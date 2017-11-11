بالصور .. خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من المدينة المنورة
صحيفة المرصد – واس : بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض مساء اليوم قادما من المدينة المنورة.
وكان في استقباله – أيده الله ـ عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
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التعليقات
الحمدلله علي السلامه ياملكنا.
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الحمد والشكر لله ملك عادل وبلد امن شكرا لله
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اطل الله بعمرك يا سيدى
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أهلآ بقدومك بابا سلمان..الحمد لله على السلامة..... ..بابا سلمان..أحبك...الله يرزقنا برك💝.آمين.
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أرحب ياملكنا تراحييييب المطر والحيا... ...أرحب من ممشاك إلى ملفاك برياض الخير والورد... ..🌹🌷🌹🌷🌹🌷
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حفظه الله وحفظ ولي العهد قلوبنا معك تدعو لك ولولي العهد دمتم بالف خير الحمد لله على السلامه ابو فهد عاش شامخا بحزم
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أهلا وسهلا بوالدنا وقائدنا سلمان بن عبدالعزيز الله يحفظك في حلك وترحالك وأن يجزاك عنا وعن المسلمين كل الخير وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ضل قيادتنا الرشيده. ...ودام عزك ياوطن
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الله يديم عزك يابوفهد ويمتعك بالصحه والعافيه
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الحمد على سلامتك يا أبو فهد
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حفظك الله في حلك وترحالك
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الحمد الله على سلامتك يابو فهد
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