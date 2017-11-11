السبهان: يحاولون قتل الحريري سياسياً وجسدياً.. وسنكشف الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا
صحيفة المرصد: قال ثامر السبهان، الوزير السعودي لشؤون الخليج العربي، السبت، إن “المزايدات” في موضوع رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري “مضحكة جدا” وأضاف سنكشف قريباً الشخص الذي باع اللبنانيين .
ونشر السبهان تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها :”المزايدات في موضوع الحريري مضحكة جداً، كل هذا الحب والعشق.. قتلتم أباه وقتلتم أمل اللبنانيين في حياة سلمية ومعتدلة وتحاولون قتله سياسيا وجسديا”.
وأضاف: “الغريب حقيقةً هو من يغرد معهم وسنكشف قريباً الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا الآن”.
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المزايادات في موضوع الحريري مضحكة جدا، كل هذا الحب والعشق قتلتم اباه وقتلتم امل اللبنانيين في حياة سلمية ومعتدلة وتحاولون قتلة سياسيا وجسديا. الغريب حقيقة هو من يغرد معهم وسنكشف قريبا الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا الان
— ثامر السبهان (@thamersas) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اعتقد انه يقصد نبيه بري والله اعلم
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كما سلمت العراق لإيران لبنان واليمن على نفس الطريق وقريبا جدا سترون لبنان في حضن إيران وسوريا فقدتموها لابد ثابروا وإلى الامام؟
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شوفو عرب الأحواز فيه منهم شيعة ويعيشون بقهر تنظر لهم إيران على انهم👞 ينداس عليهم ومالهم حقوق وبعضهم صارو مدمنين والسبب بهذه المعامله لانهم "عرب!
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اجل ليه ندخلهم لبلادنا بإعداد كثيرة نتمنى إلغاء بطاقة زائر مدام مشهورين بمحاربة بلادنا وان يرجعو لبلادهم
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عبدالرحمن انا اتكلم عن آخر الحروب الله يكفينا شرهم
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قطر تعادينا واكثر الشعب اسقطت جنسياتهم او بالسجون وفيها اخونج ايرانيين أتراك واليمن فيها ارهابيين حوثيين عفاشيين اخونج قاعدة والعراق محتلة من إيران يبون يحيطون ببلادنا لكي يغزونها لذلك لازم نوقفهم
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هههههه يا ريما روحي اقرئي التاريخ ثلاثة أرباع حروب السعودية مع اليمن وهم البادئين. لا تعتقدين الحوثي و عفاش آخر ناس غيرهم الكثير.
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سنسحق يد ايران في الجنوب سنسحق الاخوانجيه في الداخل وسنفضحهم
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كل العالم تآمر علينا وكل المواقع الاخباريه الوسخه تسبنا وكل هذا لارضاء قطر ولكننا بعون الله على كلاب قطر ومرتزقتهم
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مافيه غير حسن لاعق احذية اسياده المعممين الذي يتبرك بهم وبينهم زواج متعة طويلة الاجل منذ ان اسس حزب الشيطان.
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كيف تمددة ايران بسبب خيانة بعض الدول الخليجية و العربيه و دعمها لايران بالمال او بالسماح للايرانين بدخول بلدانهم و عمل التجارة بها هذا من خيانه العرب لبعضها البعض الراغبين بقتل الحريري حزب الشيطان
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حتى كذلك يقال بأن الحوثيين قبل عاصفة الحزم يبون يحطون قاعدة حربية قرب حدودنا ولهم تحركات فصارت عاصفة الحزم
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الحوثي وعفاش إذا سمعو شخص يقول جتنا عاصفة يصابون برعب بسبب عاصفة الحزم😂😆
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انشاء الله مايرجع الحريري الا رئيس للبنان بعد زوال الحزب ومن خلفه
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و بعد ان علمنا واتى رئيس عبدربه بدلا لعفاش حاولو خطفه واغتياله وحتى تم حصاره حتى تم اخراجه لعدن وطلب مساعده من بلادنا فصارت عاصفة الحزم والعزم👍
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من باع لبنان وحولوه من سويسرا الشرق الى كربلاء كله لطم ونواح وسواد وغدر هم اذناب الفرس المجوس النجوس اصحاب الدين الظلامي الذي يعلمهم الغدر وخيانة العهود والمواثيق
