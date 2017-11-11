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الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً
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المرصد 57 1٬479 2 ساعتين

صحيفة المرصد:كشفت إدارة الجوازات أن زوج المواطنة معفى من المقابل المالي، ولكن عليه دفع رسوم الإقامة 500 ريال سنوياً.

وأوضحت الجوازات في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن المستفيدين من حملة وطن بلا مخالف يمكنهم العودة بشكل نظامي، مضيفةً أنه عند الخروج النهائي يمكن تسليم الإقامة في منفذ الخروج أو لدى الكفيل تحت مسؤوليته الشخصية.

ولفتت الجوازات إلى أنه لا يمكن تجديد الإقامة والعائلة خارج المملكة، مشيرة إلى سريان تأشيرة الخروج النهائي لمدة شهرين ينبغي المغادرة خلالها.

كما ألزمت الجوازات الراغبين في استخراج أو تجديد جواز سفر بضرورة خلو سجلهم من المخالفات المرورية وأشارت إلى أن من خرج ولم يعد لا يمكنه العودة لمدة 3 سنوات، إلا على نفس صاحب العمل السابق. ولفت إلى أن صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية عامان ولا يمكن تجديدها أو تمديدها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - ابو صالح سكري
2017-11-11 16:19:36
قبل الزواج من اجنبي اتمناشرط مبلغ كبير عند هروب الزوج الاجنبي وعندطلاقة لزوجتة بدون سبب
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56 - لابد من الحذر
2017-11-11 16:13:39
الحوثيين يريدون تكوين لوبي داخل الوطن بزواجهم من مواطنات
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55 - ابو صالح سكري
2017-11-11 16:08:46
شي غريب وخطير الاجنبي لايتزوج سعودية موموظفة والاجنبي يطلق زوجتة اذا لم يكون عندها سجل تجاري
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54 - جنوبية ..🌻
2017-11-11 16:05:48
مافي سعودية بتاخذ اجنبي فقير وانا كان فقير بيغتني بعد مايفتح محل باسمها يعني 500 مرة قليل بالذات اليماني والفلسطيني المفروض يدفعون ال500 كل يوم بصراحة مدري كيف تتقبل تعيش معا اجنبي السعودي وبس
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53 - رغده
2017-11-11 16:00:33
زواج مصالح
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52 - مراقب
2017-11-11 15:54:29
بالعربي الأجانب عامة المفروض يمنعون أن يتزوجون من سعوديات عشان عدم أستغلالهم من قبل الأجانب تكفون لأحد يتزوج أجنبية أو أجنبي الأجنبية تسحر السعودي. والأجنبي يلعب على السعودية عشان مصلحته
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51 - اردني
2017-11-11 15:53:46
انا اردني وأتمنى اتزوج سعودية أمنية حياااااتي
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50 - مراقب
2017-11-11 15:51:28
الاجانب هالحين يتزوجون على نسائهم من سعوديا بهدف مستقبله هو وزوجته وابنائه ولمنه انتهى منها طلقها وغادر مع اولاده و زوجته التي من ثوبه
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49 - فتاك
2017-11-11 15:46:11
أحلى مافي القرار ... هو حرمان من يخرج 3 سنوات ولايعود إلا على كفالة كفيله الأول ؟؟ لأنهم يخرجون من هنا بعد إغرائهم من كفيل آخر وبالتالي يرجعون على كفالته .. وهنا قطع لدابر المتلاعبين
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48 - ابو صالح سكري
2017-11-11 15:46:09
يجب الحذرقبل الزواج من اجنبي يابنت الوطن زواج مصالح وقت الخطر بدون افلوس هروب الزوج الاجنبي والضحية الاطفال وبنت الوطن ايام ازمة الخليج كثير هربو لليمن وسورياومصرولبنان تاركين اطفالهم وتاركين زوجاتهم
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( عدد التعليقات 13,535 )
47 - العنيد
2017-11-11 15:43:46
انا اقول اي بنت سعوديه تتزوج من اجنبي اعتبرها قصه على حياتها ومستقبلها وكذلك ءاي شاب يتزوج من اجنبيه اقول اقرو عليه الفاتحه ليه قلن بنات بلدي ياناس اعقلو احسن من السعوديه مانت لاقي فكر في مستقبلك . ،
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( عدد التعليقات 13,535 )
46 - العنيد
2017-11-11 15:38:23
إذا كان زواج السعوديات من الاماراتين والكوتيين سنقول الحمد لله منا وفينا.....بس زواجهن من أجانب مثل زيدي.. يماني باكستاني وبنجالي وسريلانكي ومصري ومن على شاكلتهم فمنه العوض وعليه العوض.....
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45 - ارجوا من الجميع الخروج من الموضوع
2017-11-11 15:31:41
وجعل ابو شمه ينهق لحاله هانا هانا هانا هههه معذور علي يوم خلاكم جهلاء ووسخين عايشين ع الشمه وريحتكم
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44 -
2017-11-11 15:27:37
الدنيا حضوض والزواج قسمة ونصيب
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43 - مراقب
2017-11-11 15:26:49
٣٦من زين عقلك وطبعك ياوافد
