايران في لبنان وسبحان الله ايران وحزب اللات عبارة عن عصابات من يعارضهم يقتل ودخلهم من المخدرات ولايردهم عن فعل شي لا مبدأ ولا دين ولا شيمة عصابات متشعبة في كل مكان يدخلون اليه
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أقوى ضربة تلقاها حسن زميرة من السعودية هي إستقالة الحريري من الرياض
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انت اكبر مثال على تدخل ايران في لبنان وسبحان الله ايران وحزب اللات عبارة عن عصابات من يعارضهم يقتل ودخلهم من المخدرات ولايردهم عن فعل شي لا مبدأ ولا دين ولا شيمة عصابات متشعبة في كل مكان يدخلون اليه
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فالسماء لا تمطر ذهباً، والخيرات لا تنبت في قارعة الطريق! لا بد من الحسم والمواجهة لكل أمر يطرأ علينا في هذه الحياة، ولا بد من عدم ترك الأمور معلقة إلى ما لا نهاية، وكل قرار يتخذه الإنسان، مهما كان،
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الله يدمر وينتقم من كل رافضي نجس خبيث .
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أقصد ت 65. آسف يا تعليق 62
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وهل يوجد عندك دليل على تدخل السعودية؟فأنت قد فضحت نفسك حين دافعت عن سيدتك ايران الموالي لها
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وش الغريب أصلا هو فرخ من فروخ إيران في المنطقة ويعترف بذلك عيانا بيانا وله تسجيلات قديمة وحديثة بهذا الشأن
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ت44/يابو شدا خطابه للداخل وليس لكم وهو يرد على تحديكم بوضوح والتحدي يكون بالفعل وليس الكلام وهو يتكلم مطمئناً للدعم الروسي والسوري والإيراني يعني الرجل لن يكون لوحده ضد أي تحالف ....
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الروافض ولاءهم الاول و الاخير لايران... لا يقولون للحسين ولا لعلي ولا لاي احد ولاءهم لايران و بس... الله يحمينا و يكفينا شرهم و مكرهم
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ت 62. اعوذبالله*** استغفر الله العظيم
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تنبيه للجميع:إسمه حسن نصر اللَّهَ:
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وماهو الجديد .. حسن زميره من ايام الابيض والاسود وهو معلنها انه جزمه لخامنائي النجس
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من عرفنا نصر الشيطان وهو يفعل مثل اسياده نباح نباح نباح والقوافل تسير والكلاب تنبح
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اللهم أهلكه كما أهلكت فرعون واهلك جنده كما اهلكت قوم عاد وثمود اللهم انتقم لأهل السنة منه ومن امثاله المنافقين
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إسمها شريفة **** ضحك وقال ولا يهمك منهم إنت والله شريفة .. حسن وأمثاله يطبلون لهم مرتكبيهم بأنهم شرفاء وصدقوا حالهم !!
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وصلك الوقش ياملعون الوالدين. جتك ام الركب ياسافل
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الدليل من 1400 عام موجود ومحضر لك ( يتبع الدجال سبعون ألف من يهود أصفهان عليهم الطيالسة ) اليس عدد قواتكم سبعين الف ، اليست إيران هي التي تمولكم ، الستم المفسدين في الشام وتدعمون المفسدين .
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في الاصل لبنان قد تحولت الى حارة فارسية فما الذي سوف يحدث اذا اصبح هذا حسن الشيطان معاها
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عطوه اي دليل
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لعنة الله على هذا الوجه النجس
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عمل حسن نصرالله ليس ديني وانما عصابات لو كان الهدف ديني كان ما تاجروا بالمخدرات وغسيل الاموال
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الأخونجية ممثلين بالأخوان والدول الداعمة لهم قطر وتركيا يعتبرون أكبر المناصرين لايران وعصاباتها كحزب الشيطان والحوثيين وسياسة هؤلاء جميعآ محور شرها وعدوانها موجه ضد دول المقاطعة من هنا الأخواني حرباء
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إذا قطر لا تدعم ولا تمول الأخوان !! فإيران لا تدعم ولا تمول حزب اللات !!
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فعلاً(لا أكذب من رافضي) يادجّال :- أنت وحزبك اكبر دليل واقعي على إحتلال جمهورية إيران المجوسيّة لجمهوريّة لبنان المغلوب على أمره.
