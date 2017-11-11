بعد تهديدها بتفجير أزمة بين الرياض وباريس .. مغردون يسخرون من «هياط» مذيعة «مونتي كارلو» بسبب تغريدة كاتب سعودي! -صورة

حجم الخط A A A المرصد 6 1٬419 1 ساعة

صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن مذيعة راديو «مونتي كارلو» إيمان الحمود تعرضت لحملة سخرية وانتقادات واسعة خلال اليومين الماضيين، بعد تهديدها بتفجير أزمة دبلوماسية بين الرياض وباريس، على خلفية انتقاد الكاتب السعودي محمد الساعد في تغريدة على حسابه في «تويتر» لمواقف المذيعة واتخاذها جانبا منافحا عن قطر ومحاولات انتقاد المملكة. فيما طلبت الحمود من الساعد عبر تغريدة تقديم دليل على اتهاماته، وحذف التغريدة قبل أن تفجر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” جلبت جملة الحمود التهديدية مزيداً من الانتقادات والتندر، وتحولت للطابع الساخر بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض أمس الأول (الخميس)، إذ ربط منتقدوها بين تهديداتها وزيارة ماكرون بطريقة وصفت بـ«اللاذعة».

وفي سلسلة تغريدات متهكمة للوسم، كتب المحامي والكاتب العكاظي عبدالرحمن اللاحم، «سلّم نفسك يا محمد قبل انفجار أزمة دبلوماسية بين الرياض وباريس، ضحي بنفسك من أجل الوطن».

كما غردت الكاتبة في عكاظ هيلة المشوح: المجتمع الدولي يطالب باريس بضبط النفس!». بينما تساءل الساعد: هل فعلاً الرئيس الفرنسي وصل للرياض!».