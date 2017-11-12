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بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة
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المرصد 42 967 4 ساعات

صحيفة المرصد : عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعًا طارئًا، مساء السبت ، في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ناقشت فيه المستجدات المتصلة بالأوضاع السياسية وعودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت.

وأكدت الكتلة في بيان لها على:

أولًا: تدين كتلة المستقبل النيابية أية حملات تستهدف المملكة العربية السعودية وقيادتها وتعتبر هذه الحملات جزءًا من مخطط لتخريب الاستقرار الوطني، وهي تشدد في هذا الشأن على العلاقات الأخوية مع المملكة، وترفض المزايدة عليها وعلى الرئيس الحريري بمحبتها والوفاء لدورها التاريخي في دعم لبنان.

ثانيًا: إن الكتلة إذ تؤكد من جديد، رفضها القاطع للتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية الشقيقة، وتعتبره عاملًا من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب في منطقتنا، فإنها تدين الاعتداءات التي تستهدف المملكة من قبل أدوات إيران في اليمن وغيرها، وتدعو إلى كبح هذه الاعتداءات والتدخلات، وتطالب بموقف عربي جامع، من السياسات الإيرانية يحمل إيران تبعات ومخاطر ما تقوم به.

ثالثًا: تجدد الكتلة وقوفها وراء قيادة الرئيس سعد الحريري، وهي تنتظر بفارغ الصبر عودته إلى لبنان، لتحمل مسؤولياته الوطنية في قيادة المرحلة وحماية الوطن من المخاطر الداهمة.

يذكر أن كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني، أعلنت تأييدها لرئيس الوزراء سعد الحريري، عقب إعلان الأخير تقديم استقالته.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

