اقترضهم لمشروعات وهمية .. تفاصيل استرداد 300 مليون ريال من رجل أعمال شهير بجدة !
صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن محكمة التنفيذ بجدة استعادت مؤخرا مبلغ (346.220.165) ريال، من رجل الأعمال الشهير ( ع. ب ) لصالح بنكين سعوديين كان قد اقترض منهما رجل الأعمال المبلغ بأوراق وسندات مالية لأجل مشروعات وهمية، دون وفائه بتسديد قيمة المبلغ.
ووفقا لصحيفة “المدينة” تعود تفاصيل القضية بحسب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ بجدة إلى مماطلة رجل الأعمال -المقترض- في تسديد ما عليه من أموال لصالح البنكين السعوديين لمبلغ بلغت قيمته الإجمالية (346.220.165) ريال لصالح البنكين، الأمر الذي حدا بالبنكين إلى اللجوء إلى فريق من الممثلين القانونيين ورفع عدة قضايا لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة في سبيل السيطرة على رجل الأعمال لاسترداد أموالهما المنهوبة.
وبعد رفض رجل الأعمال دفع المبالغ المالية لصالح البنك، رغم الحكم الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، اتجه الممثلون القانونيون للبنكين، إلى محكمة التنفيذ بجدة، حيث أمهل قاضي التنفيذ في محكمة التنفيذ بجدة رجل الأعمال خمسة أيام قبل تطبيق لوائح نظام التنفيذ وإيقاف خدماته وإصدار أمر قضائي بمنعه من السفر وتطبيق بقية العقوبات الصارمة في حقه، إلا أن رجل الأعمال لم يتجاوب خلال مدة المهلة الممنوحة له، ليصدر قاضي التنفيذ حكما قضائيا بإيقاف خدمات رجل الأعمال ومنعه من السفر حتى يسترد أموال البنكين، ليسترد بعد ذلك البنكين جميع المبالغ المالية الخاصة بهم من رجل الأعمال والتي بلغت (346.220.165) ريال سعودي.
التعليقات
وش دخل اليمنه بيننا قلم ***ويمني عاشق ***
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لان الاموال للبنوك ترجع
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رجل الاعمال يوم قالو له مافي سفر انهبل ورجع الدراهم
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بينما لو يذهب اليهم مواطن حافي فقير منتف للحصول على سلفة 10000 ريال تعال خذ لك مطالبهم عليه أولها ورقة تثبيت راتب خلو اسمه من سما والمبلغ يصبح 20000 ألف عند آخر قسط يسدده لهم بعد اضافة الفوائد عليه .
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ياخي البنك الأول والثاني حقهم كيف يشتكون وأموال العملاء فقط اللي خرجت؟!!😂😂😂😂
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( ع - ب ) هذي ذكرتني بالحروف المتقاطعة لكن الرمز جديد !!! حزر فزر مين ؟؟؟
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وتحقيق شفاف حول كيفية حصول رجل الأعمال على مثل هذا القرض الفلكي وخروجه من البنك بهذه السهولة الى حسابه خصوصآ أننا لانعرف الضمانات التي منح بموجبها وكأنه خرج بعشرين ريال والبنك مايفرط بريال .
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فاذا تمت عملية ارجاع القرض بدون تلك الفوائد فتعتبر العملية سرقة في وضح النهار لأنه في الأساس لم تكن هناك عملية قرض واقراض وانما حرامية وسرقة مبلغ من داخل البنك تحت عملية وواجهة مسمى قرض.لابد من تحقيق.
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قويه و الله قويه قل ايش بكل سهوله سدد للبنك يا ابوي هذه الديون معروف مصيره ديون معدومه و هولاء الاشكال ما تسدد حتى لو راحت السجن هذي 300 مليون مو لعبه
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وفلوسنا كموظفين عند وقاية بعد هروب مجلس الادراة من فين ناخذها كل واحد معه امر التنفيذ حاطه وسط برواز بالمجلس اجانب لهطوا الشركة وانحاشوا ديرتهم والحل والله ما يندرى شلون ناخذ قروشنا
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شين وقوي عين وكذاب ونصاب....
