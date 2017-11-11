الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً
صحيفة المرصد:كشفت إدارة الجوازات أن زوج المواطنة معفى من المقابل المالي، ولكن عليه دفع رسوم الإقامة 500 ريال سنوياً.
وأوضحت الجوازات في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن المستفيدين من حملة وطن بلا مخالف يمكنهم العودة بشكل نظامي، مضيفةً أنه عند الخروج النهائي يمكن تسليم الإقامة في منفذ الخروج أو لدى الكفيل تحت مسؤوليته الشخصية.
ولفتت الجوازات إلى أنه لا يمكن تجديد الإقامة والعائلة خارج المملكة، مشيرة إلى سريان تأشيرة الخروج النهائي لمدة شهرين ينبغي المغادرة خلالها.
كما ألزمت الجوازات الراغبين في استخراج أو تجديد جواز سفر بضرورة خلو سجلهم من المخالفات المرورية وأشارت إلى أن من خرج ولم يعد لا يمكنه العودة لمدة 3 سنوات، إلا على نفس صاحب العمل السابق. ولفت إلى أن صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية عامان ولا يمكن تجديدها أو تمديدها.
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التعليقات
قبل الزواج من اجنبي اتمناشرط مبلغ كبير عند هروب الزوج الاجنبي وعندطلاقة لزوجتة بدون سبب
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الحوثيين يريدون تكوين لوبي داخل الوطن بزواجهم من مواطنات
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شي غريب وخطير الاجنبي لايتزوج سعودية موموظفة والاجنبي يطلق زوجتة اذا لم يكون عندها سجل تجاري
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مافي سعودية بتاخذ اجنبي فقير وانا كان فقير بيغتني بعد مايفتح محل باسمها يعني 500 مرة قليل بالذات اليماني والفلسطيني المفروض يدفعون ال500 كل يوم بصراحة مدري كيف تتقبل تعيش معا اجنبي السعودي وبس
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زواج مصالح
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بالعربي الأجانب عامة المفروض يمنعون أن يتزوجون من سعوديات عشان عدم أستغلالهم من قبل الأجانب تكفون لأحد يتزوج أجنبية أو أجنبي الأجنبية تسحر السعودي. والأجنبي يلعب على السعودية عشان مصلحته
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انا اردني وأتمنى اتزوج سعودية أمنية حياااااتي
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الاجانب هالحين يتزوجون على نسائهم من سعوديا بهدف مستقبله هو وزوجته وابنائه ولمنه انتهى منها طلقها وغادر مع اولاده و زوجته التي من ثوبه
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أحلى مافي القرار ... هو حرمان من يخرج 3 سنوات ولايعود إلا على كفالة كفيله الأول ؟؟ لأنهم يخرجون من هنا بعد إغرائهم من كفيل آخر وبالتالي يرجعون على كفالته .. وهنا قطع لدابر المتلاعبين
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يجب الحذرقبل الزواج من اجنبي يابنت الوطن زواج مصالح وقت الخطر بدون افلوس هروب الزوج الاجنبي والضحية الاطفال وبنت الوطن ايام ازمة الخليج كثير هربو لليمن وسورياومصرولبنان تاركين اطفالهم وتاركين زوجاتهم
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انا اقول اي بنت سعوديه تتزوج من اجنبي اعتبرها قصه على حياتها ومستقبلها وكذلك ءاي شاب يتزوج من اجنبيه اقول اقرو عليه الفاتحه ليه قلن بنات بلدي ياناس اعقلو احسن من السعوديه مانت لاقي فكر في مستقبلك . ،
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إذا كان زواج السعوديات من الاماراتين والكوتيين سنقول الحمد لله منا وفينا.....بس زواجهن من أجانب مثل زيدي.. يماني باكستاني وبنجالي وسريلانكي ومصري ومن على شاكلتهم فمنه العوض وعليه العوض.....
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وجعل ابو شمه ينهق لحاله هانا هانا هانا هههه معذور علي يوم خلاكم جهلاء ووسخين عايشين ع الشمه وريحتكم
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الدنيا حضوض والزواج قسمة ونصيب
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٣٦من زين عقلك وطبعك ياوافد
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الزواج قسمة ونصيب من بلدك ولا بنت عمك او حتى امريكا وليس حرام تزوج اَي عربي مسلم ويخاف ربه
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مفروض المتزوج مواطنه يدفع الف ريال شهريا طول إقامته بالبلد وإذا أراد يغادر ياخذها هي وعبألها ويدفع عشره آلاف موخر اقامه للدوله والمواطنة تسقط عنها الجنسيه وتمنع من دخول البلد ولا يسمح لأحد يكفلها
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لا أعمم، ولكن من خلال تجربة شخصية، الله يكفيكم شر بعض السوريات، هات بدي أشتري بيت في الضيعة، هات بدي أرسل لأهلي، هات بدي وبدي وفي الأخير ... والعياذ بالله... ماني قادر أكمّل..
