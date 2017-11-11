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شاهد.. حسن نصرالله يخطئ في الصلاة على النبي ويصلي على “خادم الحرمين” .. وهكذا تفاعل المغردون!

شاهد.. حسن نصرالله يخطئ في الصلاة على النبي ويصلي على “خادم الحرمين” .. وهكذا تفاعل المغردون!
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المرصد 71 5٬243 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر ارتباك الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في بداية خطابه الذي ألقاه أمس الجمعة حيث اختلط عليه الأمر في بداية حديثه وكاد يصلى على خادم الحرمين بدلا من استكمال الصلاة على النبي .
ودشن المغردون وسمًا يحمل اسم “علي خادم الحرمين”؛ ونشروا مقطع الفيديو، الذي رصد ظهور نصر الله على الشاشة مرتبكًا للغاية، وحين بدأ خطابه أخطأ في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، “حيث قال ” أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى خادم.., ليستدرك الأمر ويكمل الجملة . قائلاً ” على سيدنا نبينا محمد خاتم”.
وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل وقال أحد المغردين: “عندما يدبّ الخوف في النفوس.. حسن نصر الله أراد الصلاة على النبي فصلى على خادم الحرمين”. وتابع مغرد: “نصر الشيطان قام يتخبط ومن خوفه من السعودية صار يصلي على خادم الحرمين الشريفين”.
فيما قال مغرد: “من كثر ما هو مروعه الملك سلمان في بداية كلمته حسن ذخيره بدلاً من الصلاة على النبي قال الصلاة على خادم الحرمين”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

