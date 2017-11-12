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شاهد .. هكذا علقت “صحة جازان” على صور الحوامل الجالسات على الأرض في مستشفى صامطة العام !
صحيفة المرصد :نشرت صحة جازان من خلال حسابها على موقع “تويتر”، صورة لصالة الانتظار في مستشفى صامطة العام, بشكلها الجديد، والتي تبيّن وجود عدد من المقاعد المتراصة بجانب بعضها , رداً على صورتين جرى تداولهما على نطاق واسع أمس السبت، لسيدات حوامل يجلسن على الأرض لعدم وجود مقاعد كافية .
وقالت “صحة جازان” أن الصور قديمة، وتم تلافيها بإيجاد صالة مخصصة لانتظار النساء داخل قسم النساء والولادة.
للإيضاح هذه الصور قديمة وقد تم تلافيها بإيجاد صالة مخصصة لانتظار النساء داخل قسم النساء والولادة بالمستشفى وفي حالة وجود ملاحظات نأمل الابلاغ فوراً على الرقم 937 @SaudiMOH937 pic.twitter.com/Vf1Jk7B9Lc
— صحة جازان (@jazan_health) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
38 - حزم2017-11-12 09:04:35
اللي تشتى تولد سريع تقعد على امعرصه ملاحظه العرصه اسم للارض يقول إمرؤا القيس : ( كأن بعر الارام في عرصاتها ) الارام الغزال وعرصاتها الارض
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37 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 09:03:37
كم من مراة تعاني من أثر عملية الولادة بسبب خطأ طبي وكم من ماتن بسبب الولادة اي ماتت وهي تتولد💔
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36 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:56:18
مستحيل احد يجلس على الارض إلا إذا كانن مريضات او حوامل مايستطعن الوقوف طويلا وأكيد اللي واقفات مرافقات مع الحوامل
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35 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:53:42
المستوصفات الخاصة وحتى المستشفيات الحكومية بعضها فيها كراسي لكن من الزحام ما تجد كرسي كلها مليانه ""لكن مدام المستشفيات ضيقه وين تحط الكراسي فيجب توسيع المستشفيات وبناء جديدة كثرو المواطنين والمقيمين
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34 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:49:58
ماندري منهو الصادق هل اللي نشر الصور وان مافيه مقاعد او حقين المستشفى🤔
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33 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:48:51
تعليق 17 عهود انتي اتهمتيهم لو قايله يمكن فتحملي نتيجة اتهامك لهم
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32 - كلنا بريك بن هادي2017-11-12 08:46:48
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31 - القحطاني2017-11-12 08:45:31
بعدين بعض الممرضات من الفلين خاصه ترا منتو بأولياء امورهم تخنقونهم في باص وتراقبونهم في كل مكان خلوهم ياخذون راحتهم اذا بتخافون وتحافظون حافظو على بنات البلد الي خالطينهم في المولاات مع الوافدين
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30 - وشك وشك2017-11-12 08:42:12
لازم يتحاسب مصور الفساد
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29 - القحطاني2017-11-12 08:41:31
وين المدن الطبيه ولا بس احواش فاضيه ومساحات تحولت الى مدن اشباح ياناس ماهوب عيب تستعينون في دول متقدمه طبيا بكل كوادرها مده عشر سنوات لين تأسسون قاعده طبيه تمشون عليها وتعلمون منها تدرون انه اوفررررر
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28 - القحطاني2017-11-12 08:35:14
للاسف الدكاتره والممرضات الاجانب من يشوفون تقاعس المواطن واهماله وتذمره من خدمه ابناء بلاده واخلاقه التجاريه وكأنه يعالجهم على حسابه يسوون نفسه ولا هم من الاساس في دولهم ماهم كذا لكن شافو اللعب اللعب
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27 - كلنا بريك بن هادي2017-11-12 08:32:54
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26 - القحطاني2017-11-12 08:31:26
غيروجميع موظفين الصحه الى بنات وتشوفون كيف الخدمات بتغير والتكلفه بتقل وكيف الاداء والنظافه فيه جامعيات وطبيباات وممرضات مسكوهم الادارات الطبيه ولا حرام الاختلاج مع المواطن وحلال مع الوافد في المولاات
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25 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-12 08:29:10
الممر ليس مكان جيد للانتظار سيما أنه مستشفى عام يحتمل مرور مرضى من أقسام أخرى يبحثون عن قسمهم ويُخشى على الحوامل من التقاطهم فيروسات نظراً لضعف مناعة المرأة الحامل كما هو معروف .
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24 - القحطاني2017-11-12 08:28:30
نعيدونكررالنظافه وتغيير الموظفين في القطاعات الصحيه الى نساء في الاداراات الطبيه ابرك من بعض الفاسدين الي يصرفون ميزانيات ع الفاضي قعدوهم ووظفو البنات الجامعيات ابرك من توظيفهم في المولاات مع الوافدين
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23 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-12 08:26:11
أصلاً حتى لو قالوا أوجدنا ممر آخر وخليناه انتظار ، صالة الانتظار لاتكون ممر بل غرفة واسعة كبيرة ذات تهوية ممتازة ومنقي غبار و بعد يحطون لهم قهوة وموية وتمر إذا أخذنا بالنظر مليارات ميزانية الصحة!
