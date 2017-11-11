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الرئيسية / شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض
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المرصد 20 9٬626 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- .

وأظهر الفيديو سيارات تابعة لإحدى شركات النقل، وهي تنقل سيارات الأمير منصور بن مقرن، إلى مدينة الرياض.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز قد توفي مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 -
2017-11-11 21:55:07
الله يرحمه
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19 - ..
2017-11-11 21:45:30
الله يرحمه
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18 -
2017-11-11 21:39:14
ام رفيف خخخخخخخخخخخخ وشهو رفيف ذا
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17 - شغف
2017-11-11 21:33:08
تعليق مخالف
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16 - ام رفيف
2017-11-11 21:31:14
هذة الدنيا لاتدوم لاحد
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15 -
2017-11-11 21:26:56
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويجعل قبره روضة من رياض الجنه اللهم ادخله جنتك من غير حساب والعذاب اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد وجعل قبره روضة من رياض الجنه
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14 - عبير القحطاني
2017-11-11 21:10:15
رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى في الجنه اسال الله ان يبدله بدار خيرا من داره واهل خيرا من اهله انا لله وانا اليه راجعون
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13 - الجهني
2017-11-11 21:09:52
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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12 - عسكول الوافي
2017-11-11 21:09:48
تعليق مخالف
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11 - عبير القحطاني
2017-11-11 21:09:39
رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى في الجنه اسال الله ان يبدله بدار خيرا من داره واهل خيرا من اهله انا لله وانا اليه راجعون
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10 - @@@@@
2017-11-11 21:01:54
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم, إنا لله و إنا إليه راجعون
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9 -
2017-11-11 20:57:47
الله يرحمه ويعوضه في حياته الجنه
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8 - مانع القحطاني
2017-11-11 20:56:02
تعليق مخالف
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7 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-11 20:55:15
الله يرحم اموات المسلمين -سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته -
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6 -
2017-11-11 20:52:20
تعليق مخالف
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5 -
2017-11-11 20:45:26
تعليق مخالف
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4 - استغفر الله
2017-11-11 20:43:28
الله يرحمه .. ترا الفيديو ماله داعي
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3 - اموله
2017-11-11 20:41:46
الله يرحمه ويعوضه بالجنه اخير من الدنيا ومافيها
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2 -
2017-11-11 20:41:42
هذى حال الدنيا رحمة الله عليهم
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1 - محتار
2017-11-11 20:40:42
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : العنيد

‏سبحان الله الحمد لله الله اكبر...
بواسطة : حاير فيكم

ت28 اللهم امييين...
بواسطة : العنيد

‏اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار...
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اش سويت بصورة المخلوق الغريب اللي خابره*****...
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