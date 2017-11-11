قطط “قاتلة” في اليابان
صيحفة المرصد-سكاي نيوز:تحقق الشرطة اليابانية في محاولة قتل سيدة مسنة، قد يكون قط شارد سببها. حسب ما أفادت وسائل الإعلام اليابانية.
وكانت ابنة مايوكو ماتسوموتو قد عثرت على والدتها مغطاة بالدماء، الاثنين، في منزلها الواقع في منطقة جبلية في جنوب اليابان، مع نحو 20 خدشا على وجهها. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأخبرت الابنة إذاعة “آر كاي كاي” المحلية: “عندما عثرنا عليها.. كانت الدماء تغطي وجهها. ولم أدرك ما حصل”.
وتلقت مايوكو ماتسوموتو، البالغة من العمر 82 عاما، التي تعجز عن الكلام عناية طارئة، على ما أفادت وكالة أنباء “كيودو نيوز”.
ونظرا لخطورة هذه الإصابات، فتحت الشرطة تحقيقا في فرضية محاولة قتل، وفق “آر كاي كاي”.
وبعد أن تأكدت من أن أحدا لم يدخل عنوة إلى المنزل، رجحت أن تكون الجروح ناجمة عن خدوش قطط، بحسب قناة “ان تي في”.
فراحت الشرطة تراقب القطط الشاردة في محيط المنزل، ووجدت ما يظن أنه دماء بشرية على أحد القطط، وفق ما جاء في صحيفة “نيشينيبون شيمبون”.
وتقوم الشرطة حاليا بتحليل هذه العينات الدموية، بحسب شبكة “ان اتش كاي”.
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التعليقات
نهاية تدليع القطط
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قط يهاجم مصري .طلع قط داعشي
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قطاوةهالوقت مدري شللي صاير فيهم..صعب تآلفهم..القطط الأليفة يتراوالي انقرضوا..فيه قطو قعدت أيام أحاول أن أألف قلبه لكن بدون فايدة..لدرجة أني أحضرله أفخرالمأكولات من التونة إلى الزبادي وفي الأخيريتنحش .
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طبعآ ماأوردناه عن القط المتوحش الذي هاجم الأخونجي الأخواني المصري صحيح 100% وعليكم الاتجاه لتقصي الخبر للتأكد من خلال قوقل وليس عليكم سوى كتابة قط يهاجم مصري.
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يمكن العجوز تسلطت على لقمة عيش القط عض قلبي ولا تعض رغيفي فالمعروف عن القطط لا تسمح بالتسلط على طعامها
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القطط اليفه ماتوذي الا كان عندها صعار احد قرب منهم
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غير منطقي البتة، الا اذا كان القط به جني مارد؟
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يووه المسكينه راح وجهها ايش ذي القطه !! احب القطط اللي تجي صغيره وشعرها يجي ابيض كثيييير 😩💘
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ههههه يمكن حاولت تمسكها وخمشتها وقالو قطط قاتله 😂😂😂
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قبل حوالي شهر هناك قط هاجم شخص مصري في بلاده من عصابة الأخوان بعد أن آذاه الأخير بأخذ أولاده من أمامه والاعتداء عليهم.فما كان من هذا القط الشرس المتوحش الا أن هاجمه وأحدث به اصابات خطيرة شبه قاتلة.
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هههههههاااي
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جيبوها عند البزارين اللي عندنا
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🍃🍁كبار السن مثل الأطفال يحتاجون رعاية وأهتمام ورحمة لضعفهم وقلة حيلتهم وأحتواءهم نفسياً ، يارب لاتجعل قلوبنا قاسية ياأرحم الراحمين 🍁🍃
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🍃🍁أكره القطط وتسبب لي رعب 🍁🍃
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القط ماله خوي
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قطه منسمة اخونجية 😁🤣
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الوالدين المسنين يجب ان يكونو تحت رقابه شديده من اولادهم عليهم خوفاًمن سفوطهم او ايذاء الخدم لهم ، رحم الله والادي و والدي المسلمين
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