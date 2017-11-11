تغريدة “العريفي” عن فتوى قديمة لابن عثيمين..تشعل جدل المغردين!
صحيفة المرصد: أثارت تغريدة للداعية الدكتور محمد العريفي نقل خلالها فتوى قديمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين حول مصافحة الجالسين في مجلس حالة من السجال بين المتابعين.
فبينما رأى البعض في الفتوى تخفيفاً عنهم وإزالة للحرج الذي يقعون فيه دائماً، رأى آخرون أن الأمر متروك لكل شخص حسب ما يرى.
ليس من السنة مصافحة الجالسين واحدًا واحدًا
وكان الشيخ بن عثيمين قد أفتى بأنه: ليس من السنة مصافحة الجالسين واحدًا واحدًا عند دخول المجلس.. خاصة إذا كان العهد برؤيتهم قريبًا.. مستندًا في ذلك إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل المجالس ولا يصافح الناس ويجلس حيث ينتهي به المجلس”.
الالتزام بمصافحة كل الجالسين في المجلس
وذكر البعض في تعليقاتهم بعضا من الطرائف التي وقعت لهم خلال دخولهم إلى المجالس حيث الالتزام بمصافحة كل الجالسين في المجلس.
وقال أحد المغردين متفاعلا مع العريفي :” أمس دخلت عرس وسلمت على واحد بعدين اللي بجمبه قام يسلم الثالث مثله..الله وكيلك لفيت عليهم كلهم.. السلام عليكم مبروكين ما شاء الله كيف حالكم وش اخباركم”.
وعلّق آخر يدعى مانوستو قائلًا: “اللي يبغى يصافح يصافح واللي يبغى سلام حواجب يسلم حواجب.. ما بيحترق المجلس”.
وإذا صافحتهم وين المشكلة؟
وأضاف فهد ابراهيم الهويسين مع ما ذهب إليه قائلا: “وإذا صافحتهم وين المشكلة؟”. بينما قال غالب الشريف أن ذلك لا يسبب له أية مشكلة مضيفا: “والله يا شيخ هذي أسويها بالمدرسة يوميًّا .. لكن ما عندي مشكلة عددنا 5 معلمين فقط”.
وأعربت “ودق” عن سعادتها بالفتوى التي توافقت مع رؤيتها فقالت: “والله معاناه حنا نسلم عليهم وحده وحده وعددهم مليون.. صرت أكره العزايم والمناسبات.. طلع معي حق”. أما خالد فعلق قائلا: ” ياتسلم على الكل يا تختصر وتقول سلام تحيه بصوت عالي”.
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الشيخ ابن عثيمين:
ليس من السنة مصافحة الجالسين واحداً واحداً عند دخول المجلس ..
خاصة إذا كان العهد برؤيتهم قريباً ..
.. pic.twitter.com/isOwy1lBzw
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
رسول الرحمه..لاينهر احد..فقير عاش..ومديون توفاه الله..الفقر له الفخر حتى لو كان اسم ان لازم رسول البشر..بكاءه حنين لأمته..ودعائه رحمته لها..لماذا ع الأقل ان يتبع صفة الرحمه منه ..هل هي كبيره؟ 💚
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يارحال إذا صار الموضوع موضوع **** إطلع الله يصلح حالك
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الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا سلم لاينزع يده الا ان حاول الشخص نزع يده ***
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اليس القرآن نزل ع قلب محمد..اليس القرآن فيه علم الماضي والحاضر والمستقبل..اليس رسول البشر يعلم في كل حرف منه معناه وتفسيره..اليس هو حبيب الله..اليس آل محمد هم احباب الرسول..لهذا حبهم طهاره للقلب 💚
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رسول الرحمه لايجلس في ادنى المجالس..بل في صدرها..نرجوا من الجميع عدم التقليل من الاحترام..حتى وان ظن الشخص ان في ذلك تواضع من رسول الرحمه..افضل الانبياء والرسل لاتساوونه بأي من البشر 💚
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رسول الرحمه..لم يشتكي من حاجه الا ل ربه..لايكفر ولايبغض احد..حليم كريم حتى مع اعداءه..انها مصيبه ان ظننا في يوم ان نكون مثله في صفه من صفاته..عليه وعلى أهل بيته الطاهرين الصلاة والسلام 💚
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رسول البشر ماهو الا وحي..اطيب الطيبين واصدق الصادقين..اخذ من جميع الانبياء كل الاوصاف وزاد عليهم بالرحمه ع امته..اوصانا بعترة اهل بيته..اوصانا بالأخلاق حتى مع ألد الاعداء..اوصانا بالكرم وهو كريم 💚
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في أدنى المجلس ويقول لا تقومو لي كما تقوم الأعاجم وحنا اذا دخل واحد من الربع اللي تعرفون ياويلك ان ما قمت وجلسته في صدر المجلس ويقولون انهم يتبعون السنه تفصيييل
