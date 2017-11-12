شاهد.. شيء غريب على سجادة صلاة “سيدة متوفية” يثير دهشة نشطاء مواقع التواصل !

حجم الخط A A A المرصد 62 6٬155 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسجادة صلاة كانت تستخدمها جدة مواطن متوفية.

ووفقا للصورة، فقد اختفت معالم السجادة في بعض مناطقها من كثرة السجود وتفاعل النشطاء مع الصورة، حيث دعوا بالرحمة للمتوفية، وأن تكون صلاتها في ميزان حسناتها.