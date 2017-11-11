قصر الإليزيه يكشف حقيقة ما طلبه الرئيس الفرنسي من ولي العهد

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صحيفة المرصد-أ ف ب:أعلن قصر الإليزيه ،الجمعة، أن الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض ،الخميس الماضي ، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الأفريقي.

دعم قوة الدول الخمس

وقالت الرئاسة الفرنسية: “هناك استعداد من جانب السلطات السعودية؛ لدعم قوة الدول الخمس في الساحل ،في إطار اجتماع الدعم المقرر في بروكسل في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر”.

وتشير التقديرات إلى أن القوة ما زالت بحاجة لتمويل قدره 100 مليون دولار.

قوة عسكرية مشتركة

ودعمت فرنسا المبادرة ،التي أطلقتها الدول الخمس في الساحل الأفريقي (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، تشاد والنيجر) ؛لتشكيل قوة عسكرية مشتركة ،لمكافحة الجماعات المتطرفة المنتشرة في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وسيؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه الدول الخمس ،خلال اجتماع سيعقد في بروكسل في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر، وسيشارك فيه قادة هذه الدول ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في أيلول/سبتمبر ،المساهمة بمبلغ 50 مليون يورو ؛لدعم هذه القوة العسكرية المشتركة ،التي قامت الأسبوع الماضي بأول عملية لها.

الموازنة التشغيلية

وفي البدء قدّرت الموازنة التشغيلية لهذه القوة بـ423 مليون يورو، لكن هذا المبلغ يمكن خفضه الى 240 مليون يورو. ووعدت الدول الخمس الأعضاء في القوة بأن تساهم كل منها بمبلغ 10 ملايين يورو ،بينما وعدت فرنسا بالمساهمة بمبلغ 8 ملايين يورو. أما الولايات المتحدة فوعدت بالمساهمة بمبلغ 60 مليون دولار (51,5 مليون يورو).

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