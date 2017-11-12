اقترضهم لمشروعات وهمية .. تفاصيل استرداد 300 مليون ريال من رجل أعمال شهير بجدة !

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صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن محكمة التنفيذ بجدة استعادت مؤخرا مبلغ (346.220.165) ريال، من رجل الأعمال الشهير ( ع. ب ) لصالح بنكين سعوديين كان قد اقترض منهما رجل الأعمال المبلغ بأوراق وسندات مالية لأجل مشروعات وهمية، دون وفائه بتسديد قيمة المبلغ.

ووفقا لصحيفة “المدينة” تعود تفاصيل القضية بحسب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ بجدة إلى مماطلة رجل الأعمال -المقترض- في تسديد ما عليه من أموال لصالح البنكين السعوديين لمبلغ بلغت قيمته الإجمالية (346.220.165) ريال لصالح البنكين، الأمر الذي حدا بالبنكين إلى اللجوء إلى فريق من الممثلين القانونيين ورفع عدة قضايا لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة في سبيل السيطرة على رجل الأعمال لاسترداد أموالهما المنهوبة.

وبعد رفض رجل الأعمال دفع المبالغ المالية لصالح البنك، رغم الحكم الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، اتجه الممثلون القانونيون للبنكين، إلى محكمة التنفيذ بجدة، حيث أمهل قاضي التنفيذ في محكمة التنفيذ بجدة رجل الأعمال خمسة أيام قبل تطبيق لوائح نظام التنفيذ وإيقاف خدماته وإصدار أمر قضائي بمنعه من السفر وتطبيق بقية العقوبات الصارمة في حقه، إلا أن رجل الأعمال لم يتجاوب خلال مدة المهلة الممنوحة له، ليصدر قاضي التنفيذ حكما قضائيا بإيقاف خدمات رجل الأعمال ومنعه من السفر حتى يسترد أموال البنكين، ليسترد بعد ذلك البنكين جميع المبالغ المالية الخاصة بهم من رجل الأعمال والتي بلغت (346.220.165) ريال سعودي.