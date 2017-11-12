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شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !
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المرصد 75 3٬175 2 ساعتين

صحيفة المرصد : انطلقت أمس أول بطولة على كأس مازدا لكرة السلة للسيدات، التي توج بها فريق جامعة الأعمال والتكنولوجيا بحصوله على المركز الأول بـ22 نقطة، مقابل 16 نقطة لدار الحكمة التي احتلت المركز الثاني، وسط فعاليات رياضية عدة أخرى حظيت بحضور نسائي غطى مدرجات الصالة المغلقة بالجوهرة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” قالت عضو مجلس الشورى والشريك المؤسس لفريق جدة يونايتد لكرة السلة لينا المعينا :«إن المناسبة عكست الشغف الكبير لدى السيدات لممارسة الرياضة بمختلف ألعابها، وهذا الحضور لا شك يمنح دافعا أكبر لتقديم فعاليات أخرى من شأنها أن تزيد الإقبال بين النساء لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية».

وأضافت: «أكثر ما يميز هذه المباراة النسائية ويشجع على الحضور هو كونها أقيمت لهدف سامٍ، وهو أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستحداث وحدات للكشف على السيدات يسهل الوصول لها».

يذكر، أن الجهة المنظمة حرصت على خصوصية الحاضرات بمنع التصوير وتنظيم مسارات للدخول والخروج، مع تخصيص أساور للحاضرات في إطار انسيابية التنظيم.


التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

75 - راجع قدام
2017-11-12 07:05:06
يالماااضي ترى احنا كمسلمين مطالبين بالستر ومطلوب من النساء عدم التبرج اترك بني صحيون والاخونج على جنب مانشاهده في الصور تبرج وهذا مخالف لما جاء في كتاب الله .. بتقول شي في كتاب الله .. الله المستعان
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74 - الهاشمي
2017-11-12 07:00:53
اهو انجاز كبير للبلد ! تتفاخرون ع معصبة الله المستعان
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73 - ابو ميار
2017-11-12 06:59:04
تعليق مخالف
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72 -
2017-11-12 06:58:48
ت69 كنتم تمدحون ايفانكا رغم تبرجها
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71 - الهاشمي
2017-11-12 06:57:23
اهو انجاز كبير للبلد ! تتفاخرون ع معصبة الله المستعان
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70 - المااااضي
2017-11-12 06:56:35
شوفوا الحضور الطاغي..هذا الحضور رد على بني صحيون حقين الجوهره المكنونه والملكه المحسوده وقري في بيتك..الرياضة صحه للمجتمع بدنيآ وعقليآ ونفسيآ
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69 - راجع قدام
2017-11-12 06:55:30
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب في هذا التبرج .. ودي افتخر بشي في الصورة ما حصلت
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68 - حامد
2017-11-12 06:53:07
كبار السن لهم مكانة خاصة ومعزة خاصة بقلوبنا كمسلمين
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67 - المُزن
2017-11-12 06:45:21
🍃🍁من جَدْ؟! وينهم ؟.🍁🍃
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66 -
2017-11-12 06:44:34
سلمو لي على نجد والشمال والجنوب قالو بدو وقبايل قلت فديتهم اهل الدين والمراجل
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65 -
2017-11-12 06:41:51
شوفو نساء الغرب الوحدة عمرها 300 كأنها ام 30 لانها محافظة عل الرياضة ولانهم ف الغرب يحترمون المراة ويقدرونها مهما كان عمرها والرجل الغربي يحترم المراة ويقدرها مهما كان عمرها سبحان الله فرق بينا وبينهم
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64 - محمد
2017-11-12 06:39:47
*** الصعيدي وكعكي والمعينا
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63 - حج ولم يعد
2017-11-12 06:39:20
***وابتلونا بثقافتهم الدخيله علينا ولايمثلون ابدا الشعب السعودي
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( عدد التعليقات 13,637 )
62 - العنيد
2017-11-12 06:38:32
39// بنت عفاش . انتي مكسوره عينك ،، وتارك ارضك وعرضك للحوثي .. يلعب فيكم ،، ماعندك الي البربره هنا فقط ،، ليش ماتغارين ،،، 🤣🤣
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61 - ...
