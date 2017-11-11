رغم صدور حكم لصالحها .. موظفة بتعليم القويعية تتظلم من عدم إلغاء قرار الحسم من راتبها !

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صحيفة المرصد: كشفت الموظفة نورة الفهيد، أنها ما زالت تتردد بين إدارة تعليم القويعية ووزارة التعليم للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة والذي نص على إلغاء قرار الحسم من راتبها.وأشارت إلى صدور قرار من ديوان المظالم نهاية العام الماضي بإلغاء قرار الحسم دون تنفيذ .

وأوضحت الموظفة أنها لجأت إلى المحكمة الإدارية بعد أن حسم تعليم القويعية من راتبها في عام 1436 معتبرة بأنه قرار ظالم .

وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً منطوقه إلغاء قرار الحسم قبل أن يكتسب القرار الصفة القطعية من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم في عام 1438.

وأضافت الموظفة أنها راجعت إدارة التعليم بالقويعية ووزارة التعليم عدة مرات مطالبة بتنفيذ القرار ولكن بلا نتيجة رغم أن قرار الاستئناف بحقها جاء نصه كالتالي: “على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”.

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