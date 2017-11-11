تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”
صحيفة المرصد: أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن المنتخب السعودي والرياضة السعودية خط أحمر، وأضاف أن أحمد الفهد ومن يستنجد به أصغر من أنهم يهددون المملكة العربية السعودية ورياضتها وكشف عن تقديم رشوة إلى لاعب في المنتخب كما شن هجوماً على نادي الأهلي .
الرايات السوداء
وقال آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري”:كنت معشم أن اللبيب بالإشارة يفهم، لكن يبدو أن اللبيب فهمه ثقيل شوي” وتابع: الأمير سلطان بن فهد طيب الذكر كان طيبًا، وتجاوز عن إساءات حصلت في وقته، منها رفع الرايات السوداء في الملعب. أنا لست طيبًا، ولن أتجاوز”.
واستطرد قائلاً : “كلامكم ليس مع تركي آل الشيخ، ولا عادل عزت، كلامكم يا جمهور الأهلي المفروض يكون مع من أوقعكم في هذه المشكلة”.
تقديم رشوة
وأضاف: “تركي آل الشيخ ليس هو من أرسل شخصًا اخترق معسكر المنتخب، وقدم رشوة إلى لاعب سعودي في مهمة وطنية، وأخذه بنظام (دق الخشوم)، وسحبه، وأخذه خارج السعودية، ووقَّع معه قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، وأخذه غصبًا عن ناديه، وأهان ناديه”. وتابع: “أنا التزمت الصمت كثيرًا على من يثير جزءًا من المشهد في النادي الأهلي للأسف، وحاولت قدر المستطاع تقديرًا للأسماء، ولما قدموه للرياضة السعودية، لكن يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة. لن تهزنا هاشتاقات أو تغريدات”.
الصحفي العجوز
وتابع: “الصحفي العجوز الهرم الذي تستخدمه كريموت كنترول، والجواقة اللي تحته، لن يؤثروا فينا بشيء، وسيتم محاسبة أي شخص يتجاوز على رياضة المملكة العربية السعودية أو الاتحاد السعودي، وراح نكشف الأسماء، ولقد أبلغت رجاالله السلمي باتخاذ إجراءات قانونية، وسنصل لمن هم وراءهم، وسنذكر كل الأسماء.
رسالة لفهد بن خالد
ووجه رسالة لفهد بن خالد رئيس الأهلي: قائلاً “إذا أردت أن تبقى في رئاسة النادي الأهلي على العين والرأس، وسأدعمك ماديًّا ومعنويًّا، وسأقف معك، لكن الذي أطلبه شيء واحد: أنك تسيطر على النادي الأهلي والمركز الإعلامي”.وتابع: “غير مسموح من اللحظة هذه أنك تقول إن المركز الإعلامي يصدر بيانًا لا تعلم عنه. هذا الشيء غير مقبول”. وأضاف “وإذا وجدت نفسك تحت ضغط، ولم تستطع مواجهة هذه الموجة، فأنت معذور، وبيّض الله وجهك”.
التجاوزات
وقال: “كيف تقارنون هذه القضية بقضية عوض خميس؟ عوض خميس موضوعه مختلف. عوض كان في الفترة الحرة، ورئيسا النصر والهلال تصالحا عندي في المكتب”.
وأضاف: “لن نسمح بأي تجاوزات بعد هذا اليوم. أنا قلتها، وما زلت أقولها: الموس على كل الروس، ومن اللحظة هذه راح يشوفون وجهًا آخر من هيئة الرياضة في ناحية التجاوزات اللي تحصل”.
أحمد الفهد
واختتم تصريحاته قائلاً: “وصلنا لمرحلة أنكم تستنجدون بأحمد الفهد على رياضة وطنكم؟ من هو أحمد الفهد؟ أحمد الفهد لم ينفع رياضة بلده حتى ينفع رياضة وطنكم أو يضرها. وأنا أقولها: أنتم وأحمد الفهد أصغر من أنكم تهددون المملكة العربية السعودية ورياضتها”.
