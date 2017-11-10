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بالفيديو .. وزير الصحة السابق يكشف عن حالات الفساد التي شهدها خلال عمله بالوزراة .. وقصة رشوة الـ 10 ملايين ريال

بالفيديو .. وزير الصحة السابق يكشف عن حالات الفساد التي شهدها خلال عمله بالوزراة .. وقصة رشوة الـ 10 ملايين ريال
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المرصد 15 2٬618 54 دقيقة

صحيفة المرصد : كشف وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع عن عدد من حالات الفساد خلال توليه الوزارة أغلبها كانت عبارة عن رشاوى ،و بلغت نحو 20 حالة .

جاء ذلك خلال حديث للمانع عبر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، و تعليقاً منه على قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية مؤخراً.

وأكد المانع خلال حديثه أن إحدى الشركات حاولت رشوته بمبلغ 10 ملايين ريال لإصدار تراخيص معينة لصالحها .

وأضاف أن الرشاوى وصلت لمكتبه، وذلك عبر محاولة إحدى الشركات رشوة سكرتيره بندر الشريف؛ لكنه أبلغ عن الحادثة، وأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بتقديم مليون ريال مكافأة له.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-11 00:27:31
وصل الفساد للصحة وهو أهم قطاع جزاك الله خيرا على رفضك للرشاوى يوم كنت موجود بمنصبك
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14 - ابو ناصر - الرياض
2017-11-11 00:26:34
ليه ماتكلمت من اول !! ليه تكلمت الان !! هذا عهد الحزم والعزم طلع الخوافي والبلاوي
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13 - بالمتر المربع
2017-11-11 00:22:27
اكبر فساد بوزارة الصحه والتعليم والشوؤن البلديه والقرويه هي بلجان استلام المشاريع ... من جراءتهم يوقعون استلام المشروع من المقاول مع ان المشروع اصلان ما انبنى لسا ارض فضاء
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12 - شغف
2017-11-11 00:18:56
طيب المرتشين وش حصل لهم هل أوقفوا أو حوكمو أو اكتفي بمكافئت الموظف والي مقدم الرشوة اين الان هم
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11 - احمد
2017-11-11 00:18:23
ليه ماسويت لهم كمين
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10 - إستشاري صح
2017-11-11 00:14:55
لكن الشركة التي عرضت رشوة عشرة ملايين لوزير الصحة وسمعنا عنها لازالت تمارس عملها بكل نشاط ولكإننا نلحظ في مكتوب في لوحاتها أسماء مختلفة أما الإسم التجاري واللون واحد...اتوقع أن يتم محاسبتها الآن.
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9 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-11 00:05:05
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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8 - رامي
2017-11-10 23:59:54
الحزم اظهر المستخبي وينك معالي الوزير السابق لم تصرح في حين القضيه ولا خفت من التفتيش هذا هو الحزم اظهر الحقائق الخافيه
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7 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-10 23:57:07
لاحوله ولا قوة إلا بالله معقولة عندنا سترك يارب الوسطات توظيف الأقارب التوظيف الوهمي الرشاوي قربت الساعة
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6 - MZAD
2017-11-10 23:53:46
تعليق مخالف
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5 - مسافر
2017-11-10 23:53:02
إعفاءك يادكتور حمد من حسنات الوزاره
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4 - مسافر
2017-11-10 23:52:11
الى الله المشتكى باوزير الصحه
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3 - حمد
2017-11-10 23:51:44
يامعالي الوزيراعطني حقي من طبيب الانف والحنجره في مستشفى المنانع ايام ونت وزيرالطبيب احمدمصري الجنسيه خزق الحاجز الانفي ولاهالحين اعني من مضاعفاته حسب الله ونعم الوكيل
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2 - مسافر
2017-11-10 23:51:37
اتمنى يكون كلامك د حمد صحيح في عهدك وصلت مرحله الفساد الا أوسع ابوابها هناك منا لمسؤولين لديك من لهم ملفات اتمنى ان تفتح من جديد ويعاقب من اجراء وعبث باموال البلاد
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1 - حمد
2017-11-10 23:51:19
يامعالي الوزيراعطني حقي من طبيب الانف والحنجره في مستشفى المنانع ايام ونت وزيرالطبيب احمدمصري الجنسيه خزق الحاجز الانفي ولاهالحين اعني من مضاعفاته حسب الله ونعم الوكيل
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آخر تعليق
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