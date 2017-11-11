الرئيسية / شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- .
وأظهر الفيديو سيارات تابعة لإحدى شركات النقل، وهي تنقل سيارات الأمير منصور بن مقرن، إلى مدينة الرياض.
وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز قد توفي مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
20 -2017-11-11 21:55:07
الله يرحمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ..2017-11-11 21:45:30
الله يرحمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 -2017-11-11 21:39:14
ام رفيف خخخخخخخخخخخخ وشهو رفيف ذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - شغف2017-11-11 21:33:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ام رفيف2017-11-11 21:31:14
هذة الدنيا لاتدوم لاحد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -2017-11-11 21:26:56
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويجعل قبره روضة من رياض الجنه اللهم ادخله جنتك من غير حساب والعذاب اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد وجعل قبره روضة من رياض الجنه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - عبير القحطاني2017-11-11 21:10:15
رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى في الجنه اسال الله ان يبدله بدار خيرا من داره واهل خيرا من اهله انا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - الجهني2017-11-11 21:09:52
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - عسكول الوافي2017-11-11 21:09:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - عبير القحطاني2017-11-11 21:09:39
رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى في الجنه اسال الله ان يبدله بدار خيرا من داره واهل خيرا من اهله انا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - @@@@@2017-11-11 21:01:54
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم, إنا لله و إنا إليه راجعون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 -2017-11-11 20:57:47
الله يرحمه ويعوضه في حياته الجنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - مانع القحطاني2017-11-11 20:56:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-11 20:55:15
الله يرحم اموات المسلمين -سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -2017-11-11 20:52:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
5 -2017-11-11 20:45:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - استغفر الله2017-11-11 20:43:28
الله يرحمه .. ترا الفيديو ماله داعي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 - اموله2017-11-11 20:41:46
الله يرحمه ويعوضه بالجنه اخير من الدنيا ومافيها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 -2017-11-11 20:41:42
هذى حال الدنيا رحمة الله عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - محتار2017-11-11 20:40:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : العنيد
سبحان الله الحمد لله الله اكبر...
بواسطة : حاير فيكم
ت28 اللهم امييين...
بواسطة : العنيد
اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروتالمرصد 26 5٬275 4 ساعات
لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!الأناضول 52 6٬718 8 ساعات
شاهد..صور تكشف قاعدة عسكرية إيرانية على مشارف دمشقالمرصد 33 2٬990 8 ساعات
واقعة غريبة في أمريكا.. أم تتزوج من ابنها وبنتها.. والسبب صادم!المرصد 54 9٬966 9 ساعات
المرصد الرياضي
الأمير “فهد بن خالد” يتـرك رئاسة الأهلي خلال الساعات القادمة !المرصد 71 11٬085 18 ساعة
بالفيديو .. البرتغال يتغلب على المنتخب السعودي بثلاثة أهدافالمرصد 72 7٬478 20 ساعة
تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”المرصد 139 13٬998 21 ساعة
“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !المرصد 68 11٬070 22 ساعة
اخبار فنية
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!المرصد 84 5٬418 3 ساعات
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!المرصد 40 8٬619 11 ساعة
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 87 27٬725 3 أيام
اخبار منوعة
مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديوالمرصد 37 4٬919 6 ساعات
بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارةالمرصد 67 14٬103 يوم واحد
كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟المرصد 5 7٬932 يوم واحد
شاهد .. أغرب وجه في العالم!المرصد 15 5٬120 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياضالمرصد 20 9٬626 2 ساعتين
بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئةالمرصد 24 5٬583 5 ساعات
بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !المرصد 37 15٬930 يوم واحد
شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحهالمرصد 28 6٬045 يوم واحد
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 20 3٬642 14 ساعة
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬473 3 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬178 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬043 أسبوعين
اخبار صحية
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 8 4٬419 يوم واحد
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشبابالمرصد 26 4٬855 يوم واحد
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتينالمرصد 15 4٬859 يومين
اخبار اقتصادية
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !المرصد 13 3٬964 16 ساعة
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلالرويترز 22 4٬127 3 أيام
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!المرصد 19 8٬993 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬191 يومين
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬598 3 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬559 4 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬524 4 أسابيع
الاخيرة
قطط “قاتلة” في اليابانالمرصد 19 4٬426 6 ساعات
الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياًالمرصد 133 3٬088 8 ساعات
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخالمرصد 53 4٬924 يوم واحد
رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونيرالمرصد 18 4٬533 يوم واحد
كاريكاتير