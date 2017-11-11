شاهد.. حسن نصرالله يخطئ في الصلاة على النبي ويصلي على “خادم الحرمين” .. وهكذا تفاعل المغردون!

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر ارتباك الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في بداية خطابه الذي ألقاه أمس الجمعة حيث اختلط عليه الأمر في بداية حديثه وكاد يصلى على خادم الحرمين بدلا من استكمال الصلاة على النبي .

ودشن المغردون وسمًا يحمل اسم “علي خادم الحرمين”؛ ونشروا مقطع الفيديو، الذي رصد ظهور نصر الله على الشاشة مرتبكًا للغاية، وحين بدأ خطابه أخطأ في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، “حيث قال ” أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى خادم.., ليستدرك الأمر ويكمل الجملة . قائلاً ” على سيدنا نبينا محمد خاتم”.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل وقال أحد المغردين: “عندما يدبّ الخوف في النفوس.. حسن نصر الله أراد الصلاة على النبي فصلى على خادم الحرمين”. وتابع مغرد: “نصر الشيطان قام يتخبط ومن خوفه من السعودية صار يصلي على خادم الحرمين الشريفين”.

فيما قال مغرد: “من كثر ما هو مروعه الملك سلمان في بداية كلمته حسن ذخيره بدلاً من الصلاة على النبي قال الصلاة على خادم الحرمين”.