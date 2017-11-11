رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تغريدة “العريفي” عن فتوى قديمة لابن عثيمين..تشعل جدل المغردين!

تغريدة “العريفي” عن فتوى قديمة لابن عثيمين..تشعل جدل المغردين!

تغريدة “العريفي” عن فتوى قديمة لابن عثيمين..تشعل جدل المغردين!
حجم الخط A A A
المرصد 50 5٬907 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أثارت تغريدة للداعية الدكتور محمد العريفي نقل خلالها فتوى قديمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين حول مصافحة الجالسين في مجلس حالة من السجال بين المتابعين.

فبينما رأى البعض في الفتوى تخفيفاً عنهم وإزالة للحرج الذي يقعون فيه دائماً، رأى آخرون أن الأمر متروك لكل شخص حسب ما يرى.

ليس من السنة مصافحة الجالسين واحدًا واحدًا

وكان الشيخ بن عثيمين قد أفتى بأنه: ليس من السنة مصافحة الجالسين واحدًا واحدًا عند دخول المجلس.. خاصة إذا كان العهد برؤيتهم قريبًا.. مستندًا في ذلك إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل المجالس ولا يصافح الناس ويجلس حيث ينتهي به المجلس”.

الالتزام بمصافحة كل الجالسين في المجلس

وذكر البعض في تعليقاتهم بعضا من الطرائف التي وقعت لهم خلال دخولهم إلى المجالس حيث الالتزام بمصافحة كل الجالسين في المجلس.

وقال أحد المغردين متفاعلا مع العريفي :” أمس دخلت عرس وسلمت على واحد بعدين اللي بجمبه قام يسلم الثالث مثله..الله وكيلك لفيت عليهم كلهم.. السلام عليكم مبروكين ما شاء الله كيف حالكم وش اخباركم”.

وعلّق آخر يدعى مانوستو قائلًا: “اللي يبغى يصافح يصافح واللي يبغى سلام حواجب يسلم حواجب.. ما بيحترق المجلس”.

وإذا صافحتهم وين المشكلة؟

وأضاف فهد ابراهيم الهويسين مع ما ذهب إليه قائلا: “وإذا صافحتهم وين المشكلة؟”. بينما قال غالب الشريف أن ذلك لا يسبب له أية مشكلة مضيفا: “والله يا شيخ هذي أسويها بالمدرسة يوميًّا .. لكن ما عندي مشكلة عددنا 5 معلمين فقط”.

