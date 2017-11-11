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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيزة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-ربيع
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 17,452 )77 - ابويوسف
18 - 2017-11-11 11:14:25 ت 16 المنتصر لوفتحت الثلاجه لقيتنى متربع فيها تخيل افتح الثلاجه وانت فيها شوشتك منفوشه تخرع وانت في الشارع كيف في الثلاجه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 😂😂
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76 -2017-11-11 13:19:27
الأضفعي من ضفدع أو من ضف وجهك؟
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75 -2017-11-11 13:18:29
نيفادا صادق لاضفعي منتحل المعرفات منصف سرحان الملح معرف واحد
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74 -2017-11-11 13:13:25
الأضفعي معروف منتحل المعرفات
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73 -2017-11-11 13:12:25
منصف تحاول تبرير انتحال معرف القناص ت 62 هذا دليل واضح الضايع ماينشره عليه تقلع
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72 -2017-11-11 13:03:57
ت 70 الغباء مرض اقرأ ت 60
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71 -2017-11-11 13:01:30
منصف معروف انت منتحل معرف القناص أقسم لك بالله لاتحاول تشويه تعليقات الخلق
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70 - القناص2017-11-11 12:59:31
كلما كنت ذا مبدأ كلما كنت ذو مبدا صحيح وكلما كنت ليس لك مبدا كلما كنت ليس لك مبدا
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69 - القناص2017-11-11 12:57:49
ت61 هناك فرق بين الفرس والحمار في الطباع والصفات يعرفها الناس دون أحد يعلمهم بهذه الصفات لأنها طبيعة في الناس أيضا وللحديث بقيه إن شاء الله خرروج
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68 - القناص2017-11-11 12:57:24
64 - 77 - 89 منتحل
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67 - القناص2017-11-11 12:56:33
32 منتحل
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66 - القناص2017-11-11 12:54:30
البعض تناقشه تجده حقود ابتلاه الله بالحقد ولايجدي فيه الا ان تدعه لان المنازله هنا لاتجدي معه والنصر مثل الهزيمه
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65 - القناص2017-11-11 12:52:49
الانسان باخلاقه يتربع على اعلى مستوى اذا كان ذو خلق اما اذا ماكان صح فهذا خلقه تعيس هو السوء والعبث واحد اينما تجده اتركه
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64 - القناص2017-11-11 12:52:37
البعض ابتلاه الله بكره الناس والحسد ربما يكون ضحية تربيه و عادات المهم أنه قابل لعمل اللسوء والنذاله أرض خصبه لكل عمل دني لايتورع عنه وليس له قيم الرجوله ولا أخلاقهم أقرب الى سلوك الأنثى المتمرد
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63 - لعل وعسى2017-11-11 12:51:26
52، 53 ما هكذا تورد الإبل يا منتحل
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62 - القناص2017-11-11 12:50:29
انسان منصف مع احترامي لوجهة نظرك ولكن انت تخطيء كثير وتتهم الناس وتسيء لكثير من المعلقين يااخي عدل من اسلوبك وحسن من تعليقاتك
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61 - القناص2017-11-11 12:46:15
اقول تناقش احدهم لايهم على حق ام على باطل المهم يثبت حجته ويغلبك ولو كان ماكان المهم يثبت انه صح ولو كان ماهو صح لازم يثبت حجته صح ولو كان ماهو ثح
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60 - القناص2017-11-11 12:45:47
52 53 منتحل ولازال هذا العبثي يهذي ويحقد عليه من الله مايستحق
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59 -2017-11-11 12:44:37
مصاريف زواجه واحدة عندكم في ***، تتزوج بها زوجتين في ***.
