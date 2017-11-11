الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

حجم الخط A A A المرصد 15 2٬122 2 ساعتين

صحيفة المرصد : توقعت مصادر مقربة أن يعلن الأمير “فهد بن خالد” استقالته من رئاسة مجلس إدراة نادي الأهلي خلال الساعات القادمة .

وكان رئيس هيئة الرياضة “تركي آل الشيخ” وجه عبر مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري” رسالة لفهد بن خالد رئيس الأهلي: قائلاً “إذا أردت أن تبقى في رئاسة النادي الأهلي على العين والرأس، وسأدعمك ماديًّا ومعنويًّا، وسأقف معك، لكن الذي أطلبه شيء واحد: أنك تسيطر على النادي الأهلي والمركز الإعلامي”.وتابع آل الشيخ : “غير مسموح من اللحظة هذه أنك تقول إن المركز الإعلامي يصدر بيانًا لا تعلم عنه. هذا الشيء غير مقبول”. وأضاف “وإذا وجدت نفسك تحت ضغط، ولم تستطع مواجهة هذه الموجة، فأنت معذور، وبيّض الله وجهك”.