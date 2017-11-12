الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!
صحيفة المرصد : طرح الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر استفتاء متسائلًا فيه: “من هو جمهور النادي الأكثر تأثيراً في المجتمع السعودي ؟”.
وتضمنت تغريدة الفراج أربع إجابات يختار رواد تويتر من خلالها : ” الأهلي.. النصر .. الاتحاد.. الهلال”.
ولاقى الاستفتاء تفاعل واسع حيث أجاب عليه أكثر من 32 ألف مغرد أقل من 3 ساعات.
وجاءت النتيجة متقاربة بشكل كبير وهي كالآتي: “جمهور الهلال احتل نصيب الأسد بنسبة 29 % وجاء بعده جمهور نادي الاتحاد بنسبة 26% ثم جمهور نادي الأهلي بنسبة 24 % وأخيرًا النصر بنسبة 21%”, حيث لازال التصويت مفتوح للمغردين حتى 3 أيام.
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من هو جمهور النادي الأكثر تأثيرا في المجتمع السعودي ؟
— وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قال نصيب الأسد قال ، و كلهم في العشرينات ، الأسد نصيبه دائما 70 و وفوق ،و هذا كسر حاجز 29
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نادي التعاون الرياضي افضل من اندية النصروالهلال والاهلي والاتحاد
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سبحان الله ، مع إنه وضع الهلال في ذيل القائمة ، إلا إن جماهير الزعيم أعادوه لموقعه الذي يستحقه ✋️.
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مع الاسف العالمي الوحيد في الخليج نادي النصر السعودي واجهة الرياضة السعودية في حي الدخل المحدود في العاصمة السعودية مدينة الرياض رسالة خاصة لمعالي الشيخ تركي ال الشيخ ضيوف السعودية لايعرفون مقرالعالمي
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١٥// (الخبث والخبائث ))لاتسوي فلسفه من جنبها ..اوك 😉
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4//ابولمبه انتوا مانفع فيكم لا نساء ولارجال ومازلتوا في الذيل كالعادة على الرغم من دعم عمتكم خوله !!!
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تعليق 8 و16 : تظنون ان سلالتكم نادرة وانكم من سلالة اكابرالقوم !! وتحتقرون البشر وتنعتونهم بالخدم أليس هذا خلق الله أيها الاوغاد ضع انفك تحت رجلك فلا والله مافي العيش خير اذا قل الحياء
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سبحانك يارب ***
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مهروف ان العلال الكثر شعبيه بمراحل مع انى اتحادى لكن هذى الحقيقه الاتحاد والفرق الاخرى مجتمعه تساوى الهلال للامانه والدليل جماهير الهلال بكل المدن .للقرى . هذى للصراحه والمدرجات تشهد لكن التعصب اعمانا
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اللي مكثر جمهور السنافر هو الجنس الناعم
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قبل الاستفتاء وش صار على السومة اللي اخذ جائزة بشار لقتل الاطفال
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انت الازدي حدم من الاتحاد بطل الابطال وسيد اسيا وتاج لراسك والا الحاقد والتعبان ماله قيمه
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مع احترامي للجميع من اسباب نكسة الكره السعوديه ظهور منصور البلوي والعقود الخرافيه لااشباه لاعبين والان ظهور الاعلاميين المطبلين لبعض الشخصيات الرياضيه من امثال الفراج وبرنامجه فقد كثير من متابعيه
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اي استفتاء فيه لاعب او شخصيه او نادي الهلال الفايز معروف الهلال اكشن يادوري هو المركز الاعلامي الثاني للهلال بل يكاد يكون الاول الفراج وبرنامجه ما يقصرون مع الهلال
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إلى 17 الإتحاد خدم الوطن جاب 2 كأس آسيا 1 كأس الاتحاد الآسيوي نعم الاتحاد خدم الوطن
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اساسا أي تصويت يكون موجه وغير صادق و حسب رغبة واضعيه ومن يرغبون بفوزه وتقدمه كالإنتخابات في أي مجال وأغلبها لايفوز من يستحق. ألم يستحق ناصر الفراعنة في ذلك البرنامج الفوز ولكنها قلة التوجهات!!!
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انا والله اني هلالي . وانت فقراوي تريد وضع مشكلة بين الهلالية ولاتحادية . لكن انت فقراوي وستضل فقراوي حتى تموت . ونادي الزعيم ونادي العميد . يعتبرون من اركان الكورة الاسيوية . وانت خلك في فقرك
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الاغلبيه من الناس لا يوجد لهم حسابات في التويتر يعني تصويت فاشل
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الاستفتاءت موضه قديمه الهدف منها زيادة المتابعين وعمل شو.اللي يشارك ويصوت خفيف عقل.
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انا اشوف الجوع هو الاكثر تاثير في الدول
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عادي لان البرنامج هلالي ويتابعه الهلاللين والاتحاد عاد خدم يعني اسيادهم الهلاللين ازم يتابعون معاهم
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ضعيف القوم يتهم الناس بالهياط لأنه ما قدر ياصل مواصيلهم اول وتالي
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اذا رءيت واحد هلالي تعوذ من الخبث والخبايث
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جالس يطبل للفقراوية
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ت5 هههههههه هنيال اهلك فيك كل عايله تزكي عوشرها وانت من العوشر
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والله الفراج ما عنده الا الخرطي
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الهراج يطقطق والجمهور متشنج التعصب زاد اتمني كل واحد يحتفل بفريقه. في حال الفوز او الانجاز دون الاساءه للانديه الاخري
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إللي مكثر جمهور الهلال النساء المراهقات
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مشكلة جمهور الإتحاد بعد الترحيل نقص إلى النصف أما جمهور الفقر المسيار ما يدري وين هو فيه ههههههههههههههههههههههه
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مع احترامي لجميع الاندية السعودية .. ولكن من الواضح ان الهلال يعمل, وغيره يتكلم فقط
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اكثر طواقي
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اكبر رابطة مشجعي في الخليج العربي وبلا منازع هوالاتحاد صوتوا ولاماصوتوا شي واضح للأعيان اما تصويتكم لانعلم عن صحته
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معروف في اي بلد نجد ان نسبة اعداد النساء اكثر من الرجال وعليكم الحسبه ؟؟؟
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الله يكون في عون تركي ال شيخ .. تويتر مولع
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انا اشوف ان الهياط هو الاكثر تاثير في السعوديه
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