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شاهد.. شيء غريب على سجادة صلاة “سيدة متوفية” يثير دهشة نشطاء مواقع التواصل !
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسجادة صلاة كانت تستخدمها جدة مواطن متوفية.
ووفقا للصورة، فقد اختفت معالم السجادة في بعض مناطقها من كثرة السجود وتفاعل النشطاء مع الصورة، حيث دعوا بالرحمة للمتوفية، وأن تكون صلاتها في ميزان حسناتها.
التعليقات
( عدد التعليقات 12,383 )62 - اللامي
رحمها الله وغفر لها
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61 - @@@@@2017-11-12 09:11:57
شيء طبيعي أن أي شيء يستخدم بكثرة يتأثر
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60 -2017-11-12 09:11:06
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( عدد التعليقات 2,412 )59 - ابونواف...
الله يرحمها ويغفر لها
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58 - يمامه2017-11-12 09:04:17
ربي ارحمها رحمة واسعة واسكنها الفردوس الاعلى اللهم امين .
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( عدد التعليقات 12,383 )57 - اللامي
( واسْجدْ واقْتربْ )
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( عدد التعليقات 2,152 )56 - نبرااس
الله يرحمها ويتقبل منها صلاتها,,وين الغرابه في الموضوع؟؟؟؟
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55 - عابر2017-11-12 09:00:56
48 - إخونجي تائب ////// عيب عليك اللي ماترضاها لمحارمك لا ترضاها لمحارم الناس
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54 - حزم2017-11-12 09:00:55
يشهد الله انه كان عند ابوي سجاده مثلها بس لونها احمر الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يابوي انت وامي ويرحم ذا الحرمه ويسكنكم فسيح جناته
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53 -2017-11-12 08:59:51
هذي حلاوة الايمان والقرب من الرحمن الدنيا فانيه ولن يبقى لنا الا العمل الصالح ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم احسن خاتمتنا .
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52 - سوط الحق2017-11-12 08:59:42
صبحان الله.
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51 - مزيقم حسن2017-11-12 08:59:21
مافيه شيء غريب سجادة مستهلكة من كثرة الإستعمال ومكروفة من الغسيل الله يرحم تلك العجوز ويغفر لها انا سيارتي كراسيدا استخدمها من 38 سنة ومرتبتها مقطنة ما صورتها وعرضتها الله يرحمنا برحمته
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50 - راجع قدام2017-11-12 08:56:21
المااااضي ماعندك مشكلة علق واستهزي براحتك ولكن تأكد بأنك سوف تلقي الله بهذا التعليق في صحيفة اعمالك
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49 - راجع قدام2017-11-12 08:53:39
لا اله الا الله .. مثل هذه المراة التي يفتخر بها ابناءها واحفادها وليست التي قضت جل وقتها في الاسواق ومتابعة اخر الموضات . رحمها الله رحمة واسعة
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48 - إخونجي تائب2017-11-12 08:51:28
صباح الورد يا ريما عنوبه الدبدوبه😍😍
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47 - خالد الدوسري2017-11-12 08:46:48
السلام عليكم اتصور هذي من طاعتها لله بين جوارحها علا السجاد
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46 - ملحن شعبي2017-11-12 08:45:07
تشهد لها امام ربها رحمة الله عليها وعلى والدينا واموات المسلمين
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45 -2017-11-12 08:42:02
لاتدرها اذا طلعت منك الكلمة الصدق رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَثَل الذي يرجِع في صَدَقته كمَثَل الكلب يَقِيء ثم يعود في ...
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44 - ღღ2017-11-12 08:41:39
تعال شف الحفيدات يوووه
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43 -2017-11-12 08:39:43
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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42 - هذه الحقيقة2017-11-12 08:38:51
يالله يالله يالله كم أثرت فيني هذه الصورة فعلا هذة الصورة تغني عن مليون محاضرة لآلاف المشايخ واساتذة الجامعات . هنيئاً لها هذه المرأة فعلا تركت أثر ولكن ليس اي أثر ، اللهم اغفرلها ولوالدينا
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41 - ღღ2017-11-12 08:37:13
تعليق مخالف
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40 -2017-11-12 08:36:58
نعايا يبكي الصخور لهذة الرحمة والمغفرة لهَا
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39 - مهاجر الى غرفتي2017-11-12 08:36:23
ساااااااجدة مرت من هنا !!