وأعربت “ودق” عن سعادتها بالفتوى التي توافقت مع رؤيتها فقالت: “والله معاناه حنا نسلم عليهم وحده وحده وعددهم مليون.. صرت أكره العزايم والمناسبات.. طلع معي حق”. أما خالد فعلق قائلا: ” ياتسلم على الكل يا تختصر وتقول سلام تحيه بصوت عالي”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 2 )
50 - الرحااال
2017-11-11 14:04:48
رسول الرحمه..لاينهر احد..فقير عاش..ومديون توفاه الله..الفقر له الفخر حتى لو كان اسم ان لازم رسول البشر..بكاءه حنين لأمته..ودعائه رحمته لها..لماذا ع الأقل ان يتبع صفة الرحمه منه ..هل هي كبيره؟ 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - ثلج حار
2017-11-11 13:58:55
يارحال إذا صار الموضوع موضوع **** إطلع الله يصلح حالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - رفيق الدرب
2017-11-11 13:53:54
الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا سلم لاينزع يده الا ان حاول الشخص نزع يده ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
47 - الرحااال
2017-11-11 13:52:07
اليس القرآن نزل ع قلب محمد..اليس القرآن فيه علم الماضي والحاضر والمستقبل..اليس رسول البشر يعلم في كل حرف منه معناه وتفسيره..اليس هو حبيب الله..اليس آل محمد هم احباب الرسول..لهذا حبهم طهاره للقلب 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 -
2017-11-11 13:50:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - فهد12
2017-11-11 13:49:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
44 - الرحااال
2017-11-11 13:46:20
رسول الرحمه لايجلس في ادنى المجالس..بل في صدرها..نرجوا من الجميع عدم التقليل من الاحترام..حتى وان ظن الشخص ان في ذلك تواضع من رسول الرحمه..افضل الانبياء والرسل لاتساوونه بأي من البشر 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
43 - الرحااال
2017-11-11 13:42:44
رسول الرحمه..لم يشتكي من حاجه الا ل ربه..لايكفر ولايبغض احد..حليم كريم حتى مع اعداءه..انها مصيبه ان ظننا في يوم ان نكون مثله في صفه من صفاته..عليه وعلى أهل بيته الطاهرين الصلاة والسلام 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
42 - الرحااال
2017-11-11 13:38:41
رسول البشر ماهو الا وحي..اطيب الطيبين واصدق الصادقين..اخذ من جميع الانبياء كل الاوصاف وزاد عليهم بالرحمه ع امته..اوصانا بعترة اهل بيته..اوصانا بالأخلاق حتى مع ألد الاعداء..اوصانا بالكرم وهو كريم 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - فهد12
2017-11-11 13:38:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - احمد رررررررر
2017-11-11 13:36:28
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في أدنى المجلس ويقول لا تقومو لي كما تقوم الأعاجم وحنا اذا دخل واحد من الربع اللي تعرفون ياويلك ان ما قمت وجلسته في صدر المجلس ويقولون انهم يتبعون السنه تفصيييل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
39 - الرحااال
2017-11-11 13:35:32
رسول البشر اذا دخل يقوم كل الي موجودين..وهم لهم الشرف ويسلمون عليه..من لا يريد ان لاتلامس يداه ايدي اطهر البشر..رسول البشر تربيته ربانيه واخلاقه ربانيه..لايقوم بأي شي تلقاء نفسه..بل امر من ربه 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - من بدو الجزيرة..
2017-11-11 13:33:58
أهم شئ قبل السلام باللسان والمصافحه باليد ..السلام القلبي! سلامة الصدر تجاه الغير.. ..لو في قلبك على احد شئ.وتحب خشمه وعيونه👀..ماتنفع.. .صافحوا وتسامحوا واستانسوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - شنقار
2017-11-11 13:33:47
السلام على الجميع حياكم الله يارجال ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - اقول بس
2017-11-11 13:30:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - ابو حمدان - الرياض
2017-11-11 13:25:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - ابوصالح
2017-11-11 13:19:52
اذا كثروا الحضور في المجلس واتى احد المدعوين فانه من الأفضل انه يقول السلام نظر ويجلس رأفت بالكبير في السن من القيام والجلوس مره اخرى ولذالك هذا متعارف عليه عند رجال يام يكتفي بقوله السلام نظراوتحيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - !
2017-11-11 13:19:10
اهم شي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - مبارك السبيعي
2017-11-11 13:18:35
قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا وقال عليه الصلاة والسلام: أن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ماء زمزم..
2017-11-11 13:17:21
الله يوفق كل..***وكل المسلمين. ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-11-11 13:16:41
وليس من السنة التقبيل في الخد بين الرجال وليس من السنة حب الخشوم وليس من السنه لبس الغتره والعقال هذي عادات وتقاليد نشأنا عليها ومعروفه من غير ابن عثيمين انها ليست من السنه ولو فعلتها ما عليك حرج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - واحد مواطن
2017-11-11 13:13:19
المصافحه تواد وتآلف.والصحابه كانوا يتصافحوا كثرا وألدلة موجوده لمن أراد.حتى لو التقو بعد دقائق ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - الفرستق
2017-11-11 13:11:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-11-11 13:05:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - بن عوجان يعود بعد طول غياب
2017-11-11 13:00:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - الوطن للجميع
2017-11-11 13:00:13
وجزاكم الله خيرا؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - احمد الزهراني
2017-11-11 12:56:25
****هذا حديث نبوي صحيح ورجال السعودية يعرفونه تماماً صغيرهم قبل الكبير ولكن الناس درجت على عرف الاحترام عندما تدخل مجلس تصافح أو تقول النظر سلام للجميع .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - loving liberal
2017-11-11 12:55:16
السلام واجب والي مايقوم فوته كانه مركا انا مره سلمت على الرجال في في المجلس وفيه واحد ماقام وتعديته كانه مركا ومن جلسنا قام من المجلس وانقلع ورحوه بلارجعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-11-11 12:53:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - hima
2017-11-11 12:49:03
دايما مواضيعوا مهمه,استمر على دا المنوال.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الشايب
2017-11-11 12:48:38
اكتشاف هائل س ف يغير مجرى التاريخ . مبروك للأمة .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - ملاحظ ملاحظ
2017-11-11 12:48:02
طيب نحب الراس والا مصافح ياشيخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ملاحظ ملاحظ
2017-11-11 12:45:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-11-11 12:44:42
ابن عثيمين شجره طيبه ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -
2017-11-11 12:43:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ملاحظ ملاحظ
2017-11-11 12:43:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - سعدي الحمد
2017-11-11 12:35:06
بصراحه بحث قيم جداً جداً الامه بحاجته حاجه ماسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -
2017-11-11 12:22:01
يا بختك يا أبو عبدالرحمن، مافي الا طمس، وحسنات ان شاء #الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,614 )
12 - قلم الحقيقه
2017-11-11 12:20:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - المااااضي
2017-11-11 12:19:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - لاحول ولا قوة الابالله
2017-11-11 12:19:11
الله المستعان****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ابو فيصل
2017-11-11 12:19:00
***** .. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ولا تكلنا لغيرك يارحمن يارحيم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - المتيم
2017-11-11 12:17:59
كلام سليم وفعلا نتوهق لما ندخل على عرب او في مجلس او زواج او غيره والبعض يزعل ويخاصم اذا لم تسلم عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - خش طوالي
2017-11-11 12:17:00
والله خاصة الزواجات صارت مثل الجزاء العسكري اجلس انهض اجلس انهض احلس انهض انهض اذلف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الكثيري
2017-11-11 12:15:25
هل خلصت المشاكل ولم يبقى سوى هل نسلم ام نجلس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - رجعة حليمة لعادتها القديم
2017-11-11 12:13:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - محمد
2017-11-11 12:06:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - اسمرعبرالملكـــي
2017-11-11 12:03:13
الله يرزقني ****اللي عندك يالعريفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-11-11 12:02:51
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو الد الخصام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - (ص)
2017-11-11 11:59:34
أحبك في #الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قلم الضمير