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42 - ابوذعار
2017-11-11 15:26:34
الزواج قسمة ونصيب من بلدك ولا بنت عمك او حتى امريكا وليس حرام تزوج اَي عربي مسلم ويخاف ربه
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41 - مرزوق ندى
2017-11-11 15:26:15
مفروض المتزوج مواطنه يدفع الف ريال شهريا طول إقامته بالبلد وإذا أراد يغادر ياخذها هي وعبألها ويدفع عشره آلاف موخر اقامه للدوله والمواطنة تسقط عنها الجنسيه وتمنع من دخول البلد ولا يسمح لأحد يكفلها
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40 -
2017-11-11 15:25:09
لا أعمم، ولكن من خلال تجربة شخصية، الله يكفيكم شر بعض السوريات، هات بدي أشتري بيت في الضيعة، هات بدي أرسل لأهلي، هات بدي وبدي وفي الأخير ... والعياذ بالله... ماني قادر أكمّل..
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39 - مراقب
2017-11-11 15:24:35
زواج المواطنة من أجنبي مصلحة ماهي أكثر
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38 - اليمن السعيد
2017-11-11 15:23:43
كم قالو غرامة في السنة ٥٠٠ ريال بس الحمدلله
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37 - مراقب
2017-11-11 15:23:39
أي تتزوج ماقلنا شي بس من لحمتها ماتخذ واحد يستغلها ويستخدم أسمها في التجارة ولمنه صار تاجر يرميها ولا يقدر شي سوته عشانه
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36 - يحي
2017-11-11 15:22:25
اهل العقول في راحة 😂😂 كل يرى الناس بعين طبعه 🤶👉🏿
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35 - مراقب
2017-11-11 15:20:36
سواءً رجل أو أمرآة يستغلون السعوديين خاصتن السوريات أنتبهو منهم تراهم ساحرات ناكرات
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34 - يماني قديم
2017-11-11 15:20:11
الله كريم الله يكرمنا ونأخذ الجنسية قريب يارب
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33 - نورة
2017-11-11 15:18:25
البنت مايصونها ويحفظها بعد الله سبحانه غير الزواج في سن الرشد والبلوغ وتتستر مع زوجها وفِي بيتها
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32 - مراقب
2017-11-11 15:18:06
الأجنبي والأجنبية مثل بعض أنذال حسبي الله عليهم عيال كلب
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31 - مراقب
2017-11-11 15:17:15
كيف مواطنة سعودية راقية تتزوج من أجنبي حنا بناتنا رقيات مايتزوجون ألأمن لحمتهم الأجنبي يستغلها وماله أمان
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30 - يماني شمالي
2017-11-11 15:13:11
ياجماعة وش مزعلكم؟زواج على سنة الله ورسوله . مو احسن من ماتاخذ واحد ومكفولة لها ولعاب ومو قدالمسؤلية ومعتمد على امه وابوه في المصاريف والسكن انا عندي فلوس واشتغل أليل والنهار والخير كثير بس زوجه مافيه
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29 - سمارة
2017-11-11 15:10:03
مافيهاشي؟ولاهو حرام؟الشي والحرام والذنب والاجرام هو منعها من الزواج حتى يروح عمرها مثل غيرهاحرام عليكم زوجوبناتكم من ترضون دينه وخلقه اتقو الله في الامانة اعطوهم حقوقهم.زواج من الاجنبي ماهوحرام ولاعيب
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28 - انتبهوا اليمنه ابو شمه باكثر من معرف
2017-11-11 15:02:49
ههههه ادخلوا بمعرفات يمني ادرني مستشار باقي مصري وسوداني
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27 - س g💞
2017-11-11 15:02:12
الله يجمع القلوب الولايف💕
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26 - الحذرالحذر
2017-11-11 15:01:32
الزواج من اليمني خاصة يعتبر الزواج من المواطنه مصلحه وتحقيق لرغباته
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25 - انتبهوا اليمنه ابو شمه باكثر من معرف
2017-11-11 15:00:24
ياعم رح اتروش ريحتكم وشكلكم هانا هانا هانا معذور علي صالح يوم خلاكم جهلاء
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24 - ابوحسن الاْردن
2017-11-11 15:00:15
يازلمة حتى انا متلكم بدّي اتزوج من هون وماعاد بقا بالعمركتر ماراح مثل معاشنا هون بدنا نموت هون وأولادنا بدنا يكونو من هون . اهل الكرم والشجاعة والاخلاق زوجوني وانا تحت امركم
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23 - بمرتبة مستشار
2017-11-11 14:58:03
الزواج قسمه ونصيب وكل زوج مكتوبه زوجته قبل يخلق .. الله يستر على امة محمد ويهديهم ويجمع كلمتهم على الحق شاميهم ويمانيهم ومن شهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله
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22 - يماني عندي بنشر وبقالة ومحل تغير زيوت ومخبز
2017-11-11 14:57:34
انا أشتي اتزوج من هانا لاني تعودت على هانا وصرت منهم من اكثر من عشرين سنة وابتزوج انا وصديقي سوري وزواجه على حسابي . نشتي اثنين اخوات ويكونو مدرستا ومتعلمات وكل شي علينا من مصاريف