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نحن بلد مسالم حتى اليمن دخلناها مضطرين لسببين الأول سنين والحوثي يقصفنا ويتوقف ثم يعود والسبب الثاني عفاش حسبناه ضد الحوثي طوال عقود طلع حبيب للحوثي يتصالحون ثم يتعادون كلن يبي الرىاسه و
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سعد الحريري من اهل السنة وهذا اللي تبيه إيران وحزب الآت يبونه يرجع لكي يسجنونه او يغتالونه ونقول لسعد الحريري مافيه بلد آمن مثل بلدنا وننصحك بعدم الذهاب للبنان
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إيران ما تقوت وطلعت الا على أكتاف الدول العربية 😂😂😂 لو تروح انت سعودي الى لبنان أو العراق أو اليمن يتم قتلك . و الإيراني يروح معزز مكرم 😂😂😂 عروبة هنا👞👞👞👞
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الحريري*** عند العرب وفي كل الأعراف الدوليه يرحب فيه تعرض لا اغتيال داخل لبنان ويعلم أن حزب الله قتل والده قبل ذلك ومستعد ينهي حياته ففضل زيارة السعودية ما هو الغريب في ذلك؟ حسن نصر الله منسم
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😂😂😂 حتى الفرنسي جاي يبي فلوس طمعان فينا . قال جاي يحل مشاكلة لبنان 😂😂
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نحن نريد ان نبعد الشر عن البلدان العربية والخليجية من النفوذ الإيراني ونمنعهم من الوصول لبلادنا واما إيران تدعم الإرهابيين بكل دولنا لكي تبعد الخطر عنها على اساس هي ماتمثل خطر بدعمها للارهابيين هزلت!
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استغرب من من يريدنا نحارب في اليمن و العراق و سوريا و لبنان عشان نوقف إيران. كيف تمددت إيران هل غزت هذه الدول شوية سلاح واخذت هذه الدول ليش ما يطلعون مظاهرات ضد إيران طيب . اهتموا في الشعب ..
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وهذا نصر الآت حذرت منه بلادنا ولكن من سمعنا فبدأ يتوسع بلبنان وتدخل ودخل بسوريا ويدعم الحوثيين بالمرتزقة الأفارقة ويدربهم مع إيران واطلقو صواريخ من إيران عن طريق الحوثي!
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في هذا الوقت المشتعل يجب ان تظهر كل مؤشرات التأامر التي تحاك ضد السعوديه في وقتها حتى لا يستغل التأجيل من قبل اذناب الشر في وسائل اعلامهم التي تلقى اذان صاغيه من الشعوب المستضعفه من قبل حكوماتهم
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وش دخلنا بالحريري والبريري الحين لبنان بيرفع دعوى بمجلس الامن ضدنا ويقولون انه خاطفينه حنا اقول انتبهو للمواطن والوطن ومالنا دخل بالدول الثانيه
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حزب اللات هو راس حربه ايران المجوسية عُبَّاد القبور وهو من يشعل الفتن والحروب في سوريا والعراق واليمن ولبنان والبحرين والكويت ومسؤول عن الكثير من التفجيرات القضاء عليه يعني تحجيم ايران واخضاعها
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مايحتاج فوازير الشخص هو اية اللا مولا ميشيلي عونني هههههههههههههههههههه سيرة عون الشخصية تذكر هروبه بسروال البيجاما للسفارة الفرنسية خوفا من القتل بعد توقيعه اتفاق 17 ايار مع اسرائيل في الثمانينيات
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استغرب من اللي يقول الشأن اللبناني لايعنينا ونبي وظائف مافيه شيء مايعنينا نحن بلد مسالم ونعمل على منع إيران من التوسع كم من دولة وجزر احتلتها وتعمل على احتلال المزيد لتصل لبلادنا و
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با ليت نهتم في الموطن. مثل. لبنان واليمن ومصر وبس
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وقسمممممم بالله المواطن اهم اهم اهم اهممممم
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ماعلينا من الدول الثانيه نبي المواطن يعيش
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نبي سكن وظايف امن
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تعليققققق واحد صححححح
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اتوقع فرنسا لديها استعداد لاستلام الملف اللبناني لندعها تحمل عن كاهلنا وايران ترامب وساسته يتحملوا ملفها فقد وقعنا عقود بمليارات الدولارات فعلى امريكا مواجهة التهديدات الايرانية حسب ما وعدت
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معالي الوزير الاهتمام بالجبهة الداخلية حسب رؤية ولي العهد حفظه الله هي الاجدر ولبنان واليمن نعالج قضاياه وفق اطار عربي دولي لماذ نتحمل فاتورته عسكريا وسياسيا واقتصاديا هل هذا منطق
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