2017-11-12 06:38:26
وين السعوديات؟؟
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60 - زائر
2017-11-12 06:37:39
تعليق مخالف
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59 - رآي
2017-11-12 06:35:19
من خلال بعض التعليقات حسيت ان الرياضة والترفية والضحك والفرح والمرح والتنزه والسفر حكر على الصغار وحرام على الكبار 🤔
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58 - 52
2017-11-12 06:34:38
انته متطور بزياده
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57 - رياضي حر
2017-11-12 06:34:04
لينا المعينا _ شيرين كعكي _ نادية حلواني _ سميه خشبة _ امينة الصعيدي هههه ***
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56 - مـ
2017-11-12 06:33:45
ههههـ الى الله المشكى بعمر الجدات وتستعرض بعد بالتصوير****
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( عدد التعليقات 31,350 )
55 - برق _ الحرم
2017-11-12 06:31:20
(((((( تعوذي من الشيطان***......(( الله _العليم)) لوتدرين عن مقبل _ الايام ))))
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54 - hima
2017-11-12 06:30:29
كبداية شي ممتاز وفقكن الله وكثر من امثالكن,لكن ليش التقفيل؟والانصياع لرغبات المتشددين؟زي ماسمحو بحضور العوائل للملاعب لابد ان يشمل القرار كل الالعاب,ولا للعزل ولا للتصنيف.
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( عدد التعليقات 31,350 )
53 - برق _ الحرم
2017-11-12 06:28:52
(((((( يالله صباح الخير بوجيه ***..... هذا الكومبارس _ الانفتاحي...... اللسن هن كومبارس فريق _البيسكلاته ...... الا الغرفة التجارية في جدة مانصبوا لها شاه _بندر التجار ))))))
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52 - كاره الليبرالية
2017-11-12 06:27:56
ابو يمن وانت مكانك في اليمن تحمي ارضك و عرضك من المجوس ،، هل تحسب نفسك رجل بين الرجال علشان تسب الرجال. شعب ***
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51 - بالمختصر
2017-11-12 06:27:35
الرياضة مفيدة ومهمة للكبار والصغار رجالاً كانوا او نساء ، انا الاحظ البعض هنا يستهزىء بالنساء وينعتهم بالعجائز ، هل يعني ذلك بأن العجائز مهمشات ومهملات، انا ارى ان الرياضة مهمة لصحة الكبار رجالا ونساء
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50 - وشك وشك
2017-11-12 06:27:14
ماعلاقه بنت الجزيره
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49 -
2017-11-12 06:24:33
ل Ymni mahbob طالما هذا المكان خاص بالنساء الي مثلك وش الي حشرك انت بعد ولا انت عادي نسيت
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48 - بنت آدم
2017-11-12 06:22:23
ولازالت الهزات الأرضية مستمرة في بلاد الحرمين الشريفين اللهم عليك بمن يدعوا الى الانفتاحية وإفساد النساء بدخول الملاعب وقيادة سيارة وترفيه الخ. واشغله في نفسه واجعله عبرة للمعتبرين. آمين
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47 -
2017-11-12 06:22:06
موضوع عن سعوديات يعني مارح يسكتون وبيقعدون يومين بهالخبر وكل خبر عن سعوديات يسنترون فيه مابين نقد لاذع وسخريه واستهزاء ومابين تناقض وازدواجية وانفصام ! و المدح والتشجيع والثناء والاعجاب للاجنبيات !
