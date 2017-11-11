بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

حجم الخط A A A المرصد 17 1٬949 1 ساعة

صحيفة المرصد : أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة لحظات مرعبة، كان بطلها صاحب أحد محال البقالة بولاية لويزيانا الأميركية، حين قام بإطلاق النار بشكل هستيري على لصوص حاولوا السطو على محله.

واقتحم عدد من اللصوص محل بقالة بمدينة واردفيل، قبل أن يرفع أحدهم المسدس بوجه صاحب المحل، فرانك عيسى.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، طالب الرجال المسلحون من عيسى تسليمهم الأموال الموجودة , إلا أن شقيق عيسى نجح في جذب اهتمام اللصوص، مما أعطى الوقت الكافي لعيسى لسحب مسدسه الشخصي من تحت الدرج.

وأطلق عيسى النار بشكل مستمر على المسلحين، الذين فروا هاربين من محل البقالة.

وأكد مالك المحل لاحقا أنه أصاب أحدهم بالمعدة، والآخر بيده.

وقال المأمور ويليام إيرل هلتن إن أحد اللصوص يمكث في المستشفى، فيما تم علاج آخر وكان قاصرا , ولا يزال البحث جاريا عن المشتبه به الثالث.

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