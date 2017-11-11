رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !
حجم الخط A A A
المرصد 15 2٬122 2 ساعتين

صحيفة المرصد : توقعت مصادر مقربة أن يعلن الأمير “فهد بن خالد” استقالته من رئاسة مجلس إدراة نادي الأهلي خلال الساعات القادمة .
وكان رئيس هيئة الرياضة “تركي آل الشيخ” وجه عبر مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري” رسالة لفهد بن خالد رئيس الأهلي: قائلاً “إذا أردت أن تبقى في رئاسة النادي الأهلي على العين والرأس، وسأدعمك ماديًّا ومعنويًّا، وسأقف معك، لكن الذي أطلبه شيء واحد: أنك تسيطر على النادي الأهلي والمركز الإعلامي”.وتابع آل الشيخ : “غير مسموح من اللحظة هذه أنك تقول إن المركز الإعلامي يصدر بيانًا لا تعلم عنه. هذا الشيء غير مقبول”. وأضاف “وإذا وجدت نفسك تحت ضغط، ولم تستطع مواجهة هذه الموجة، فأنت معذور، وبيّض الله وجهك”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - True
2017-11-11 06:22:53
تعليق 7 - متابع .... باين عليك متابع .. فبل لا تطير في العجة ممكن تقول لنا ايش صدر من المركز الاعلامي في النادي الاهلي ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - violety
2017-11-11 06:22:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - اهلااااوي
2017-11-11 06:19:27
كفو في الاستاذ تركي ال الشيخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - سراب
2017-11-11 06:06:02
غريبه من تركي هذا التهديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-11 05:53:50
الله يرحم فيصل بن فهد والله ال الشيخ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - ابو فيصل
2017-11-11 05:52:40
إذن لاتلومون النادي الأهلي هذا تدخل في الرياضه اترك الحكم لكم ياقراء المرصد اللهم بلغت اللهم فاشهد*******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-11-11 05:51:20
كاس العالم حيوشنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - عاشق الوطن
2017-11-11 05:44:39
الى العالميه يارياضتنا وانديتنا ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - متابع
2017-11-11 05:39:52
ماقال شيء غلط الرئيس لازم يسيطر أجل يبغون المركزالإعلامي مفلوت والرئيس آخرمن يعلم مصيبة على وقت المرزوقي مطلع المركزالإعلامي بيان يطلب فيه من الرئيس تحديدموقفه الاستمرار أوالاستقالة وين حنافيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - مهند
2017-11-11 05:27:42
الله يستر على الرؤساء الباقين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -
2017-11-11 05:26:05
******************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ابو فيصل
2017-11-11 05:19:45
فيه احد ياشباب يتابع الدووي السعودي الان تابعوا الدوريات الاوربيه متعه واثاره وتشويق كورتنا تكسير وانفعال وصراخ واعتراض على الحكم وقصات مظحكه وهم من جنب القده👍
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-11 05:16:07
بكل امانة نادي راقي وادارة راقية ولاعبين قمة في الأخلاق من امثال تيسر الجاسم وجماهير تطرب وذويقة.اتحادي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - فواز الزهراني
2017-11-11 05:01:26
رحم الله من أهدى الي عيوبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - حمود حامدي
2017-11-11 04:57:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائر

صبر جميل والله المستعان ******...
بواسطة : واحد مواطن

يرأس شركه إسمها ..ماريجوانا؟؟؟وطبيه؟؟ماتجى؟؟وفقد السيطره؟؟ يمكن يمكن إسم الماريج...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

للفائدة لي ولكم 💮قبل ان تبدأ الكلام لابد أن تجمع افكارك وتنسقها وترتبها كي تكون...
بواسطة : عبدالله احمد

ومن قال لايوجد نساء هناك نساء لكن لم يتم الأعلان فقط تسرب اسم **** كفاكم تبريرا...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

غلالات الأوهام ..فجوة ردمها سلمان !
85 1
mm

محمد آل الشيخ

عن وثائق مخبأ ابن لادن
165 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أشكال اخرى للفساد…لاننساها !
214 0
mm

مشعل السديري

ما قدر على الحمار حط حرّته بالبردعة
374 0
mm

عبدالرحمن الراشد

سارت وبسرعة مدهشة
371 0
mm

محمد الساعد

الفساد.. عندما لم يُبقِ حجراً على حجر !
203 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الذين ينتجون هذه الأفكار…هم رأس الحية !
205 0
mm

د. محمد العوين

في عهد سلمان: لا مكان للفاسدين!
159 0
mm

سمر المقرن

المهنة والجريمة في وسائل الإعلام!
134 1
mm

خلف الحربي

طبول الحرب تدق
486 5
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
172 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
128 0
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
437 11
mm

عادل التويجري

طنش !
150 5
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
227 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
435 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
565 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
556 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
342 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
392 1
الاخبار الدولية
شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !

شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !

 المرصد 224 8٬211 9 ساعات
شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”

شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”

 المرصد 16 6٬440 11 ساعة
شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكية

شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكية

 المرصد 44 9٬796 14 ساعة
وزير الخارجية الفرنسي يعلق على تواجد الحريري في المملكة

وزير الخارجية الفرنسي يعلق على تواجد الحريري في المملكة

 رويترز 17 6٬277 16 ساعة
المرصد الرياضي
الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

 المرصد 15 2٬122 2 ساعتين
بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف

بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف

 المرصد 31 3٬290 4 ساعات
تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”

تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”

 المرصد 69 5٬482 5 ساعات
“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !

“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !

 المرصد 43 6٬283 6 ساعات
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 27٬495 يومين
في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

 المرصد 62 7٬309 يومين
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 102 4٬768 4 أيام
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 72 10٬382 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

 المرصد 64 11٬068 10 ساعات
كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

 المرصد 5 6٬608 14 ساعة
شاهد .. أغرب وجه في العالم!

شاهد .. أغرب وجه في العالم!

 المرصد 15 4٬453 15 ساعة
هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

 المرصد 48 8٬076 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !

بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !

 المرصد 34 13٬122 12 ساعة
شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه

شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه

 المرصد 28 5٬295 15 ساعة
شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

 المرصد 57 9٬243 يوم واحد
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

 المرصد 11 14٬337 يومين
اخبار ثقافية
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬443 3 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬166 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬035 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬776 أسبوعين
اخبار صحية
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 8 3٬787 16 ساعة
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 4 4٬150 16 ساعة
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬827 يوم واحد
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 4٬142 5 أيام
اخبار اقتصادية
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

 رويترز 22 4٬088 3 أيام
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 4٬117 3 أيام
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬971 3 أيام
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

 المرصد 33 22٬053 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬124 يوم واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬587 يومين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬542 3 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬520 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

 المرصد 50 4٬274 16 ساعة
رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

 المرصد 17 4٬014 16 ساعة
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

 المرصد 77 9٬383 يوم واحد
قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

 المرصد 79 5٬513 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

 المرصد 355 2٬545 20 ساعة