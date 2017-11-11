5 أسلحة فتاكة تملكها السعودية تسحق أعداءها
صحيفة المرصد-وكالات: قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إن السعودية تمتلك مقاتلات “إف — 35” التي تستطيع تنفيذ هجمات جوية على أهداف بعيدة عن السعودية بدقة عالية دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.
وتملك السعودية قنابل “بيف واي — 5” دقيقة التوجه التي يزن يزيد وزنها عن 200 كغم، وحصلت عليها من بريطانيا التي تستخدمها قواتها الجوية، وتعد من أكثر القنابل تطورا، ويمكن لمقاتلات “إف — 15” أن تحمل أعداد كبيرة منها.وإضافة إلى الأسلحة المتقدمة تمتلك السعودية قوات خاصة عالية التدريب ويتم تدريبها تحت إشراف خبراء عسكريين أمريكيين.
وتمتلك السعودية قدرات مالية ضخمة لكونها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وهو ما يجعلها تمتلك نفوذا يتم استخدامها ضد أعدائها، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة رقم 5 بين أكبر ميزانيات الدفاع في العالم بحلول عام 2020.والسلاح رقم 5 الذي يمكن للسعودية أن تستخدمه ضد أعدائها في أي مواجهة قادمة هو استخدامها دبلوماسية ناعمة تدعم على علاقاتها بدول المنطقة.
التعليقات
((ان تنصروا الله ينصركم)) هذا هو السلاح الحقيقي للمسلمين واما الاسلحة الاخرى ماهي الا اسباب لا غير
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(((((( اتحدا امريكا ان تمنح المملكة صواريخ استرتيجية هجومية او روؤس نووية .......... اليوم اوغدا )))))
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انا فكرت عندنا غواصات مصانع دبابات طلع كله خ
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هذا الكلام اللي يحتاج سماعه من كل مواطن يحب وطنه وليس الفسقه من بعض البشر اللي محسوب على البلاد بلاسم وهوبعيد كل البعد كونه مارق اخونجي وخائن من الدرجه الهابطه هولأ نقول لهم تبا لهم خروج غير رجعه وشكر
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((((((( الطيار_ السعودي...... بعد تسخير الله له ..... قادر ان يقود ويناور باي مقاتله مهما كان نوعها ببارعة منقطعة النظير..... الترنيدو الانجليزية تشهد له واف 15 تستسلم لقدراته )))))
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(((((( المملكة منذ الملك فهد رحمه الله وأكرم نزله ..... تمنلك رؤوس نووية ...وصواريخ صينية ذات نوعية وكفآة نادرة و توجيه ذاتي صوب الهدف ومخادع للأنظمة البطاراية التي تزخ الصواريخ )))))
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حم الله وطنا الغالي من كل معتدي ونعيش في السلم ونبعد عن الحروب والدمار وبلدنا ارض الحرمين الشريفين في امانة الله سبحانة وتعالى والقيادة الحكيمة ورجال أوفياء وحنا سند لاهولاء الرجال والروح لاجل الوطن ر
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وأنا أرى أن سلاحها الأقوى والأول إلى جانب عتادها العسكرى المادى..هو الإنسان السعودى.رجالا ونساء..هم البنيان المرصوص بإذم الله,وهم بلحمتهم وتماسكهم وإلتزامهم بدعم قيادتهم.يشكلون ويمثلون السلاح رقم واحد
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نعم نريد السلام وليس لنا فالحروب ابعدها الله عن وطننا فلها تبعات جسيمة اقتصاديا وامنيا وسياسيا واجتماعيا متفائلين مع المدن الاقتصادية ومع ارتفاع النفط ومحاربة الفساد تبقى ملف اليمن نتمتى اغلاقه
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الدولة التي تدعو للسلام هي بزاتها تصنع السلاح !!
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كلهن باالخازن. مخزنات للحرب مع الفرس. ؟؟؟
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ت3وت12 الاثنين لا بد منهما فادع الله وفي يدك بندقية ذحيرتك الإيمان تملأ بها قلبك مع كل رصاصة تملأ بها بندقيتك؛ كان الله في عون إخواننا المسلمين من جنودنا المرابطين على الثغور فهم يستحقون خالص الدعاء
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الوضع يحتاج الحنكة والدهاء والمكر السياسي هناك من يحاول يشغلنا بالصراعات والحروب فنحن اخر معقل للمسلمين بعدما دمروا العراق وسوريا وانهكوا مصر علينا الحذر وقيادتنا لديها من الحنكة والدهاء ما يبطل مكرهم
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الغباء عندك يا ١٢ تعليق ٣ يقول السلاح السادس الدعاء وهو صادق فبالدعاء نجا يونس ونجا يوسف ونجا موسى وايوب وهزم الاحزاب اقوى سلاح هو الدعاء والتوكل على الله فهو قابض الانفس وما نحن الا عابرون
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ت ٣ وش رايك نبطل نشتري اسلحه ونقعد ندعي غباء
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نعم سلاح الدعاء اقوى سلاح اللهم بقوتك وقدرتك ابعد عن وطننا شبح الحروب والصراعات اللهم احم البلاد والعباد من شرور الاشرار وكيد الفجار اللهم وفق قيادتنا لكل خير وخذ بأيديهم الى سبل التوفيق والرشاد
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القوة سلاح ردع يردع المعتدي و يحتمي به الصديق و القوة في يد الحكيم تأصيل للسلام وفي يد السفية مغبة و نكال فأول من يكتوي بها قومه و قوة دولتنا تدعمها الحكمة فالسلاح على استعداد و لكن لا يخرج إلا لعدو
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بقي السلاح الروسي الأخير أس المطور م ذكر تعاقدت المملكه ف الأونه الأخيره ل شرائه
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نحمد الله على ما حبانا الله به من نعم توجب الحفاظ عليها وشكرها وعدم استخدامها الا في احنك الظروف وفي اطار قرارات دولية واجماع عربي ولنا في صدام عبرة كان لديه امكانيات مهولة ولكنه لم يحسن استخدامها
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وما النصر والعزة الا من الله ونسأله تعالى ان ينصر ويعز وطننا.ثم يقال ان نابليون قال(الحرب تحتاج لثلاثة المال ثم المال ثم المال).فبالمال يشترى السلاح ويجند الجند وتشترى الولاءات وذمم الخونه من الاعداء.
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بما أننا نملك من القوة ما يكفي ، لماذا السكوت على التهديدات الإيرانية بشكل مباشر أو من قبل أذرعها في الوطن ( القطيف ) والدول المجاورة ، كمثال الحوثي وحزب الشيطان .
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بما أننا نملك من القوة ما يكفي ، لماذا السكوت على التهديدات الإيرانية بشكل مباشر أو من قبل أذرعها في الوطن ( القطيف ) والدول المجاورة ، كمثال الحوثي وحزب الشيطان .
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لاحول لنا ولاقوه ..بغير الله
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هناك سلاح سادس أقوى من كل ما ذكر بل أقوى سلاح في العالم هو سلاح ( الدعاء) والله لو استخدم هذا السلاح بقلوب صادقة لسحق عدونا في لحظات ، نحن بدون عون الله وتوقيفه ومددة لا شيء ،
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اغلب جرائم القتل اصحابها نفسيه كيف نعيش في سلام واحنا اغلبنا نفسيه 😅😅
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نحن نريد أن نعيش في سلام.
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