شاهد.. حسن نصرالله يخطئ في الصلاة على النبي ويصلي على “خادم الحرمين” .. وهكذا تفاعل المغردون!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر ارتباك الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في بداية خطابه الذي ألقاه أمس الجمعة حيث اختلط عليه الأمر في بداية حديثه وكاد يصلى على خادم الحرمين بدلا من استكمال الصلاة على النبي .
ودشن المغردون وسمًا يحمل اسم “علي خادم الحرمين”؛ ونشروا مقطع الفيديو، الذي رصد ظهور نصر الله على الشاشة مرتبكًا للغاية، وحين بدأ خطابه أخطأ في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، “حيث قال ” أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى خادم.., ليستدرك الأمر ويكمل الجملة . قائلاً ” على سيدنا نبينا محمد خاتم”.
وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل وقال أحد المغردين: “عندما يدبّ الخوف في النفوس.. حسن نصر الله أراد الصلاة على النبي فصلى على خادم الحرمين”. وتابع مغرد: “نصر الشيطان قام يتخبط ومن خوفه من السعودية صار يصلي على خادم الحرمين الشريفين”.
فيما قال مغرد: “من كثر ما هو مروعه الملك سلمان في بداية كلمته حسن ذخيره بدلاً من الصلاة على النبي قال الصلاة على خادم الحرمين”.
التعليقات
اللهم ياحي ياقيوم بحبلك المتين وحصنك الحصين احفظ بلادنا وحكامنا وادم عزهم وهيبتهم وانصرهم ولا تنصر عليهم ياسميع ياعليم.
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🍃🍁حسن زميره أو صفيره مابعد شفت شي من سلمان الحزم والحسم 🍁🍃
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جته ام الركب.
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🍃🍁طبيعة الإنسان لما يكون هناك شخص ما مستحوذ على تفكيره لاشعورياً ينطق بأسمه في موقف ما !! وواضح كيف خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه مسبب لزميره رعب !!! 🍁🍃
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قلنا لكم انه ***...بس.
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اشوف الوضع طبيعي أخطاء ما في انسان ما يخطيء
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متعمد يقولها هههههههه
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هذا المجرم هو من قتل السوريين وشردهم واحرق سوريا بمليشياتها الطائفيه المجرمه والآن هو يحكم بمليشياته لبنان باسم ايران
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الله ينصر الإسلام والمسلمين ، والله ينصر خادم الحرمين الشريفين على كل من يعادي وطنا. وأنت يا حسون صرت تهذري بما لا تدري وباقي ما شفت شيء .
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حسوني أرجوك سلملي على وليه السفيه خاتمك
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الحمد لله على نعمته كلمتين مترادفتين لبعضهما (خاتم النبيين وخادم الحرمين )
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والله مقصوده والمخرج عاوز كدا هؤلاء هم لادين ولامله وهذي أفكارهم من عقود فبلاش تمييع
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حبيبي حسوني تره بعدك ما شفت شي من خادم الحرمين والله إلا يخليك تشوف نجوم الظهر مسوي نفسك بطل وانت اجبن من الجبان
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حسوني ليش خايف من خادم الحرمين تره ما سوه شي صدگوني. بس خلاك تفلت بالكلام من الخوف
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ولك حسون شفت شلون خلاك خادم الحرمين تفلت بالكلام. وين تروح من خادم الحرمين
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لا كسرى بعد كسرى زميرة انخرش هههههاي ذبحني الضحك
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هذا وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بعيد بينه وبينك مسافات كيف لو هو قريب منك . عليك من الله ماتستحق .
