الرئيسية / تجميد حسابات المستدعين بتهم الفساد في لبنان والإمارات والبحرين
تجميد حسابات المستدعين بتهم الفساد في لبنان والإمارات والبحرين
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تجاوبت مع طلب السلطات السعودية تجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية من المستدعين في قضايا الفساد، واقتصر تجميد الحسابات على الأفراد وليس الشركات.
وكان النائب العام سعود المعجب كشف أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية، مضيفاً أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالباً باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية بحسب صحيفة “عكاظ”.
التعليقات
1 - عاش الملك سلمان وولي عهده الشجاع2017-11-11 09:57:01
نحن ضد الفساد والمفسدين ومع قيادتنا والله ينصرهم على ****المليارات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
تعليق مخالف...
بواسطة : عاش الملك سلمان وولي عهده الشجاع
نحن ضد الفساد والمفسدين ومع قيادتنا والله ينصرهم على ****المليارات...
بواسطة : مؤدب
من تصدر الأهلي وهذا ***على الأهلي...
بواسطة : ي و س ف
تعليق 10 لاتلومه الأولين قالو في المثل الشعبي : ****...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !المرصد 233 8٬990 12 ساعة
شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”المرصد 16 6٬860 14 ساعة
شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكيةالمرصد 44 10٬240 18 ساعة
وزير الخارجية الفرنسي يعلق على تواجد الحريري في المملكةرويترز 17 6٬475 20 ساعة
المرصد الرياضي
الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !المرصد 35 5٬099 5 ساعات
بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهدافالمرصد 49 4٬862 8 ساعات
تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”المرصد 104 8٬580 8 ساعات
“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !المرصد 55 7٬922 9 ساعات
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 87 27٬576 يومين
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!المرصد 102 4٬775 4 أيام
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 72 10٬397 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارةالمرصد 65 12٬198 13 ساعة
كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟المرصد 5 7٬074 17 ساعة
شاهد .. أغرب وجه في العالم!المرصد 15 4٬698 19 ساعة
هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!المرصد 48 8٬187 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !المرصد 34 14٬033 15 ساعة
شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحهالمرصد 28 5٬543 18 ساعة
شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”المرصد 57 9٬321 يوم واحد
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!المرصد 11 14٬360 يومين
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 4 1٬050 2 ساعتين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬452 3 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬168 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬037 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 8 3٬973 19 ساعة
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشبابالمرصد 4 4٬374 19 ساعة
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتينالمرصد 15 4٬836 يومين
اخبار اقتصادية
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !المرصد 7 1٬537 3 ساعات
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلالرويترز 22 4٬099 3 أيام
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!المرصد 19 8٬976 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬147 يوم واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬591 يومين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬548 3 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬522 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخالمرصد 50 4٬472 19 ساعة
رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونيرالمرصد 17 4٬189 20 ساعة
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعوديةالمرصد 78 9٬523 يوم واحد
كاريكاتير