42 - أبو هلول
2017-11-12 04:33:51
و كان الفراعنه قد نسبوا لانفسهم الاهرامات و ابو الهول في حين ان التاريخ يؤكد ان الاهرامات بنيت في عصر ملوك مصر الذين سمّاهم الفراعنه بالهكسوس ،
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41 - أبو هلول
2017-11-12 04:31:07
وآمن بدعوة يوسف نبي الله الكثير من ملوك مصر او من ادّعى الفراعنه انهم هكسوس و كذّب الكثير من المؤرخين كلام الفراعنه مستدلين بتضارب التاريخ الفرعوني في المعلومات و بالمخطوطات التي فضحتهم و بالتواريخ ،
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40 - أبو هلول
2017-11-12 04:24:01
البربر الذين يطلق عليهم الكنعانيون هم من اتو بالصوفيه الى شمال افريقيا ثم الى اليهوديه ثم الى المسيحيه ثم الى الاسلام و ذلك بتداخلهم في وسط علماء اليهوديه و المسيحيه و الاسلام ليدخلوا صوفيتهم للاديان
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39 - أبو هلول
2017-11-12 04:23:59
البربر الذين يطلق عليهم الكنعانيون هم من اتو بالصوفيه الى شمال افريقيا ثم الى اليهوديه ثم الى المسيحيه ثم الى الاسلام و ذلك بتداخلهم في وسط علماء اليهوديه و المسيحيه و الاسلام ليدخلوا صوفيتهم للاديان
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38 - أبو هلول
2017-11-12 04:19:27
بعد طردهم لملوك مصر وطمس تاريخ ملوك مصر الذي اكتشفه المؤرخين من المخطوطات ومن تضارب اقوال علماء المصريات المنتمين الى الفراعنه او الماسونيه الذين ينتظرون الدجال ، و ادعواان ملوك مصر هم الهكسوس الغزاه
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37 - أبو هلول
2017-11-12 04:15:47
و البربر او كما يسمون الكنعانييون هم الذين اتو بالصوفيه من اصبهان او بلوشستان كما يطلق عليها الى مصر القديمه مع الفراعنه الذين احتلوا مصر قديما مع البربر و نسبوا بناء الاهرامات لانفسهم بعدطردهم لملوك
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36 - أبو هلول
2017-11-12 04:10:49
وفضحتهم رسائل تل العمارنه و التاريخ فضحهم في الكثير من المخطوطات التي وجدت و في تضارب كذبهم و هم الذين طمسوا تاريخ يوسف من الكتابات المصريه و ديانة يوسف وهم الذين طمسوا قصة غرق فرعون طمسوا رسالة موسى
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35 - أبو هلول
2017-11-12 03:59:30
و الكنعانييون او البربر هم من عادوا الى الشام ليحاربوا اهل الكتاب ايام السبي البابلي ليحرفوا كتبهم فيجعلوهم يكتبون التوراة و الانجيل بالحروف المسمارية بدلا من الحروف العبرية و الآرميه التي وجدت بقمران
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34 - أبو هلول
2017-11-12 03:56:09
و من فارس انطلقوا الى اليونان وحاربوهم و تزاوجوا منهم و فرضوا على اليونان وثنيتهم ، ذهبوا الى شمال افريقيا من المحيط غربا حتى غربي مصر شرقا و من المتوسط شمالا حتى الصحراء الكبرى جنوبا ليفرضوا وثنيتهم
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33 - أبو هلول
2017-11-12 03:52:05
حتى وصلوا لبابل البربر هم الكنعانيون الوثنيون الذين طردهم انبياء اهل الكتاب من الشام فهربو الى بلوشستان وكما تدعى بلوشستان القديمه اوبارثيا ومنه انطلقوا الا بلاد الفرس ليحاربوهم ويفرضوا عليهم المجوسيه
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32 - أبو هلول
2017-11-12 03:44:53
و كانت تسمى في صدر الاسلام امارة اصبهان و يطلق عليها بلوشستان القديمه كما يطلق عليها باللاتينيه بارثيا واهل الكتاب يقولوا عنهم بارثيان جوش و هم الكنعانييون الذين حاربوا الفرس قديما حتى وصلوا لبابل بعد
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31 - أبو هلول
2017-11-12 03:40:38
و البربر هم يهودية اصبهان الذين يخرج منهم سبعون الف مع الدجال و اصبهان هي منطقة كانت تتكون قبل السلام من افغانستان و تركمستان و افغانستان الحاليه و الشريط الحدودي الشرقي من ايران حيث يسكن البلوش
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30 - أبو هلول
2017-11-12 03:37:00
و البربر منهم السيويين و غيرهم غرب مصر من البحر المتوسط شمالا حتى الصحراء الكبرى جنوبا ممن يتحالف معهم اسيس و منهم حماس و فتح وحزب الله و اتباعه و البربر هم البلوش في ايران وافغانستان وباكستان وبقيتهم
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29 - أبو هلول
2017-11-12 03:32:25
يا تعليق ٢٧ لا تحاول تغيير اتجاه الكلام لتخرجني عما اقوله ، البربري و الجاهل هم من يعيشون في جاهلية قبل الاسلام هم الخوارج البربر هم الكنعانيين و هم فتح و حماس و المقدونيين و بربر شمال افريقيا غرب مصر
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28 - أبو هلول
2017-11-12 03:27:54
وحماس وفتح يتكسبون من القضيه الفلسطينيه حتى اصبح في غزه وحده قبل الثور ٨٠ ميلياردير فما بالك ببعد الثورة و اسيس و قبيله يتحالفون معهم ليقتلوا جنود و ضباط مصر ، حماس وفتح ياخذون المال من الغرب و الشرق
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27 -
2017-11-12 03:24:44
ابو هلول انت واحد من ثلاثه يابربري ياسرسري ياجاهل اختر لنفسك مايناسبك
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26 - أبو هلول
2017-11-12 03:23:18
ت٢٣ انتم خوارج سوريا ، انتم من اتحدتم مع اخوان ويهود سوريا في امريكا والجماعات التكفيريه واتيتم بها الى سوريا لتحاربوا بشار وضربتم سوريا بالكيماوي واتهمتم بشار واوقعتم بين بشار والعرب وايران لتتسلقوا
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25 - أبو هلول
2017-11-12 03:14:10
الامور واضحه يا محمد ان حزب الله عادى مبارك في حين ان بشار ساند مبارك أما خوارج مصر اخرجوا حزب الله و حماس والاخوان من السجون في حين ان بشار سجن عناصر منهم ، و ايران تساند بشار وروسيا وحزب الله يخونهم
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24 - أبو هلول
2017-11-12 03:07:55
حماس هي من قبضوا على عناصر منها اثناءثورة ٢٥ يناير في مصر اخرجهم الخونه من السجون كما اخرجوا عناصر حزب الله من السجون ، ان مبارك امر ان لا تُمس ايران بسوء بشرط عدم نشر التشيع وهو من سجن عناصر حزب الله
