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الرئيسية / بالفيديو: لهذا السبب حاكم الشارقة استضاف محصل عقار مصري في قصره .. واستقبله كالأمراء

بالفيديو: لهذا السبب حاكم الشارقة استضاف محصل عقار مصري في قصره .. واستقبله كالأمراء

بالفيديو: لهذا السبب حاكم الشارقة استضاف محصل عقار مصري في قصره .. واستقبله كالأمراء
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المرصد 19 3٬257 2 ساعتين

صحيفة المرصد: روى الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، موقف إنساني جمعه بمحصل إيجارات عقار مصري، عندما كان طالبًا بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وذلك مشاركته في منتدى شرم الشيخ بمصر.

يقيم معه في العقار

وأوضح الشيخ سلطان أنه كان يقيم في العقار معه في منطقة الدقي خ، وقام هذا المصري بإقراضه 300 جنيه رغم ظروفه المالية الصعبة، مؤكدًا أنه يحب هذا المصري ويزوره من حين لآخر للاطمئنان عليه وعلى أسرته تقديرا له ووفاء لمعروفه القديم.

شاب إماراتي

من جانبه، أكد المصري البالغ من العمر 73 عاما إبراهيم علي حسن، مسؤول العقار الذي يقصده الشيخ سلطان، أنه كان مسؤولا بصفته وكيل عقار عن تحصيل إيرادات العقار وتصريف شؤونه نيابة عن الملاك، وذات يوم وفد إليهم شاب إماراتي للبحث عن شقة بالعقار، واكتشفوا أنه كان بمفرده وبلا عائلة.
وتابع محصل العقار المصري: لذلك رفضوا إقامته لمخالفة ذلك تعليمات ملاك العقار والسكان كذلك، ولكن الشاب الإماراتي أصر، وقال إنه علم من كافة معارفه وأصدقائه أن سكان هذا العقار يتمتعون بسيرة حسنة وسمعة طيبة، لذا رغب في الإقامة بجانبهم، واستئجار شقة في العقار.

مفاوضات شاقة

وأكد: بعد مفاوضات شاقة رفض الملاك تماما، فتدخل وطلب منهم أن يقيم الشاب الإماراتي في العقار على مسؤوليته بعدما توسم فيه الصدق والإخلاص والالتزام والتدين وسعيه للإقامة في مكان يحظى بسمعة طيبة، مضيفًا: خلال سنوات إقامته معنا ومدتها 4 سنوات، كان مثالا للتواضع والالتزام والإخلاص، وحظي بحب ومودة جميع سكان العقار.

قصة القرض

وروى “إبراهيم” قصة القرض الذي منحه للشيخ سلطان وقيمته 300 جنيه، قائلًا: إنه كان يمر على العقار شهريا لتحصيل الإيجارات، وفوجئ بالحارس يقول له إن الشاب الإماراتي كان يمنحه إكرامية شهرية ولكنه تأخر عن دفعها له هذا الشهر، وخشي أن يطلبها منه حتى لا يغضب.

ولفت “إبراهيم” أنه فور علمه بتلك القصة توقع أن الشاب سلطان يمر بأزمة مالية، أو أن أسرته تأخرت في إرسال المصروف الشهري له، موضحًا أنه كان قد جمع في هذا اليوم متحصلات العقار، وكان معه مبلغ آخر يمتلكه، وبلغ الإجمالي 300 جنيه، فانتظر الشاب الإماراتي حتى يعود من الجامعة، وفور عودته استقل المصعد معه، وفاجأه على الفور بوضع المبلغ في جيبه، طالبا منه أن يحتفظ به معه على سبيل الأمانة لحين أن ترسل له أسرته مصروفه الشهري.
وأكد محصل العقار أن الشيخ سلطان تذكر هذه الواقعة وأنه فور توليه حكم إمارة الشارقة أرسل إليه طالبا منه زيارته في قصره بالشارقة، فذهب إليه وفوجئ به يستقبله بحفاوة بالغة، وينتظره على الرصيف المقابل، وهو استقبال لا يحظى به إلا كبار الشخصيات.

