كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

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صحيفة المرصد: ردّ المطرب “ماجد المهندس” على شائعات سحب جنسيته السعودية بمشاركة مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث احتوى المقطع على جزء من أغنية “إشاعة”.

واعتبر المغردون أن مشاركة “المهندس” لهذا المقطع رد غير مباشر على الأنباء المتداولة، بينما جاء الرد المباشر عبر تعليق “المهندس” نفسه: “‫إشاعة وداعتك والله إشاعة، حكي العذال ما ينفع سماعه”، مستخدمًا علامات الضحك للسخرية من الشائعات التي تلاحقه.

وكان مدير أعمال المهندس، فائق حسن، كان قد أكد أن سحب الجنسية السعودية من “ماجد المهندس”، مجرد فبركة إعلامية ليس لها أي قيمة. مشيرًا إلى أن “المهندس” غضب كثيرًا من هذه الشائعة، لكونه يفتخر دائمًا بانتمائه للشعب السعودي.

الجدير بالإشارة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شائعة سحب جنسية المطرب عراقي الأصل “ماجد المهندس”، والتي حصل عليها عام 2010، بزعم أنه حصل عليها بدعم من أحد المسؤولين الموقوفين حاليًا.

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