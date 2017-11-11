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الجوازات تكشف استثناء الوافدين المخالفين من هذه الجنسية بتمديد الخروج لمدة شهر!
صحيفة المرصد: أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم السبت استثناء الوافدين المخالفين من إحدى الجنسيات، بتمديد حملة “وطن بلا مخالف” لمدة شهر.
وكان وافد كتب سؤلا على حساب الجوازات الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير قال فيه: “هل تم تمديد مهلة وطن بلا مخالف لمدة شهر، أرجو الإفادة”
وردت الجوازات قائلة: “أهلا بك، يرجى توضيح ماهي الجنسية؟ شكرا لتواصلك”.
ورد الوافد: “باكستاني”، وردت الجوازات “أهلا بك، يرجى مراجعة سفارة بلده لإكمال اللازم. شكرا لتواصلك”.
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التعليقات
22 - عبدالله اليامي2017-11-11 23:56:44
تعليق 4 يمني مقيم/ أنت ومن هم على****
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21 -2017-11-11 23:55:50
البنقالي و الاندونيسي افضل من الهندي والشامي واليمني بمراحل كبيرة
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20 - الحربي2017-11-11 23:55:34
٦- أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم عليها أمنها وعزها وإستقرارها ويجعلها فخراً للمسلمين كما كانت دائماً ويطهرها من المخالفين المفسدين. إنتهى.
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19 - الحربي2017-11-11 23:53:35
٥- لذلك أتمنى أن نحذو حذو دولة الكويت الشقيقة ونحتفل بتنظيف بلادنا من تلكما الجنسيتين اللتين عم ضررهما وأصبح شرهما أكبر من نفعهما....يتبع...
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18 - موطن يحمي وطنه مما ثل ابو يمن منبطح2017-11-11 23:51:57
أولا يا ابو يمن اعطيناكم من جهد فلوسنى ما قعدنى من حراكم شباب سعودي يدافعون عن الوطن الحد الجنوبي محاربة الإرهاب والمخدرات مامثل ابو يمن منبطح باع وطنه للحوثيين قال ايش لو جالسين بالطين روح عمر بلدك
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17 -2017-11-11 23:50:45
هي بدت حملة وطن بلامخالف؟
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16 - الحربي2017-11-11 23:47:16
٤- وقد حان الوقت لإجتثاثهم وتنظيف البلد منهم وإراحة الناس من شرهم في دولة الحزم والعزم. كذلك لم نرى من البنغالين إلا الغش والخداع وعصابات العمالة وتمرير المكالمات وسرقة حتى أغطية الصرف الصحي... يتبع
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15 -2017-11-11 23:43:40
بسبب ان الأمراض من المطعم قسمين 1 نزلة معوية فورية 2 امراض مستقبلية ومزمنة
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14 - الحربي2017-11-11 23:43:36
٣- لقد رأينا فرحتهم في مقاطع الفديو عند إطلاق الصاروخ على الرياض وتم بحمد الله التصدي له وتدميره. ماذا لو أنه ضرب الرياض أو أطرافها؟ أغلب اليمنيون الذين في السعودية هم طابور خامس ... يتبع ...
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13 -2017-11-11 23:40:47
اليمني والشامي العربي يفهم بالمطاعم و الحلويات فقط . و ابطال صحة البيءة اين انتم
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12 - الحربي2017-11-11 23:40:32
٢- لم نرى من أغلب اليمنيين المقيمين إلا المخالفة الممنوعات والحقد العميق والقديم على السعودية...يتبع...
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11 - الحربي2017-11-11 23:36:34
١- أسوء جنسيتين هي اليمنية والبنغالية ليس لعيب فيهما ولكن من يأتون إلى السعودية هم أسوء ما في تلك الدولتين. هناك يمنيون وبنغاليون نظاميون ويحترمون أنظمتنا ولكني هنا أتكلم عن الأغلبية...يتبع
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10 -2017-11-11 23:31:47
منطقة الرياض اغلابها عمال بنقلايه وكذالك منطقة تبوك نفس الوظع كل ماتمشي مع شارع ينقز قدامك بنقلالي شكلهم لايولدو في السعوديه
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9 - تعليق 4 و 6 نفس الشخص ونتمنى ترحيلهم فورا2017-11-11 23:13:27
لكن المشكلة نتكلم عن اجتثاث الفساد ولوافدين نصفهم مخالف لنظام البلد . وهذا الشي يجعلنا في ذيل البلدان من ناحية الإنجاز وجودة المشاريع هذا من غير تجارتهم الرديئة التي وضعتنا في حرج امام العالم
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8 - قصيمي معتق2017-11-11 23:04:29
اقتراح لوزارة العمل زيادة المفتشين 5000% ويستهدف اليمني والسوري لانهم سبب إخلال نظام العمل في الدولة السعودية (هذي الجنسية رجعتنا 1000 سنة
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7 - المحقق كوسه2017-11-11 23:00:37
اقول يا يمني مقيم تعليق 4 والله ماسويتها طيب منك الا سويتها بخشم الريال وانت وهو
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6 - عبد الله2017-11-11 22:59:55
كذلك اخواننا اليميين يستاهلون اقامة دائمة وليس زائر فقط . فلقد عمروا البلد قبل غيرهم وياليت يتم ضم اليمن لمجلس التعاون بدل قطر وتسميته مجلس الجزيرة للتعاون العربي بهذا يتم اضفاء الاصالة على هذا المجلس
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5 - قصيمي معتق2017-11-11 22:56:13
4 ..كل الجنسيات فيهم خير لكن يوجد لديكم مخالفات وهوا الاستهتار بالنظام السعودي الحنون الكريم
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4 - يمني مقيم2017-11-11 22:47:17
يستاهلو الباكستانيين كل خير هم اللي عمرو البلد مع اليمنيين ولولانا كان ساكنين بيوت طين
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3 - ابو باسل2017-11-11 22:37:39
وين وطن بلامخالف عن سوق العلاف وسوق بيع الغنام وعن البقالات
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2 - شغف2017-11-11 22:33:15
يتبع وفوضى بيعين الاكل بالشوارع من وافدة ووافدات وعمال تغسيل السيارات عند مقاهي الشيشة والمعسلات والدوائر الحكوميه كذا اقول وطن بلا مخالف ومن جد تعبنا وحنا نبلغ 940لاكن تجاوبهم لايرقى لحجم المخالفات..
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1 - شغف2017-11-11 22:30:09
وطن بلا مخالف اذا انتهوالذين يقفون في شارع الاربعين بالنسيم وشارع العمال بالحدود والانتشار المكثف لبيعين الخضرة والفواكه بالطرقات وفوضى النقل للجامعات والمدارس كذا اقول وطن بلا مخالف أما تمديدات فهذا.
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بواسطة : ابو باسل الشهري
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