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38 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:35:43
الحمدلله اني مسلمة المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما
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37 -2017-11-12 08:34:27
بسم الله الرحمن الرحيم. (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) ...
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36 - المااااضي2017-11-12 08:34:15
هذه السجادة اعجاز علمي.
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35 - المااااضي2017-11-12 08:29:36
هاذي مثل مقطع السجادة اللي تصلي من حالها في المسجد😃 حدثني احد الثقاة
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34 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:28:32
جدران الغرفه بالصورة التعبيرية تصلح لكبار وكبيرات السن تقل بيت طين حتى الأرضية
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33 - محمد البادي2017-11-12 08:28:23
الصوره مفبركة تم التعديل عليها بواسطة الفوتوشوب
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32 - أبو سحاااب2017-11-12 08:27:05
الغيبة والنميمة باب من أبواب جهنم ذكرت امرأة عن الرسول كثرة صيامها وصلاتها ولكنها تؤذي الناس بلسانها قال هي في النار وذكرت أخرى بقل صلاتها وصيامها ولكنها تتصدق بالأقط ولا تؤذي أحدا قال هي في الجنة .
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31 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:26:29
شكل السجادة تقل احد زايله من مكان الجلوس ووضع اليدين والراس والله اعلم ويمكن صدق من سجودها كل شيء جايز
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30 - ملفع2017-11-12 08:25:58
ت12/ عادة الجدة أو الجد لا يتخلى عن شيء قديم كان ولا زال يستخدمه سواء كانت سجادة فراش أو عصا أو فنجان أو غيره ويصعب إقناعه بتركه واستبداله بشيء جديد
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29 - المُزن2017-11-12 08:25:41
🍃🍁الله يغفر لهم ويرحمهم ويجمعنا بأجدادنا في الفردوس الأعلى كبار السن في البيت بركة وسعادة ، ياليت كل من عنده كبير في السن يهتموا فيه ويراعونه وياخذون بخاطره ويتحلون بالصبر على ردات فعله العصبية🍁🍃
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28 - مضيع الطريق2017-11-12 08:23:56
الله يرحمها ان شاءالله من أهل الجنه يارب
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27 - كلنا بريك بن هادي2017-11-12 08:23:39
هذه السجاده لها اكثر من 50 سنه و لا حاولت تغيرها ليش السجاده رخيصه
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26 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:23:34
إن شاء الله نفعل مثلها بكثرة السجود من السنن النوافل وقيام الليل بكثرة السجود
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25 - علي. العمري2017-11-12 08:22:40
تعليق مخالف
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24 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 08:22:07
نظرت لسجادتي وماشفت فيها مسحه او شي مختفي منها رغم صلاتي "هذا يدل انهن يكثرن من السجود لذلك تختفي معالم سجاداتهن
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23 - امي2017-11-12 08:21:40
الله يرحمها ويغفر لها وكل اموات المسلمين اجمعين ادعو لهذا الجيل ان تلله يصلح قلوبهم للصلاه والله مقصرين أسأل الله يصلح حالهم
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22 - ابومالك2017-11-12 08:21:07
كلا له اثر في هذه الدنيا وهذه الجده كان لها نعم الاثر الصالح فنيت اجسادهم وبقيت اثارهم
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21 - أبو سحاااب2017-11-12 08:12:32
الصلاة هي النجاة . صلة بين العبد وربه من تركها عامدا فقد كفر . أول ما يحاسب المسلم عن صلاته من أنجته صلاته نجا رحم الله المرأة وتقبل منها .
