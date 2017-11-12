بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية واقعة حدثت على الطريق السريع بـ “رود آيلاند” الأمريكية خلّفت العديد من التساؤلات التي أثارت الرأي العام.

جرت أحداث الواقعة عندما طاردت سيارة شرطة شاحنة بيضاء تسير بسرعة مهولة أثارت رعب عابري الطريق ، وكان بالشاحنة رجل وامرأة، إلا أن الشاحنة علقت بزحمة المرور ، و تم إيقاف السيدة بينما هرب الرجل و توجَّه ناحية سيارة امرأة أمريكية أخرى و حاول مرات عدة فتح باب سيارتها عنوة، فطارده شرطي و حذره من الإستمرار إلا أنه استمر فأطلق عليه الرصاص حوالي 40 طلقة أردته قتيلاً على الفور.

وأقامت الشرطة مؤتمراً صحفياً شرحت فيه سبب قتل رجل أعزل ، إلا أن الرأي العام يجد أن هناك تساؤلات عدة تحتاج لإجابة ولازال التحقيق مستمر.

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