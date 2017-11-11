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تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”

تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”
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المرصد 58 3٬425 3 ساعات

صحيفة المرصد: أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن المنتخب السعودي والرياضة السعودية خط أحمر، وأضاف أن أحمد الفهد ومن يستنجد به أصغر من أنهم يهددون المملكة العربية السعودية ورياضتها وكشف عن تقديم رشوة إلى لاعب في المنتخب كما شن هجوماً على نادي الأهلي .

الرايات السوداء

وقال آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري”:كنت معشم أن اللبيب بالإشارة يفهم، لكن يبدو أن اللبيب فهمه ثقيل شوي” وتابع: الأمير سلطان بن فهد طيب الذكر كان طيبًا، وتجاوز عن إساءات حصلت في وقته، منها رفع الرايات السوداء في الملعب. أنا لست طيبًا، ولن أتجاوز”.
واستطرد قائلاً : “كلامكم ليس مع تركي آل الشيخ، ولا عادل عزت، كلامكم يا جمهور الأهلي المفروض يكون مع من أوقعكم في هذه المشكلة”.

تقديم رشوة

وأضاف: “تركي آل الشيخ ليس هو من أرسل شخصًا اخترق معسكر المنتخب، وقدم رشوة إلى لاعب سعودي في مهمة وطنية، وأخذه بنظام (دق الخشوم)، وسحبه، وأخذه خارج السعودية، ووقَّع معه قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، وأخذه غصبًا عن ناديه، وأهان ناديه”. وتابع: “أنا التزمت الصمت كثيرًا على من يثير جزءًا من المشهد في النادي الأهلي للأسف، وحاولت قدر المستطاع تقديرًا للأسماء، ولما قدموه للرياضة السعودية، لكن يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة. لن تهزنا هاشتاقات أو تغريدات”.

الصحفي العجوز

وتابع: “الصحفي العجوز الهرم الذي تستخدمه كريموت كنترول، والجواقة اللي تحته، لن يؤثروا فينا بشيء، وسيتم محاسبة أي شخص يتجاوز على رياضة المملكة العربية السعودية أو الاتحاد السعودي، وراح نكشف الأسماء، ولقد أبلغت رجاالله السلمي باتخاذ إجراءات قانونية، وسنصل لمن هم وراءهم، وسنذكر كل الأسماء.

رسالة لفهد بن خالد

ووجه رسالة لفهد بن خالد رئيس الأهلي: قائلاً “إذا أردت أن تبقى في رئاسة النادي الأهلي على العين والرأس، وسأدعمك ماديًّا ومعنويًّا، وسأقف معك، لكن الذي أطلبه شيء واحد: أنك تسيطر على النادي الأهلي والمركز الإعلامي”.وتابع: “غير مسموح من اللحظة هذه أنك تقول إن المركز الإعلامي يصدر بيانًا لا تعلم عنه. هذا الشيء غير مقبول”. وأضاف “وإذا وجدت نفسك تحت ضغط، ولم تستطع مواجهة هذه الموجة، فأنت معذور، وبيّض الله وجهك”.

التجاوزات

وقال: “كيف تقارنون هذه القضية بقضية عوض خميس؟ عوض خميس موضوعه مختلف. عوض كان في الفترة الحرة، ورئيسا النصر والهلال تصالحا عندي في المكتب”.

وأضاف: “لن نسمح بأي تجاوزات بعد هذا اليوم. أنا قلتها، وما زلت أقولها: الموس على كل الروس، ومن اللحظة هذه راح يشوفون وجهًا آخر من هيئة الرياضة في ناحية التجاوزات اللي تحصل”.