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( عدد التعليقات 24,425 )58 - إنسان منصف
احترمك انت ،،،،،،لكن لا آخذ برأيك،،،،،،،لأني حر فقط،،،،،،،🕴
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57 - القناص2017-11-11 12:44:06
48 انسان منصف انت وقعت في النوايا تقول يمشون وكانهم ملائكة يااخي لاتنه عن فعل وتاتي بمثله عيب عليك
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56 - القناص2017-11-11 12:43:50
عندما تكون اسائتك للناس عاديه وليس لديك شعور بجرح الآخرين تأكد أن جرح شعورك يهون عليك يتم قبوله في نفسك مفتقداً شعور الكرامه الانسانيه
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55 -2017-11-11 12:43:07
أنعم وأكرم، الله يعنيكم على غلاء المهور.
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( عدد التعليقات 24,425 )54 - إنسان منصف
إنتي تتغطي بالكامل،،،،،،إنتي تنتقبين،،،،،إنتي تكشفين،،،،،انت تسمع الموسيقى،،،،،،انت تحرمها،،،،،انت تختلط بالنساء،،،،،،انت تحرمها،،،،،،كلكم صح،،،،،وكل يحتفظ لنفسه برأيه ،،،،ولا تسيء للاخر ،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - القناص2017-11-11 12:42:06
وين الصديق زوينا مفتي في الصباح وعاشق في المساء الله عليه يعجبني بس لو يترك كثرت المعرفات حتى لايتشبه باهل الاقنعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - القناص2017-11-11 12:39:58
46 انا غامدي من الباحه الله عليك يالباحه وبالجرشي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 24,425 )51 - إنسان منصف
عاملني باحترام فقط،،،،،،ولا تعاملني كعبد لك،،،،،رايي لي وانا مسؤول عنه فقط،،،،،ولست ملزما به أبد ،،،،،،اذا لنتصافى ،،،،،،وكل له رأيه فقط،،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 24,425 )50 - إنسان منصف
أنا حر ،،،،،لست عبدا لك،،،،،افعل ما أشاء ،،،،،وليس ما تشاء،،،،،احترمك ،،،،فلماذا لا تحترمني،،،،،لأني فقط،،،،،اخالف رأيك ،،،،انت تريد تستعبدني،،،،،وانقاد لرأيك ،،،،،وهذا مستحيل ،،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
49 - القناص2017-11-11 12:37:17
46 مادرينا ماعرفنا يعني إنك من الطائف لاوالله الله يسعدك ايضاً هديك ورد وفل وياسمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 24,425 )48 - إنسان منصف
هذا صحيح يالقناص،،،،،محاسبة النوايا،،،،،واتهام البشر،،،،،بلا حجه ولا برهان،،،،،ومع ذلك يدعون انهم،،،،،ملائكه يمشون على الارض،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47 - القناص2017-11-11 12:33:29
تناقش أحدهم لايهمه على حق أو على باطل بقدر مايهمه اثبات موقفه لايعرف إن اثبات موقف قد يخسر صديق أو أي شخص آخر ولكن الأهم ولمؤلم على النفس خسارة الإنسان نفسه اولاً قبل الآخرين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - ما دريتا؟ ما عرفتا؟2017-11-11 12:32:06
ورد طائفي ؟ يعني إنك من الطائف؟
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45 - القناص2017-11-11 12:28:18
لوكان نترك العباد لرب العباد لتجنبنا مشاكل كثيرة ولكن البعض لايدرك إن إختلاف البشر طبيعة الحياة ربما من منظور ضيق يرى انه على صواب والآخرين على خطأ وكأنه الخصم والحكم يحكم له وليس عليه
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44 - القناص2017-11-11 12:24:06
السلام عليكم ورحمة الله مساكم ورد طائفي محمل برائحة الغيم والمطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,425 )43 - إنسان منصف
داهموا منزل،،،،،،،على انه بيت دعاره،،،،،لكن طلع في الحقيقيه،،،،،،،بيت عائله مستوره،،،،،،،قالوا لهم ،،،،،،(( Sorry ))،،،،،وبس،،،،،،كانوا يتمنون لو كان بيت دعاره،،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,425 )42 - إنسان منصف
آخرتها حتى كلمة ،،،،،،(( Sorry ))،،،،،،ما قالوها ،،،،،ودهم لو تغلط ،،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,425 )41 - إنسان منصف
