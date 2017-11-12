السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

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صحيفة المرصد -متابعات: أرسلت السفارة السعودية في الجزائر، مذكرة لوزارة الخارجية وأجهزة الأمن والضرائب، لغرض إجراء تحقيقات واسعة حول استثمارات رجل الأعمال السعودي الشهير بكر بن لادن المتهم بقضايا فساد، ضمن حملة اعتقالات استهدفت وزراء وأمراء ورجال أعمال بارزين في المملكة.

وقالت مصادر دبلوماسية لــــ”إرم نيوز” إنّ أجهزة الأمن الجزائرية باشرت بناءً على مذكرة من السفارة السعودية، تحريات أمنية بشأن صفقات كبرى فاز بها مجمع “بكر بن لادن” ومشاريع مهمة بمجال الإنشاء والعمران بأحياء راقية في ضواحي العاصمة الجزائرية.

وتولت مجموعة بن لادن للاستثمارات، إنجاز مبانٍ حكومية ومقار لهيئات دبلوماسية في الجزائر بينها سفارتا قطر وفلسطين في ضاحية دالي إبراهيم في أعالي العاصمة، علاوةً على عمارات عملاقة ضمن البرنامج الحكومي للإسكان “عدل” وهو أحد رهانات حكومة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وذكرت المصادر نفسها، أن مجموعة بن لادن حصلت على استثمارات عملاقة بالجزائر بعد إبرام البلدين في شهر مارس/آذار2016، لمذكرة تفاهم تخصُّ 4 مشاريع استثمارية سعودية، تبلغ قيمتها على حد أقصى مليار دولار، ضمن أهداف الوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار لقيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر خلال عشر سنوات قادمة.

وكان رجل الأعمال، بكر بن لادن، الموقوف في السعودية بتهم فساد، يُخطط لإقامة مشروع سياحي ضخم تتجاوز قيمة 100 مليار دولار، مراهنًا على التزامات قطعها معه رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال بشأن إلغاء قاعدة الشريك الجزائرير49/51.