#اكشن_يا_دوري#تركي_ال_الشيخ: عتب الأهلاويين لا يجب أن يكون عليّ أو على رئيس اتحاد الكرة بل على من اخترق معسكر المنتخب وسافر بالعويس للخارج pic.twitter.com/3qGQfNAw6z— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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اذا الاعب وقع مع اي نادي وهو داخل الست شهور الاخيره مايحق للي ناديه الاساسي ياخذ ريال واحد وهذا الي خل الشباب يطالب في حقهم لان الاهلي اتفق مع العويس قبل الفتره الحره
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الهلال. وقع مع عوض خميس داخل الست شهور الاهلي والعويس قبل الست شهور هذي المشكله
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3 اذا تفاوض اي نادي مع الاعب ان شاء الله يعطيه 100 مليون من تحت الطاوله اهم شي العقد والاوراق تكتب المبلغ المسموح فيه فقط غير كذا الاتحاد السعودي مايتدخل بين الاعب ونادي
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تعليق 18 اول شي الهلال عنده ناس قانونيين فاهمين شغلهم النظام لاتفاوض لاعب مادخل الفتره الحره الي هي اخر ست شهور 2 اذا دخل اخر ست شهور يحق له يوقع مع اي نادي بدون مايرجع او ياخذ موافقه من ناديه ا
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ليس أشد خطرا من الفساد الأخلاقي
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اقول يجب محاربه الفساد الأخلاقي لانه أشد خطرا وبدت خيوطه اتمنى من الرئاسه محاربه هذا الفساد .......
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اقول يا أستاذ تركي الاهلي لا يتحدث كثيرا و لكن يفعل الكثير*** وانت تعرف هالشي وعندما يعمل شي فهو يعمل وفق القانون ***
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هههههههههههههههههه اكشن يالدوري وش ترتجي
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هههههههههه***
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كفو كفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ كل اندية الوطن واحدلاواسطة ولا نادي فوق النظام لااهلي ولانصر ولا هلال ولاتعاون ولاشباب ولااتحاد ولارايد ولافتح ولااتفاق ولاباطن ولافيصلي ولااحدولافيحاء ولاقادسية
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استهدوا بالله ولاتزعلون النار بنزين والحق يوخذ ويعطي والتحقيقات باقي وراها استيناف والاتحاد الدولي وديوان المظالم واوعدكم بيروح فيها كثير وانتم ماتتوقعون وهاذي مؤامرة وتعصب وبتطلع العصبيه
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الله يستر ***
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ورب البيت ***
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ابشربعزك يافهد بن خالد عندك ابو الطيبة تركي آل الشيخ
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كل من أخطأ ينال الجزاء
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إن شاء الله الحق سيظهر إن كان يريدون مصلحة الوطن والا يمهدون ********
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ربنا يستر وبس
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كلام في الصميم بطل
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ما نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله
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الايام القادم سوف تكشف من يحاول طمس الحقيقه - الله معك يانادى الوطن ياعميد -ربنا يمهل ولا يهمل
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المبلغ اللي قدمه الهلال لعوض خميس تجاوز الحد المنصوص عليه في الواءح والانضمة ➖ المبلغ الزاءد هذا ماذا يسمى يا سعادة المستشار❓ ➖ ذنب الاهلي انه يتنافس مع المدلل في الوقت الحالي❗
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كفوكفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ الرياضة السعودية خط احمر
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نادي *** بما تعنيه الكلمة لكن جاكم تركي آل الشيخ ودق خشومكم في الأرض جامعة قانون
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كلام كبير والرياضه ليست هكذا ياتركي ال شيخ أصبحت سياسه او عناد نبي الروح الرياضه نبي رياضه نتمتع فيها الشارع الرياضي محتقن لابعد درجه وهو المتنفس الوحيد للشعب ويجب ان تعلم كلنا بشر وليس احد اعلى الثان
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الله يرحم الأمير عبدالرحمن بن سعود
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الله المستعان ***********
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الله يرحم فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
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لا هذا زودها.
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ليه منضغط
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واقسم بالله اني اتحادي صميم وحاب اقولك شئ يا الريس ***********
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ياااااويلكم ..يعني كل واحد جاب العيد ولا لعب من تحت الطاوله يستعد 😱
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ههههه الأهلاوية اعملو نفسكم ميتين
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كل هذا عشان الهلال بان المستخبي ***
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تركي آل شيخ رئيس وشهو وش منصبه؟؟ كلامه كبير وقوي
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نعم بعض الأشخاص للأسف شوهة الرياضة السعودية . الأهلي يعتبر من اندية الوطن العريقة . لكن يوم فاز بالكاس قيل كم سنة . حظر الكاس ومعه بعض العسكر اول مره تحصل في ملاعب كرة القدم . وغيرها مثل قضية العويس
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