شاب توه متزوح ،،،،،وساكن بالفندق مع عروسه،،،،،خرجوا للكورنيش،،،،،وجالسين مع البشر ،،،،،فجأه جاءهم ،،،،،من يتهم الشاب ان هذه الفتاة صاحبته،،،،،وراحوا مع الهيئه الى الفندق،،،،وزودوه بوثيقة الزواج ،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,425 )40 - إنسان منصف
البعض مع الأسف ،،،،،من زود حرصه،،،،،،تعتقد انه يتمنى انك تقع بالخطأ ،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-11 12:09:18
🎤 بس اضحا ا ا كـ 🗣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,425 )38 - إنسان منصف
ثالثا تذكر ان الله حليم ستار،،،،،،،،،فاستر عليه ،،،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-11 12:08:19
🎶 اضحك - حمود الخضر 🎶
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( عدد التعليقات 24,425 )36 - إنسان منصف
ثانيا التمس العذر للبشر،،،،،،،،،هذا لم يصلي جماعه،،،،،،ممكن يكون على جنابه،،،،،،🕴
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35 -2017-11-11 12:07:37
فاهمينك زين ***
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( عدد التعليقات 24,425 )34 - إنسان منصف
اولا أحسن الظن،،،،،حتى يتبين بالدليل القطعي خلافه،،،،،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,425 )33 - إنسان منصف
معظم المشاكل،،،،،،منبعها ،،،،،(( سوء الفهم ))،،،،،،🕴
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32 - اقول2017-11-11 12:04:07
وراك وراك فلا تلف ودور معي
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( عدد التعليقات 24,425 )31 - إنسان منصف
الفهم الصحيح،،،،،،هو الأساس ،،،،،،،لكل مسأله ،،،،،،وعلاج اي مرض،،،،،،،وهو اللي ينقص الناس اعني العرب،،،،،،دوما يفهم خطا ،،،،دوما يحاكم النيات،،،،،،دوما يعتقد انك كذا،،،،،ومنبعه الفهم السقيم،،،،،🕴
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30 - سميه2017-11-11 12:01:47
الله يكون بعونك حتى انا بشوف لي درب ثاني 👋
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29 - (ص)2017-11-11 11:56:16
#السلام عليكم.
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28 - أجواء2017-11-11 11:45:51
26 / حروووف ب ✏️ قلمي
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27 -2017-11-11 11:43:30
مكة-عبد #الله جابر
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26 - أجواء2017-11-11 11:39:45
🌸✧┊ ⇣✧تضيع بين العباره ومدلول الحقيقه فتُعتقل الكلمااتআوتجف الشفاه، فـيحترق الحرف ع شفتك~=0👄.ءوعندهاا تسقط الكلمه ✏️📈
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25 -2017-11-11 11:33:08
العنيد و متابع المرصد صباح الورد
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24 -2017-11-11 11:31:08
س= م أصيل
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23 -2017-11-11 11:29:37
يامه ضب في الثلاجه
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22 -2017-11-11 11:28:37
21 طلعت بليد
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21 -2017-11-11 11:21:51
ت 17 : ارجع بلدك
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20 -2017-11-11 11:18:11
ههههههههههه
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19 -2017-11-11 11:16:37
لا تدقق على الأخطاء المطبعيه يقصد الازدهار
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18 -2017-11-11 11:14:25
ت 16 المنتصر لوفتحت الثلاجه لقيتنى متربع فيها تخيل افتح الثلاجه وانت فيها شوشتك منفوشه تخرع وانت في الشارع كيف في الثلاجه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
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17 -2017-11-11 11:10:25
القحطانى ت 10 نتمنى لصحيفة المرصد كل الزهد والازدهار كيف مافهمت الزهد اشرح لنا
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( عدد التعليقات 9,554 )16 - المنتصر بالله
لو تفتح الثلاجه تجدني متربع فيها يعني مثل ظلك معك وين ما رحت.........?
