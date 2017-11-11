هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

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صحيفة المرصد: كشفت تقارير صحافية أن النجمة العالمية ريهانا وحبيبها البليونير السعودي حسن جميل، دخلا مرحلة الحديث عن الإنجاب والزواج ولفتت إلى نية الثنائي إقامة حفلي زفاف، واحد في السعودية، وآخر في جزيرة باربادوس مسقط رأس ريهانا.

وقال موقع lifeandstylemag نقلاً عن أحد المصادر المقربة من الثنائي أن”ريهانا تضع التحضيرات للزواج من حسن “وأضاف: “لقد وقعت في غرامه بشدة، وهي تعتقد بقوة أنه الشخص المناسب” .

وتابع المصدر: “كما أنها تتطلع للإنجاب منذ فترة طويلة، وتعتبر أن حسن سيكون والداً رائعاً” . وأضاف “لا تستطيع ريهانا التوقف عن الحديث عن صديقها البليونير الحالم”وأشار إلى أنها تقيم في لندن فقط حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع حسن.