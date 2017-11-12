شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

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صحيفة المرصد : انطلقت أمس أول بطولة على كأس مازدا لكرة السلة للسيدات، التي توج بها فريق جامعة الأعمال والتكنولوجيا بحصوله على المركز الأول بـ22 نقطة، مقابل 16 نقطة لدار الحكمة التي احتلت المركز الثاني، وسط فعاليات رياضية عدة أخرى حظيت بحضور نسائي غطى مدرجات الصالة المغلقة بالجوهرة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” قالت عضو مجلس الشورى والشريك المؤسس لفريق جدة يونايتد لكرة السلة لينا المعينا :«إن المناسبة عكست الشغف الكبير لدى السيدات لممارسة الرياضة بمختلف ألعابها، وهذا الحضور لا شك يمنح دافعا أكبر لتقديم فعاليات أخرى من شأنها أن تزيد الإقبال بين النساء لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية».

وأضافت: «أكثر ما يميز هذه المباراة النسائية ويشجع على الحضور هو كونها أقيمت لهدف سامٍ، وهو أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستحداث وحدات للكشف على السيدات يسهل الوصول لها».

يذكر، أن الجهة المنظمة حرصت على خصوصية الحاضرات بمنع التصوير وتنظيم مسارات للدخول والخروج، مع تخصيص أساور للحاضرات في إطار انسيابية التنظيم.