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15 - سعود القحطاني 💚🇸🇦2017-11-11 11:01:01
تعليق 11 : ارجع بلدك 👉
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14 -2017-11-11 11:00:09
112 سعود القحطاني م****ههههههههههه
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13 - مصري اصيل مقيم بجده 💚 عاش سلمان ومحمد الحزم💪🏻2017-11-11 10:58:28
صباح الإحساس والطيبه صباح المرصد والرصد صباح ازرق على كل اخونجي صباح اسود ومنيل عحسن زميرة صباح اشطه للسفيرة الفاضله سفيرة مصر الفنانه القديرة فنانة العرب فيفى عبده صباح الخير لاخونا في 🇸🇦 تحيا مصر✔
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12 - الله يسعدك ويحفظك2017-11-11 10:56:55
الله يحفظك يا سمو ولي العهد على جهدك وان شاء الله ربنا يقويك ويقوي عزيمتك وينصرك على الفساد والمفسدين وينصرك على من عاداك
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11 - عاطل2017-11-11 10:55:54
الفساد والسرق قديم وماتم صرفه على الراقصات والقمار والهجوله والتسكع يعادل 3 تريليون دولار وأكثر على مدار 50 سنه والخافي أعظم
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10 - 😇سعود القحطاني حبيب الشعب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-11 10:50:15
هههههه يعطيكم العافيه على المهارات والفن والرقي في الرساله أشكر كل القائمين على هذا العمل الرائع ونتمنى لصحيفة المرصد كل الزهد والازدهار والسبق ونشر الخبر اول ب اول بكل مصداقيه واتاحة الفرصه للتعبير ✍
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( عدد التعليقات 13,527 )9 - العنيد
أسعد الله صباحكم وبارك الله في يومكم ويسر الله أمركم وسهل الله دروبكم وشرح الله صدوركم وحقق الله أمنياتكم وفرج الله همومكم صباح الخير لمشرفنا بالمرصد ،، وجميع اخواني واخواتي من متابعين في المرصد🌹
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8 - أنا متابع للصحيفه منذو مبطي 3 سنه2017-11-11 10:48:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير و بركه وعسسسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🍂🍁⚘🌷🌺🌹🏵💮🌸💐🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱 أمطار غزيرة على دار الغالين جعلها الله أمطار خير علم
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7 - سعود القحطاني حبيب الشعب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-11 10:46:29
ههههه طلال الشعشاع 👌 قويه 👍🤣🤣🤣🤣
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6 - سعود القحطاني حبيب الشعب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-11 10:43:52
هههههه يا عبدالسلام الهليل الله يسعدك 🤣🤣 على الصبح
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5 - سعود القحطاني حبيب الشعب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-11 10:43:10
هههههه يا عبدالسلام الهليل الله يرجك ههههه
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4 - يارب عفوك ورضاك2017-11-11 10:37:38
استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية .
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3 - اللهم اغفر لنا2017-11-11 10:26:00
ما أجمل القرآن حينما يكون اول مانسمعه في يوم جديد من حياتنا التي ندعو الله فيها من خلوها من المعاصي والهموم والاحزان وسوء الظن وبذاءة اللسآن
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2 -2017-11-11 10:20:00
ع وجه الصباح: ربي نسألك هدُوء النـفس ،ّ وطمأنَينة القلبّ ، وإنشَـراح الصّدر ، وتوفيقاً يُرافق خطانا ، وسعادة تملأ قلوبنا 🕊💕
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1 -2017-11-11 10:18:58
اللھم عطِّر صباحي وصباح من رأى كلماتي براحة آلبال ونسمات آلإطمئنان وآمنحنا ما نتمنىَ ويسرلنا آمُورنا🍁 ﺻﺒﺎﺡﺍﻟﺨﻴر🌹🦋
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الله يكفينا شر الحروب واسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان...
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