رغم صدور حكم لصالحها .. موظفة بتعليم القويعية تتظلم من عدم إلغاء قرار الحسم من راتبها !
صحيفة المرصد: كشفت الموظفة نورة الفهيد، أنها ما زالت تتردد بين إدارة تعليم القويعية ووزارة التعليم للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة والذي نص على إلغاء قرار الحسم من راتبها.وأشارت إلى صدور قرار من ديوان المظالم نهاية العام الماضي بإلغاء قرار الحسم دون تنفيذ .
وأوضحت الموظفة أنها لجأت إلى المحكمة الإدارية بعد أن حسم تعليم القويعية من راتبها في عام 1436 معتبرة بأنه قرار ظالم .
وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً منطوقه إلغاء قرار الحسم قبل أن يكتسب القرار الصفة القطعية من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم في عام 1438.
وأضافت الموظفة أنها راجعت إدارة التعليم بالقويعية ووزارة التعليم عدة مرات مطالبة بتنفيذ القرار ولكن بلا نتيجة رغم أن قرار الاستئناف بحقها جاء نصه كالتالي: “على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”.
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التعليقات
وينك ياقلم الحقيقة والرحااال..عن هالخبر.. ..شبووو فيهم لين يطلع الصبح..ويأذن الله بالنصر لهالمسكينه..
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مسكينه..الله ينصرها.. ....والله مايصلح هالكلام ذا...ضعيفه ماتملك إلا دمعتها على خديها.. ...أنا تبهذلت بالمراجعه بشركة الكهرباء اللي بسوق غرناطه.عشان آخذ حقي.. ..والله قسم قهر..وانا رجال فكيف بأمرأة
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لو تعمل الادارات بقياس الاحكام وذلك بعد صدور حكم لموظف من الموظفين لارحناهم من المطالبات والركض بالمحاكم ..بامكان الادارة قياس الحكم على بقية المطالبين من امثاله في نفس التخصص والقسم ونوع البدل
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بعظ المسؤلين الله وكيلك كنه يعطيك الراتب من جيبه ادنات شي ماعنده غير الحسم
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طالما أنه صدر حكم نهائي الزامي للموظف فيجب على الجهات تنفيذه دون مماطلة واذا كان للجهة اعتراض على الحكم فيكون ذلك في وقت المهلة المحددة للاعتراض وهي فيما اعتقد شهر بعد صدور الحكم الابتدائي
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الله ييسر امركي ويكفيكي شر الحسم من الراتب كما تسعي لارزق واتنمنا لكي التوفيق
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يطالب بعض الموظفين بحقوقهم وترفض الادارة ذلك ثم يقدمون تظلم للمحكمة الادارية وتحكم لهم بالزام الجهة بطلب المذكور ومع ذلك تصر الجهة برفض طلبات امثالهم الموظفين الا بحكم الزامي صادرمن المحكمة الادارية
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بعض الادارات حريصين على الحسم وهذا مهم أن يحفظوا حقوقهم اذا كان يستحق ذلك وفي المقابل تجد حق للموظف ضائع جهلا منه وهم على دراية به ولا تلقى منهم أي تنبيه للموظف اللي لهم يأخذونه واللي عليهم يتركونه
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و للأسف المبلغ المحسوم من الراتب ( في حالة إعادته ) أعتقد ما راح يغطي تكاليف المشاوير ما بين وزارة التعليم و إدارة تعليم القويعية - ناهيك عن الإرهاق و الإجهاد !! يا أيها الناس اتقوا الله
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سياسة الابتزاز الى ان تطفش وتكون رحلتها الى الرياض مكلفة فتبطل تراجع. اين المسؤول فهل يجب ان يتدخل ولي الامر في كل كبيرة وصغيرة لمعاناة المواطن🤔 نوع اخر من الفساد المسكوت عنه
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هاه ياوزاره وش تسمي المماطله في حقوق الموظفين فساد ولا وش تسميها!
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