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22 - ما شاء الله2017-11-12 08:25:44
من كثر الانتاج مافي متسع في المستشفى .خففوا
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21 - القحطاني2017-11-12 08:25:36
لو انا لي الراي ماحد يدخل اامستشفى الا بلبس نظيف اما الفوضى والوصاخات شي طبيعي ان الي قدامك بيتقزز من خدمتك لانك ماخدمت نفسك وتنظفت والنظافه ماتكلف وايد تنظف النظافه من الايمان وهي في اسلامنا تنظفووو
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20 - ابو يحيى2017-11-12 08:23:22
كلما اسمع من فتره لفتره جازان في مقدمة الفساد ليش. يحتاج لفتة من ولي العهد حفظه الله.
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19 - القحطاني2017-11-12 08:22:58
النظافه في اللبس وفي كل الحياه أما انك تشوف الزبايل في كل مكان والمطاعم غير نظيفه والمخابز كذلك وكلها تؤدي للامراض وخلط العماله المجهوله مع الناس في جميع مجال الحياه لاكشف طبي وتشغيلهم والنتيجه امراض
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18 - كلنا بريك بن هادي2017-11-12 08:22:26
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17 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-12 08:22:14
جابوا صورة ثانية من غرف الإدارة وقالوا هذيهي انتظار الحوامل 🙃😆 اعوذ بالله .
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16 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-12 08:20:21
هههههه الممر ليس هُو .. موقع الباب حق غرفة الطبيبة في الصورة القديمة على جنب والصورة الجديدة قدام في الأمام .
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15 - القحطاني2017-11-12 08:19:31
في جيزان والمدن التابعه لها لازم توفر المستشفيات العالميه والخدمات الراقيه وفي نفس الوقت لازم يرقى الشعب بالتعليم وتحسين المعيشه وتثقيفهم بالعادات الطيبه والنظافه في الشوارع وتقيد الاشخاص بالنظافه
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14 - المحقق كونان2017-11-12 08:18:03
بنيتنا التحتيه رايحتن فيها وطي
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13 -2017-11-12 08:06:14
شي طبيعي يوجد حتى في مستشفيات العاصمه فما بالك في صامطة
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12 -2017-11-12 08:05:55
ههههههههه الطاسه ضايعه
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11 - وطني الحبيب2017-11-12 08:02:56
للأيضاح ياصحة جازان من خلال شكل الكراسي انكم وضعتوها بعد الفضيحة .. كراسي ما تتعدى قيمة الطقم الثلاثي قيمة ٣٠٠ ريال ما قدرتوا توفروه للمراجعين كل هذي المدة .. وين المليار وأكثر الذي يصرف لصحة جا
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10 -2017-11-12 07:58:04
الوضع طبيعي في الصحة في هذه الجريدة قبل فترة مصورين ممرضات نائمات في أسياب احد المستشفيات
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( عدد التعليقات 31,357 )9 - برق _ الحرم
(((( أحدى النساء في معصمها لايزال اسوار التنويم دليل اجراء عملية ...... وجلوسها على ارض صلبة وباردة فيه خطورة على سلامتها ... نكمل الفروق السبعة ياصحة لم نسمع قط اعتذار من وزارة الصحة للمرضى )))
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( عدد التعليقات 31,357 )8 - برق _ الحرم
((((( طبيا السيب او الطريق غير ملائم لانتظار الحوامل ...... لكثرة المرضى الذين يتنقلون بين العيادات .... و مواصفات المستشفيات في المملكة تلزم بوجود غرف انتظار للسيدات وليس وضعهن في الطريق ))))
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7 - 182017-11-12 07:35:00
الله اكبر الحين عندك ثمانيه كراسي ومن شكلها انها مكسره وتقول الصور قديمه هذا المستشفى يخدم اكثر من محافظه وهجر وقرى وموفر ثمانيه كراسي الوضع صحيح والكل يعلم ياصحه جازان
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( عدد التعليقات 31,357 )6 - برق _ الحرم
((((( الفرق بين الصور واضح من اللوان الجدران والخطوط الحمراء ....... بجانب مدخل العيادة لايوجد كراسي رغم وجود مساحة ..... والكراسي موضوعة خارج استراحة العيادة في السيب ))))
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5 -2017-11-12 07:32:22
اذكرواالله وصلواعلى النبي ماشاءالله من كثرعددالحوامل ادعوالعيالي بصلاح الحال ولكم بالمثل سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر
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4 - هااام2017-11-12 07:32:03
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3 - كلنا بريك بن هادي2017-11-12 07:21:05
عادي الشعب متعود على هذه الامور
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2 - يمني مقيم2017-11-12 07:07:36
يعني كانوا بدائييـن ، ويجلسو على الأرض ؟! الحمد لله أن البعض إلتحق بركب التطور ووضعوا كراسي لو جلس فيها الواحد ربع ساعة لسببت له (بواسير) وبتالي عليه أن يتعالج والعلاج بفلوس،، فكر تجاري بحت هههههههههه
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1 - شغف2017-11-12 07:07:36
هل تعلمون أنهم سيتركون السلبيات ويتجهون للمصور لرفع دعوى علية وزارة الصحة لابد يكون عندها جيش من المحامين لمتابعته المصورين ورفع قضايا عليهم لانهم يفضحون القصور بدل متكون وزارة الصحة تصبح.........
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بواسطة :
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بواسطة : 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
الحمد لله عندنا في بوركينا فاسو لقب الشيخ يطلق فقط على الامام في المسجد...
بواسطة : اللامي
رحمها الله وغفر لها...
بواسطة : واضح
معلمين في النصب مع اقناع الضحية .. تمسى عندهم فهلوه...
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