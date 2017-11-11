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جروح في الوجه والرأس والرقبة والصدر والبطن .. شبهة جنائية حول وفاة طفل “3 أعوام” دفنه ذووه بالرياض !
صحيفة المرصد : تحقق الجهات الأمنية في الرياض بحادثة وفاة طفل عمره 3 سنوات، يشتبه بجنائية وفاته نظرًا لحجم الإصابات التي تعرض لها في مناطق متفرقة من جسده النحيل.
ووفقا لموقع “سبق” حضر إلى قسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية الأربعاء الماضي طفلٌ بصحبة والدته وهو يعاني من جراح متعددة، عبارة عن جروح في الوجه على الخدين والأنف قديمة وحديثة وفي جانبَي الرأس والرقبة والرأس من الخلف والصدر والبطن واليد اليمنى والذراع اليسرى واليد اليسرى والفخذ الأيمن والساق الأيمن والقدمين والساق الأيسر والظهر.
يذكر أن الطفل تمت الصلاة عليه أمس عقب صلاة الجمعة، وتتولى شرطة النسيم متابعة الإجراءات.
التعليقات
9 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-11 07:59:21
المعتقدات الباطله سبب كل شي .
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8 - محمد الشهري2017-11-11 07:53:17
آه آه آه ياروحي إذا كان فعلا أنه تعرض للتعذيب وين الشفقة وين الرحمة وين اول شيء مخافة الرب وين هذا القلوب القاسة يارب رحمتك يا ارحم الراحمين
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7 - loving liberal2017-11-11 07:31:49
ياالله صباح خير الاخبارالسيه اكثرمن الاخبار الساره اساس بعضهن مصيبه من مصائب الدنياوعدم الزوج للسره والمراه احدث مصائب الاتحمدعقباها سواءالاسره التي تحل عندهم البلوا او الزوج اولاطفال كله بسبب الغش
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6 - نايف الحربي2017-11-11 07:29:02
ياويلهم من رب العالمين سوف ينتقم لهذا الطفل المسكين إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب بتعذيب هذا الطفل الله لايغفر ذنبه
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5 - D2017-11-11 07:19:08
الأخلاق والتربية عندنا تحت الصفر وهذا نلامسه على ارض الواقع وبالعالم الإفتراضي لا نحترم بعضنا ولا مع الوافدين ولا نحترم الأماكن العامة ولا يسلم من ***ألسنتا أحد على المعمورة والحيوان بجحره ما يرتاح
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4 - D2017-11-11 07:15:25
معقوله هذي أم ؟! يجب اعدامها هي ومن شارك معها بالجرم
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3 -2017-11-11 07:13:40
ما ادري وش هالمصايب اللي صرنا نسمعها ونقرأها بشكل يومي فهمنا ماعندهم ولا يهمهم الدين ولا خوف من الخالق طيب وين الأخلاق وين ضبط النفس شهـ المجتمع المسعور قبل يومين دافنين بنتهم حيه في بيشة
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2 - المُزن2017-11-11 07:11:55
🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله ، حسبي الله عليهم وش خلوا فيه سليم؟! الله يجعله خصم لمن آذاه في يوم الحساب 🍁🍃
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1 - حزين على الوطن 🇸🇦2017-11-11 07:11:33
يالله صباح خير
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آخر تعليق
بواسطة : بولا
علله ماتطلع ****لها يد بلموضوع...
بواسطة : هههههههههه
تعليق مخالف...
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