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رسول البشر اذا دخل يقوم كل الي موجودين..وهم لهم الشرف ويسلمون عليه..من لا يريد ان لاتلامس يداه ايدي اطهر البشر..رسول البشر تربيته ربانيه واخلاقه ربانيه..لايقوم بأي شي تلقاء نفسه..بل امر من ربه 💚
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أهم شئ قبل السلام باللسان والمصافحه باليد ..السلام القلبي! سلامة الصدر تجاه الغير.. ..لو في قلبك على احد شئ.وتحب خشمه وعيونه👀..ماتنفع.. .صافحوا وتسامحوا واستانسوا
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السلام على الجميع حياكم الله يارجال ....
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اذا كثروا الحضور في المجلس واتى احد المدعوين فانه من الأفضل انه يقول السلام نظر ويجلس رأفت بالكبير في السن من القيام والجلوس مره اخرى ولذالك هذا متعارف عليه عند رجال يام يكتفي بقوله السلام نظراوتحيه
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اهم شي***
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قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا وقال عليه الصلاة والسلام: أن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر
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الله يوفق كل..***وكل المسلمين. ....
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وليس من السنة التقبيل في الخد بين الرجال وليس من السنة حب الخشوم وليس من السنه لبس الغتره والعقال هذي عادات وتقاليد نشأنا عليها ومعروفه من غير ابن عثيمين انها ليست من السنه ولو فعلتها ما عليك حرج
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المصافحه تواد وتآلف.والصحابه كانوا يتصافحوا كثرا وألدلة موجوده لمن أراد.حتى لو التقو بعد دقائق ****
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وجزاكم الله خيرا؟
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****هذا حديث نبوي صحيح ورجال السعودية يعرفونه تماماً صغيرهم قبل الكبير ولكن الناس درجت على عرف الاحترام عندما تدخل مجلس تصافح أو تقول النظر سلام للجميع .
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السلام واجب والي مايقوم فوته كانه مركا انا مره سلمت على الرجال في في المجلس وفيه واحد ماقام وتعديته كانه مركا ومن جلسنا قام من المجلس وانقلع ورحوه بلارجعه
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دايما مواضيعوا مهمه,استمر على دا المنوال.
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اكتشاف هائل س ف يغير مجرى التاريخ . مبروك للأمة .
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طيب نحب الراس والا مصافح ياشيخ
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ابن عثيمين شجره طيبه ****
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بصراحه بحث قيم جداً جداً الامه بحاجته حاجه ماسه
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يا بختك يا أبو عبدالرحمن، مافي الا طمس، وحسنات ان شاء #الله
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الله المستعان****
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***** .. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ولا تكلنا لغيرك يارحمن يارحيم .
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كلام سليم وفعلا نتوهق لما ندخل على عرب او في مجلس او زواج او غيره والبعض يزعل ويخاصم اذا لم تسلم عليه
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والله خاصة الزواجات صارت مثل الجزاء العسكري اجلس انهض اجلس انهض احلس انهض انهض اذلف
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هل خلصت المشاكل ولم يبقى سوى هل نسلم ام نجلس
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الله يرزقني ****اللي عندك يالعريفي
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ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو الد الخصام
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أحبك في #الله
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