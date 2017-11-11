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بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف
صحيفة المرصد : وقع المنتخب السعودي، في فخ الهزيمة أمام البرتغال، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مونسيبال دو فينتلوا، في اطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
افتتح مانويل فرنانديز التسجيل للبرتغال في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني أضاف غونكالو غويديس الهدف الثاني في الدقيقة، واختتم جواو ماريو لبرازيل أوروبا في الدقيقة 88.
وسبق للمنتخب السعودي أن واجه نظيره البرتغالي ضمن استعدادات الأخضر لمونديال 2006 في ألمانيا، وانتهت بفوز البرتغال بنتيجة 3-0.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره بلغاريا يوم الإثنين المقبل في ختام مبارياته الودية.
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التعليقات
25 - سفن أب2017-11-11 04:16:49
شكلو منتخب من اغلب فرق المملكه وبأذن الله راح يتحسن وكفايه نفس الطخه دايما. ملينا من لعبهم واشكالهم حتى. ياقلب لاتحزن....
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24 - مدردح2017-11-11 04:11:20
العويس في الهدف الثالث كان بيفهمنا ان سبب الهدف القفازات اللي لابسها مب اصليه ولا لو اتها اصليه ماكان جا الهدف . ظروري يصرف له 100 الف عشان يجيب قفاز اصلي اديداس من غرناطه
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23 - مضيع الطريق2017-11-11 04:06:00
فشلتونا بطقه هوساوي وبرناوي وَيَا قلب لا تحزنا اضحكووووووو ههههههههه بقوه اضحكوووووو هههههه
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22 - خالد2017-11-11 04:02:48
يسحق ولا فقط يتغلب
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21 - قوي الشكيمه2017-11-11 03:42:00
شقشقه
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20 - ابو طاقية2017-11-11 03:14:54
اللي بيعلق يقفل جواله وش معناة قفل الجوال يعني علق وجوالك مثفل . وبعدين تراها مباراة ودية هدوا من روعكم انا وش اقول هدوا من روعقك .
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19 - مادة2017-11-11 03:08:57
منذا وارد
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18 - خ2017-11-11 03:04:19
لا تستعجل هذا ترى ال الشيخ بيسوى منتخب قوى جدا بس أعطوة فرصة شخصية قوية ما تشوف كلمة زى إلى يقول أنا بطل انا احسن واحد أطور الأندية انا بطل اسكت ياولد انا ضابط
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17 - الصحيح2017-11-11 02:57:58
ما قصروا الشباب
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16 - زمن يخوف2017-11-11 02:57:36
حتى اسيا كثيره عليكم هدر وفساد ملايييين على هالفاشلين وفروها للسكن والصحه والبنية التحتيه هؤلاء جحلط
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15 - ياليل ابولمبه2017-11-11 02:56:02
ياسر الشهراني في الهدف الأول يتابع الاعب البرتغالي تقول بيصيد حمامه
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14 - الرسام2017-11-11 02:50:26
القافلة تسير
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13 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-11 02:44:08
أشوف أن ٥٠٠،٠٠٠٠ ريال لكل لاعب كفاية هذه المرة❗
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12 -2017-11-11 02:42:04
هذه نتيجة المشاكل التي بالداخل ولكن الحمد لله ثلاثه ولا ثمانبة^^
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11 - نصراااااوي2017-11-11 02:39:07
تعليق مخالف
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10 - مفسر أحلام2017-11-11 02:35:29
مباراة وطنيه لم تنقلها القنوات السعوديه فقط الاتصالات السعودية هي من قام بنقل المباراة ذكرونا بأيام الار تي بصراحه وضع مخجل للقنوات الرياضية السعوديه المنتخب الوطني يحتاج دعم
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9 - السالم2017-11-11 02:30:02
هههههههه نهاية الفساد
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8 -2017-11-11 02:20:24
منتخب كوريا الجنوبية فاز على كولومبيا واحنا مترقعين من البرتغال! لو على الاقل هدف مستوى
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( عدد التعليقات 9,588 )7 - بسمه
حاجه متوقعه !!!
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6 - حسين السبيعي2017-11-11 02:16:48
فاز منتخب البرتغال على نادي الهلال السعودي وليس المنتخب السعودي هههههههههههههههههه صفقني ان فاز الهلال على اوراوا ومازال التطبيل للهلال دون باقي الاندية .
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5 - نفسيه2017-11-11 02:16:09
ياويلكم من تركي. بيحقق معكم. هههه
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4 - نفسيه2017-11-11 02:14:54
قولو للبرتغال. بنقشركم علم البرتغال. بناكلكم الوعد بروسيا. ههه
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3 - سعود2017-11-11 02:14:24
ونعم .هذا اولها مباراه تجريبيه.عاد لو تلعبون مع البرازيل ولا الارجنتين كان رجعوا ذكريات زمان وعصر سامي الجابر والسنتره ثمان مرات .اقول خلوكم كلكم دفاع .لا تهجمون تطلعون ب 0 قول .اشرف لكم.يمكن تفوزون
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2 - عنيزان بطل التايكوندو2017-11-11 02:12:47
وين اللي يوجعك
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1 -2017-11-11 02:11:53
ولسه .... هذي مباريات وديه ... يعني تدريب للمنتخبات اللي تلعب مع منتخبنا ... أما في روسيا فكلام ثاني بتشوفون الأهداف بالكليلو 6 و7 و8
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آخر تعليق
بواسطة : فواصل
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بواسطة : انا اصدق العلم
ت ٣ وش رايك نبطل نشتري اسلحه ونقعد ندعي غباء...
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