71 -
2017-11-11 20:34:02
اللهم ياحي ياقيوم بحبلك المتين وحصنك الحصين احفظ بلادنا وحكامنا وادم عزهم وهيبتهم وانصرهم ولا تنصر عليهم ياسميع ياعليم.
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70 - المُزن
2017-11-11 20:28:27
🍃🍁حسن زميره أو صفيره مابعد شفت شي من سلمان الحزم والحسم 🍁🍃
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69 - ظامي اليل
2017-11-11 20:26:13
جته ام الركب.
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68 - المُزن
2017-11-11 20:25:52
🍃🍁طبيعة الإنسان لما يكون هناك شخص ما مستحوذ على تفكيره لاشعورياً ينطق بأسمه في موقف ما !! وواضح كيف خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه مسبب لزميره رعب !!! 🍁🍃
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67 - ناصر
2017-11-11 20:23:17
تعليق مخالف
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66 - ظامي اليل
2017-11-11 20:21:07
قلنا لكم انه ***...بس.
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65 -
2017-11-11 20:19:31
اشوف الوضع طبيعي أخطاء ما في انسان ما يخطيء
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64 - بو مسعود
2017-11-11 20:18:03
تعليق مخالف
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63 - زائر
2017-11-11 20:14:22
متعمد يقولها هههههههه
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62 - زائر
2017-11-11 20:12:08
هذا المجرم هو من قتل السوريين وشردهم واحرق سوريا بمليشياتها الطائفيه المجرمه والآن هو يحكم بمليشياته لبنان باسم ايران
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61 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-11-11 20:10:36
الله ينصر الإسلام والمسلمين ، والله ينصر خادم الحرمين الشريفين على كل من يعادي وطنا. وأنت يا حسون صرت تهذري بما لا تدري وباقي ما شفت شيء .
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60 - الشافعي
2017-11-11 20:06:26
حسوني أرجوك سلملي على وليه السفيه خاتمك
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59 - الشافعي
2017-11-11 20:03:44
الحمد لله على نعمته كلمتين مترادفتين لبعضهما (خاتم النبيين وخادم الحرمين )
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58 - .......
2017-11-11 20:03:17
والله مقصوده والمخرج عاوز كدا هؤلاء هم لادين ولامله وهذي أفكارهم من عقود فبلاش تمييع
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57 - الشافعي
2017-11-11 20:00:45
حبيبي حسوني تره بعدك ما شفت شي من خادم الحرمين والله إلا يخليك تشوف نجوم الظهر مسوي نفسك بطل وانت اجبن من الجبان
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56 - الشافعي
2017-11-11 19:57:06
حسوني ليش خايف من خادم الحرمين تره ما سوه شي صدگوني. بس خلاك تفلت بالكلام من الخوف
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55 - الشافعي
2017-11-11 19:55:08
ولك حسون شفت شلون خلاك خادم الحرمين تفلت بالكلام. وين تروح من خادم الحرمين
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54 - عبدالله الحربي
2017-11-11 19:54:06
لا كسرى بعد كسرى زميرة انخرش هههههاي ذبحني الضحك
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53 - احمد الزهراني
2017-11-11 19:52:13
هذا وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بعيد بينه وبينك مسافات كيف لو هو قريب منك . عليك من الله ماتستحق .
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52 - فهد
2017-11-11 19:51:59
هههه قاطع قلبه ابو فهد حبيب الشعب
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51 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-11 19:51:26
تحذير للجميع:إسمه الحقيقي حسن نصر اللَّهَ إنتبهوا أيُّهَا السادة
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50 - خالد
2017-11-11 19:50:49
سلمت ياسلمان الحزم وسمو ولي عهدك نصركم الله ونصر الحق بكم ، يقولون ان حسن حزب ايران *** اثناء هذه الكلمة
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49 - ياليل ابولمبه
2017-11-11 19:47:00
من مده ماضحك قدر ماضحكت اليوم بالفعل ابو فهد قاطع قلبه وانا متأكد الي زاد من قطعت قلبه حسن زميره الرؤس الكبار التي قضى عليها ابو فهد في حملة الفساد عندها عرف انه ان ابو فهد لايخشى في الله لومة لائم
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( عدد التعليقات 10,008 )
48 - الرحااال
2017-11-11 19:40:51
ت 37..جعفر الصادق ( جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام جميعا )💚
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47 - عبدالله اليامي
2017-11-11 19:35:47
إرتعدت فرائصة بعد أن حس بدنو أجله ، ليست الأولى فخطاباته الأخيرة تغيرت وأصبح يطغى عليها صوت الحمل الوديع 🤔😂
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46 - اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2017-11-11 19:35:27
يؤلف الملالي المعممين الكاذبين روايات خياليه طائفية تحريضيه لاتباعهم المغفلين عن قصة كسر ضلع فاطمةالزهراء
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45 - الناسك 22
2017-11-11 19:34:51
( لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ )
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( عدد التعليقات 13,555 )
44 - العنيد
2017-11-11 19:34:29
لعنه الله عليهم يزعون السم في بلاد المسلمين ويدعون انهم مسلمين مايدرون ان الاسلام بري منهم الى يوم الدين
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43 -
2017-11-11 19:32:24
من كثر ما يحرفو في الدين
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42 - نهار
2017-11-11 19:31:37
اللهم ازرع الرعب في قلوب المجوس وانصرنا عليهم ، ووفق عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد ، وانصر بهما دينك واجعلهما سيفاً مسلطاً على اهل الزيغ والفساد والخيانة
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41 - نهار
2017-11-11 19:30:34
اللهم ازرع الرعب في قلوب المجوس وانصرنا عليهم ، ووفق عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد ، وانصر بهما دينك واجعلهما سيفاً مسلطاً على اهل الزيغ والفساد والخيانة
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40 -
2017-11-11 19:29:37
تعليق مخالف
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39 - اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2017-11-11 19:29:00
وبنت الخليفه ابوبكر هي عائشة زوجة النبي الرسول محمد وحفصه بنت الخليفه عمر بن الخطاب ايضاً زوجته
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38 - @@@@@
2017-11-11 19:28:59
من كثر ما هو متروع من أبو فهد و من كثر ما يهوجس بالملك سلمان
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37 - اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2017-11-11 19:27:03
هل تعلم يا الرحاال أن بين الرسول محمد وآله والخلفاء صهر ورحم ونسب ف جعفر الصادق هو حفيد ابوبكر _ وام كلثوم بنت الامام علي هي زوجة الخليفة عمر بن الخطاب أميرالمؤمنين وهل تعرف من هم أزواج أسماء بنت عميس
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36 - ..
2017-11-11 19:23:50
من الخوف
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35 - [ أبوعُمر ] إلى 28
2017-11-11 19:22:29
لكن الامام علي وابناءه ومسلم بن عقيل قد تمت خيانتهم والغدر بهم من قبل المدعين الكاذبين أنهم شيعته بالكوفه
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( عدد التعليقات 31,345 )
34 - برق _ الحرم
2017-11-11 19:21:45
(((((( عبد _المجوسي .... انما صلاته مكاء وتصدية ......وتقديسه شرك بالله .... وسيده الولي السفيه )))))