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دليل أو مثال يثبت علاقة العودة بالأخوان !!!
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يا حسن لات !! أليس لك بيعة بالسمع والطاعة للمرشد (( قدس سره )) !! كما للأخون بيعة للمرشد بديع (( عجل الله فرجه )) ؟!!
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العصابه السوداء التي على رأسك . سود الله وجهك .
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أريد مثال واحد يثبت عدم علاقة القرضاوي بالأخوان الخونة ؟!!
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كفاك استخفاف بالعقول ياحسن زميره
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أريد مثال واحد يثبت تدخل عزمي بشارة في سياسة قطر ؟!!
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رد يا قلم الخنبقه ومالك ومال ملكة جمال الارض
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الأخونجية يدركون جيدآ قبل غيرهم أن لحية داعيتهم القرضاوي مربوطة جيدآ بلحية هذا الخنزير الايراني المجوسي وبالتالي هم والعدو الايراني والتركي والنظام القطري ثعابين صندوقها واحد وسمها واحد نحو بلادنا .
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والناقل الحصري ؟! قناة الجزيرة أخوان الخيانة
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أنتم ياشيعة كسرىٰ ايران واتباع جدكم المؤسس لدينكم ابن سبأ تتمسكنون حتى تتمكنون والمغفل من يصدقكم
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كيف نثبت أن المقاطعة ليست حصار ؟!
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شاهد.. “حسن نصرالله”: أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !... بدأ الخوف وبدأت ترتعد الركب.
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فيه دليل ومثال... ..المثال الواحد: لحيته وعمامة السوداء😭.. ....الدليل:توجهه الفكري والعقدي وإخلاله بأمن بلاده😆.
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انا اعطيك مثال واخد وهو انك عبد للخميني وكذاب اشر لاترى الا اسيادك يدعسون على رقبتك ليستغلوك لخدمتهم ضد لبنان
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كيف نثبت علاقة مرشد الروافض بمرشد الاخوان وخوارجهم ؟!
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قطر تنكر علاقتها بالارهاب !! أنت تنكر علاقتك بإيران شريفة قطر !!
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هذا الدجال محشش .
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للأسف أن أكثر شعب لبنان قد سكت عن أفعالكم وتدخلكم بالشأن السياسي وضحكتو عليهم بأنجازاتكم الكاذبه
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في الاوله حمار والثانية حمار والثالثة برضك ـــــــــــــــحماااااااااااااااااااااااار
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هل الاخونج يتحكمون بقطر ؟! وهل إيران تتحكم بحزب اللات ؟!
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طلع من المعرض السيارات وتوه متروش ومشكلة لما سمع البوري حق سيارتي طلع ولا لبس سروال زين ما يستر شي خفيف والا وشتشوف معاه ذيب كبر ايش و..بعدين لاركب سيارتي وراح مشوارالله يستر عليةما ادري وش روايح فيا
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ولماذا تعطيك الفلوس والسلاح إيران ياشيطان
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يريد اثباث المثبت !! بمثال ؟!
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انتم دولة داخل دوله وتتحكمون ب لبنان المغلوبة على أمرها بمساعدة أسيادكم المجوس الايرانيين ومرشدهم النجس
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اقول اولا اغلق البيارة ثانيا انت مثل الي وقفو في الظهر في الصيف والسماء صافية وقال أثبتوا أن الشمس طالعة
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عندي سائق انتيكةعندةجوالين وله سنةماسك السماعةالجوال من أذنةيكلم الجميع مواقع التواصل الاجتماعية والتانقواوطاقتها ما تقول الاالوليدبن طلال على غفلةواذا رحت مشواربالكاد مستعجل دائمايبي يرجع وطل علي ذلك
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اللهم ارنا في الطاغوت حسن نصر اللات عجائب قدرتك اللهم دمر حزب اللات وحزب الشيطان وايران عاجلا غير آجل
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قطر لولا تميم كانت هينه دوله صغيره بس هوه البلا بس اتشوف وش مصيره الزمن يخليك تراء لي والزمن يخليه يتراجع عن الوظع الي ماشيه ويران كبرة عينها معه
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أنت يا حسن نصر اللات ومن معك والحوثي وغيركم مجرد أجنده وأدوات في يد ايران وتنفذون أوامرهم غصب عنكم
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قلم الخمبقه ياليت تخليك مع الفن والرقص والمكياج ابعد عن السياسه يا****
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قلم الحقيقه 2017-11-10 النظام القطري ومن خلفه النظام التركي والايراني وقطعانهم من الأخوان الأخونجية وعصاباتهم هم أكبرسند👁دافع عن الوطن إن كنت وطني الوضع الآن خارجي لكن للأسف الوضع الحالي مزعجك
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قريبا ستأتيك العلوم!!! لاتستعجل[email protected]@
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انت اهبل ومستهبل الله يأخذ روحك انت والخميني شكلك من كثر ما تسلم على جزمة ابوك الخميني ضرب مخك من ريحة الشراريب.
