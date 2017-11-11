رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / ضحايا العاطفة!

ضحايا العاطفة!

ضحايا العاطفة!

بقلم : سمر المقرن

حجم الخط A A A
المرصد لا يوجد تعليقات 30 1 ساعة

هناك استغلال واضح لأدوات التواصل الاجتماعي، بهدف كسب تعاطف الناس، والحصول على قرار حكومي يساعد من يدعي أنه «ضحية» وفي حقيقته هو الجاني، خصوصاً في قضايا العنف نظرا للتوجه المؤسساتي والمجتمعي لمحاربتها ورفضها واستهجانها. طفل عسير الذي ظهر في مقطع الأسبوع الفائت يدعي أنه مُعنّف كان واضحاً عليه إطلاق عبارات ليست بحجم جمجمته، ومنذ رؤيتي لهذا المقطع تأكدت أنه كاذب حتى قبل أن يظهر أحد من أسرة الطفل أو من الجهات المسؤولة للتأكيد على كذبه، بعد أن قام أمير منطقة عسير -مشكوراً- بالتوجيه لمتابعة هذه القضية. هذا المقطع ليس الأول ولن يكون الأخير في استخدام -بعض- الناس لهذه الوسائل، سواء بهدف كسب قضية أو تأليب أو تشهير مع صدور قوانين صارمة تجاه التشهير والذي ساهم في تقليص مثل هذه المشاهد كثيراً وردع ضعفاء النفوس بقوة القانون.
وقبل هذا الطفل ظهرت مقاطع كثيرة أذكر منها تلك العاملة المنزلية التي قام بتصويرها أحدهم دون أن يعلم بكذبها وهي تدعي أنها تعرضت للعنف من قِبل الأسرة التي تعمل لديها، وتبين أنها تعاني من مرض جلدي وأن الآثار هي من ذلك المرض ولم يتعرّض أحد لتعنيفها.
عطفاً على هذه المشاهد المتكررة ولمنع استفحالها في المجتمع وجعلها أداة لابتزاز عاطفة الناس والجهات الرسمية، وكما صدر نظام (صارم) يوقف مقاطع التشهير، أن يكون لدينا كذلك نظام يقلب السحر على الساحر، حتى يبتعد هؤلاء عن استخدام هذه التقنية في إشغال الناس والمؤسسات على قضايا كاذبة، وحتى يكف هؤلاء عن استخدام التواصل الاجتماعي بهدف كسب التأييد أو التأليب وغيره. فمثل هذه المقاطع ضررها ليس من جانب واحد بل من جوانب متعددة إذ يدخل في إطارها أيضاً التشهير كما فعل ذلك الطفل ومن ورائه بالتشهير بأسرته، وكما فعلت العاملة المنزلية عندما قامت بالتشهير بأسرة مكفولها، لذا فإن هذه المقاطع لا تأخذ جانب الادعاء دون تورط أطراف أخرى ليس لها ذنب، مع قطع دابر التلاعب النفسي بالمجتمع الذي يهب ويتعاطف مع هذه القضايا.
أتوقع كذلك أن الناس من المهم أن تصل إلى مرحلة النضج العاطفي بعد تكرار هذه المقاطع، وعدم الانسياق خلف مثل هؤلاء وسماع القصة من طرف واحد، عندما يصل المجتمع إلى مرحلة الوعي تجاه هؤلاء، فلن يتم نشر مقاطعهم ولا التفاعل معها!

نقلا عن “الجزيرة”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عاش الملك سلمان وولي عهده الشجاع

نحن ضد الفساد والمفسدين ومع قيادتنا والله ينصرهم على ****المليارات...
بواسطة : مؤدب

من تصدر الأهلي وهذا ***على الأهلي...
سمر المقرن
بواسطة : ي و س ف

تعليق 10 لاتلومه الأولين قالو في المثل الشعبي : ****...
بواسطة :

لا ورونالدو ومعه كم لاعب أساسي لم يلعبوا بعد مريحهم المدرب المنتخب يبى له غربله...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

ليس سرقة مال فحسب!
30 0
mm

سمر المقرن

ضحايا العاطفة!
30 0
mm

هالة الناصر

الفنانة أحلام والوعاء وما ينضح..!
45 0
mm

مشعل السديري

متى سوف أدري؟!
41 0
mm

خلف الحربي

الكتابة عن متهمي الفساد
47 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

غلالات الأوهام ..فجوة ردمها سلمان !
95 1
mm

محمد آل الشيخ

عن وثائق مخبأ ابن لادن
172 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أشكال اخرى للفساد…لاننساها !
220 0
mm

مشعل السديري

ما قدر على الحمار حط حرّته بالبردعة
383 0
mm

عبدالرحمن الراشد

سارت وبسرعة مدهشة
374 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
181 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
134 0
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
482 15
mm

عادل التويجري

طنش !
154 5
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
230 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
444 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
569 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
560 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
343 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
394 1
الاخبار الدولية
شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !

شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !

 المرصد 233 8٬990 12 ساعة
شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”

شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”

 المرصد 16 6٬860 14 ساعة
شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكية

شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكية

 المرصد 44 10٬240 18 ساعة
وزير الخارجية الفرنسي يعلق على تواجد الحريري في المملكة

وزير الخارجية الفرنسي يعلق على تواجد الحريري في المملكة

 رويترز 17 6٬475 20 ساعة
المرصد الرياضي
الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

 المرصد 35 5٬096 5 ساعات
بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف

بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف

 المرصد 49 4٬860 8 ساعات
تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”

تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”

 المرصد 104 8٬579 8 ساعات
“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !

“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !

 المرصد 55 7٬922 9 ساعات
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 27٬576 يومين
في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

 المرصد 62 7٬320 3 أيام
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 102 4٬775 4 أيام
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 72 10٬397 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

 المرصد 65 12٬196 13 ساعة
كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

 المرصد 5 7٬074 17 ساعة
شاهد .. أغرب وجه في العالم!

شاهد .. أغرب وجه في العالم!

 المرصد 15 4٬698 19 ساعة
هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

 المرصد 48 8٬187 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !

بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !

 المرصد 34 14٬033 15 ساعة
شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه

شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه

 المرصد 28 5٬543 18 ساعة
شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

 المرصد 57 9٬321 يوم واحد
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

 المرصد 11 14٬360 يومين
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 4 1٬048 2 ساعتين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬452 3 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬168 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬037 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 8 3٬973 19 ساعة
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 4 4٬374 19 ساعة
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬836 يومين
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 4٬143 6 أيام
اخبار اقتصادية
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

 المرصد 7 1٬537 3 ساعات
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

 رويترز 22 4٬099 3 أيام
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 4٬120 3 أيام
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬976 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬147 يوم واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬591 يومين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬548 3 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬522 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

 المرصد 50 4٬471 19 ساعة
رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

 المرصد 17 4٬189 20 ساعة
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

 المرصد 78 9٬523 يوم واحد
قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

 المرصد 79 5٬521 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

 المرصد 371 2٬677 24 ساعة