شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- .

وأظهر الفيديو سيارات تابعة لإحدى شركات النقل، وهي تنقل سيارات الأمير منصور بن مقرن، إلى مدينة الرياض.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز قد توفي مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.

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