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منع استخدام لقب “الشيخ” في دعوات الزفاف إلا في هذه الحالة !

منع استخدام لقب “الشيخ” في دعوات الزفاف إلا في هذه الحالة !
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المرصد 44 4٬219 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن وزارة الثقافة والإعلام وجهت المطابع بعدم تدوين لقب «الشيخ» في بطاقات دعوات الزواج، ما لم يكن الداعي من شيوخ القبائل المعتمدين من وزارة الداخلية، أو من مشايخ الدين.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” شددت على المطابع بعدم تدوين اللقب في بطاقات الدعوات ما لم يثبت صاحب الدعوة ذلك، بوثيقة رسمية، أو إحضار موافقة من إدارة المطبوعات بالوزارة.

وكانت الوزارة وجهت في السابق تعميماً لوسائل الإعلام بمنع إطلاق لقب «الشيخ» على من لا يستحقه، في الأخبار، أو الإعلانات. وأكد المتحدث باسم الوزارة هاني الغفيلي أن تدوين هذا اللقب في بطاقات الأفراح مخالف للأوامر والتعليمات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 - نص كبسة
2017-11-12 06:54:20
موضوع في غاية الأهمية ياسلام شيوخ المال بعد ولاسقطوا سهوا
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43 - احمد
2017-11-12 06:53:41
افا يلعلم وكبيرالسن مايطلق عليه شيخ احترام لكبرسنه
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42 - القمر
2017-11-12 06:49:30
هههههههه فعلا موضوع مهم
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41 -
2017-11-12 06:48:14
الشيخ فؤاد تهاوش مع الشيخ مهاوش
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40 - يمني مقيم
2017-11-12 06:45:51
البعض أخذوا مقلب في نفسهم، مسوي الشيخ زعيطان بن معيطان وهو مايسوى دجاجة، اقترح أن تزال أسماء القبائل من بطاقة الأحوال والاكتفاء بالإسم الرباعي، (منعاً للتعصب)، واقترح حصر المشيخة في (اليمنيين فقط)
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39 -
2017-11-12 06:45:27
توجد وثيقة ربانية بأن الشيخ يطلق على كبير السن وكل وقور***
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38 -
2017-11-12 06:44:36
أعرف شيخ في لبنان اسمه ولقبه شيخ ****وحاطط لوحه على قصره كاتب عليها الشيخ ******
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37 - ابو الكشاشيف
2017-11-12 06:44:01
الشيخ خرطي بن مرطي
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36 - مواطن
2017-11-12 06:36:27
قرار سليم
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35 - عصويد بن سداح
2017-11-12 06:35:29
كلمة شيخ يعني نفر كبير دبا اكل زياده علي بابا مافيه خوف الله انا خمسة سنه شغل مع شيخ فلاني هو مايعطي راتبي حقي .. كل يوم انا كلاام ياشيخ خوف الله راتب حقي فين هو كلام انا شيخ منتف بس حبو ترزز
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34 - محمد العنزي
2017-11-12 06:34:45
لقب وراثي لايرفع من شان الشخص والافضل الالقاب التي تدل على النجاح الشخصي كاالدكتور المهندس الاستاذ
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33 - hima
2017-11-12 06:34:30
مافيها شي,,ناس يموتو في الاستعراض,خلوهم يجو الناس ويتفرجو عليهم بمشيختهم الكذابه.
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32 -
2017-11-12 06:34:17
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
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31 -
2017-11-12 06:33:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير و بركه وعسسسسسسل جميع الإخوان والأخوات والشيوخ في المرصد 🍂🍁⚘🌷🌺🌹🏵🌸🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱🌼🌻🌸💐ذكرتوني في الشيخ فؤؤؤؤؤؤؤاد
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30 - وشك وشك
2017-11-12 06:30:05
خخخ. الله يرحم لورنس..الشيخ فلان..ودفتر الصادر شاق جنبه
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29 - الشيخ فايز الشيباني
2017-11-12 06:27:25
أنا كنت شيخ ولكن تم سحب الشيخه مني وودوها ولد عمي زويته البنشري............?
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28 - الشيخ فايز الشيباني
2017-11-12 06:23:17
لزوم نبلغ الشيخ بالسالفه 🍁🌷⚘🌺🌹🏵🌸🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱🌼🌻💮💐
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27 - علي مرشد
2017-11-12 06:21:54
اجل نكتب زواج الشاب على ابنة العجوز او الهرم الله سبحانه اطلق كلمة شيخ على كبير السن
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26 - عبدالرحمن الدوسي
2017-11-12 06:21:53
مابقى غير ممنوع السهر خارج البيت .. ومتى ندخل بيوتنا ..
