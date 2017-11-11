مدير المركز الوطني للزلازل يكشف عن عدد الهزات الأرضية في النماص .. وهذه أعلاها قوة!

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صحيفة المرصد: قال مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران، أن عدد الهزات الأرضية المسجلة، في شمال، وشمال غرب مدينة النماص، بلغ حتى الآن 35 هزة أرضية.

وأضاف خلال بيان رسمي أن أكبر هزة أرضية في هذا النشاط كانت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ووقعت في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي وذلك صباح يوم الجمعة 14 /2 / 1439هـ الموافق 3 /11 2017م، وسجلت الهزة شمال غرب مدينة النماص بمسافة 16 كم.

وأوضح أن أسباب النشاط الزلزالي شمال النماص، هو التقاء ثلاثة صدوع منها صدعان موازيان للبحر الأحمر باتجاه شمال غرب يتقاطعان مع الصدع الانزلاقي المسبب للهزات باتجاه شمال شرق وتقوم الهيئة بإجراء دراسات لتحديد وفهم طبيعة هذا النشاط.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم ومنذ بداية النشاط الزلزالي بإجراء الدراسات الزلزالية لتحديد وفهم طبيعة هذا النشاط؛ حيث تشير حلول ميكانيكية حدوث الهزة التي قامت الهيئة بإجرائها بأن الصدع المسبب لحدوث الهزة الرئيسة يأخذ اتجاه شمال شرق وهو صدع ذو إزاحة أفقية.

ولفت إلى وجود سد حلباء الذي يقع على مسافة نحو 3كم من موقع الهزات التي حدثت مؤخرًا شمال غرب مدينة النماص، وقد يكون مؤثرًا من حيث تنشيط الصدع المسبب لهذا النشاط الزلزالي.

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