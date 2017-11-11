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الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !
صحيفة المرصد : توقعت مصادر مقربة أن يعلن الأمير “فهد بن خالد” استقالته من رئاسة مجلس إدراة نادي الأهلي خلال الساعات القادمة .
وكان رئيس هيئة الرياضة “تركي آل الشيخ” وجه عبر مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري” رسالة لفهد بن خالد رئيس الأهلي: قائلاً “إذا أردت أن تبقى في رئاسة النادي الأهلي على العين والرأس، وسأدعمك ماديًّا ومعنويًّا، وسأقف معك، لكن الذي أطلبه شيء واحد: أنك تسيطر على النادي الأهلي والمركز الإعلامي”.وتابع آل الشيخ : “غير مسموح من اللحظة هذه أنك تقول إن المركز الإعلامي يصدر بيانًا لا تعلم عنه. هذا الشيء غير مقبول”. وأضاف “وإذا وجدت نفسك تحت ضغط، ولم تستطع مواجهة هذه الموجة، فأنت معذور، وبيّض الله وجهك”.
التعليقات
15 - True2017-11-11 06:22:53
تعليق 7 - متابع .... باين عليك متابع .. فبل لا تطير في العجة ممكن تقول لنا ايش صدر من المركز الاعلامي في النادي الاهلي ؟
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14 - violety2017-11-11 06:22:37
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13 - اهلااااوي2017-11-11 06:19:27
كفو في الاستاذ تركي ال الشيخ
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12 - سراب2017-11-11 06:06:02
غريبه من تركي هذا التهديد
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11 -2017-11-11 05:53:50
الله يرحم فيصل بن فهد والله ال الشيخ ***
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10 - ابو فيصل2017-11-11 05:52:40
إذن لاتلومون النادي الأهلي هذا تدخل في الرياضه اترك الحكم لكم ياقراء المرصد اللهم بلغت اللهم فاشهد*******
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9 -2017-11-11 05:51:20
كاس العالم حيوشنا
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8 - عاشق الوطن2017-11-11 05:44:39
الى العالميه يارياضتنا وانديتنا ...
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7 - متابع2017-11-11 05:39:52
ماقال شيء غلط الرئيس لازم يسيطر أجل يبغون المركزالإعلامي مفلوت والرئيس آخرمن يعلم مصيبة على وقت المرزوقي مطلع المركزالإعلامي بيان يطلب فيه من الرئيس تحديدموقفه الاستمرار أوالاستقالة وين حنافيه
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6 - مهند2017-11-11 05:27:42
الله يستر على الرؤساء الباقين
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5 -2017-11-11 05:26:05
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4 - ابو فيصل2017-11-11 05:19:45
فيه احد ياشباب يتابع الدووي السعودي الان تابعوا الدوريات الاوربيه متعه واثاره وتشويق كورتنا تكسير وانفعال وصراخ واعتراض على الحكم وقصات مظحكه وهم من جنب القده👍
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3 - مزارع من أرض الطيبين2017-11-11 05:16:07
بكل امانة نادي راقي وادارة راقية ولاعبين قمة في الأخلاق من امثال تيسر الجاسم وجماهير تطرب وذويقة.اتحادي
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2 - فواز الزهراني2017-11-11 05:01:26
رحم الله من أهدى الي عيوبي
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1 - حمود حامدي2017-11-11 04:57:54
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