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33 - حفظك الله ياملك الحزم
2017-11-11 19:21:00
حسن زميره جاته ام الركب من ابو فهد
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32 - القمر
2017-11-11 19:20:47
تعليق مخالف
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31 - [ أبوعُمر ]
2017-11-11 19:19:34
سيأتي اليوم الذي سيفضحك الله أمام المغفلين من بعض الناس والاعلام الذين صدقوك ياحسن زميره ياعميل
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30 - الصامت
2017-11-11 19:16:52
هو يعلم ان الضربه قادمه لذلك ثلاثه خطابات في وقت وجيزوكل خطاب يناقض الاخر انه سلمان الحزم
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29 - [ أبوعُمر ]
2017-11-11 19:16:39
أنت ياحسن نصر اللات قد تم تجنيدك انت ومن معك من قبل أسيادك في ايران لمحاربة المسلمين المؤمنين العرب
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( عدد التعليقات 10,008 )
28 - الرحااال
2017-11-11 19:16:39
ت 15..فاطمه عليها السلام لم تذهب الى الكوفه..فقد توفت في المدينه المنوره بعد ابيها رسول الرحمه ب بضعة اشهر وهي في عز شبابها 💚
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27 -
2017-11-11 19:15:27
يران بتحاول تحط.حسن اظرطان رئيس لبنان
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26 - [ أبوعُمر ]
2017-11-11 19:14:02
يجب الدعس على هؤلاء الشيعة الحاقدين الروافض الرافضة للحق وارجاعهم لمكانهم الطبيعي وادخالهم جحورهم
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25 - الناسك 22
2017-11-11 19:13:30
في التاريخ الاسلامي اكبر اعداء علي بن ابي طالب وابناءه (رضي الله عنهم) هم هؤلاء الذين يدعون التشيع , والغريب انهم لايدرون (الجاهل يريد ان ينفعك فيضرك )
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24 - ابو محمد
2017-11-11 19:13:11
😂😂😂 قوزها العير
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23 - يارب عفوك ورضاك
2017-11-11 19:12:04
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وارنا بإعداء الاسلام والمسلمين عجايب قدرتك
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22 - عبدالله الناصر / حائل
2017-11-11 19:11:45
نعم حسن مرتبك ومضطرب ويضرب اخماس في اسداس وهذه حقيقة واضحه وصارخه ولا تحتاج الى تأويلات او تفسيرات حسن يحس انه مو احسن لذلك نرى الآتبارك والأرتياب بادي بوضوح عل خضوره الهزيل واليائس
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21 -
2017-11-11 19:10:08
😂😂😂 حفظك الله سيدي خليت بوق طهران يرتعد ويهلوس
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20 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-11 19:09:57
تم نجاح الدبلجة
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19 - جزر
2017-11-11 19:09:46
جاوه عقر بقر
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18 -
2017-11-11 19:07:47
خادم الحرمين الشريفين مرعب كل ارهابي قذر بامثال زعيم الارهابين خشين ابو وجه شين نصر الشيطان هذا هو عصر الحزم ياجزمة
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17 - [ أبوعُمر ]
2017-11-11 19:07:34
معتقدك أنت ياحسن زميره ومن يتبعك ويؤيدك في ضلاله وأنتم عبيد خدم أدوات للمصالح الايرانية المجوسيه
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16 - قهر
2017-11-11 19:05:22
من الروعه
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15 - [ أبوعُمر ]
2017-11-11 19:05:18
حين كان الإمام علي وزوجته فاطمةالزهراء وابناءه رضي الله عنهم بمكة والمدينة كانو بخير وحين ذهبو للكوفه غدر بهم
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14 - ياليل ابولمبه
2017-11-11 19:05:16
قاطع قلبه ابو فهد ههههههههههههه ابو فهد وراك وراك حتى في الحلم الين يخلع قلبك وقلب سيدك الملالي يازميره هههههههههههههههههه
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13 - فهد الحربي
2017-11-11 19:04:06
شكله مو راضي يجيه النوم
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12 - يوما ما
2017-11-11 19:03:28
ههههه من الرعب
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11 - نايف
2017-11-11 19:02:25
والنعم بسلمان الحزم خلى حسن نصر إبليس يرجف من الخوف
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10 - أبو راكان
2017-11-11 19:01:58
جاته أم الركب.
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9 - [ أبوعُمر ]
2017-11-11 19:01:51
آل محمد رضوان الله عليهم هم براء منكم ياشيعة ابن سبأ ويا موالي واتباع ايران فهم منا ونحن منهم
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8 -
2017-11-11 19:01:36
هلوووووس هلوس حسن زميره هههههههههههههههههههههههه
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7 - هاشم
2017-11-11 19:01:27
حسن جزمه المجرم الارهابي كلب من كلاب ايران يبكي امس ويتوسل للسعودية يعلم ان زوال حزبه اقترب
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6 -
2017-11-11 19:00:03
ههههههههههههههههههه ضربت فيوزاته حسن نصر ابليس خادم الحرمين خلاك تمشي وتهلوس
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5 - هاشم
2017-11-11 18:58:58
حسن جزمه مجرم ارهابي قذر مرتبك وخايف ويعلم ان موته والقضاء عليه على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله
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4 - ابو صالح
2017-11-11 18:58:18
الله ياخذك يا نصر اللات
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3 - أبو راكان
2017-11-11 18:58:10
ضاعت علومه زميرة .. اتوقع ان مقاس الحفاظات XL خلص من أسواقهم.
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2 - ابو صالح
2017-11-11 18:57:44
خرشهم أبو فهد 🤣🤣🤣
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1 - أبو راكان
2017-11-11 18:55:00
حالة معروفة يطلق عليها (أم الركب)
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1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 20 3٬544 12 ساعة
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬471 3 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬177 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬043 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 8 4٬363 يوم واحد
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 5 4٬772 يوم واحد
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬857 يومين
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 4٬147 6 أيام
اخبار اقتصادية
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

 المرصد 13 3٬848 14 ساعة
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

 رويترز 22 4٬117 3 أيام
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 4٬125 4 أيام
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬991 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬187 يومين
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬598 3 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬558 4 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الاخيرة
قطط “قاتلة” في اليابان

قطط “قاتلة” في اليابان

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الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

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شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

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رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

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