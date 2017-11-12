الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

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صحيفة المرصد : طرح الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر استفتاء متسائلًا فيه: “من هو جمهور النادي الأكثر تأثيراً في المجتمع السعودي ؟”.

وتضمنت تغريدة الفراج أربع إجابات يختار رواد تويتر من خلالها : ” الأهلي.. النصر .. الاتحاد.. الهلال”.

ولاقى الاستفتاء تفاعل واسع حيث أجاب عليه أكثر من 32 ألف مغرد أقل من 3 ساعات.

وجاءت النتيجة متقاربة بشكل كبير وهي كالآتي: “جمهور الهلال احتل نصيب الأسد بنسبة 29 % وجاء بعده جمهور نادي الاتحاد بنسبة 26% ثم جمهور نادي الأهلي بنسبة 24 % وأخيرًا النصر بنسبة 21%”, حيث لازال التصويت مفتوح للمغردين حتى 3 أيام.

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