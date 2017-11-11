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قصر الإليزيه يكشف حقيقة ما طلبه الرئيس الفرنسي من ولي العهد

قصر الإليزيه يكشف حقيقة ما طلبه الرئيس الفرنسي من ولي العهد
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المرصد 12 3٬001 1 ساعة

صحيفة المرصد-أ ف ب:أعلن قصر الإليزيه ،الجمعة، أن الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض ،الخميس الماضي ، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الأفريقي.

دعم قوة الدول الخمس

وقالت الرئاسة الفرنسية: “هناك استعداد من جانب السلطات السعودية؛ لدعم قوة الدول الخمس في الساحل ،في إطار اجتماع الدعم المقرر في بروكسل في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر”.

وتشير التقديرات إلى أن القوة ما زالت بحاجة لتمويل قدره 100 مليون دولار.

قوة عسكرية مشتركة

ودعمت فرنسا المبادرة ،التي أطلقتها الدول الخمس في الساحل الأفريقي (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، تشاد والنيجر) ؛لتشكيل قوة عسكرية مشتركة ،لمكافحة الجماعات المتطرفة المنتشرة في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وسيؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه الدول الخمس ،خلال اجتماع سيعقد في بروكسل في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر، وسيشارك فيه قادة هذه الدول ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في أيلول/سبتمبر ،المساهمة بمبلغ 50 مليون يورو ؛لدعم هذه القوة العسكرية المشتركة ،التي قامت الأسبوع الماضي بأول عملية لها.

الموازنة التشغيلية

وفي البدء قدّرت الموازنة التشغيلية لهذه القوة بـ423 مليون يورو، لكن هذا المبلغ يمكن خفضه الى 240 مليون يورو. ووعدت الدول الخمس الأعضاء في القوة بأن تساهم كل منها بمبلغ 10 ملايين يورو ،بينما وعدت فرنسا بالمساهمة بمبلغ 8 ملايين يورو. أما الولايات المتحدة فوعدت بالمساهمة بمبلغ 60 مليون دولار (51,5 مليون يورو).

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التعليقات


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12 - اللهم اجعل هذا البلد آمنا
2017-11-11 16:26:29
واحنا مالنا، مش كفاية اللي احنا فيه؟ قمة الابتزاز من هؤلاء ال......|
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11 -
2017-11-11 16:04:59
تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء ابحث عن المحتاجين وقد تجد
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10 - فهد
2017-11-11 15:56:43
البهائم في لبنان يقولون مكرون جا يبحث عن الحريري ولكن هذه صفعه لهم وتمويل السعوديه الدول الكبير ضد الاٍرهاب قوه ونفوذ هايل للسعوديه والذين يعلقون بسذاجه أو بعضهم عن نيه خبيثه انه اشلنا دخل اقول لهم
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9 - فتاك
2017-11-11 15:42:17
تعليق مخالف
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8 - في مقابل ذلك هل ستدعم فرنسا السعودية في موقفها من إيران
2017-11-11 15:39:37
اليوم السياسة مصالح ومصلحتنا تفتضي ذلك هم يريدون ونحن نريد.
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7 - ابو يحيى
2017-11-11 15:38:37
فرنسا إذا حاربت حاربت المسلمين ويجب علينا عدم تمويلها. لماذا لا تحارب حزب الشيطان وإيران. إلا لأنهم منهم.
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6 - حلم الوطن
2017-11-11 15:30:19
الدول الغنيه لازم تساعد في الاستقرار العالمي. ارقدو وامنو أميرنا الحازم والمحبوب باذن الله امين على مصالحكم
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5 - انـــــــــــا
2017-11-11 15:20:13
عندي كلام كثير ودي اسب كثير بس اقول طس يا فرنسي احنا متوهقين بعمرنا جاي تاخذ فلوسنا انت وجهك اذلف
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4 - دافع ضرائب
2017-11-11 15:19:06
من جد ايس لنا دخل في تمويل توسعات فرنسا في افريقيا ، سداد ديون جنودنا اولى .
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3 - فهدالعسكر
2017-11-11 15:13:40
وحنا وش دخلنا .. فرنسا قوة عظمى حتى صارت تشحت
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2 - خالد
2017-11-11 15:12:38
وش دخلنا فيهم شايفينا بنك مفتوح لكل من هب ودب اذا يبون دراهم عليهم ان ينفذو ما يطلب منهم
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1 - فهد
2017-11-11 15:10:19
ايوه سحيح احنا عندنا فلوس زايده!!
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آخر تعليق
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