يزوره في منزله

ولفت “إبراهيم” أن الشيخ سلطان كان يزوره في منزله بالدقي وفي نفس العقار الذي كان يقيم فيه وقت أن كان طالبا، ويطمئن على صحته وعلى أولاده، وعلم ذات مرة أن أبناء قبيلته – أي إبراهيم – وهم من محافظة أسوان يمتلكون قطعة أرض ويريدون بناء مقر لرابطتهم، فأعلن على الفور تبرعه بتكاليف البناء، كما كان يزور كل من كان يعمل في خدمته وقت أن كان طالبا، ولذلك زار سيدة مسنة كانت تقوم بإعداد الطعام له في منزلها بمنطقة نائية بالقاهرة رغم تحذيرات الأمن له بصعوبة المنطقة.

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التعليقات


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19 - محمد بن سعد
2017-11-11 18:33:53
صنائع المعروف تبقى ولا تنتهي بين الشهامى
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18 - فهد12
2017-11-11 18:20:46
القاسمي...؟؟؟
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17 - الحكيمة
2017-11-11 18:15:47
الخير في أمتي حتى تقوم الساعه .
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16 - مؤدب
2017-11-11 18:12:31
راحوا الأوفياء وراحوا أهل العلم ما بقي إلا***
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15 - حقيقه وليست خيال
2017-11-11 17:55:14
صعايدة مصر رجال مواقف واصحاب نخوه وشهامه زوجتي ادخلت المستشفى 10 مساء وحاولت الأقتراض من الصديق والقريب دون فائده وتذكرت صديقي المصري ويعمل مليس فطلبت منه 3500 ريال والساعه 11 ليلآ المبلغ في جيبي
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14 - مواطن غيور
2017-11-11 17:54:54
ياحايلنا طيبين بالحيل بالحيل
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13 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-11 17:53:57
هذولا من أسوان وهم من عرقية النوبة.
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12 - ياليل ابولمبه
2017-11-11 17:46:59
9 - بس قويه 2017-11-11 17:26:43 ودي اصدق >>> لاصدق ***فيه ناس ورجال رغم فقرهم وحاجتهم فيهم خيرووفاء وامانه اكثر مني ومنك ولو في ادغال افريقيا .. لكن الي مثلك لايرى الناس الا بعين طبعه ***
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11 - بدر
2017-11-11 17:41:37
تحصل بين الناس اللي فيها خير وكانت مصر وجهة للعلم والعلماء وكان الجنيه المصري من اقوى العملات وكان شعبها شعب مثقف وطموح ومحترم جدا ولكن انقلبت الايه الان الى العكس تماما رحم الله ايامك با ام الدنيا
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10 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-11 17:36:36
الصعيدي عندهم الأمانه محفوضه والصدق خلاف رقصني ياقدع الهشك بشك .
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9 - بس قويه
2017-11-11 17:26:43
ودي اصدق
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8 -
2017-11-11 17:24:51
هذا رد الوفاء الاماراتي لن ينساه المصري ولن ننس مصر ابدا
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7 -
2017-11-11 16:56:26
مصر فيه قبايل ينشد فيهم الظهر في جميع الاصول
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( عدد التعليقات 1,328 )
6 - الديدحان
2017-11-11 16:50:34
تهمني تعليقات الموجودين .
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5 - علمتني الحياة ☆
2017-11-11 16:47:02
عرف عنه تعلقه بالعلم والبحث العلمي والعلماء وتشجيعه وإشرافه الشخصي على الأمور التعليمية في الشارقة
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4 -
2017-11-11 16:44:49
مصري اصيل ولد قبايل ، فيه من الصفات البدويه من فك العاني والمحتاج ، عمله نادره في مصر
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3 -
2017-11-11 16:43:35
مصر اهل الكرم.والجود. يعززو مصلاحهم.في بلادهم مدام الرئيس السيسي ماجود
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2 -
2017-11-11 16:43:35
مصر اهل الكرم.والجود. يعززو مصلاحهم.في بلادهم مدام الرئيس السيسي ماجود
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1 - اللهم اجعل هذا البلد آمنا
2017-11-11 16:36:46
جزاه الله خير اخونا الشيخ المصري والحاكم على تكريمه، الخير في امتي الى يوم القيامة
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