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هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!
صحيفة المرصد: كشفت تقارير صحافية أن النجمة العالمية ريهانا وحبيبها البليونير السعودي حسن جميل، دخلا مرحلة الحديث عن الإنجاب والزواج ولفتت إلى نية الثنائي إقامة حفلي زفاف، واحد في السعودية، وآخر في جزيرة باربادوس مسقط رأس ريهانا.
وقال موقع lifeandstylemag نقلاً عن أحد المصادر المقربة من الثنائي أن”ريهانا تضع التحضيرات للزواج من حسن “وأضاف: “لقد وقعت في غرامه بشدة، وهي تعتقد بقوة أنه الشخص المناسب” .
وتابع المصدر: “كما أنها تتطلع للإنجاب منذ فترة طويلة، وتعتبر أن حسن سيكون والداً رائعاً” . وأضاف “لا تستطيع ريهانا التوقف عن الحديث عن صديقها البليونير الحالم”وأشار إلى أنها تقيم في لندن فقط حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع حسن.
التعليقات
60 - شغف2017-11-11 20:30:04
يعني مبعد تزوجوا وتخرج معة. ياعيييباه عيب
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59 - loving liberal2017-11-11 20:28:18
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58 - ظامي اليل2017-11-11 20:25:03
وقعتي في غرامه..والا في غرام شركة تويوتا؟. الايام تكشف كل هذا.
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57 -2017-11-11 20:24:30
ياحظها ليتنا نقدر نختار بس لو بس كلمته او حاولت تعرف عليه عشان تتزوجه بقناعه قال داشره واكيد عندها غيري كثير اما الاجنبيه اللي عايشه عرض وطول واصدقائها كثيرعادي يتزوجها الاسباني وهو مغمض طيب والحلاو
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56 - نجداوي2017-11-11 20:18:42
بن جميل يغير اكسسوارات السيارات اين دور وزارة التجاوه
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( عدد التعليقات 2,410 )55 - ابونواف...
زواج المصالح لايدوم وقد يدفع الكثير من امواله اذا أراد الانفصال ويزيدها في أسعار السيارات المرهمة محلياً
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54 - wad2017-11-11 20:13:14
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53 - ص2017-11-11 20:12:47
الطيبات للطيبين
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52 - koko2017-11-11 20:11:03
يجب الحجر عليه وعلى امواله شرعا ((وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا))
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51 - طميم2017-11-11 20:09:56
عندك عبدالله الصالح ريهانا الخليج
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50 - ابو صالح سكري2017-11-11 20:08:29
الله يرحم الشيخ عبدالطيف جميل حياتة نور سعادة في مكة وجدة والرياض هل ترضى بنت الوطن زواج الشيخ حسن جميل من خارج السعودية
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49 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-11 20:08:12
كفو يا خالة ريهانا علميهم كيف حنا الافارقة مهورنا تصل لملايين الدولارات
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48 - loving liberal2017-11-11 20:07:49
تعشقها من جمال بلدها جنت الدنيااشجارماتشوف الشمس منهاوجوصافي هذي الحياة ماهي حياتنا بين حر حارق وغبار وجفاف وحسد ونفاق اللهم احيناحياة طيبه ولاتعذبناربنا اننا ضعفاتحتك مالنالاقوه ولاناصرالا بقدرتك
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47 - ياليل ابولمبه2017-11-11 20:06:18
ترجع لأجدادها ولوقرحت
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46 -2017-11-11 20:05:35
هل يقبل رجل على نفسه ان تكون زوجته من فنانات الاثارة والاغراء وهل ستستمر ريهانا في اعمالها المثيييييرة بعد الزواج والانجاب!!! نسأل الله السلامة
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45 - ياليل ابولمبه2017-11-11 20:05:08
لقد وقعت في غرامه بشدة، وهي تعتقد بقوة أنه الشخص المناسب” . >>> والله وقعتي في غرام جيوبه وجيوب ابوه التي امتلأت من دماء المواطنيين بسبب احتكاره لتايوتا السياره تكلفه 70 الف ويبيعها علينا بي 250 الف
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44 - سبحان الله2017-11-11 20:01:11
لا اله الا انت سبحانك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
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43 - ام فهد2017-11-11 19:59:17
فشلونا ****
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42 -2017-11-11 19:58:47
****صح ولا كان سماحو له بازواج بس خافو انه يفاشلهم في الخارج
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41 - ام فهد2017-11-11 19:58:31
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40 - ذي يزن2017-11-11 19:57:24
كل ساقط له لاقط
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39 -2017-11-11 19:54:25
امس واحد يقول ليت عندي ملايين واتزوج من الفنانه *** لاكثرت فلوسهم تزوجوا من مشهورات طايحين بالفنانات والراقصات والمغنيات وعارضات الازياء طيب والحلوى المغلفه من ياخذها ؟؟؟
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38 -2017-11-11 19:53:36
العسكري يحب لو يحب كوعه مايتجوس من الخارج
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37 -2017-11-11 19:52:02
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36 - سعدي الحمد2017-11-11 19:51:46
كيف حصل تصريح للزواج من اجنبيه بسرعه كذا
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35 -2017-11-11 19:49:55
أموال يملكها سفهاء مثل الذي اشترى كلسون لميس في 10 مليون دولار
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34 - زائره2017-11-11 19:49:18
رومانسيتهم ماتطلع الا مع الاجنبيات