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هههه قاطع قلبه ابو فهد حبيب الشعب
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تحذير للجميع:إسمه الحقيقي حسن نصر اللَّهَ إنتبهوا أيُّهَا السادة
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سلمت ياسلمان الحزم وسمو ولي عهدك نصركم الله ونصر الحق بكم ، يقولون ان حسن حزب ايران *** اثناء هذه الكلمة
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من مده ماضحك قدر ماضحكت اليوم بالفعل ابو فهد قاطع قلبه وانا متأكد الي زاد من قطعت قلبه حسن زميره الرؤس الكبار التي قضى عليها ابو فهد في حملة الفساد عندها عرف انه ان ابو فهد لايخشى في الله لومة لائم
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ت 37..جعفر الصادق ( جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام جميعا )💚
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إرتعدت فرائصة بعد أن حس بدنو أجله ، ليست الأولى فخطاباته الأخيرة تغيرت وأصبح يطغى عليها صوت الحمل الوديع 🤔😂
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يؤلف الملالي المعممين الكاذبين روايات خياليه طائفية تحريضيه لاتباعهم المغفلين عن قصة كسر ضلع فاطمةالزهراء
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( لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ )
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لعنه الله عليهم يزعون السم في بلاد المسلمين ويدعون انهم مسلمين مايدرون ان الاسلام بري منهم الى يوم الدين
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من كثر ما يحرفو في الدين
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اللهم ازرع الرعب في قلوب المجوس وانصرنا عليهم ، ووفق عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد ، وانصر بهما دينك واجعلهما سيفاً مسلطاً على اهل الزيغ والفساد والخيانة
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اللهم ازرع الرعب في قلوب المجوس وانصرنا عليهم ، ووفق عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد ، وانصر بهما دينك واجعلهما سيفاً مسلطاً على اهل الزيغ والفساد والخيانة
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وبنت الخليفه ابوبكر هي عائشة زوجة النبي الرسول محمد وحفصه بنت الخليفه عمر بن الخطاب ايضاً زوجته
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من كثر ما هو متروع من أبو فهد و من كثر ما يهوجس بالملك سلمان
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هل تعلم يا الرحاال أن بين الرسول محمد وآله والخلفاء صهر ورحم ونسب ف جعفر الصادق هو حفيد ابوبكر _ وام كلثوم بنت الامام علي هي زوجة الخليفة عمر بن الخطاب أميرالمؤمنين وهل تعرف من هم أزواج أسماء بنت عميس
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من الخوف
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لكن الامام علي وابناءه ومسلم بن عقيل قد تمت خيانتهم والغدر بهم من قبل المدعين الكاذبين أنهم شيعته بالكوفه
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(((((( عبد _المجوسي .... انما صلاته مكاء وتصدية ......وتقديسه شرك بالله .... وسيده الولي السفيه )))))
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حسن زميره جاته ام الركب من ابو فهد
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سيأتي اليوم الذي سيفضحك الله أمام المغفلين من بعض الناس والاعلام الذين صدقوك ياحسن زميره ياعميل
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هو يعلم ان الضربه قادمه لذلك ثلاثه خطابات في وقت وجيزوكل خطاب يناقض الاخر انه سلمان الحزم
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أنت ياحسن نصر اللات قد تم تجنيدك انت ومن معك من قبل أسيادك في ايران لمحاربة المسلمين المؤمنين العرب
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ت 15..فاطمه عليها السلام لم تذهب الى الكوفه..فقد توفت في المدينه المنوره بعد ابيها رسول الرحمه ب بضعة اشهر وهي في عز شبابها 💚
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يران بتحاول تحط.حسن اظرطان رئيس لبنان
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يجب الدعس على هؤلاء الشيعة الحاقدين الروافض الرافضة للحق وارجاعهم لمكانهم الطبيعي وادخالهم جحورهم
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في التاريخ الاسلامي اكبر اعداء علي بن ابي طالب وابناءه (رضي الله عنهم) هم هؤلاء الذين يدعون التشيع , والغريب انهم لايدرون (الجاهل يريد ان ينفعك فيضرك )
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😂😂😂 قوزها العير
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اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وارنا بإعداء الاسلام والمسلمين عجايب قدرتك
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نعم حسن مرتبك ومضطرب ويضرب اخماس في اسداس وهذه حقيقة واضحه وصارخه ولا تحتاج الى تأويلات او تفسيرات حسن يحس انه مو احسن لذلك نرى الآتبارك والأرتياب بادي بوضوح عل خضوره الهزيل واليائس
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😂😂😂 حفظك الله سيدي خليت بوق طهران يرتعد ويهلوس
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تم نجاح الدبلجة
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جاوه عقر بقر
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خادم الحرمين الشريفين مرعب كل ارهابي قذر بامثال زعيم الارهابين خشين ابو وجه شين نصر الشيطان هذا هو عصر الحزم ياجزمة
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معتقدك أنت ياحسن زميره ومن يتبعك ويؤيدك في ضلاله وأنتم عبيد خدم أدوات للمصالح الايرانية المجوسيه
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من الروعه
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حين كان الإمام علي وزوجته فاطمةالزهراء وابناءه رضي الله عنهم بمكة والمدينة كانو بخير وحين ذهبو للكوفه غدر بهم
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قاطع قلبه ابو فهد ههههههههههههه ابو فهد وراك وراك حتى في الحلم الين يخلع قلبك وقلب سيدك الملالي يازميره هههههههههههههههههه
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شكله مو راضي يجيه النوم
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ههههه من الرعب
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والنعم بسلمان الحزم خلى حسن نصر إبليس يرجف من الخوف
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جاته أم الركب.
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آل محمد رضوان الله عليهم هم براء منكم ياشيعة ابن سبأ ويا موالي واتباع ايران فهم منا ونحن منهم
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هلوووووس هلوس حسن زميره هههههههههههههههههههههههه
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حسن جزمه المجرم الارهابي كلب من كلاب ايران يبكي امس ويتوسل للسعودية يعلم ان زوال حزبه اقترب
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ههههههههههههههههههه ضربت فيوزاته حسن نصر ابليس خادم الحرمين خلاك تمشي وتهلوس
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حسن جزمه مجرم ارهابي قذر مرتبك وخايف ويعلم ان موته والقضاء عليه على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله
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الله ياخذك يا نصر اللات
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ضاعت علومه زميرة .. اتوقع ان مقاس الحفاظات XL خلص من أسواقهم.
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خرشهم أبو فهد 🤣🤣🤣
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حالة معروفة يطلق عليها (أم الركب)
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