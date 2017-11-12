سداد 540 ريالا شهريا .. التأمينات : هذه أبرز شروط التسجيل في العمل الحر !

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صحيفة المرصد : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج الدعم المخصص لممارس العمل الحر المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية وتنظيم ممارسي العمل الحر، وتحفيز حصولهم على رخص، والمساهمة في خلق فرص العمل، كما يمكن للموظفين على رأس العمل التقديم على شهادة البرنامج في حال كونهم يمارسون أعمالا حرة، ولفتت إلى أن الدعم يستمر لمدة 24 شهرًا من خلال سداد نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الاختياري لهم، تدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري وفق النسب التالية: المساهمة بـ540 ريالًا شهريًا في السنة الأولى، المساهمة بـ360 ريالًا شهريًا في السنة الثانية وفقا لـ”المدينة” .

ويتم التسجيل في البرنامج بشكل مباشر دون مراجعة مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سيتم إكمال التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة العمل الحر،وسيقوم النظام بإرسال بيانات المشترك مباشرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاعتماد اشتراكه في فرع المعاشات اختياريا، وسيتم التأكيد للمستفيد بإتمام عملية الاشتراك من خلال رسائل الجوال، كما سيتم اعتماد المشترك بشريحة الدخل 3,000 ريال عند التسجيل، وبما يتناسب مع مبلغ الدعم المدفوع من قبل «هدف» شهريًا عن السنة الأولى (540 ريالًا)، ويمكن للمشترك تعديل الفئة في حال رغبته إلى فئة اشتراك أعلى، على ان يتحمل سداد فرق الاشتراك الشهري حسب نظام التأمينات الاجتماعية.