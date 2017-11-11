السبهان: يحاولون قتل الحريري سياسياً وجسدياً.. وسنكشف الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا

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صحيفة المرصد: قال ثامر السبهان، الوزير السعودي لشؤون الخليج العربي، السبت، إن “المزايدات” في موضوع رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري “مضحكة جدا” وأضاف سنكشف قريباً الشخص الذي باع اللبنانيين .

ونشر السبهان تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها :”المزايدات في موضوع الحريري مضحكة جداً، كل هذا الحب والعشق.. قتلتم أباه وقتلتم أمل اللبنانيين في حياة سلمية ومعتدلة وتحاولون قتله سياسيا وجسديا”.

وأضاف: “الغريب حقيقةً هو من يغرد معهم وسنكشف قريباً الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا الآن”.

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