بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة
صحيفة المرصد : أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة لحظات مرعبة، كان بطلها صاحب أحد محال البقالة بولاية لويزيانا الأميركية، حين قام بإطلاق النار بشكل هستيري على لصوص حاولوا السطو على محله.
واقتحم عدد من اللصوص محل بقالة بمدينة واردفيل، قبل أن يرفع أحدهم المسدس بوجه صاحب المحل، فرانك عيسى.
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، طالب الرجال المسلحون من عيسى تسليمهم الأموال الموجودة , إلا أن شقيق عيسى نجح في جذب اهتمام اللصوص، مما أعطى الوقت الكافي لعيسى لسحب مسدسه الشخصي من تحت الدرج.
وأطلق عيسى النار بشكل مستمر على المسلحين، الذين فروا هاربين من محل البقالة.
وأكد مالك المحل لاحقا أنه أصاب أحدهم بالمعدة، والآخر بيده.
وقال المأمور ويليام إيرل هلتن إن أحد اللصوص يمكث في المستشفى، فيما تم علاج آخر وكان قاصرا , ولا يزال البحث جاريا عن المشتبه به الثالث.
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التعليقات
سنعهم ذيبان شجاع والله وقف دون حلاله وقفت رجل
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يا شايب..بتكون فوضى وسيختلط الحابل بالنابل..والمجرم الكبير مع ذوي اللمم..وسيكون ذلك مدعاة لتصفية حسابات...دع الشرع يأخذ مجراه..اهم شيء القضاة يتخلصون وينجزون
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صاحب صيدلية شاهد رجل يسرق حليب اطفال من صيدليته فتركه وحين هم السارق في الخروج استوقفه الصيدلي وساله ياسيد هل عندك في البيت زجاجة لحليب الاطفال فاجاب لا ادري فاعطاه زجاجة واخبره انها هدية من الصيدلية
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في امريكا اي واحد يعتدي على املاكك يحق لك قتله دفاعا عن النفس نتمنى هالقانون يطبق عندنا
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ماينفع مع الحرمين و الصوص الا كذا ياربي البقاله لا تقتله عطيه في يدة في رجله المهم اسدحه
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هذا المفروض اي حرامي حقير ودك ينفرم في موقع الجريمة
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امريكا يطبقو روح القانون لو في دله من دول العالم الثالث كان صاحب البقاله مسجون الحين والحراميه يطالبوه بتعويض والناس تقول ما معاه حق يطلق النار
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لو عندنا كان حبسوا راعي البقاله والزمووه بالديه وعلاج المصاب والاعتذار للحراميه
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لو انه خنبوقه كان****
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قلم الحقيقه هههههههههه يبغالك قلم حبر
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بائع البقالة تعامل مع الموقف بحترافية وستخدم السلاح بشكل صح وتحاشى الخصم ورصصاته بدقة وهوش عليهم ولم يصيبهم همه فقط انقاذ الموقف بدون اصابات وهذا يدل على الوعي والثقافة عند هذا الشعب المدرب
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امريكي شجاع..ومعروف عن الامريكان الشجاعه وعدم الخوف..رغم انهم ثلاثه ومسلحين واجههم بدون ارتباك او خوف..لهذا، السلاح المفروض لايحمله الا الشجعان..القهر ان يحمل السلاح جبان ويقتل به شجاع 💚
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الله يازمن عرفتها بقاله عيسى للمواد الغذائية اللي يروح لويزيانا يسأل عن بقاله عيسى والناس الطيبه يدلوه عليها
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كأن هؤلاء اللصوص من جماعة الأخونجية الأخوان نفض عفشهم وأطاح برؤوسهم حكمنا السعودي نصره الله شتت شملهم وفرق جماعاتهم اللي هرب خارج الحدود واللي تم القاء القبض عليهم من دعاتهم وادخالهم السجون .
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المهم اكتشفت ان شوارعهم مثل شوارعنا
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عدالة القانون الامريكي تكفل لكل من على اراضيها الحماية الكامله وحرية الدفاع عن نفسه,وفق الله الولايات المتحده الامريكيه حكومة وشعبا.
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ما له حق المفترض يبلغ الشرطه والشرطه تاخذ اجراءاتها النظاميه .. نتمنى تطبيق العداله في صاحب البقاله الغاشم
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