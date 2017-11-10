بالفيديو .. وزير الصحة السابق يكشف عن حالات الفساد التي شهدها خلال عمله بالوزراة .. وقصة رشوة الـ 10 ملايين ريال

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صحيفة المرصد : كشف وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع عن عدد من حالات الفساد خلال توليه الوزارة أغلبها كانت عبارة عن رشاوى ،و بلغت نحو 20 حالة .

جاء ذلك خلال حديث للمانع عبر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، و تعليقاً منه على قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية مؤخراً.

وأكد المانع خلال حديثه أن إحدى الشركات حاولت رشوته بمبلغ 10 ملايين ريال لإصدار تراخيص معينة لصالحها .

وأضاف أن الرشاوى وصلت لمكتبه، وذلك عبر محاولة إحدى الشركات رشوة سكرتيره بندر الشريف؛ لكنه أبلغ عن الحادثة، وأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بتقديم مليون ريال مكافأة له.

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