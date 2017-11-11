“الإنذار المبكر” يطلق عدة تنبيهات..6 مناطق على موعد مع “سحب رعدية” وأتربة مثارة

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صحيفة المرصد: أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر عدة تنبيهات، صباح اليوم، محذرة 6 مناطق بالمملكة، من حالات مناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم السبت.

وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيه لمنطقتي جازان “فيفا” و”عسير” من حالة سحب رعدية تبدأ الواحدة ظهراً، وتتواصل إلى التاسعة مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما أطلق النظام الآلي تنبيهاً آخر، شمل منطقتي القصيم والرياض، موضحاً وجود حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت العاشرة صباحاً وتتواصل إلى السادسة من مساء اليوم، يصحبها نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

صدر تنبيه من النظام التابع لهيئة الأرصاد لمنطقة حائل ، وذلك لحالة أتربة مثارة وعوالق ترابية بدأت العاشرة صباحاً تتواصل إلى السادسة من مساء اليوم، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وبدأت العاشرة صباح اليوم، في الشرقية “حفر الباطن و الأجزاء المجاورة”، حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل إلى السادسة من مساء اليوم، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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