أحمد الفهد 

واختتم تصريحاته قائلاً: “وصلنا لمرحلة أنكم تستنجدون بأحمد الفهد على رياضة وطنكم؟ من هو أحمد الفهد؟ أحمد الفهد لم ينفع رياضة بلده حتى ينفع رياضة وطنكم أو يضرها. وأنا أقولها: أنتم وأحمد الفهد أصغر من أنكم تهددون المملكة العربية السعودية ورياضتها”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

58 - خالد
2017-11-11 04:24:44
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57 -
2017-11-11 04:11:33
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56 - أبو؏ـبــداللهہ
2017-11-11 04:07:39
اذا الاعب وقع مع اي نادي وهو داخل الست شهور الاخيره مايحق للي ناديه الاساسي ياخذ ريال واحد وهذا الي خل الشباب يطالب في حقهم لان الاهلي اتفق مع العويس قبل الفتره الحره
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55 - أبو؏ـبــداللهہ
2017-11-11 04:02:57
الهلال. وقع مع عوض خميس داخل الست شهور الاهلي والعويس قبل الست شهور هذي المشكله
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54 - أبو؏ـبــداللهہ
2017-11-11 04:01:23
3 اذا تفاوض اي نادي مع الاعب ان شاء الله يعطيه 100 مليون من تحت الطاوله اهم شي العقد والاوراق تكتب المبلغ المسموح فيه فقط غير كذا الاتحاد السعودي مايتدخل بين الاعب ونادي
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53 - أبو؏ـبــداللهہ
2017-11-11 03:57:05
تعليق 18 اول شي الهلال عنده ناس قانونيين فاهمين شغلهم النظام لاتفاوض لاعب مادخل الفتره الحره الي هي اخر ست شهور 2 اذا دخل اخر ست شهور يحق له يوقع مع اي نادي بدون مايرجع او ياخذ موافقه من ناديه ا
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52 - يوسف
2017-11-11 03:40:26
ليس أشد خطرا من الفساد الأخلاقي
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51 - فهد
2017-11-11 03:38:44
اقول يجب محاربه الفساد الأخلاقي لانه أشد خطرا وبدت خيوطه اتمنى من الرئاسه محاربه هذا الفساد .......
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50 -
2017-11-11 03:28:49
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49 - ابو محمد
2017-11-11 03:24:02
اقول يا أستاذ تركي الاهلي لا يتحدث كثيرا و لكن يفعل الكثير*** وانت تعرف هالشي وعندما يعمل شي فهو يعمل وفق القانون ***
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48 - الفرق واضح
2017-11-11 03:23:00
هههههههههههههههههه اكشن يالدوري وش ترتجي
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47 - ***
2017-11-11 03:19:46
هههههههههه***
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46 - اهلاوي صميم
2017-11-11 03:19:14
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45 - ابو صالح سكري
2017-11-11 03:19:03
كفو كفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ كل اندية الوطن واحدلاواسطة ولا نادي فوق النظام لااهلي ولانصر ولا هلال ولاتعاون ولاشباب ولااتحاد ولارايد ولافتح ولااتفاق ولاباطن ولافيصلي ولااحدولافيحاء ولاقادسية
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44 - مناحي
2017-11-11 03:18:02
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43 - الفرق واضح
2017-11-11 03:17:16
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42 - الرياضي
2017-11-11 03:16:20
استهدوا بالله ولاتزعلون النار بنزين والحق يوخذ ويعطي والتحقيقات باقي وراها استيناف والاتحاد الدولي وديوان المظالم واوعدكم بيروح فيها كثير وانتم ماتتوقعون وهاذي مؤامرة وتعصب وبتطلع العصبيه
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41 - مادة
2017-11-11 03:13:37
الله يستر ***
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40 - اهلاوي صميم
2017-11-11 03:07:02
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39 - مضيع الطريق
2017-11-11 03:04:00
ورب البيت ***
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38 - زمن يخوف
2017-11-11 03:03:39
تعليق مخالف
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37 - عبدالرحمن الدوسي
2017-11-11 03:02:32
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36 - العقيلي
2017-11-11 03:00:47
تعليق مخالف
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35 -
2017-11-11 02:55:07
ابشربعزك يافهد بن خالد عندك ابو الطيبة تركي آل الشيخ
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34 - الرسام
2017-11-11 02:54:13
كل من أخطأ ينال الجزاء
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33 - مضيع الطريق
2017-11-11 02:53:57
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32 - زكي باشا
2017-11-11 02:51:39
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31 - العقيلي
2017-11-11 02:50:42
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30 - برستيج
2017-11-11 02:48:58
تعليق مخالف
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29 - راجعو حساباتكم
2017-11-11 02:48:10
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28 - العقيلي
2017-11-11 02:47:20
