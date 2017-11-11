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صحيفة بريطانية تكشف عن نتائج مقارنة بين القدرات العسكرية السعودية والإيرانية!

صحيفة بريطانية تكشف عن نتائج مقارنة بين القدرات العسكرية السعودية والإيرانية!
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المرصد 11 779 20 دقيقة

صحيفة المرصد: عقدت صحف غربية مقارنة بسيطة بين قدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية وإيران لتقدير فرصهما في حال تطورت أزمتهما إلى صراع ساخن.

بعدما شاب العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران المزيد من التوتر في الأيام القليلة الماضية. عقب اعترضت وسائط الدفاع الجوي السعودي صاروخا انطلق من اليمن بأياد إيرانية.

عدد الجنود والسكان

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية نقلا عن صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية، فقد كشف التقرير أن السعودية يمكن أن تستدعي نحو 934 ألف رجل لخدمة العلم الوطني بينما يكون نحو 40 مليونا من سكانها مستعدين لخدمة العلم الوطني عند الضرورة.

أما إيران فيضم جيشها حوالي 250 ألف جندي وضابط، ويمكنها أن تستدعي 14 مليون شخص آخرين للخدمة العسكرية. عدد الطائرات الحربية وأوضح التقرير أن السعودية تتقدم على إيران في عدد الطائرات الحربية، إذ أن القوات الجوية السعودية تملك 790 طائرة ومروحية معظمها طائرات قتالية بينما تملك القوات الجوية الإيرانية 477 طائرة معظمها طائرات النقل.

عدد الدبابات والآليات العسكرية

وأشار التقرير إلى أن الدولتين تتساويان في عدد الدبابات: 1142 لدى السعودية و1161 لدى إيران، في حين تتقدم السعودية على إيران في عدد الآليات العسكرية الأخرى، إذ أن جيشها يملك 5500 آلية عسكرية مدرعة بينما يملك الجيش الإيراني 1315 آلية عسكرية.

المدفعية

ولفت إلى أن إيران تتفوق فقط على السعودية في مجال المدفعية حيث يملك الإيرانيون 1474 راجمة صواريخ وحوالي 2500 آلية مدفعية أخرى بينما يكون بحوزة السعوديين 322 راجمة صواريخ و1000 آلية مدفعية أخرى.

البحر

وقالت إن الإيرانيين يمكنهم التغلب على السعوديين في البحر، إذ أن أسطولهم يضم 398 سفينة في حين يحوي الأسطول السعودي 55 زورق دورية. إنفاق الدفاع وفيما يتعلق بإنفاق الدفاع فتنوي الرياض تخصيص حوالي 43 مليار جنيه استرليني لتغطية النفقات العسكرية في العام الحالي فيما يمكن أن تبلغ النفقات العسكرية الإيرانية 4.7 مليار.
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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - ابو سلمان
2017-11-11 14:06:15
الله يكفينا شر الحروب واسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان
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10 -
2017-11-11 14:04:32
الغرب بداء يطبل لحرب بين ايران والسعودية وذلك لأستنزاف اموال السعودية و الخليج ويجب علينا ان لا ننساق خلف تلك الطبول وتحكيم لغة العقل والمنطق فعدوا اليوم صديق الأمس والعكس اللعبة مكشوفة
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9 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-11 14:04:24
القوة من يصنع سلاحه و يمتلك النووي.
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8 - وجهة نظر
2017-11-11 14:04:04
( 3 - فكر ) منذ أكثر من 30 سنة وهم يتحضرون لنا، بداؤوها بالمسيرات في مكة، ومن ثم دعمهم لتفجيرات الأنفاق، الى مؤخراً بداية من لبنان، العراق، الحوثيين، سونر أور لاتر، الصدام قادم ولابد من التحضر لهم.
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7 - خالد
2017-11-11 14:03:54
نسيت ان اعتماد السعودي على ربهم سبحانة وتعالي .. واما الايرانيين يعتمدون على عليهم وحسينة وفاطمته وعباسهم وخمينهم . وفي الاخير ان تنصرو الله ينصركم ويثبت اقدامكم
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( عدد التعليقات 2,406 )
6 - ابونواف...
2017-11-11 13:59:26
أولاً كفانا الله شر الحروب وويلاتها ثانيا أجبرتنا ايران بعدواتها الضاهره والباطنة ان نتخذ منها موقف حازم ستندم علية ولدى السعودية الكثير للإضرار بأيران قبل اي مواجهة ولكن من دون صهيون بذتنا صاهينا
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5 -
2017-11-11 13:59:17
بالمناسبة جميع الصحفيين ( البريطانيين ) مخابرات منذ 100 عام _ واذا وجدت بريطاني يحاول أن يتكلم معك باللغة العربية ( فاعطه مقفاك وامش وخله يولي ) تراه مجرد ذنب
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4 -
2017-11-11 13:58:27
الكلام هل مجرد ايران فقط ام حزب الله و وو
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3 - فكر
2017-11-11 13:57:00
الله يكفينا شر الخروب
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2 - أجزل بيت في القصيدة... أو أقصد في الخبر
2017-11-11 13:56:01
بينما يكون نحو 40 مليونا من سكانها مستعدين لخدمة العلم الوطني عند الضرورة والدراويش
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1 - فكر
2017-11-11 13:52:13
وين طابور وأذناب المجوس
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الضمير

تعليق مخالف...
بواسطة : ابو سلمان

الله يكفينا شر الحروب واسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان...
بواسطة : الحقباني

علم 20 - 2017-11-11 13:14:12 ونحن لا نفخر بامثالك الاسف هذه ((( الجنسيه غالي مثا...
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