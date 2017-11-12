شاهد .. هكذا علقت “صحة جازان” على صور الحوامل الجالسات على الأرض في مستشفى صامطة العام !

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صحيفة المرصد :نشرت صحة جازان من خلال حسابها على موقع “تويتر”، صورة لصالة الانتظار في مستشفى صامطة العام, بشكلها الجديد، والتي تبيّن وجود عدد من المقاعد المتراصة بجانب بعضها , رداً على صورتين جرى تداولهما على نطاق واسع أمس السبت، لسيدات حوامل يجلسن على الأرض لعدم وجود مقاعد كافية .

وقالت “صحة جازان” أن الصور قديمة، وتم تلافيها بإيجاد صالة مخصصة لانتظار النساء داخل قسم النساء والولادة.