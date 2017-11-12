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فيديو.. الشيخ سلطان بن قرملة : يدعو كافة قبائل قحطان حضور الحفل الكبير تضامناً مع قبيلة “الهواجر”

فيديو.. الشيخ سلطان بن قرملة : يدعو كافة قبائل قحطان حضور الحفل الكبير تضامناً مع قبيلة “الهواجر”
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المرصد 17 2٬218 3 ساعات

صحيفة المرصد: دعا الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي أمير الفوج السادس والأربعين ونيابة عن قبائل بني هاجر كافة قبائل قحطان لحضور الحفل المقام تضامناً مع شيخ شمل قبيلة بني هاجر في قطر الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي بعد أن سحبت الدوحة جنسيته.
ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الجمعة 28/2/1439 هـ ، في جوف بني هاجر بعد كوبري الفردانية على خط الرياض الدمام.

وبهذه المناسبة قدم الشيخ شافي بن سالم شكره وتقديرة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – على ما يجده المواطن السعودي من اهتمام ، في شتى المجالات التي من شأنها الرقي بالوطن والمواطن على حد سواء ، وما المشاريع التي أُعلن عنها مؤخراً ، كمشروع نيوم ، القدية ، مشروع ساحل البحر الأحمر ، إلا للتأكيد على النظرة المستقبلية ،للسمو والرفعة وخدمة المواطن .

على كافة قبائل قحطان الحضور للحفل الكبير

وأضاف الشيخ شافي بن سالم، أنه على كافة قبائل قحطان الحضور للحفل الكبير والمقام للشيخ شافي بن ناصر بعد أن قامت الحكومة القطرية بتصرفها الأهوج وسحب جنسيته ، وهذا الحفل تعبير بسيط عن تأكيد اللحمة بين الجميع ، وهي رسالة بأننا هنا في السعودية تحت قيادة هذه البلاد المباركة شعب واحد وعلى قلب رحل واحد، يهمنا الاصطفاف مع قيادتنا ووطننا ، وليس سحب الجنسيات .
وأضاف بن شافي ، الحكومة القطرية بتصرفاتها تثبت إفلاسها ، فيما يبقى الشعب القطري الأصيل بالنسبة لنا إخوة وبيننا وبينهم روابط دم وتلاحم وروابط أسرية وثيقة .

تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج

وجاء حديث الشيخ شافي بن حمود بعد الخطوة القمعية الجديدة لنظام تميم وتنظيم الحمدين للتنكيل بالمعارضين، حيث قررت حكومة قطر سحب الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر، الشيخ شافى، وعدد من أفراد القبيلة؛ حيث استنكر الشيخ شافي تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكداً رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج .

الدولة التي تسحب جناسي شعبها وتستورد جيشها  ماينرجى منها خير ونقول لابن شافي : ابشربنا”

وفي السياق ذاته، قال الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة، إن “الدولة التي تسحب جناسي شعبها وتستورد جيشها واعلامها وقضائها ومعلميها .. ماينرجى منها خير ونقول لابن شافي : ابشربنا”.

وأضاف بن قرملة : أن قبيلة قحطان اجتمعت لتعلن أمام الملأ ولائها لدولتها أولا وتضامنها مع الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي بعد أن سحبت جنسيته .

وأكد أن قبائل قحطان رهن إشارة الملك سلمان ومستعدين لأي طارئ يطرأ و قال “يجب علينا اتخاذ الحيطة و الحذر لإننا في محاربة مع كل جهة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - خالد
2017-11-12 07:00:50
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16 -
2017-11-12 06:42:10
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15 -
2017-11-12 06:26:57
بارك الله فيك يا الأمير سلطان بن قرمله قحطان بجميع أنواعها من الهواجر والحباب وآل مره والعجمان وقضاعه وعددمن الاءزد القحطانيه الخ قبايل من ينتسبون لقحطان اول من مسك الأرض بقطر وش نقول للحمدين خونة قطر
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14 - السالم
2017-11-12 06:01:43
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13 - الى كل معلق
2017-11-12 05:49:15
**** اللهم احمي بلدنا من كل شر
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12 -
2017-11-12 05:44:23
هل هي مرخصه قبايل قحطان بالسعوديه كثراللذين ينتمون الي جدهم الأعلى يعرب قحطان ويأتي في مقدمة الركب الاءزد القحطانيه التي تضرب بأعماق التاريخ والذراع الأيمن لقحطان وإحدى جيوش القادسيه تحت إدارة عمر رضي
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11 - مطبل ايقاعي تكتيكي خخخ
2017-11-12 05:32:32
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10 - المتيم
2017-11-12 05:29:37
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9 - طبل لي حقك واصل ولا نشوف غيرك
2017-11-12 05:27:47
على ما يجده المواطن السعودي من اهتمام ، في شتى المجالات ؟؟؟
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8 - الشمري
2017-11-12 05:25:56
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7 - احمد ابو نايف البراني
2017-11-12 05:02:44
دعا الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي تضامناً مع بني هاجر على خط الرياض الدمام. اولا ومن رائي الشخصي التجمعات القبيلة ليس لها داعي لما لها من اثار سلبي امنياً وجتماعياً مهماكتنت الدوافع حفظكم الله
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6 -
2017-11-12 04:49:09
ماعدت ادري راسي مصدع
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5 - فهدالعسكر
2017-11-12 04:43:30
كل مره تجتمع قبيله وش سويتوا ؟ ولاشيء هدر مالي فقط ...
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4 -
2017-11-12 04:40:43
اللهم نستودعك وطننا وامنه واستقراره اجتماع القبائل وادخالهم فالسياسة امر خطير لعلنا نكون اكثر حكمة تنظيم الحمدين اللعين وصلتهم الرسالة وهم في اسوء حالاتهم وانا على ثقة ان ولي العهد سوف تكون له وقفه
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3 - سعيدان
2017-11-12 04:26:42
الله يجمعهم على كل علم زين ولايفرق بينهم***
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2 - طاالب علم
2017-11-12 04:23:52
الله يعز الدولة ويبارك في هذا الاجتماع الذي وان اختلفنا حوله الا أنه رسالة معنوية قوية في سياق تحييد خطر تنظيم الحمدين الذي اشغل البلاد والعباد بأوهامه التوسعية ونشكر قحطان على رأس ابن قرملة تفاعلهم
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1 - طاالب علم
2017-11-12 04:23:35
الله يعز الدولة ويبارك في هذا الاجتماع الذي وان اختلفنا حوله الا أنه رسالة معنوية قوية في سياق تحييد خطر تنظيم الحمدين الذي اشغل البلاد والعباد بأوهامه التوسعية ونشكر قحطان على رأس ابن قرملة تفاعلهم
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