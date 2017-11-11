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السبهان: يحاولون قتل الحريري سياسياً وجسدياً.. وسنكشف الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا

السبهان: يحاولون قتل الحريري سياسياً وجسدياً.. وسنكشف الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا
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المرصد 36 1٬928 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال ثامر السبهان، الوزير السعودي لشؤون الخليج العربي، السبت، إن “المزايدات” في موضوع رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري “مضحكة جدا” وأضاف سنكشف قريباً الشخص الذي باع اللبنانيين .
ونشر السبهان تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها :”المزايدات في موضوع الحريري مضحكة جداً، كل هذا الحب والعشق.. قتلتم أباه وقتلتم أمل اللبنانيين في حياة سلمية ومعتدلة وتحاولون قتله سياسيا وجسديا”.
وأضاف: “الغريب حقيقةً هو من يغرد معهم وسنكشف قريباً الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا الآن”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - سعد
2017-11-11 22:24:46
اعتقد انه يقصد نبيه بري والله اعلم
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35 - أبو العز الدمشقي
2017-11-11 21:53:04
كما سلمت العراق لإيران لبنان واليمن على نفس الطريق وقريبا جدا سترون لبنان في حضن إيران وسوريا فقدتموها لابد ثابروا وإلى الامام؟
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34 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:33:06
شوفو عرب الأحواز فيه منهم شيعة ويعيشون بقهر تنظر لهم إيران على انهم👞 ينداس عليهم ومالهم حقوق وبعضهم صارو مدمنين والسبب بهذه المعامله لانهم "عرب!
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33 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:29:09
اجل ليه ندخلهم لبلادنا بإعداد كثيرة نتمنى إلغاء بطاقة زائر مدام مشهورين بمحاربة بلادنا وان يرجعو لبلادهم
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32 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:24:33
عبدالرحمن انا اتكلم عن آخر الحروب الله يكفينا شرهم
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31 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:19:51
قطر تعادينا واكثر الشعب اسقطت جنسياتهم او بالسجون وفيها اخونج ايرانيين أتراك واليمن فيها ارهابيين حوثيين عفاشيين اخونج قاعدة والعراق محتلة من إيران يبون يحيطون ببلادنا لكي يغزونها لذلك لازم نوقفهم
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30 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-11 21:19:15
هههههه يا ريما روحي اقرئي التاريخ ثلاثة أرباع حروب السعودية مع اليمن وهم البادئين. لا تعتقدين الحوثي و عفاش آخر ناس غيرهم الكثير.
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29 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-11-11 21:18:40
سنسحق يد ايران في الجنوب سنسحق الاخوانجيه في الداخل وسنفضحهم
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28 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-11-11 21:17:19
كل العالم تآمر علينا وكل المواقع الاخباريه الوسخه تسبنا وكل هذا لارضاء قطر ولكننا بعون الله على كلاب قطر ومرتزقتهم
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27 - جحا يحقق
2017-11-11 21:14:59
مافيه غير حسن لاعق احذية اسياده المعممين الذي يتبرك بهم وبينهم زواج متعة طويلة الاجل منذ ان اسس حزب الشيطان.
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26 -
2017-11-11 21:14:29
كيف تمددة ايران بسبب خيانة بعض الدول الخليجية و العربيه و دعمها لايران بالمال او بالسماح للايرانين بدخول بلدانهم و عمل التجارة بها هذا من خيانه العرب لبعضها البعض الراغبين بقتل الحريري حزب الشيطان
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25 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:14:15
حتى كذلك يقال بأن الحوثيين قبل عاصفة الحزم يبون يحطون قاعدة حربية قرب حدودنا ولهم تحركات فصارت عاصفة الحزم
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24 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:12:26
الحوثي وعفاش إذا سمعو شخص يقول جتنا عاصفة يصابون برعب بسبب عاصفة الحزم😂😆
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23 - ابو نواف
2017-11-11 21:12:12
انشاء الله مايرجع الحريري الا رئيس للبنان بعد زوال الحزب ومن خلفه
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22 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:10:46
و بعد ان علمنا واتى رئيس عبدربه بدلا لعفاش حاولو خطفه واغتياله وحتى تم حصاره حتى تم اخراجه لعدن وطلب مساعده من بلادنا فصارت عاصفة الحزم والعزم👍
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21 - حاتم
2017-11-11 21:10:16
من باع لبنان وحولوه من سويسرا الشرق الى كربلاء كله لطم ونواح وسواد وغدر هم اذناب الفرس المجوس النجوس اصحاب الدين الظلامي الذي يعلمهم الغدر وخيانة العهود والمواثيق
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20 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:08:20
نحن بلد مسالم حتى اليمن دخلناها مضطرين لسببين الأول سنين والحوثي يقصفنا ويتوقف ثم يعود والسبب الثاني عفاش حسبناه ضد الحوثي طوال عقود طلع حبيب للحوثي يتصالحون ثم يتعادون كلن يبي الرىاسه و
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19 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:05:17
سعد الحريري من اهل السنة وهذا اللي تبيه إيران وحزب الآت يبونه يرجع لكي يسجنونه او يغتالونه ونقول لسعد الحريري مافيه بلد آمن مثل بلدنا وننصحك بعدم الذهاب للبنان
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18 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-11 21:04:37
إيران ما تقوت وطلعت الا على أكتاف الدول العربية 😂😂😂 لو تروح انت سعودي الى لبنان أو العراق أو اليمن يتم قتلك . و الإيراني يروح معزز مكرم 😂😂😂 عروبة هنا👞👞👞👞
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17 - عبدالله الحربي
2017-11-11 21:04:18
الحريري*** عند العرب وفي كل الأعراف الدوليه يرحب فيه تعرض لا اغتيال داخل لبنان ويعلم أن حزب الله قتل والده قبل ذلك ومستعد ينهي حياته ففضل زيارة السعودية ما هو الغريب في ذلك؟ حسن نصر الله منسم
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16 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-11 21:02:54
😂😂😂 حتى الفرنسي جاي يبي فلوس طمعان فينا . قال جاي يحل مشاكلة لبنان 😂😂
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15 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 21:02:18
نحن نريد ان نبعد الشر عن البلدان العربية والخليجية من النفوذ الإيراني ونمنعهم من الوصول لبلادنا واما إيران تدعم الإرهابيين بكل دولنا لكي تبعد الخطر عنها على اساس هي ماتمثل خطر بدعمها للارهابيين هزلت!
