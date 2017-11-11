كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!
صحيفة المرصد: ردّ المطرب “ماجد المهندس” على شائعات سحب جنسيته السعودية بمشاركة مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث احتوى المقطع على جزء من أغنية “إشاعة”.
واعتبر المغردون أن مشاركة “المهندس” لهذا المقطع رد غير مباشر على الأنباء المتداولة، بينما جاء الرد المباشر عبر تعليق “المهندس” نفسه: “إشاعة وداعتك والله إشاعة، حكي العذال ما ينفع سماعه”، مستخدمًا علامات الضحك للسخرية من الشائعات التي تلاحقه.
وكان مدير أعمال المهندس، فائق حسن، كان قد أكد أن سحب الجنسية السعودية من “ماجد المهندس”، مجرد فبركة إعلامية ليس لها أي قيمة. مشيرًا إلى أن “المهندس” غضب كثيرًا من هذه الشائعة، لكونه يفتخر دائمًا بانتمائه للشعب السعودي.
الجدير بالإشارة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شائعة سحب جنسية المطرب عراقي الأصل “ماجد المهندس”، والتي حصل عليها عام 2010، بزعم أنه حصل عليها بدعم من أحد المسؤولين الموقوفين حاليًا.
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إشاعة وداعتك والله #اشاعة حكي العذال ما ينفع سماعة #ماجد_المهندس 😉🤣😂 pic.twitter.com/dIOd8JIBCa
— ماجد المهندس (@majidalmohandis) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
علم 20 - 2017-11-11 13:14:12 ونحن لا نفخر بامثالك الاسف هذه ((( الجنسيه غالي مثالي هذا البلده ولاة الامر يعطي من كان الايستحق من ناس كان في منصيب عاليا )) المنهدس الايستحق سوي يعطي سوي جزام ))
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14 اكثر ***
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ونحن لا نفخر بامثالك
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SOON.
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غنى قوم درجها وضرب الحظ له عندنا
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يا أسمر غبر أكيد تدافع عنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ على فكرة إقامتك انتهت ولا لسى . اثوبيا ترحب بك
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إن كان الأساس في حصوله على الجنسية السعودية ،وهي غالية على كل مواطن سعودي، فقط لأنه مطرب***
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مالفائدة من أعطاءه الجنسية السعودية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مثلاً يكون برفسور أو دكتور أو مهندس ؟؟؟؟؟؟ هل هو عبقري زمانه أو مخترع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المفروض تسحب الجنسية منه
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ماجد المهندس سعودي الاصل
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ههههه ابو مصلفح طلب الجنسيه وتم ترحيله الى صعده
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ودي افهم وش الفايده منه غير جلب الاغاني
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فيه منهو احق منه بالجنسية وبعظهم عمل في مصنع كسوة الكعبة 40 سنة وش عمل هذا عشان ياخذ الجنسية يدق عودويزاعق على المكرفون
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*****ماجد المهندس ليس دكتور ولا استشاري ولا مخترع حتى يعطى الجنسية بهذي البساطة .
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هذي السعودية ماهي غطر اللي تسحب الجنسيات من مواطنيها .. ماجد يستاهل كل خير وهو من ضمن المؤدين للأغاني الوطنية بداية مقاطعة دويلة غطر
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ودي ودي الجنسيه تعطى للي يستاهل ****
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