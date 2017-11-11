الجوازات تكشف استثناء الوافدين المخالفين من هذه الجنسية بتمديد الخروج لمدة شهر!

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صحيفة المرصد: أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم السبت استثناء الوافدين المخالفين من إحدى الجنسيات، بتمديد حملة “وطن بلا مخالف” لمدة شهر.

وكان وافد كتب سؤلا على حساب الجوازات الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير قال فيه: “هل تم تمديد مهلة وطن بلا مخالف لمدة شهر، أرجو الإفادة”

وردت الجوازات قائلة: “أهلا بك، يرجى توضيح ماهي الجنسية؟ شكرا لتواصلك”.

ورد الوافد: “باكستاني”، وردت الجوازات “أهلا بك، يرجى مراجعة سفارة بلده لإكمال اللازم. شكرا لتواصلك”.

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