تعليق مخالف...
بواسطة : ابو سلمان

الله يكفينا شر الحروب واسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان...
بواسطة : الحقباني

علم 20 - 2017-11-11 13:14:12 ونحن لا نفخر بامثالك الاسف هذه ((( الجنسيه غالي مثا...
بواسطة : كوكا

تركي ال الشيخ مطالب بالحزم والقوة لإعادة الانضباط كما كان في عهد المغفور له فيصل...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

ليس سرقة مال فحسب!
115 0
mm

سمر المقرن

ضحايا العاطفة!
92 1
mm

هالة الناصر

الفنانة أحلام والوعاء وما ينضح..!
144 1
mm

مشعل السديري

متى سوف أدري؟!
104 0
mm

خلف الحربي

الكتابة عن متهمي الفساد
129 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

غلالات الأوهام ..فجوة ردمها سلمان !
108 1
mm

محمد آل الشيخ

عن وثائق مخبأ ابن لادن
179 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أشكال اخرى للفساد…لاننساها !
229 0
mm

مشعل السديري

ما قدر على الحمار حط حرّته بالبردعة
394 0
mm

عبدالرحمن الراشد

سارت وبسرعة مدهشة
383 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
205 5
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
144 0
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
559 15
mm

عادل التويجري

طنش !
170 5
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
234 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
462 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
575 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
566 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
347 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
400 1
الاخبار الدولية
واقعة غريبة في أمريكا.. أم تتزوج من ابنها وبنتها.. والسبب صادم!

واقعة غريبة في أمريكا.. أم تتزوج من ابنها وبنتها.. والسبب صادم!

 المرصد 21 2٬601 51 دقيقة
شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !

شاهد .. “حسن نصرالله” : أريد مثال واحد يثبت تدخل إيران في لبنان !

 المرصد 244 9٬721 16 ساعة
شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”

شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”

 المرصد 17 7٬265 18 ساعة
شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكية

شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكية

 المرصد 44 10٬782 22 ساعة
المرصد الرياضي
الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !

 المرصد 52 8٬534 9 ساعات
بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف

بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف

 المرصد 59 6٬487 12 ساعة
تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”

تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”

 المرصد 115 11٬776 12 ساعة
“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !

“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !

 المرصد 64 9٬695 13 ساعة
اخبار فنية
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

 المرصد 22 4٬569 2 ساعتين
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 27٬663 يومين
في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

 المرصد 62 7٬336 3 أيام
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 102 4٬781 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

 المرصد 66 13٬324 17 ساعة
كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

 المرصد 5 7٬533 21 ساعة
شاهد .. أغرب وجه في العالم!

شاهد .. أغرب وجه في العالم!

 المرصد 15 4٬908 23 ساعة
هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

 المرصد 50 8٬349 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !

بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !

 المرصد 36 15٬049 19 ساعة
شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه

شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه

 المرصد 28 5٬825 23 ساعة
شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

 المرصد 57 9٬354 يومين
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

 المرصد 11 14٬391 يومين
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 15 2٬880 6 ساعات
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬462 3 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬175 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬042 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 8 4٬172 23 ساعة
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 4 4٬619 23 ساعة
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬843 يومين
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 4٬146 6 أيام
اخبار اقتصادية
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

 المرصد 13 3٬164 7 ساعات
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

 رويترز 22 4٬106 3 أيام
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 4٬123 4 أيام
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬984 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬166 يومين
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬594 3 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬553 3 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬523 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

 المرصد 51 4٬716 23 ساعة
رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

 المرصد 18 4٬372 24 ساعة
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

 المرصد 78 9٬678 يوم واحد
قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

 المرصد 79 5٬533 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

 المرصد 77 1٬640 4 ساعات