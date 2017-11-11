بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف

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صحيفة المرصد : وقع المنتخب السعودي، في فخ الهزيمة أمام البرتغال، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مونسيبال دو فينتلوا، في اطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

افتتح مانويل فرنانديز التسجيل للبرتغال في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني أضاف غونكالو غويديس الهدف الثاني في الدقيقة، واختتم جواو ماريو لبرازيل أوروبا في الدقيقة 88.

وسبق للمنتخب السعودي أن واجه نظيره البرتغالي ضمن استعدادات الأخضر لمونديال 2006 في ألمانيا، وانتهت بفوز البرتغال بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره بلغاريا يوم الإثنين المقبل في ختام مبارياته الودية.

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