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الرئيسية / تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !
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المرصد 5 828 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكدت وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية عدم صحة ما أثير أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شروط تملك في تركيا للخليجيين، وحسم الدولة لنسبة 35% من قيمة العقارات التي يملكها المستثمرون الأجانب عند بيعها، أو 50% في حالة الوفاة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” أوضح كبير الوكالة الدكتور مصطفى كوكصو أن ما أثير أخيرا، في وسائل التواصل الاجتماعي حول شروط التملّك، قوبل برد ممن تملكوا عقارات في تركيا.

وبين أنه يحق للمستثمر الأجنبي السماح لعائلته باستخدام الشقق التي يملكها، وفي حال رغبته يمكنه توقيع عقد إيجار بينه «كمالك للشقة» وبين أحد أصدقائه «كمستأجر» إلى جانب التصرف في الشقق التي يملكها بأي شكل كما يريده، كما هو الحال في الشقق التي يملكها المستثمر في بلده الأصلي.

ونفى كوكصو ما ذكر بأنه «عند بيع العقار تخصم الدولة 35% من قيمة العقار». وقال: «هذا الشيء غير صحيح، فالنظام الضريبي في تركيا يطبق على الربح فقط، وليس على قيمة العقار حسب شرائح معروفة وواضحة، فضلا عن أن تركيا تعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على هذا الربح في حال استمر مالكا للعقار لمدة خمس سنوات، فيبيعه ويحصل على قيمة العقار والربح دون أن يدفع أي ضريبة».

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - هههههههههه
2017-11-11 07:48:45
قلته من زمان اللي يشري عقار بتركيا عند ابو شكيم خبل ههههه
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4 - حماك الله يا🇸🇦وطني 🇸🇦
2017-11-11 07:24:09
يجيك العلم من ترك داره قل مقداره اللي ماهو فبلدك لا لك ولا لولدك وافهم يافهيم
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3 - loving liberal
2017-11-11 07:14:20
الشروط مطلوبه بين المستثمر والدول ويكون المستثمر على بينه اما يقبل او يرفض واذا اسس العقد بين الطرفين الكل يتزم فيه سواء الدوله او المستثمر اما تقلبات حسب المزاج هذي عند الاخوان وبتوع الهلوسه
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2 - المُزن
2017-11-11 06:53:34
🍃🍁كلام كبير الوكالة التركي صحيح .. الكثير من السعوديين والسعوديات تملكوا شقق فخمة في تركيا لسهولة الشراءبدون شروط وأسعار معقولة 🍁🍃
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1 - اكثروا من الباقيات الصالحات وغراس الجنه
2017-11-11 06:44:39
اكثروا من قول : سبحان الله .. والحمد الله .. ولا اله الا الله .. والله اكبر
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آخر تعليق
بواسطة : بنت بلادي

عليكم فيهم هالخونه ما عندهم ولاء لوطنهم ولا دينهم يخفون الحقد بقلوبهم جزوا رقابي...
بواسطة : غليفص

أكبر منصب وصلت له المرأة مديرة مدرسة وش بيكون الفساد يعني تهريب ورق عنب لغرفة ال...
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علله ماتطلع ****لها يد بلموضوع...
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