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زواج المواطنة من أجنبي مصلحة ماهي أكثر
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كم قالو غرامة في السنة ٥٠٠ ريال بس الحمدلله
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أي تتزوج ماقلنا شي بس من لحمتها ماتخذ واحد يستغلها ويستخدم أسمها في التجارة ولمنه صار تاجر يرميها ولا يقدر شي سوته عشانه
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اهل العقول في راحة 😂😂 كل يرى الناس بعين طبعه 🤶👉🏿
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سواءً رجل أو أمرآة يستغلون السعوديين خاصتن السوريات أنتبهو منهم تراهم ساحرات ناكرات
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الله كريم الله يكرمنا ونأخذ الجنسية قريب يارب
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البنت مايصونها ويحفظها بعد الله سبحانه غير الزواج في سن الرشد والبلوغ وتتستر مع زوجها وفِي بيتها
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الأجنبي والأجنبية مثل بعض أنذال حسبي الله عليهم عيال كلب
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كيف مواطنة سعودية راقية تتزوج من أجنبي حنا بناتنا رقيات مايتزوجون ألأمن لحمتهم الأجنبي يستغلها وماله أمان
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ياجماعة وش مزعلكم؟زواج على سنة الله ورسوله . مو احسن من ماتاخذ واحد ومكفولة لها ولعاب ومو قدالمسؤلية ومعتمد على امه وابوه في المصاريف والسكن انا عندي فلوس واشتغل أليل والنهار والخير كثير بس زوجه مافيه
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مافيهاشي؟ولاهو حرام؟الشي والحرام والذنب والاجرام هو منعها من الزواج حتى يروح عمرها مثل غيرهاحرام عليكم زوجوبناتكم من ترضون دينه وخلقه اتقو الله في الامانة اعطوهم حقوقهم.زواج من الاجنبي ماهوحرام ولاعيب
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ههههه ادخلوا بمعرفات يمني ادرني مستشار باقي مصري وسوداني
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الله يجمع القلوب الولايف💕
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الزواج من اليمني خاصة يعتبر الزواج من المواطنه مصلحه وتحقيق لرغباته
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ياعم رح اتروش ريحتكم وشكلكم هانا هانا هانا معذور علي صالح يوم خلاكم جهلاء
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يازلمة حتى انا متلكم بدّي اتزوج من هون وماعاد بقا بالعمركتر ماراح مثل معاشنا هون بدنا نموت هون وأولادنا بدنا يكونو من هون . اهل الكرم والشجاعة والاخلاق زوجوني وانا تحت امركم
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الزواج قسمه ونصيب وكل زوج مكتوبه زوجته قبل يخلق .. الله يستر على امة محمد ويهديهم ويجمع كلمتهم على الحق شاميهم ويمانيهم ومن شهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله
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انا أشتي اتزوج من هانا لاني تعودت على هانا وصرت منهم من اكثر من عشرين سنة وابتزوج انا وصديقي سوري وزواجه على حسابي . نشتي اثنين اخوات ويكونو مدرستا ومتعلمات وكل شي علينا من مصاريف
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تعليق مخالف
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اصلا مافيه بنت اصل تاخذ اجنبي اما اليماني بعيده عن شواربك ع قولت صدام لارحنبوا هالشوارب
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من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى. والزواج سنة الحياة ويجب على المسلم العاقل يتزوج. ولَم يحدد على أشخاص او قبائل او دول قسمة ونصيب ولا تعرف نصيبك اين يكون ومتى
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الاجانب صارو يتزوجون على نسائهم من سعوديا بهدف مستقبله هو وزوجته وابنائه واذا انتهى منها طلقها وغادر مع اولاده و زوجته التي من ثوبه
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ياتعليق ١١ الله يحيكم ياشباب اليمن الصديق منذ اكثر من ٥٠ عاما نعرفكم والنعم بكم واهلا وسهلا
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انتم اصلا ما تصرفون ولا شيء في بلدنا ، تلهطون بس ، وبعدين حتا المجنسات بنات اليمن يرفظونكم ويطلبون مجنس زيهم ، قرف معطي نفسك قيمه يا لزيدي ، ما تسوى شيء بسوق الرجاجيل ، احد يخلي وطنه لاعداء زيكم
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عندا ياخذ حاجته من المال منها سيرميها ويعود الى بلده
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زوج المواطنه يطلع 500 الف سنوياً وانتم تاخذون 500 ريال ( خوش قرار )
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تعليق٤ الاودنا نعطيكم ٥٠٠ وتفكونا منهم ..الزواج ستر والعوانس كثروا
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٥٠٠ نصرفها في مطعم مندي بالصناعية ما تمثل شي ،،، عاشت السعودية بلد الخير والشعب السعودي يحبنا جدن جدن واحنا نحبهم وبنتزوج من هانا ونعيش طول عمرنا هانا ولن يصبح في نسبة عوانس ابدن
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لكن ورايه انا قول السعوديه المتزوجه من اجنبي ان ترحل معه لبلاده وتستقر هناك مش ناقصين بلاوي
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تعليق مخالف
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كل شي للاجانب لحوووول قلنا تغير الوضع وفي الاخير رجعنا لنفس الوضع
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الخطابات في كل حي وموجودين باويتر ياللي تسال كيف تلقا نصيبك
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٥٥٠٠ ريال بالسنة امرها سهل . الله يهنيهم ويوفقهم
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بتغرقون البلد من المهجنين ...
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تتزوج الأجنبي المسلم افضل من ان تعنس؟؟ أليس كذالك
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الحمدلله دعوات اليمنيين مستجابة والخمس مية مقدور عليها
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الف مبروووك
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خلو البنات يشوفون نصيبهم مافيه شي الزواج من اجنبي
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اجل اللحين رح يكون هناك حملة زواج مقيمين من السعوديات ..
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