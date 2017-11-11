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القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت
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المرصد 25 3٬714 2 ساعتين

صحيفة المرصد : نفى القائم بالأعمال السعودي في لبنان، وليد البخاري، من جديد، السبت، أن يكون رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، رهن الإقامة الجبرية.

وجاءت تصريحات البخاري على هامش لقائه مع وفد من العشائر العربية في لبنان، وردا على سؤال بشأن عدم عودة الحريري إلى لبنان ، بحسب سكاي نيوز .

وقال البخاري: “عودته رهن به شخصيا وربما يقرر عدم العودة لأسباب أمنية ولخشيته من تعرضه للاغتيال”.

وأعلن الحريري استقالته، السبت الماضي، في كلمة متلفزة هاجم فيها حزب الله وتدخلات إيران في لبنان والمنطقة العربية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - ظامي اليل
2017-11-11 20:28:35
والله الروافض مطايا المجوس النجوس.الغدر متأصل فيهم.
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24 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-11 20:24:13
عادي يبات عندنا هي عزبه وطن من لا وطن له
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23 - بمرتبة مستشار
2017-11-11 20:13:58
له ساعه يموت فيها وليش الخوف من الموت اذا رئيس وخواف يتركها للرجال الي ما تخاف من احد غير الله عز وجل
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22 -
2017-11-11 19:44:04
وليش أنت يابخاري منت خايف من الإغتيال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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21 - البجيري
2017-11-11 19:34:00
فجأة اصبح حبيب اللبنانيين ويريدونه هذا يدل على تخبط حزب اللات المتحكم بكل شي في لبنان سبق للحريري ولم يكن وقتها رئيس للوزراء ان غادر الى فرنسا خوفا على حياته من حزب اللات
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20 - @@@@@
2017-11-11 19:30:43
طبيعي أنه لن يعود للبنان خاصة بعد أن هاجم حزب الله الإرهابي و حتما سيكون مصيره مثل مصير والده رحمة الله عليه
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19 - الحربي انا صبحت متشرد هههههههه
2017-11-11 19:26:09
يانس اصبح متشردد هههه. يرحموني
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18 - loving liberal
2017-11-11 19:20:12
اذا رجع الحريري حتماً يكون مصيره الاغتيال من قبل حزب الله الايراني
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17 -
2017-11-11 19:17:14
الان مواطن سعودي مخطوف في لبنان لامن ولا امان لو ذهب سعد للبنان لن يصل الى بيته بل الى المستشفى دول كثيرة تكره السعوديه رد الله كيدهم في نحورهم اعداء الله و رسوله
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16 - راجع قدام
2017-11-11 19:14:06
سعد الحريري ماراح يرجع الان ماتشاهدونه هو سياسة ذكية الى ابعد الحدود .. كل يوم يمر يزيد اللغط ويكثر الكلام والتحليلات وفي هذه فائدة كبيرة لنا لانها سوف تسقط اقنعة وتنكشف خفايا لا نكن نعلمها .. انتظرو
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15 - ارى بأن الحريري يجب أن يظهر للإعلام ويتحدث
2017-11-11 19:07:49
حديثه سيسكت الكثير من الألسن القذرة التي تطاولت على السعودية وهذا شأن لبناني اتمنى مرة أخرى أن يظهر ويتحدث بالأصالة عن نفسه.
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14 - الحربي
2017-11-11 19:02:01
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13 - سليمان س
2017-11-11 18:57:01
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12 - عوض
2017-11-11 18:55:24
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11 - متأمل
2017-11-11 18:47:39
إطلع يا سعد على كِل المحطات اللبنانية وقووول لهم .. شو بدكن مني هلاّ .. بدي منكن تطلعوا في الشوارع وتختارا يا أنا يا حسن نصر الشيطان نعجة إيران .. أصلا وأنا عندكو في لبنان رهينة لحسن .. هاي الحكاية
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10 - 123
2017-11-11 18:45:18
لابد من قتل الحوثي وحسن زميره كي تنطفي الفتنة
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9 -
2017-11-11 18:41:04
تصريح فرنسا كان ملغم والمحت الى تقييد حريته وكذلك امريكا اعتبرته لازال رئيس الوزراء وشريك لها وروسيا كذلك هناك ما يحاك ضد وطننا دوليا بالرغم من تضحياتنا من اجل السلم الدولي عليهم من الله ما يستحقون
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8 - خبير
2017-11-11 18:40:33
حزب الله مسيطر على المطار ولو راح لهم الحريري لن يرحموه
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7 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-11 18:39:47
نصيحه لاترجع لأن مصيرك بيكون مثل مصير أبوك
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6 - سلمان البقمي
2017-11-11 18:38:25
المشكلة ان صحافة لبنان المأجورين زعلانين أن الرجل خايف على حياته ومعترضين على وجوده بالرياض.. لكن بلدهم بأكمله مختطف من حزب المخدرات والشيطان ولا فيه أي صحفي أو قناة اعترضوا أو تكلموا عن سيادة بلدهم!
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5 -
2017-11-11 18:38:07
الرجل يحمل الجنسية السعوديه ايضا واثناء اجتماعه مع مسؤول ايراني كبير هدده ذلك المسؤول بأنه سيلقى مصير والده اذا لم يتعاون مع حزب الله
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4 -
2017-11-11 18:37:48
سبحان الله وبحمده
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3 - سعود
2017-11-11 18:36:28
ماحد ماسكه .***
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2 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-11 18:35:59
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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( عدد التعليقات 2,410 )
1 - ابونواف...
2017-11-11 18:31:45
باختصار الرجل يخشى على حياتة
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آخر تعليق
بواسطة : القناص

210 ابو يوسف بلعقة اتكيت😂😂...
بواسطة : نيقااااا نيفااااادي

الحين التعليقات ميتين وزد رص حكم ومواعظ ومثاليات وقليل من يطبق وبالخير حتسي بحتس...
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