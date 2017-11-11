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واقعة غريبة في أمريكا.. أم تتزوج من ابنها وبنتها.. والسبب صادم!
صحيفة المرصد: قضت محكمة مقاطعة Stephens في ولاية أوكلاهوما الأميركية قبل يومين، بالسجن 10 أعوام على من تزوجت قبل عام من والدتها، التي تنتظر حكماً مضاعفاً بعد شهرين لزواجها من الابنة، ولزواجها سابقاً من ابنها.
ووفقا لـ”العربية”، فإن الأم تزوجت ابنتها، واتضح فيما بعد أنها سبق وتزوجت في 2008 من ابنها جودي كالفن سبان، زاعمة بعد افتضاح أمرها أن سبب الزواج ليس جنسياً، بل ليهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وكان القضاء قد سبق ونقل حضانة الأم لابنتها وابنيها إلى جدتهم، ثم لملمت الأم شملها بهم بعد أن تغيّر اسمها الأخير.
التعليقات
21 -2017-11-11 14:02:58
يعني ممنوع وعيب عندهم مارس بس بدون زواج حتى الحيوانات والاطفال ماسلمو منهم ويجي اللي 🥁 لانسانيتهم ويتغزل فيهم حتى المسلمين حصل عندهم قضايا اعتداء وتحرش على المحارم وف قلب جزيرة الاسلام مابلك بالنصران
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20 - احمد الزهراني2017-11-11 13:58:13
مالنا ولهذا الأمور التي تخالف الشرع اميتوا الباطل بتركه .
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19 - فكر2017-11-11 13:56:22
الى تعليق ١ هذا اسمه زنا المحارم فهمت وعقوبة عسير بالدنيا والاخرة نسئل الله العفو والعافية وبالنسبة لعدالة امريكا فقد قضت على مليونان هندي من الهنود الحمر واستعبدت ٥٠٠ الف أفريقي بالفعل عدالة شيطانية
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18 - رفيق الدرب2017-11-11 13:49:06
الحمدلله رب العالمين
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17 - ااااااه2017-11-11 13:47:39
بكره يطلع لنا ازهري يقول حلال ويجوز
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16 - صابره2017-11-11 13:46:31
مادام عندهم حدود للحرية الشخصية لايكمن تجاوزها دون عقاب فلماذا تهاجم حدود ديننا ممن يدعي اعتناقه ؟!!!
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15 -2017-11-11 13:43:43
عائلة مهابيل باين من صوره الحمدالله على نعمة الاسلام
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14 - لا تحكموا على الناس2017-11-11 13:42:31
ما بالكم ب #معبود إن جاءه عبده يدعوه بلغت ذنوبه عنان السماء، غفر له، ولا يبالي....
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13 -2017-11-11 13:39:03
وهل اذا تزوجت الام من ابنتها ستنجب حكيم ن
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12 -2017-11-11 13:39:00
من يوم شفت واحد من الجنود الإسرائيليين أسلم وحسن إسلامه وقلب كنسية وسط صحراء أريزونا الى مسجد - وصاحب ملهى ونادي تعري كذلك أسلم بسبب إبنه والله تطالع في وجه تلاقيه يلق لق من النور - بطلت أحكم على أحد؟
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11 -2017-11-11 13:37:11
يا بهيمة اهم العدالة الإ/لهية عدالة الله سبحانه ونعالى أم العدالة الانسانية يا بجم الله ياخذك انت وامريكا التي تدعي انها ام العدالة
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10 - انـــــــــــا2017-11-11 13:37:08
بدون الاسلام طبيعي يكون هناك انتكاس للفطره اللهم ثبت قلوبنا على دينك
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( عدد التعليقات 2 )9 - ابن الوطن
لازم زوجتي العنيد تقول رايها
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( عدد التعليقات 2 )8 - ابن الوطن
ارفعي شعار رابعه العدويه
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7 - ياسر2017-11-11 13:33:46
سخافات
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6 - hima2017-11-11 13:33:44
بني لبرال الرافضنجية
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5 - ظامي اليل2017-11-11 13:31:42
اعوذ باالله من هذه الاشكال.
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( عدد التعليقات 2 )4 - ابن الوطن
نفس النهج الاخونجي الام تتزوج ابنها و الاب كذالك
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3 -2017-11-11 13:29:55
ليهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية هل انقرضن الفتيات من اميركا ليتزوج باامه استغفرالله
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2 -2017-11-11 13:29:40
( حنا وش دخلنا فيهم لا دين ولا اخلاق ولا شهامة ولا ولا ولا )
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1 - hima2017-11-11 13:26:44
في امريكا العدالة الانسانيه سائده بدون مجاملات,وهذه العائله ستدفع ثمن تجاوزوهم الانظمه وسياخذو عقابهم,حفظ الله الولايات المتحده الامريكيه.
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بواسطة : قلم الضمير
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بواسطة : ابو سلمان
الله يكفينا شر الحروب واسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان...
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