القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

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صحيفة المرصد : نفى القائم بالأعمال السعودي في لبنان، وليد البخاري، من جديد، السبت، أن يكون رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، رهن الإقامة الجبرية.

وجاءت تصريحات البخاري على هامش لقائه مع وفد من العشائر العربية في لبنان، وردا على سؤال بشأن عدم عودة الحريري إلى لبنان ، بحسب سكاي نيوز .

وقال البخاري: “عودته رهن به شخصيا وربما يقرر عدم العودة لأسباب أمنية ولخشيته من تعرضه للاغتيال”.

وأعلن الحريري استقالته، السبت الماضي، في كلمة متلفزة هاجم فيها حزب الله وتدخلات إيران في لبنان والمنطقة العربية.

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