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33 -2017-11-11 19:49:08
جابيها السعوديه عشان تتعلم.طبخ الجريش والمرقوق
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32 - زائر2017-11-11 19:48:45
الزواج من الخارج ممنوع ولا ناس مسموح وناس ممنوع
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31 - زائره2017-11-11 19:47:49
الاسباني مع الاجنبية متحرر ومتفتح مع بنت بلده جاف وقاسي ومتشدد
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30 -2017-11-11 19:47:20
آبك آبك آبك والله إنها ما تسوى ***
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29 - ام فهد2017-11-11 19:45:34
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28 -2017-11-11 19:43:36
علي الحرام وفي ذمتي ذمه إنها خاله حسب شكل عيونها وخشمها ويمكن أول عمرها طقاقه
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27 - القحطاني2017-11-11 19:43:20
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26 - باسم2017-11-11 19:42:34
الله يشرح صدرها للاسلام ويرزقها الحجاب
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25 - محمد الحمراني2017-11-11 19:37:18
ريهانا تعرفت على الكثيرين والفلوس ليست هدفها الوحيد ومؤكد لقيت عنده شئ غير الفلوس *** ومن شكله حنون وطيب ومحب للآخرين ويمكن والله اعلم تسلم على أيد بن جميل . يوسف اسلام وحسن إسلامه
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24 -2017-11-11 19:37:02
اللي يحبك؟ يحبك بكل حالاتك بكل عيوبك بكل جنونك بكل عفويتك بكل مافيك يعذرك مايخطيك يسعدك مايزعلك يغيرك مايتغير عليك
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23 -2017-11-11 19:35:22
ماشاء الله منك المال ومنهاء العيال الله يسعدكم.ويمكن يهديها الله وتسلم على يدك.ولك الاجر والمثوبه
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22 - kkjkchdyx2017-11-11 19:34:40
اللهم رده اليك ردا جميلا
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21 - رؤية وتحول2017-11-11 19:32:07
أتمنى من هيئة مكافحة الفساد أن تلتفت على هؤلاء الفاسدين والسفهاء والبزران الذين يبذرون الأموال على المغنيات والراقصات والطبالات وخاصة راعي الهيلوكسات وراعي الراليات والسنابات ... فضلاً لا أمراً ...
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20 -2017-11-11 19:30:31
المحبه عشان الفيلوووووس
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19 -2017-11-11 19:29:53
المشكله ان المطربة ريهانا لها أغاني تفتخر أنها تعتنق عبادة الشيطان وش لقى فيها عابدة إبليس
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18 -2017-11-11 19:29:24
اللهم رده اليك ردا جميلا
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17 -2017-11-11 19:29:23
يمكن تسلم علي يده الله يجعله جواز.السعاده خل الناس تغير في الزواج
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16 -2017-11-11 19:28:59
استغفر الله واتوب اليه ياحسن قسم بالله المفروض تنسحب منكم الجنسية السعودية بذمتكم ؟ هاذي كيف بيطلعون بناتها السعودياااات !!!!!!
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15 - koko2017-11-11 19:28:34
يبغى يعالج ظهره يقولون السمر دوا للظهر
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14 - مواطن2017-11-11 19:28:19
القلب يعشق كل جميل اذا حابين بعض بالتوفيق بس لا تكون مثل القطري بعد سنه كل شئ ولا شئ
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13 - مرجوج2017-11-11 19:27:31
وأضاف: “ لقد وقعت في غرامه بشدة ، وهي تعتقد بقوة أنه الشخص المناسب ” . ههههههههههههههه خخخخخخخخخخخخ وقعت والله في حب الملايين اللي يلعب فيها هالبزر وينثرها عليك
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12 - راجع قدام2017-11-11 19:27:01
الله يهديك ياحسن .. لا تلومونه الحب يفعل العجائب .. اعرف واحد والله انه اجمل من زوجته لكن يموت فيها وهي دنيته .. الجمال ليس هو اساس الحب وكل من بحث عن الجمال فقط فشل في حبه .. تحليل شخصي
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11 - سعود2017-11-11 19:26:50
من وين جاب دراهمه ؟
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10 - نهار2017-11-11 19:24:59
اللهم اهدي حسن .
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9 - koko2017-11-11 19:24:26
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8 -2017-11-11 19:23:51
زواج السعودي من اجنبية يخرج جيل متفتح عقلياً وفكرياً
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7 - koko2017-11-11 19:21:51
ياحسون عيالك بيطلعوا خوال
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6 -2017-11-11 19:20:32
اروع ما يكون في العمر هو الحب ولكن الاروع ان يزهو بالصدق والوفاء والاخلاص
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5 - ام ريان2017-11-11 19:17:19
عقبال ماتنقلب الطاسة على ريحانة والمفسدين
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4 - |||2017-11-11 19:17:08
اختارت حبيبها عن قناعة غير مجبرة او مكرهه او مغصوبة عليه هذا هو الزواج الناجح
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3 -2017-11-11 19:16:30
الله يفشلك على هاذي الزيجة اللي تسوود الوجه
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2 - أبو ثامر2017-11-11 19:14:36
المفروض يجلب للسعودية و****
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1 - نظارة شمسية2017-11-11 19:14:34
أذكر الله كالعسل ............. أذكر الناس كالدسم
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