واقعة غريبة في أمريكا.. أم تتزوج من ابنها وبنتها.. والسبب صادم!

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صحيفة المرصد: قضت محكمة مقاطعة Stephens في ولاية أوكلاهوما الأميركية قبل يومين، بالسجن 10 أعوام على من تزوجت قبل عام من والدتها، التي تنتظر حكماً مضاعفاً بعد شهرين لزواجها من الابنة، ولزواجها سابقاً من ابنها.

ووفقا لـ”العربية”، فإن الأم تزوجت ابنتها، واتضح فيما بعد أنها سبق وتزوجت في 2008 من ابنها جودي كالفن سبان، زاعمة بعد افتضاح أمرها أن سبب الزواج ليس جنسياً، بل ليهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وكان القضاء قد سبق ونقل حضانة الأم لابنتها وابنيها إلى جدتهم، ثم لملمت الأم شملها بهم بعد أن تغيّر اسمها الأخير.