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46 - رياضي حر
2017-11-12 06:21:50
تعليق مخالف
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45 -
2017-11-12 06:21:03
بنات الوطن 2030 : لينا المعينا _ شيرين كعكي _ نادية حلواني _ سميه خشبة _ امينة الصعيدي
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44 - سبحان الله وبحمده
2017-11-12 06:20:14
فاذا كان هذا حال القواعد العجائز من النساء فما بالك بالفتيات الشابت المسلمات ....... غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60]
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43 - علي مرشد
2017-11-12 06:19:36
هل هي مباراة اعتزال للسعوديات اشوفهن كلهن كبار في السن وواضح ان حياتهم كانت صعبة ورعي للاغنا
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42 - عابر
2017-11-12 06:17:00
تعليق9 عيب عليك اتق الله *** للرجل السعودي المعروف برجولته واخلاقه وشهامته عيب عليك
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41 - سبحان الله وبحمده
2017-11-12 06:14:43
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ
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( عدد التعليقات 1,362 )
40 - رعد الشمال
2017-11-12 06:14:42
اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا واحفظ أعراض المسلمين
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39 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-12 06:12:49
صبحكم الله بالخير ...الى العنيده هذا المكان خاص بالنساء الي مثلك وش الي حشرك نحمد الله الدوله حفضها الله اعلم بعملها ومستقبل شعبها الوفي.
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38 - اللهم أغفر لنا
2017-11-12 06:12:29
هنيئاً لمن يحرص أن لا يظلم أحداً... ولا يشتم أحداً... ولا يجرح أحداً... ولا يغتاب أحداً ... ولا يسخر من أحداً ... ولا يخوض بعرض أحداً ... ولا يرى نفسه فوق أحد... "فكلنا راحلون".
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37 - ام محمد
2017-11-12 06:10:58
تعليق مخالف
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36 -
2017-11-12 06:10:46
تعليق 27 من هو رئيس الرياضه المجتمعيه بالمملكه؟؟؟؟؟
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35 - koko
2017-11-12 06:09:43
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ
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34 - املأ وقتك بذكر الله☝️
2017-11-12 06:06:47
قال تعالى:وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
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33 - koko
2017-11-12 06:05:05
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 13,637 )
32 - العنيد
2017-11-12 06:04:16
كل رجال مسئول عن بيته .. انتهئ الكلام ..اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين من كل شر ،، ورضي عنهن وسترهن دنيا واخره
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31 - كاره الليبرالية
2017-11-12 06:02:56
رد فعل السعوديين معروف والتعليقات اكبر دليل..**** تاكدو ان الشعب رافض الاختلاط ومؤسس بشكل صحيح ١٠٠٪‏ لاننا على نهج نبي الامه متمسكين فلا تزعجونا بهذي المواضيع لانها ما تخص السعودين
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( عدد التعليقات 13,637 )
30 - العنيد
2017-11-12 06:02:03
والهزات الارضية مستمرة الله يكفينا في كل من أراد بنا وببلاد الحرمين وأبنائه وبناته فتنة وغواية...ويكفينا عقوبة الرحمن في الدارين....
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29 - شلحااااااااااااااااااط //
2017-11-12 06:00:57
في الخبر ((( حرصت اللجنة على منع التصوير ))) طيب واللي يصورن سيلفي بالصورة عادي ؟؟؟؟اللهم لاتبلانا في ديننا !!!!