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انت والحوثي وبعض احزاب العراق ومليشيا الحشد الشعبي وغيركم مجرد خدم وعملاء خاضعين وموالين لايران
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نصر الشيطان هو الدليل الاول على تدخل ايران شكلا و موضوعا
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هي حلقة دائرية ثلاثة مترابطة بعضها ببعض تتكون من ايران تركيا قطر محور المساعدات من هذه الدول الثلاث لكل من عصابات العدو الحوثي ومعهم حزب الله والهدف الرئيسي لهؤلاء دول الخليج العربي وعلى رأسها بلادنا.
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اكيد الولي اسفيه اقصدالفقيه لايمكن ان يتدخل بالبنان ولاغير لبنان ودليلل سوريا لم يقتل شعبها ولم يهجرهم دوله مسالمه ايران
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يفتح الله مافيه دليل
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يكفي انك انت عميل خائن لمرشد ايران الضال الحاخامئني وحكومته ومخابراته الارهابية المجرمه وتواليهم
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النظام القطري ومن خلفه النظام التركي والايراني وقطعانهم من الأخوان الأخونجية وعصاباتهم هم أكبرسند لكم يمدونكم بالمال والسلاح ومعكم الحوثيين في اليمن.اجتماع الرئيس اللبناني مع السفير القطري ماذا دارفيه
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هلاك حسن نصرالله على يد ولي العهد الأمير محمد السلمان آل سعود .............. بإذن الله بإذن الله بإذن الله
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(((( أتحدا ملالي ايران محتلة لبنان وعبدها .... اطلاق صاروخ بالستي واحد باتجاه تل ابيب ..او تنفيذ عملية تسلل و اطلاق مقذوفات... ذنب حمار اليهود هذا لايستطيع الا اطلاق النار باتجاه العرب واهل الشام ))))
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وجودك هو بحد زاته تدخل إيراني ياعير. 😆
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بحول الله وقوته أن تباد أنت وقطيعك من عمائم الصفوية خنازير ايران ومن في حكمهم في لبنان واليمن وسوريا ومعكم قطيعكم المساند لكم من الأخونجية الصحونجية من كلاب الأخوان الذين تقاطرو الى طهران يقبلون لحاكم
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ههههاي. ياقبيح أنت مثال واضح وواقعي لتدخل إيران الرافضية في الشأن الداخلي للبنان.
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كلام كله تقيا جاك العلم ياحسن زميره اتق الحليم اذا غضب خل خبراءك اللي ترسلهم لليمن ينفعونك ذلحين وصل المرقاع ذنب الجمل الله يهلك انت ومنهم على شاكلتك
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خطاب مكتوب بشكل جيد...من لبنان
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مهبول يظننا مثل قطيع الأغنام الرافضية نصدق أن الفيل يطير
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عاهره تتكلم عن الشرف
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انت اكبر مثال يازنديق باذن الله دماء المسلمين التي راقت في سوريا لن تذهب هدر و تزهق روح انت ومن معك يانكره
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هذا عميل بكل ماتعنيه الكلمه من معني 👹
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انسب تعليق لهذا انه (حمار ايراني)
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مايستحي ع وجههه ذا مغسول بمرقه
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اقول الله يأخذك ويأخذ ايران معاك عاجل غير اجل بالزلازل والبراكين ويقلب عليكم عاليها سافلها امين
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هذا زنديق ومارق وأسلحة حزب الشيطان مو صناعة إيران الإيرهابيه ؟
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