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27 - الساحل الغربي
2017-11-11 02:47:03
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26 - ابو فيصل
2017-11-11 02:44:25
إن شاء الله الحق سيظهر إن كان يريدون مصلحة الوطن والا يمهدون ********
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25 -
2017-11-11 02:43:19
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24 - ابو فهد
2017-11-11 02:41:09
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23 -
2017-11-11 02:40:30
ربنا يستر وبس
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22 - الصحيح
2017-11-11 02:40:01
كلام في الصميم بطل
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21 -
2017-11-11 02:38:13
ما نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله
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20 - المشاكس
2017-11-11 02:36:21
الايام القادم سوف تكشف من يحاول طمس الحقيقه - الله معك يانادى الوطن ياعميد -ربنا يمهل ولا يهمل
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19 -
2017-11-11 02:35:25
*****************
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18 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-11 02:35:08
المبلغ اللي قدمه الهلال لعوض خميس تجاوز الحد المنصوص عليه في الواءح والانضمة ➖ المبلغ الزاءد هذا ماذا يسمى يا سعادة المستشار❓ ➖ ذنب الاهلي انه يتنافس مع المدلل في الوقت الحالي❗
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17 - ابو صالح سكري
2017-11-11 02:34:54
كفوكفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ الرياضة السعودية خط احمر
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16 - نفسيه
2017-11-11 02:28:40
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15 - الباسل
2017-11-11 02:26:32
نادي *** بما تعنيه الكلمة لكن جاكم تركي آل الشيخ ودق خشومكم في الأرض جامعة قانون
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14 - نصراااااوي
2017-11-11 02:26:06
****************
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13 - مستشارك
2017-11-11 02:26:04
كلام كبير والرياضه ليست هكذا ياتركي ال شيخ أصبحت سياسه او عناد نبي الروح الرياضه نبي رياضه نتمتع فيها الشارع الرياضي محتقن لابعد درجه وهو المتنفس الوحيد للشعب ويجب ان تعلم كلنا بشر وليس احد اعلى الثان
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12 - نفسيه
2017-11-11 02:26:02
الله يرحم الأمير عبدالرحمن بن سعود
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11 - برستيج
2017-11-11 02:25:24
الله المستعان ***********
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10 - نفسيه
2017-11-11 02:24:52
الله يرحم فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
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9 - نفسيه
2017-11-11 02:23:40
لا هذا زودها.
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8 -
2017-11-11 02:23:39
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7 - سراب
2017-11-11 02:23:27
ليه منضغط
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6 - اتحادي
2017-11-11 02:19:28
واقسم بالله اني اتحادي صميم وحاب اقولك شئ يا الريس ***********
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( عدد التعليقات 9,588 )
5 - بسمه
2017-11-11 02:18:37
ياااااويلكم ..يعني كل واحد جاب العيد ولا لعب من تحت الطاوله يستعد 😱
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4 - مخبر
2017-11-11 02:16:39
ههههه الأهلاوية اعملو نفسكم ميتين
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3 - اظهر وبان
2017-11-11 02:13:52
كل هذا عشان الهلال بان المستخبي ***
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2 - اللمبي
2017-11-11 02:13:42
تركي آل شيخ رئيس وشهو وش منصبه؟؟ كلامه كبير وقوي
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1 - لا احد يلوم تركي آل الشيخ
2017-11-11 02:11:31
نعم بعض الأشخاص للأسف شوهة الرياضة السعودية . الأهلي يعتبر من اندية الوطن العريقة . لكن يوم فاز بالكاس قيل كم سنة . حظر الكاس ومعه بعض العسكر اول مره تحصل في ملاعب كرة القدم . وغيرها مثل قضية العويس
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هالحين حتي الحرامي يدري ويش الطريقه يعني الحرامي ما يقرا ولا يعرف احس اقول حرامي...
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شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

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رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

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الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

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قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

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