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لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!
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الأناضول 24 2٬576 2 ساعتين

صحيفة المرصد-الأناضول:يعتزم الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة رسمية إلى كل من الكويت وقطر ،خلال الفترة بين الـ13 والـ15 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، في بيان صادر عنه ،اليوم السبت، إن الكويت ستكون أولى محطات الزيارة، ومن المقرر أن يتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وأشار البيان إلى أن أردوغان سيتوجه من الكويت إلى قطر ؛للمشاركة في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا التركية – القطرية بنسخته الثالثة.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس التركي خلال لقاءاته مع المسؤولين في الكويت وقطر، العلاقات الثنائية بجوانبها كافة، فضلًا عن مستجدات دولية وإقليمية، بحسب البيان.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 -
2017-11-11 16:23:54
متوقع من هذاء وبعد نبداء في عالم جدبد
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23 -
2017-11-11 16:09:08
مهوب جاي لخير
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22 -
2017-11-11 16:08:51
ها
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21 - هنطش
2017-11-11 16:08:44
مشكلتنا كلامنا واجد وغيرنا على الصامت ويحقق تقدم
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20 -
2017-11-11 16:07:48
العهد.العثامني عهد تركيا في القراون الى ماظة والكل ادرآ بذالك
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19 - المصري
2017-11-11 16:04:28
ارجو من جميع الأخوان اللي يكتبون ويعيرون الكويت وبقولون ان الكويت نست افضا ل السعودية بل عكس الكويت لم تنسى ذلك والدفاع عنها وعن أي دولة خليجية واجب الكويت بلدنا الثاني في
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18 - ابوفهد
2017-11-11 15:59:58
إلى رقم ١١ انا ليس ميال إلى الاخواني وبالعكس كل التيارت والاحزاب هي فرقه بين المسلمين وخدمه لاعدائهم والحق يقال الجيش العثماتي دخل اوربا واسلمها وللاسف الجيش الاسلامي في الأندلس ٨٠٠ عام ولازالت مسيحيه
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17 -
2017-11-11 15:59:32
قطر دوله صغيره بس ذيلاها طويل
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16 - فهد12
2017-11-11 15:58:10
لا اتفاقيات ولا يحزنون الحبل اشتد على نعجة قطر والراعي يحاول انقاذها فلا مرحبا بك
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15 - راجع قدام
2017-11-11 15:54:48
في ناس حاطين العالم كله ضدنا ومؤمنيين بقضية المؤامرة .. تراكم كرهتو العالم فينا بسبب ردودكم التافهة في اطفال جالسين خلف الشاشات همه كتابة اي شي حماس مراهقين ليس الا يفتي في كل باب ويتكلم في كل شي .
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14 -
2017-11-11 15:53:34
الكويت هي الكويت تارتجي مصلاح العالم
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13 - راجع قدام
2017-11-11 15:49:08
بعض الردود والله مالها داعي وعيب .. الكويت دولة تعمل على الوساطة بين الاشقاء فعيب عليكم تخوينها وعيب ذكر افضالنا عليهم فهذه منه ممقوته .. وهناك سياسات بين الدول لا نعلمها .. قل خيرا او اصمت
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12 - والله نحن الثقل في العالم الاسلامي
2017-11-11 15:47:44
لا كويت ولا قطر ولا غيرها تمثل قطرة في محيط السعودية. نحن نحمي ولا نحمى نحن نردع ولا نرتدع نحن حماة الدين والحق وغيرنا يرتعد.
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11 - الى تعليق ابوفهد
2017-11-11 15:44:21
يظهر من تعليقك انك ميال للتيار الإخواني والا ما هو قصدك بما قدمته تركيا للإسلام . نجيبك بأنها لم تقدم شيء بل على العكس توجه لتركيا وعندها ستعرف اسلامهم وحكومتهم. تركيا تنتقم وتريد العودة.
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10 -
2017-11-11 15:43:04
اردوغان سيوقع اتفاقيات دفاع مشترك مع الكويت فمن هو العدو المتربص بالكويت يا ترى إيران او العراق لا أعتقد
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9 - كويتي وافتخر
2017-11-11 15:43:03
الله لا يحييك واما الذي يقيس العلاقة بين السعودية والكويت بالمنظور الساذج فهذا لا يفقه ومدمغ
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8 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-11 15:41:00
اووووه اردوغاااان
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7 - ابوفهد
2017-11-11 15:33:10
كل دوله ترى مصلحة شعبها دون أضرار بالدول الاخرى وهذا في نظري حق مشروع لقطر والكويت مثله ماهو لتركيا والاختلافات السياسيه شي طبيعي ولدى تركيا علاقات دوليه حتى مع اسرائيل وتركبا لها تاريخ مشرف للاسلام
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6 - مواطن
2017-11-11 15:31:08
الكويت عامله مثل سويسرا في الحيادية ونسيت افضالنا عليها (الخير لأهل الخير )وجاحد النعمه هو ....
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5 -
2017-11-11 15:26:39
الى مهو قوي لايمكن الرئيس ادغان يرتقاس عليه
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4 -
2017-11-11 15:16:18
الكويت علاقتها قويه مع تركيا وعززة مثبتها
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3 - ررر
2017-11-11 15:13:32
الله لايحيك يالاخونجي يالتركي .
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2 - ابو احمد المطيري
2017-11-11 15:08:25
للاسف الشديد هذا انضمام الكويت مع قطر وتركيا !! هذا نهاية فضل السعوديه الكبير على الكويت
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1 - أضغاث أحلام
2017-11-11 14:59:26
أردوغن وحلم الخلافة العثمانية.
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آخر تعليق
بواسطة : 🎀Faten

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بواسطة : مجوس خبثاء

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