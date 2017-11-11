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بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف

بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف
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المرصد 25 2٬313 3 ساعات

صحيفة المرصد : وقع المنتخب السعودي، في فخ الهزيمة أمام البرتغال، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مونسيبال دو فينتلوا، في اطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

افتتح مانويل فرنانديز التسجيل للبرتغال في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني أضاف غونكالو غويديس الهدف الثاني في الدقيقة، واختتم جواو ماريو لبرازيل أوروبا في الدقيقة 88.

وسبق للمنتخب السعودي أن واجه نظيره البرتغالي ضمن استعدادات الأخضر لمونديال 2006 في ألمانيا، وانتهت بفوز البرتغال بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره بلغاريا يوم الإثنين المقبل في ختام مبارياته الودية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - سفن أب
2017-11-11 04:16:49
شكلو منتخب من اغلب فرق المملكه وبأذن الله راح يتحسن وكفايه نفس الطخه دايما. ملينا من لعبهم واشكالهم حتى. ياقلب لاتحزن....
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24 - مدردح
2017-11-11 04:11:20
العويس في الهدف الثالث كان بيفهمنا ان سبب الهدف القفازات اللي لابسها مب اصليه ولا لو اتها اصليه ماكان جا الهدف . ظروري يصرف له 100 الف عشان يجيب قفاز اصلي اديداس من غرناطه
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23 - مضيع الطريق
2017-11-11 04:06:00
فشلتونا بطقه هوساوي وبرناوي وَيَا قلب لا تحزنا اضحكووووووو ههههههههه بقوه اضحكوووووو هههههه
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22 - خالد
2017-11-11 04:02:48
يسحق ولا فقط يتغلب
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21 - قوي الشكيمه
2017-11-11 03:42:00
شقشقه
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20 - ابو طاقية
2017-11-11 03:14:54
اللي بيعلق يقفل جواله وش معناة قفل الجوال يعني علق وجوالك مثفل . وبعدين تراها مباراة ودية هدوا من روعكم انا وش اقول هدوا من روعقك .
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19 - مادة
2017-11-11 03:08:57
منذا وارد
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18 - خ
2017-11-11 03:04:19
لا تستعجل هذا ترى ال الشيخ بيسوى منتخب قوى جدا بس أعطوة فرصة شخصية قوية ما تشوف كلمة زى إلى يقول أنا بطل انا احسن واحد أطور الأندية انا بطل اسكت ياولد انا ضابط
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17 - الصحيح
2017-11-11 02:57:58
ما قصروا الشباب
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16 - زمن يخوف
2017-11-11 02:57:36
حتى اسيا كثيره عليكم هدر وفساد ملايييين على هالفاشلين وفروها للسكن والصحه والبنية التحتيه هؤلاء جحلط
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15 - ياليل ابولمبه
2017-11-11 02:56:02
ياسر الشهراني في الهدف الأول يتابع الاعب البرتغالي تقول بيصيد حمامه
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14 - الرسام
2017-11-11 02:50:26
القافلة تسير
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13 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-11 02:44:08
أشوف أن ٥٠٠،٠٠٠٠ ريال لكل لاعب كفاية هذه المرة❗
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12 -
2017-11-11 02:42:04
هذه نتيجة المشاكل التي بالداخل ولكن الحمد لله ثلاثه ولا ثمانبة^^
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11 - نصراااااوي
2017-11-11 02:39:07
تعليق مخالف
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10 - مفسر أحلام
2017-11-11 02:35:29
مباراة وطنيه لم تنقلها القنوات السعوديه فقط الاتصالات السعودية هي من قام بنقل المباراة ذكرونا بأيام الار تي بصراحه وضع مخجل للقنوات الرياضية السعوديه المنتخب الوطني يحتاج دعم
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9 - السالم
2017-11-11 02:30:02
هههههههه نهاية الفساد
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8 -
2017-11-11 02:20:24
منتخب كوريا الجنوبية فاز على كولومبيا واحنا مترقعين من البرتغال! لو على الاقل هدف مستوى
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( عدد التعليقات 9,588 )
7 - بسمه
2017-11-11 02:16:59
حاجه متوقعه !!!
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6 - حسين السبيعي
2017-11-11 02:16:48
فاز منتخب البرتغال على نادي الهلال السعودي وليس المنتخب السعودي هههههههههههههههههه صفقني ان فاز الهلال على اوراوا ومازال التطبيل للهلال دون باقي الاندية .
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5 - نفسيه
2017-11-11 02:16:09
ياويلكم من تركي. بيحقق معكم. هههه
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4 - نفسيه
2017-11-11 02:14:54
قولو للبرتغال. بنقشركم علم البرتغال. بناكلكم الوعد بروسيا. ههه
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3 - سعود
2017-11-11 02:14:24
ونعم .هذا اولها مباراه تجريبيه.عاد لو تلعبون مع البرازيل ولا الارجنتين كان رجعوا ذكريات زمان وعصر سامي الجابر والسنتره ثمان مرات .اقول خلوكم كلكم دفاع .لا تهجمون تطلعون ب 0 قول .اشرف لكم.يمكن تفوزون
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2 - عنيزان بطل التايكوندو
2017-11-11 02:12:47
وين اللي يوجعك
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1 -
2017-11-11 02:11:53
ولسه .... هذي مباريات وديه ... يعني تدريب للمنتخبات اللي تلعب مع منتخبنا ... أما في روسيا فكلام ثاني بتشوفون الأهداف بالكليلو 6 و7 و8
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آخر تعليق
بواسطة :

هالحين حتي الحرامي يدري ويش الطريقه يعني الحرامي ما يقرا ولا يعرف احس اقول حرامي...
بواسطة : فواصل

تعليق مخالف...
بواسطة : 1

تعليق مخالف...
بواسطة : انا اصدق العلم

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