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28 -
2017-11-12 05:59:45
أنت رائع عندما تتجاهل من يسيئ إليك ولطيف عندما تهتم بمن حولك وتخفف من احزانهم وجميل عندما تبتسم مهما كانت الظروف سنرحل ويبقى الأثر
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27 -
2017-11-12 05:59:11
**************
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( عدد التعليقات 13,637 )
26 - العنيد
2017-11-12 05:58:57
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون
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25 - وطن
2017-11-12 05:57:11
الله لا يبلنااااا
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( عدد التعليقات 13,637 )
24 - العنيد
2017-11-12 05:56:40
اللهم احفظ أمهاتنا و بناتنا من هوﻻء اشباه الرجال
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23 -
2017-11-12 05:55:44
حالتهم حاله لو يلعبوا مع الذكور احسن 😂😂😂😂😂😂😂
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22 - متابع
2017-11-12 05:54:50
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويسر لنا ما يرضيك وابعد عنا ما يغضبك وجميع قراء المرصد
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21 - مراقب
2017-11-12 05:53:33
من طلع من داره قل مقداره أرجعو لبيوتكم انتم عوراة ومعرضين
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( عدد التعليقات 13,637 )
20 - العنيد
2017-11-12 05:53:31
ربي افرجها علينا وكفنا شر من نوا مجتمعنا بشر
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19 - صريح
2017-11-12 05:52:57
قلتلك قلتلي وأخرتها ***
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18 - مراقب
2017-11-12 05:51:44
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويسر لنا ما يرضيك وابعد عنا ما يغضبك وجميع قراء
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( عدد التعليقات 13,637 )
17 - العنيد
2017-11-12 05:51:06
غير حب الله مابي احد تكفووون تكفيكم فكر وراء كم سنه وفكر اليوم وبكره وش يبي يصير (يارب توفني بكرامتي وحيني بكرامتي
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16 - مراقب
2017-11-12 05:51:02
كلهم ***الحمد الله والشكر على نعمة الأسلام
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15 -
2017-11-12 05:50:37
ياتعليق7 لاتكون مثل النعامه ومانقول غير حسبنا الله
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14 - مراقب
2017-11-12 05:50:08
أقول أحتشمو الله يصلحكم ترى الحشمة زينة الله يصلح حالكم وحال المسلمين وتسئلون ليه كثرت العوانس عندنا من هالشكال حسبي الله ونعم الوكيل
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13 -
2017-11-12 05:49:43
فعلا مافيه سعوديات بعدين كلهم من القواعد وعندهم وقت فراغ الانسان في السن هذا يبحث عن الاجتماع والترفيه خلوهم لا تكسرون خاطرهم مابقي في العمر كثر ما راح
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12 - العنيد
2017-11-12 05:47:44
الله لايبلانا ويبعد عنا العلمانيين
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11 - بصائر للناس
2017-11-12 05:47:12
قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة
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10 - مراقب
2017-11-12 05:46:52
الحمد الله والشكر اللهم أستر عورتنا وأمن روعاتنا وثبت قلوبنا على دينا وشفي كل مرضى المسلمين اللهم آمييين
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9 - راعي المواجيب
2017-11-12 05:45:54
ولا فيهم ولا وحده حلوه .. من اول ازعجونا الناس السعوديه ملكه جمال ومدري ايش ولكن مو مبين الآن وباقي بنتأكد هههه
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8 -
2017-11-12 05:44:58
تعليق مخالف
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7 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-11-12 05:43:10
ما شفت سعوديات . وين هن ؟
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6 -
2017-11-12 05:40:58
اللهم لطفك ورحمتك بعبادك اللهم ان وطننا قبلة المسلمين ومهوى افئدتهم فاحفظه بعينك اللي ما تنام ووفق ولي امرنا للعمل الصالح وهيء له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتدله اليه
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5 - كاره الليبرالية
2017-11-12 05:40:40
*** شفنا اللي حضرو في الملعب اخر مره وكان الحضور من نصيب الاجانب والمجنسين
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4 - ابو مازن
2017-11-12 05:40:31
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويسر لنا ما يرضيك وابعد عنا ما يغضبك وجميع قراء
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3 - المتيم
2017-11-12 05:39:47
عاد منه يتزوج رياضيه شنو تلقا فيها كلها عضلات مافيها نعومة
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2 - واحد مواطن
2017-11-12 05:38:04
فعلا هدف سام جدا.
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1 - ابو محمد
2017-11-12 05:36:22
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويسر لنا ما يرضيك وابعد عنا ما يغضبك وجميع قراء المرصد .
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