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23 -
2017-11-12 03:02:55
حسن زميره خنزير وبشار عمده الخنازير النتن ابوريحة لايستطيع ان يحمي مؤخرتة وليس يحمي حزب الخنازير في لبنان هم وخنزيرهم حسن زميره يتوعد وهو لايضهر الامن خلف الشاشات الجردون الجبان
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22 - أبو هلول
2017-11-12 03:02:54
اليست حماس هي من تهرب الرقيق الى اسرائيل اليست حماس هي من تنقل الاسلحة الى سيناء عبر انفاقها اليست حماس هي من ادخلت اليهود الى مصر من المعابر و من الانفاق و عبر السور الذي دمروه بمساعدةممن خانوا مبارك
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21 - أبو هلول
2017-11-12 02:57:33
لقد وجدوا من بين قتلى الجماعه التكفيريه في سيناء عناصر من حماس من الذين قتلهم الجيش و هم يفرون من سيناء بعد قتلهم ضباط و جنود الكتيبه المصريه في سيناء على الحدود وتم تصويرهم و نشرت صورهم
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20 - محمد
2017-11-12 02:52:14
بربر يا مبربر جالس توزع وتصنف البشر
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19 - أبو هلول
2017-11-12 02:51:42
تعليق ١٦ محمد انت تعرف انك انت البربري الماسوني و ترمني بداءك انا اعرف من اي عرق ابي فهو ليس من البربر اطلاقا و لا يمت لهم بصله ، يا محمد انا ابن جلا و طلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني ههه .
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18 - أبو هلول
2017-11-12 02:48:40
تعليق ١٥ محمد البربري هو انت يا محمد وتعلم ذلك جيدا يا ماسوني فلا ترمني بداءك انا اعرف نسب ابويا جيدا ومن انتسب لغير ابيه فليتبوأ مقعده من النار كما قال الرسول ، حماس هي من دخلت ب٢٥ يناير لثورة مصر
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17 - أبو هلول
2017-11-12 02:43:42
تعليق ١٣ اليست حماس من يقتلون ضباط و جنود مصر على الحدود و مع ذلك يتصالح معهم خوارج مصر
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16 - محمد
2017-11-12 02:43:13
كمل بربرتك يا ابو هلول يا بربري
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15 - أبو هلول
2017-11-12 02:42:07
كما فعلت حماس في حرب غزه التي لم يُقتل فيها حمساوي واحد اللهم الا رجل مؤمن من قوم حماس كان يدعوهم لما قال الله ورسوله اما بقية قادة حماس فلم يصبهم أذى ولكن كسروا السور بين مصر و غزه ليدخلوا يهود لمصر
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14 -
2017-11-12 02:40:45
تعليق مخالف
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13 -
2017-11-12 02:40:44
أبو هلول هلو وجهك كيف تقارن حماس بحزب الشيطان
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12 - أبو هلول
2017-11-12 02:37:35
فان حسن نصر الله ماسوني مثل حماس و فتح وغيرهم و ما تقوله اسرائيل بادعاء انها تخاف حزب الله ما هو الا كذب فانظر حرب تموز لم يقع صاروخ واحد على منشأه مؤثره في اسرائيل و انما قتل اللبنانيين كما فعلت حماس
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11 - أبو هلول
2017-11-12 02:29:58
حزب الله حاول الايقاع بين العرب وايران ليظل هو يلعب في لبنان مدعيا انه مسنود بايران ، فيضرب عصفورين بحجر واحد، من ناحيه يعيث فسادا باسم ايران وقد اتضح ان ايران براء منه ومن ناحيه يوقع بين العرب والفرس
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10 - أبو هلول
2017-11-12 02:17:58
يعني لا حماس تمت لاهل السنه بصله و لكن يدّعون انهم من اهل السنه و يخالفونهم ، كما حزب الله ينسب نفسه للفرس ليتقي بهم العرب و الفرس برءاء منه و يدّعي انه يوالي لبشار و روسيا و هو عدوهم ويوقع الفتن بينه
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9 - أبو هلول
2017-11-12 02:13:28
تعليق ٨ انت لا ابو العز و لا دمشقي انت من حزب الله ، و حزب الله اولا ليش من الفرس ولكنه من البربر من الكنعانيين اشر الناس كما قال الرسول و ان كان فيه بعض الغنم الضاله التي اكلها الذئب وهو كفتح وحماس
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8 - ابو العز الدمشقي
2017-11-12 01:51:05
الشباب خايفين على صحة عمهم ؟؟حزب الله أصبح عابر للقارات فهو تحت الحماية المباشرة للجيش السوري والجيش الايراني والروسي يعني إسرائيل وحتى أمريكا تتجنبا مهاجمته بشكل مباشر وإلا دونه حرب لا تحمد عقباها
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7 - مطقطق
2017-11-12 01:34:24
لابد من الضغط على لبنان حتى يتخلص من حزب المجوس وإذا لم يتخلصوا منه فهذا يعني تآمرهم مع الحزب ضد المملكة ويدفعون الثمن
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6 - ❗️🤔❗️
2017-11-12 01:32:32
هل سيعلق هنا قلم الرحال الماضي اسم المحامية ؟؟ الله أعلم .. 🤔 .. ننتظر ونرى
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5 - D
2017-11-12 01:30:30
ان شاء الله يرجع للرئاسة .
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4 - مهند111
2017-11-12 01:27:18
لبنان من زمان مات
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3 - متأمل
2017-11-12 01:19:23
بيان شافي وكافي يغيض مثيري الفتن والقلاقل ويُخرس السنة المتشدقين والمتربصين في جزيرة حمد وباقي الأبواق المتناثرة والحناجرالمستأجرة .. وعاش لبنان في أحضان أمته العربية ، والدماروالشنار لحزب الشيطان
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2 - جبل طويق
2017-11-12 01:17:34
الله يهلك حسن زميره وحزبه الشيطاني
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1 - صفخه
2017-11-12 01:17:03
طيب تكلمو على حسن الزفت اللي عندكم يبطل يناصر ايران خرابكم من الداخل لان ايران لقيت المرعى بلبنان
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شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

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رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

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