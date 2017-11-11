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المؤسسة العامة للتقاعد : يجب التفرقة بين المعاش التقاعدي والميراث !

المؤسسة العامة للتقاعد : يجب التفرقة بين المعاش التقاعدي والميراث !
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المرصد 13 932 2 ساعتين

صحيفة المرصد :أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يجب التفرقة بين المعاش التقاعدي والميراث، إذ يعتقد البعض أن المعاش يستحق لجميع ورثة المتقاعد المتوفى، وأنه يأخذ في حكمه ما تأخذه أحكام الميراث، وهذا اعتقاد خاطئ وتصور مغلوط يجب تصحيحه، مشددة على ضرورة التمييز بين الميراث والتقاعد، لما يترتب على ذلك من أضرار مستقبلية.

حالات نجد الوارث فيها لا يستحق معاشاً

وأضافت المؤسسة: “هناك حالات نجد الوارث فيها لا يستحق معاشاً، (مثل الابن الذي التحق بوظيفة حكومية -والبنت التي تزوجت)، وهناك حالات أخرى نجد فيها من حجب عن الميراث، مثل الأخ يكون مستحقاً للمعاش، وهذا في حال إثبات الإعالة”، مبينة أن “المعاش التقاعدي ليس إرثاً أو تركة”.

وتابعت في ردها على استفسارات مستفيدين أن شروط الإعالة تتضمن أن يكون إثبات الإعالة بموجب “صك شرعي” صادر من المحاكم الشرعية المختصة، وأن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية.

خدمات جديدة

وأوضحت المؤسسة أن ضمن الخدمات الجديدة التي استحدثت خدمة تبادل المنافع، إذ يستطيع المشترك، في حال التنقل الوظيفي بين القطاعين العام والخاص، ضم مدد الخدمة وفق نظام “تبادل المنافع”، محذرة من عدم تجديد الوكالة الشرعية التي بموجبها يمكن لشخص آخر تسلم الاستحقاق الشهري من منفعة التقاعد، إذ تجدد الوكالة كل خمسة أعوام، بموجب اللوائح المعتمدة في المؤسسة، علماً بأنه يحق للشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من مستفيد، بشرط توافر شروط الوكالة، وفقا لـ”الحياة”.

يذكر أن من حق المشترك العدول عن طلبه بضم خدماته، حتى لو صدرت الموافقة من الجهة المختصة على طلب الضم، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم.

شروط العدول عن طلب ضم خدمات

ومن شروط ذلك أن يتقدم بطلب العدول وفقاً لضوابط، منها: “يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول، بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد، ويتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير”.

كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش، فيكمل له من المعاش بالقدر الذي يساوي المعاش، وعندما يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش أو يزيد عليه يوقف صرف المعاش.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - (عبدالله)
2017-11-11 04:33:44
ياليت يتم النظر في رواتب التقاعد خصوصا للعسكر يجب اكرامهم قبل التقاعد وبعد التقاعد .
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12 - عبدالله اليامي
2017-11-11 04:29:46
التأمينات الإجتماعية التي تنطوي تحت مظلتها الشركات الحكومية والخاصة أشوى منكم بكثير .
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11 - عبدالله اليامي
2017-11-11 04:26:45
التأمينات الإجتماعية التي تنطوي تحت مظلتها الشركات الحكومية والخاصة أشوى منكم بكثير .
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10 - خالد
2017-11-11 03:56:14
اذا خدمث ٣٠ سنه لاومن مستقبل اولادي يجب يبقى تقاعدي كاملا لاخر مستحق منهم
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9 - كلمة حق
2017-11-11 03:55:09
اكبر مؤسسة فيها فساد مؤسسة التقاعد انا نزلوني من تقاعد أبي من غير حصولي على وظيفة وخصمو نصف الراتب حسبى آلله ونعم الوكيل
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8 - صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع
2017-11-11 03:43:21
كفوا يارقم 1 نعم نريد ومازلنا نريد التحقيق في فسادهم دمرؤنا هالمسولين بالله الفين ريال وايش تسؤي للمتقاعد منذوا عشرين عام ومابقي عليه الافطسة وبدون عطسة تكفى يابو مشهور اثبت لنا بقولك انك مواطن بينن
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7 - منقاش
2017-11-11 03:36:35
رقم 2: انت استخدمت صيغة الجمع ولهذا انت كاذب فليس كل المتقاعدين او المستحقين للمعاش التقاعدي موافقين .. ثم اسألك بالله هل انت متقاعد ؟؟
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( عدد التعليقات 30,603 )
6 - قلم الحقيقه
2017-11-11 03:33:53
من كثر هالمعاش للمتقاعد المتوفي ماياصل مقداره حتى ألف ريال .راعي الراتب التقاعدي أبو خمسة آلاف ريال بعد وفاته يصيب معاشه قحط وجدب ويتحول بقدرة قادر الى 800 ريال وين طار باقي رويتبه الله اعلم.
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5 -
2017-11-11 03:32:46
لتعليق1 يقول لك يجب التفرقة بين المعاش التقاعدي والميراث وانت تقول سمه افهم اول
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4 - نفسيه
2017-11-11 03:29:05
حسبي الله عليكم
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3 - عبد المجيد
2017-11-11 03:24:14
بل يجب أن يوزع كالميراث، وينسب للشيخ صالح الحصين، رحمه الله، أنه ندم حينما شارك في وضع نظام التقاعد أنه لم يكن كالورث الذي أقره الشارع الحكيم .
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2 -
2017-11-11 03:10:41
راضين وموافقين
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1 - مادة
2017-11-11 03:10:30
اتمنى من سيد سمة الامير محمد بن سلمان ان يفتح ملف مؤسسة التقاعد والفساد اللي حاصل
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آخر تعليق
بواسطة :

هالحين حتي الحرامي يدري ويش الطريقه يعني الحرامي ما يقرا ولا يعرف احس اقول حرامي...
بواسطة : فواصل

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بواسطة : 1

تعليق مخالف...
بواسطة : انا اصدق العلم

ت ٣ وش رايك نبطل نشتري اسلحه ونقعد ندعي غباء...
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