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بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة
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المرصد 17 1٬949 1 ساعة

صحيفة المرصد : أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة لحظات مرعبة، كان بطلها صاحب أحد محال البقالة بولاية لويزيانا الأميركية، حين قام بإطلاق النار بشكل هستيري على لصوص حاولوا السطو على محله.
واقتحم عدد من اللصوص محل بقالة بمدينة واردفيل، قبل أن يرفع أحدهم المسدس بوجه صاحب المحل، فرانك عيسى.
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، طالب الرجال المسلحون من عيسى تسليمهم الأموال الموجودة , إلا أن شقيق عيسى نجح في جذب اهتمام اللصوص، مما أعطى الوقت الكافي لعيسى لسحب مسدسه الشخصي من تحت الدرج.
وأطلق عيسى النار بشكل مستمر على المسلحين، الذين فروا هاربين من محل البقالة.
وأكد مالك المحل لاحقا أنه أصاب أحدهم بالمعدة، والآخر بيده.
وقال المأمور ويليام إيرل هلتن إن أحد اللصوص يمكث في المستشفى، فيما تم علاج آخر وكان قاصرا , ولا يزال البحث جاريا عن المشتبه به الثالث.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - ابوصالح
2017-11-11 18:16:09
سنعهم ذيبان شجاع والله وقف دون حلاله وقفت رجل
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16 - ابو منصور
2017-11-11 18:14:45
يا شايب..بتكون فوضى وسيختلط الحابل بالنابل..والمجرم الكبير مع ذوي اللمم..وسيكون ذلك مدعاة لتصفية حسابات...دع الشرع يأخذ مجراه..اهم شيء القضاة يتخلصون وينجزون
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15 - ساقط ابتدائي
2017-11-11 18:06:55
صاحب صيدلية شاهد رجل يسرق حليب اطفال من صيدليته فتركه وحين هم السارق في الخروج استوقفه الصيدلي وساله ياسيد هل عندك في البيت زجاجة لحليب الاطفال فاجاب لا ادري فاعطاه زجاجة واخبره انها هدية من الصيدلية
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14 - شايب
2017-11-11 18:00:54
في امريكا اي واحد يعتدي على املاكك يحق لك قتله دفاعا عن النفس نتمنى هالقانون يطبق عندنا
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13 -
2017-11-11 17:58:17
ماينفع مع الحرمين و الصوص الا كذا ياربي البقاله لا تقتله عطيه في يدة في رجله المهم اسدحه
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( عدد التعليقات 959 )
12 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-11-11 17:56:46
هذا المفروض اي حرامي حقير ودك ينفرم في موقع الجريمة
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11 - غازي بن شبيب
2017-11-11 17:52:33
امريكا يطبقو روح القانون لو في دله من دول العالم الثالث كان صاحب البقاله مسجون الحين والحراميه يطالبوه بتعويض والناس تقول ما معاه حق يطلق النار
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10 - الخطاط
2017-11-11 17:51:17
لو عندنا كان حبسوا راعي البقاله والزمووه بالديه وعلاج المصاب والاعتذار للحراميه
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9 - متابع
2017-11-11 17:50:55
لو انه خنبوقه كان****
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8 - مواطن غيور
2017-11-11 17:50:47
قلم الحقيقه هههههههههه يبغالك قلم حبر
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7 - الهمداني
2017-11-11 17:50:41
بائع البقالة تعامل مع الموقف بحترافية وستخدم السلاح بشكل صح وتحاشى الخصم ورصصاته بدقة وهوش عليهم ولم يصيبهم همه فقط انقاذ الموقف بدون اصابات وهذا يدل على الوعي والثقافة عند هذا الشعب المدرب
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( عدد التعليقات 10,006 )
6 - الرحااال
2017-11-11 17:48:53
امريكي شجاع..ومعروف عن الامريكان الشجاعه وعدم الخوف..رغم انهم ثلاثه ومسلحين واجههم بدون ارتباك او خوف..لهذا، السلاح المفروض لايحمله الا الشجعان..القهر ان يحمل السلاح جبان ويقتل به شجاع 💚
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5 - مواطن
2017-11-11 17:44:46
الله يازمن عرفتها بقاله عيسى للمواد الغذائية اللي يروح لويزيانا يسأل عن بقاله عيسى والناس الطيبه يدلوه عليها
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( عدد التعليقات 30,617 )
4 - قلم الحقيقه
2017-11-11 17:44:15
كأن هؤلاء اللصوص من جماعة الأخونجية الأخوان نفض عفشهم وأطاح برؤوسهم حكمنا السعودي نصره الله شتت شملهم وفرق جماعاتهم اللي هرب خارج الحدود واللي تم القاء القبض عليهم من دعاتهم وادخالهم السجون .
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3 - زائره
2017-11-11 17:42:56
المهم اكتشفت ان شوارعهم مثل شوارعنا
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2 - hima
2017-11-11 17:37:10
عدالة القانون الامريكي تكفل لكل من على اراضيها الحماية الكامله وحرية الدفاع عن نفسه,وفق الله الولايات المتحده الامريكيه حكومة وشعبا.
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1 - محمد انا
2017-11-11 17:33:43
ما له حق المفترض يبلغ الشرطه والشرطه تاخذ اجراءاتها النظاميه .. نتمنى تطبيق العداله في صاحب البقاله الغاشم
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