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14 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-11 21:00:39
استغرب من من يريدنا نحارب في اليمن و العراق و سوريا و لبنان عشان نوقف إيران. كيف تمددت إيران هل غزت هذه الدول شوية سلاح واخذت هذه الدول ليش ما يطلعون مظاهرات ضد إيران طيب . اهتموا في الشعب ..
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13 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 20:58:40
وهذا نصر الآت حذرت منه بلادنا ولكن من سمعنا فبدأ يتوسع بلبنان وتدخل ودخل بسوريا ويدعم الحوثيين بالمرتزقة الأفارقة ويدربهم مع إيران واطلقو صواريخ من إيران عن طريق الحوثي!
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12 - والد ابراهيم
2017-11-11 20:58:31
في هذا الوقت المشتعل يجب ان تظهر كل مؤشرات التأامر التي تحاك ضد السعوديه في وقتها حتى لا يستغل التأجيل من قبل اذناب الشر في وسائل اعلامهم التي تلقى اذان صاغيه من الشعوب المستضعفه من قبل حكوماتهم
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11 -
2017-11-11 20:58:08
وش دخلنا بالحريري والبريري الحين لبنان بيرفع دعوى بمجلس الامن ضدنا ويقولون انه خاطفينه حنا اقول انتبهو للمواطن والوطن ومالنا دخل بالدول الثانيه
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10 - البجيري
2017-11-11 20:57:39
حزب اللات هو راس حربه ايران المجوسية عُبَّاد القبور وهو من يشعل الفتن والحروب في سوريا والعراق واليمن ولبنان والبحرين والكويت ومسؤول عن الكثير من التفجيرات القضاء عليه يعني تحجيم ايران واخضاعها
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9 - هههههههههه
2017-11-11 20:56:45
مايحتاج فوازير الشخص هو اية اللا مولا ميشيلي عونني هههههههههههههههههههه سيرة عون الشخصية تذكر هروبه بسروال البيجاما للسفارة الفرنسية خوفا من القتل بعد توقيعه اتفاق 17 ايار مع اسرائيل في الثمانينيات
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8 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-11 20:56:24
استغرب من اللي يقول الشأن اللبناني لايعنينا ونبي وظائف مافيه شيء مايعنينا نحن بلد مسالم ونعمل على منع إيران من التوسع كم من دولة وجزر احتلتها وتعمل على احتلال المزيد لتصل لبلادنا و
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7 - علي. العمري
2017-11-11 20:53:15
با ليت نهتم في الموطن. مثل. لبنان واليمن ومصر وبس
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6 - صححححح
2017-11-11 20:47:36
وقسمممممم بالله المواطن اهم اهم اهم اهممممم
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5 - صححححح
2017-11-11 20:46:57
ماعلينا من الدول الثانيه نبي المواطن يعيش
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4 - صححححح
2017-11-11 20:46:24
نبي سكن وظايف امن
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3 - صححححح
2017-11-11 20:45:38
تعليققققق واحد صححححح
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2 -
2017-11-11 20:43:38
اتوقع فرنسا لديها استعداد لاستلام الملف اللبناني لندعها تحمل عن كاهلنا وايران ترامب وساسته يتحملوا ملفها فقد وقعنا عقود بمليارات الدولارات فعلى امريكا مواجهة التهديدات الايرانية حسب ما وعدت
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1 -
2017-11-11 20:41:40
معالي الوزير الاهتمام بالجبهة الداخلية حسب رؤية ولي العهد حفظه الله هي الاجدر ولبنان واليمن نعالج قضاياه وفق اطار عربي دولي لماذ نتحمل فاتورته عسكريا وسياسيا واقتصاديا هل هذا منطق
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