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21 - Ymni mahbob
2017-11-11 14:57:31
تعليق مخالف
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20 -
2017-11-11 14:55:39
اصلا مافيه بنت اصل تاخذ اجنبي اما اليماني بعيده عن شواربك ع قولت صدام لارحنبوا هالشوارب
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19 - سهيل
2017-11-11 14:54:41
من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى. والزواج سنة الحياة ويجب على المسلم العاقل يتزوج. ولَم يحدد على أشخاص او قبائل او دول قسمة ونصيب ولا تعرف نصيبك اين يكون ومتى
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18 - 1000
2017-11-11 14:52:19
الاجانب صارو يتزوجون على نسائهم من سعوديا بهدف مستقبله هو وزوجته وابنائه واذا انتهى منها طلقها وغادر مع اولاده و زوجته التي من ثوبه
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17 - مراحب
2017-11-11 14:51:17
ياتعليق ١١ الله يحيكم ياشباب اليمن الصديق منذ اكثر من ٥٠ عاما نعرفكم والنعم بكم واهلا وسهلا
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16 -
2017-11-11 14:50:29
انتم اصلا ما تصرفون ولا شيء في بلدنا ، تلهطون بس ، وبعدين حتا المجنسات بنات اليمن يرفظونكم ويطلبون مجنس زيهم ، قرف معطي نفسك قيمه يا لزيدي ، ما تسوى شيء بسوق الرجاجيل ، احد يخلي وطنه لاعداء زيكم
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15 - 1000
2017-11-11 14:49:48
عندا ياخذ حاجته من المال منها سيرميها ويعود الى بلده
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14 -
2017-11-11 14:48:47
زوج المواطنه يطلع 500 الف سنوياً وانتم تاخذون 500 ريال ( خوش قرار )
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13 - لاتحزن
2017-11-11 14:46:45
تعليق٤ الاودنا نعطيكم ٥٠٠ وتفكونا منهم ..الزواج ستر والعوانس كثروا
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12 - يمني مقيم
2017-11-11 14:43:14
٥٠٠ نصرفها في مطعم مندي بالصناعية ما تمثل شي ،،، عاشت السعودية بلد الخير والشعب السعودي يحبنا جدن جدن واحنا نحبهم وبنتزوج من هانا ونعيش طول عمرنا هانا ولن يصبح في نسبة عوانس ابدن
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11 - loving liberal
2017-11-11 14:42:52
لكن ورايه انا قول السعوديه المتزوجه من اجنبي ان ترحل معه لبلاده وتستقر هناك مش ناقصين بلاوي
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10 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-11 14:42:17
تعليق مخالف
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9 - Nasser7777
2017-11-11 14:41:58
كل شي للاجانب لحوووول قلنا تغير الوضع وفي الاخير رجعنا لنفس الوضع
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8 - تفاني
2017-11-11 14:40:59
الخطابات في كل حي وموجودين باويتر ياللي تسال كيف تلقا نصيبك
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7 -
2017-11-11 14:39:39
٥٥٠٠ ريال بالسنة امرها سهل . الله يهنيهم ويوفقهم
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6 - فهدالعسكر
2017-11-11 14:36:56
بتغرقون البلد من المهجنين ...
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5 - الشماس
2017-11-11 14:36:51
تتزوج الأجنبي المسلم افضل من ان تعنس؟؟ أليس كذالك
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4 - يمني مقيم
2017-11-11 14:34:56
الحمدلله دعوات اليمنيين مستجابة والخمس مية مقدور عليها
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3 - السووواني
2017-11-11 14:31:44
الف مبروووك
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2 - السووواني
2017-11-11 14:31:02
خلو البنات يشوفون نصيبهم مافيه شي الزواج من اجنبي
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1 - خالد
2017-11-11 14:26:32
اجل اللحين رح يكون هناك حملة زواج مقيمين من السعوديات ..
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 واس 19 4٬123 4 أيام
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬986 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬175 يومين
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬594 3 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬556 3 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الاخيرة
الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

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شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

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رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

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الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

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