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هذا القرض أوالقروض الفلكية التي منحت لرجل الأعمال من قبل هذين البنكين المتواطئين والعاملين بها الذين سهلو له الحصول عليها ودخولها رصيده عليها فوائد ضخمة ولانعلم هل أرجع القرض بها أو بدونها .
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تعايط بالبشاميل من أعمال وهمية اوقول هات البشت خلاص انكشف المشاريع الوهميه
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البنوك أخذت حقوقها وين الحق عام المشروع نصب واحتيال لماذا لم يكن هناك حكم عليه من حيث النصب والاحتيال والمماطله واسترجاع المبلغ بفوائده الآن المال للمواطنيين وليس للبنك وحده البنك مساهمه وليس لفرد
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سينعم الشعب السعودي بأمر الله وبعونه ويقوة الله سينعم بالخير عند استرداد المبالغ المنهوبه والشواطي المنهوبه والأراضي المنهوبه الخ النهب المنهوب المفترض وستكون خزانة الماليه فل كامل لصالح الشعب قاطبه
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****اكبر عقاري في جده على حد علمي وسوى مخططات بالهبل
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مؤكد هناك دهن سير لمن أقرضه وساعده في الحصول على هذه المبالغ الفلكية من داخل البنكين بحيث تم اعطائهم حصتهم كل ودوره الذي قام به في تسهيل القرض حتى وصوله الى حساب رجل الأعمال قبل استرداده منه مرة اخرى.
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لابد من التحقيق و محاسة المسؤلون في البنكين الذين وافقوا على القرض...! افهموها
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غريب وضع بعض الناس !
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بحكم خبرتي احتكاكي بالتجار الفجّار .. من أخذ مبلغ مليوني أياً كان ولايرغب بالسداد -لأي سبب- ويخاف من ملاحقة الدائنين والسجن ووجع الراس عليه اخراج صـك اعسار، وعيش حياتك وكأن شيئاً لم يكن .
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المقترض فاسد ومن أقرضه فاسدين مثله.المفروض أن لاتتوقف حدود هذه القضية عند استرداد المبالغ وتحصيلها من رجل الأعمال مع بقية عصابته داخل البنكين الذين سهلو له الاقتراض بهذا المبلغ االفلكي الكبير.
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يستمر التحقيق كيف تمت الموافقة على القرض. فيها ان كبيرة
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تعليق ٩ واحد مواطن. هذا صحيح وهذا اللي بلا ابوك ياعقاب مش خلل فقط. فساد الى حد النخاع
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ياسلام احس الان براحه من سنين والواحد كان يشوف امور وفساد وتسلط من رجال اعمال ومدراء النفوذ والسلطة والقوة وجاء دورهم اللان
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طبعا يوجد خلل كبيييير جدا.! فواحد ياخذ 300مليون ريال لمشاريع وهميه.يعنى بإحتيال.!!وواحد ثانى غلبان يريد مئتين الف فقط لبناء سكن يستره ويستره عياله.,لايحصل عليها وينشفوا ريقه وريق الأرض .طبعا يوجد خلل!
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(((((((( افا على الفساد ضارب باطنابه يمين ويسار )))))))
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قولو الحمدلله رب العالمين. علي ديون ومهموم انام الليل بدري واصحى الفجر أجاهد ابي اسددها لكن والله الحياه صارت صعبه نعم صعبه جداً
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عرفناك*** يعني الهياط من فلوس البنوك
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منهو ع ب ؟؟
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والتراخي من القضاء هذا البلى على طول من أول مرة وقف خدماته وجمد حساباته ع شأن يجي وهو صاغر واذا ماجاء أقرب دورية تشيله من بيته مقيد لازم من الحزم مع أهل الفساد المالي والإداري والعقدي والأخلاقي
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كان الله في عون اللي شغالين عندو,اذا بنوك اخذت حقها بطلعان الروح,دا الحال عندنا غالبا الهامور ياكل المواطن الغلبان.
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منهو ع ب ؟؟
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هذولا مايخافون الله .. مايؤمنون بان هناك جنه ونار .. الله واكبر عليهم
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