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25 - الخبر الصحيح
2017-11-12 06:21:27
شيخ القبيله يكون الركن المتين لابناء القبيله لكي يستندوا عليه ومهمته تذليل الصعاب وجمع القلوب واشاعة المحبه بين أفراد القبيله ولكن مع الأسف صارت مطمعاً للوجاهه والمال وأصبح بعض المتشيخين عنصريين
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24 - الشيخ فايز الشيباني
2017-11-12 06:20:03
تخيل ان هناك شيخ قبيله وعنده في حارته 7000 شيخ لهم نفس اللقب ونفس المخصصات المالية وش يبقى للقبيله غير الأمراض النفسيه والاكتئاب والجنون
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23 - الشيخ فايز الشيباني
2017-11-12 06:13:39
كل قبيله لها أمير وشيخ ولكن كثرة الشيوخ على غير سنع ونأمل وجود لقب شيخات مثل الشيخه ريما الشيخه عهود الشيخه شيهانه وهكذا
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22 - العقيلي
2017-11-12 06:09:16
قمة السخافه وقلة الحيا
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21 -
2017-11-12 06:09:11
طيب اضحكو عليهم. وهذ لقب جديد الباشا
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20 - الشيخ فايز الشيباني
2017-11-12 06:06:28
كثر الشيوخ وخاصه شيوخ الفلس سبب صداع لنا وياليت القانون يقلل عدد الشيوخ وووووووووو
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19 -
2017-11-12 06:06:11
في الرياض شيخ المعارض وشيخ التشليخ حتى المندي لة شيخ شيخ المندي شارع السويدي
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18 - علي القحطاااااااني
2017-11-12 06:02:33
من يلاحظ ان النبرة الطبقيه تتعالى هاليومين !! تقسيم المجتمع وحصر الالقاب لناس عن ناس ممارسه مرفوضه من حقي اقول فلان سيد او شيخ او ما اشاء
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17 -
2017-11-12 06:01:17
قريت لوحات على مطاعم ... شيخ البيتزا ... شيخ الهمبرقر ... شيخ المندي ... شيخ الفول ... شيخ الطعميه ... يعني هيه جت على البشر .. ليش الإحتكار حتى الألقاب صارت إحتكار ؟؟؟؟
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16 -
2017-11-12 05:56:06
الشيوخ ثلاثه شيخ دين وشيخ مال وشيخ شمل وانت يا المواطن المنتف تكتب شيخ ليه هذا الزمن زمن الطبقيه فاكيد ان اصحاب الشياخه زعلو ان كل من هب ودب يقاله شيخ فقامت وزارة الاعلام بحل المصيبة
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15 - الشيخ
2017-11-12 05:53:43
كلمة شيخ تطلق على كل من ملأ لحيته الشيب .. وليست حكراً على أحد ...
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14 - Moha
2017-11-12 05:53:26
وعطر الشيخ ؟
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13 - صح النوم
2017-11-12 05:52:16
صح النوم .... كروت دعوات الزواج أنتهت من زمااااااااااااااااااااان الناس هالحين تعزم بالرسائل وبالواتس وتكتب شيخ وماشيخ في الرسائل ...
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12 - شلحااااااااااااااااااط //
2017-11-12 05:50:29
وماذا عن كبير السن ... قال تعالى (((،،،،،،، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ))) اخر الآية 23 القصص
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11 - الى العنيد
2017-11-12 05:45:18
بيض الله وجهك كفيت ووفيت الان اغلبهم *** والله يجب تنا يغلى شيخ القبيله لم يستفاد منه المجتمع اي شي
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10 - سعود
2017-11-12 05:45:06
احسنتم ..
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9 - أفريقي
2017-11-12 05:45:04
راح فيها البنقالي أسمه الشيخ سيد أحمد
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8 -
2017-11-12 05:44:55
انتم من جدكم ياوزارة الاعلام تركتم اشرطة البلاسايشن التي تروج لمواجهة رجال الامن والتي تحوي مخالفات عديدة واتجهتم الى لقب رمزي مجازي يضعه صاحب الفرح في ليلة العمر
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7 - منهد
2017-11-12 05:42:50
شيوخ القبائل ماذا قدمو للقبيله ماذا استفاد منهم المجتمع كل همهم الترزز وكلامات مدرسيه وخطابات رنانه وكلهم يقيمون خارج القريه المفروض الي مايشوف مشاكل قبيلته يسحب منه الصلاحيه الى الابد بعضهم شايف حال
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6 -
2017-11-12 05:40:48
لقب الشيخ ليس محصور فيما ذكر وارى ان يترك للعرف والاهتمام بما هو اهم ياوزارة الثقافه فدوركم في اغلب الامور المجتمعيه المهمه صااااااااامت صاااااااااامت
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( عدد التعليقات 13,637 )
5 - العنيد
2017-11-12 05:40:29
الشيوخ اللي صح ماتوا من زمان...تلقاه عضيدك ف المضرات والسرات الله يرحمهم ويغفر لهم....
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4 - منهد
2017-11-12 05:39:30
افضل شي ويش يعني شيخ حتى محلات البيتزا كلها شيخ هههههه فيه ناس عندهم عقده النقص ولا الانسان بمكارم اخلاقه مع ألله ومع خلقه بس حكايه كلمته الشيخ المفروض تنلغى الناس شهاداء الله في ارضه
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3 - الحارش المارش
2017-11-12 05:27:27
هذا اجحاف في حقوق بعض الرجال البعض يطلق عليه شيخ لحسن افعاله مع اقربائه وجماعته وسكان حيه وجماعته
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2 -
2017-11-12 05:27:02
حتى لقب الشيخ مستكثرين على الضعيف في زواجه ان يلقب ابوه بدعوة الناس على وليمته
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1 - المتيم
2017-11-12 05:26:04
زين سويتوا فعلا بعضهم تحصلهم خمارين زمارين ويكتب امامه الشيخ الفلاني ليه
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