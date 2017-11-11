5 أسلحة فتاكة تملكها السعودية تسحق أعداءها

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صحيفة المرصد-وكالات: قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إن السعودية تمتلك مقاتلات “إف — 35” التي تستطيع تنفيذ هجمات جوية على أهداف بعيدة عن السعودية بدقة عالية دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.

وتملك السعودية قنابل “بيف واي — 5” دقيقة التوجه التي يزن يزيد وزنها عن 200 كغم، وحصلت عليها من بريطانيا التي تستخدمها قواتها الجوية، وتعد من أكثر القنابل تطورا، ويمكن لمقاتلات “إف — 15” أن تحمل أعداد كبيرة منها.وإضافة إلى الأسلحة المتقدمة تمتلك السعودية قوات خاصة عالية التدريب ويتم تدريبها تحت إشراف خبراء عسكريين أمريكيين.

وتمتلك السعودية قدرات مالية ضخمة لكونها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وهو ما يجعلها تمتلك نفوذا يتم استخدامها ضد أعدائها، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة رقم 5 بين أكبر ميزانيات الدفاع في العالم بحلول عام 2020.والسلاح رقم 5 الذي يمكن للسعودية أن تستخدمه ضد أعدائها في أي مواجهة قادمة هو استخدامها دبلوماسية ناعمة تدعم على علاقاتها بدول المنطقة.