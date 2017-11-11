ضاحي خلفان يطالب بصدور هذا القرار الحازم ضد قطر..ويتساءل عن استهداف تنظيم الحمدين للمملكة جهل أم تعمد؟!
صحيفة المرصد: شن ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، هجوماً على “قطر”، بسبب استهدافها للسعودية، وقال إنه لا يمكن قبول حكومة تنظيم الحمدين في عضوية دول مجلس التعاون الخليجي.
وغرد خلفان، على حسابه الرسمي بـ”تويتر” قائلاً: “استهداف قطر للملكة العربية السعودية بالذات أمر مثير للدهشة.. غربل الله حكومة تنظيم الحمدين.. جهل أو تعمد.. كلا تعمد، إعلام تنظيم الحمدين يشيع الأكاذيب ضد المملكة خدمة لإيران”.
وأضاف: “حكومة تنظيم الحمدين لا يمكن قبولها في عضوية مجلس التعاون أبدًا، يجب أن يصدر قرار حازم لعزل قطر عن المجلس إلى أن تأتى حكومة إيمانها بأمن الخليج العربي والعالم العربي فوق كل اعتبار، قطر.. تنظيم الحمدين.. تنظيم خراب ودمار المنطقة، الدعم الذى تقدمه قطر لإيران لضرب التحالف يجب ألا يمر دون حساب صارم”.
يجب أن يصدر قرار حازم لعزل قطر عن المجلس إلى أن تأتي حكومة إيمانها بأمن الخليج العربي والعالم العربي فوق كل اعتبار
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧
حكومة تنظيم الحمدين لا يمكن قبولها في عضوية مجلس التعاون ابدأ.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧
إستهداف قطر للملكة العربية السعودية بالذات أمر مثير للدهشة…غربل الله حكومة تنظيم الحمدين…جهل أو تعمد…كلا تعمد.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
هو في ايه احنا وهما وهو وهي ده بيضرب فلسطين ومحتل وده بيقسم العراق ويقتل الشيعي السني باسم الحسين والنصيري يقول السني باسم الدولة واهل الخليج في طريق التقسيم الان هم منقسمين وغدا الله يكفينا شرهم
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خلفان ليست قطر لوحدها ضد السعوديه الكثير من الدول العربيه ضد السعوديه اولهم من حارب السعوديه لأجلهم و انفقت اموال طائلة ضد صدام ولم تقاطع قطر السعوديه ليست في حاجة لحد السعوديه دونها ابنائها فقط
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ياخوفي ان خلفان وجماعته يلعبون ع الحبلين
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تقدر تقولي ياخلفان ***
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أدرك الجميع أن قطر عملت بشكل ضار لدول الخليج.و نتمنى على خلفان وصحبه ممن يتوتر او يتكلم عن شئون تخص بلدنا بإستمرار.أن يتوتروا ضد الفرس محتلى الجزرالإماراتيه وسيطرتهم على الإقتصاد والتجاره.قطرحنا لها
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لاحظنا مرارا وبتكرار متواصل تحمس خلفان وقرقاش وعبد القادر للحديث عن المملكه وشئونها بشكل مثير!!ولايتكلمواابدا عن تدخلات وسيطرة الفرس على التجاره والجزر وإقتصاد الإمارات ووجود مئات الألوف منهم عندهم!؟؟
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أنتم أطلعوا منها .... وبتزين العلوم .... والله ماشفناكم وشفنا الخير ...
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المصلحه شي والخيانه والغدر شيء اخر
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الحمدين يجوك من**
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قيادتنا برجالها تدرك مايحيكه كل الكارهين لبلدنا والحاقدين عليه.وهم يتابعون بوعى مايدور وما يقال ومايدبر.ولكن القطريين يهاجمون الإمارات ليل نهار..نشكرك لتدخلك ولكن الدفاع عن بلدك الإمارت ايضا مهم جداا!
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ما نعلمه بأن في الإمارات ٦٧٠٠ شركة إيرانية إستثماراتها تفوق ال ٨ مليارات دولار ما هو موقفكم منها يجب أن تكون وقفتنا جميعا واحدة لا أن يطلب منا فقط التعامل منفردين وغيرنا منتفعين. الوقفة يجب ان توحد.
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****تكفي بس
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الحمدين مشكله كبيره مهو على مستونا على مستواء العالم ولاتربطهم سياسه اتجاه بلادهم فاظيين يمرحو على كايفهم
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حكومة قطرعنادها سبب لها جرح ينزف دم فتروكها تنزف دمها حتى تسقط مصفرتن مما اصابها من خيانة جيراها فالغدرلايجلب الا الفقر
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والله ياصاحي لزوم يدعسون ع الكمخ
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على المستوى الشخصي، بعض قلبي في دبي، على المستوى الإحترافي، أحب أبو ظبي، المايسترو.
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اصلا دول الخليج ليست كلمته واحده .. الامارات البحرين السعوديه فقط . اما الكويت وعمان فهي مؤيده وواقفه مع قطر
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والله لن تعود قطر بعد تشكيلها الثلاثي مع ايراني وتركيا.******
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خافت قطر منك
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ما معاكم خبر زين يا رسول السلامة، لا تخيب ظنوني، كيفهم أهل دبي؟ عادهم يذكروني؟ ما أظنهم يكرهوني، ولا انهم يظلموني.
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ارحبوا مرحبآ الف يا ضاحي خلفان ادعس على عكرة الاخونجي عميل الحمدين
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