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20 -2017-11-12 08:10:10
تهببببببببببببببببببببببل الصووور مشكووور آخووووي بآرسلها لكل الناس لمى محمد أغس من جد روووووووووعهـ سبحان الله …. سلمت يمناك اخوووووووووووي تحياتي لكـ
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19 - ღღ2017-11-12 08:08:59
تعليق مخالف
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18 - السهم2017-11-12 08:01:06
ما شاء الله ان شاء الله تشهد لها سجادتها يوم القيامه
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17 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-12 07:57:24
اتوقع والعلم عند الله ◽أثر السجود من كثر الصلاة وليس من قِدَم السجادة التي تبدو غير قديمة❗
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16 -2017-11-12 07:57:18
الله يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين
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15 - محمد الشهري2017-11-12 07:53:29
تعليق 12 كلام سليم هذا قمة النسيان أعوذ الله الشيء لما يكثر عليه الاستخدام هذا تكون ملامحة فى النهاية الله يرحمها برحمه واسعه وعوذ من سوء رعاية الأهل ؟؟؟؟؟!!!!!!!
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( عدد التعليقات 30,626 )14 - قلم الحقيقه
تعليق مخالف
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13 -2017-11-12 07:33:37
الله يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين الصلاة الصلاه عمود الدين من تركها فقد كفر
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( عدد التعليقات 1 )12 - فهد
الله المستعان كل هالسنين ولا احد انتبه وغير لها السجادة بجديد. لا حول ولا قوة الا بالله.
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11 - ميسي2017-11-12 07:32:28
لاتستغربون لاجاء قلم الحقيقه يقول الاخونج صنعوا السجاده
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10 - هااام2017-11-12 07:31:14
استفغر الله واتوب اليه
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9 -2017-11-12 07:28:52
اذكرواالله وصلواعلى النبي كلنانهايتناالموت اهم شي العمل الصالح نسال الله حسن الخاتمةوان يرجم الله اموات المسلمين
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8 -2017-11-12 07:28:26
ويشرق وجهك وتتحسن احوالك ويحترمك الصغير والكبير.. وفي الاخره تزين عملك وتقيك عذاب القبر ومن صلحت صلاته صلح باقي عمله وتلقي ربك وهو راضن عنك.. اللهم اجعلنا من المصلين المحافظين عليها برحمتك يارحيم.
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7 -2017-11-12 07:25:43
صلاتك هي عمادك في النيا تفتح لك الارزاق وينشرح صدرك وتكفيك شر الاشرار وتحميك من المصايب وتثوي لك جهاز مناعتك من الامراض وتحفط بك نفسك واهلك وعيالك من مصايب الدنيا وترفع لك اخلاقك وتزيد في علموك وعلمك
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6 - ابو ساره2017-11-12 07:23:18
الله يعفرلها ويرحمها ويثيبها ويجمعنا وياها بجنته ... اللهم امين
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5 - ابوسيف2017-11-12 07:22:50
رحمها الله وغفرلها ووسع قبرها وتجاوزعنها
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4 - عزوز2017-11-12 07:22:33
يمال الجنه أسئل الله العظيم ان يرحمها ويسكنها الفردوس
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( عدد التعليقات 31,357 )3 - برق _ الحرم
((سُئل ابن عباس: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال: نعم إنه ليس أحد, من الخلق إلا له باب في السماء يصعد فيه عمله_ وينـزل منه رزقه_ فإذا مات بكى عليه مكانه من الأرض الذي كان يذكر الله فيه ويصلي فيه))
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2 - واضح2017-11-12 07:21:37
الله يرحمها ويغفر لها كل عجزنا الله يسكنهم الجنه سجادات الصلاة عمرها اكثر من 20 او 30 سنه وتحصلها تاكل بعض المناطق منها الله يكتب اجرهم ويجزاهم الجنه ماهو مثل جيل بنو علمان ولبرال ما يعرف يصلي
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1 - $2017-11-12 07:21:10
الله يغفرلها ويرحمها 😢
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آخر تعليق
بواسطة :
تعليق مخالف...
بواسطة : 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
الحمد لله عندنا في بوركينا فاسو لقب الشيخ يطلق فقط على الامام في المسجد...
بواسطة : اللامي
رحمها الله وغفر لها...
بواسطة : واضح
معلمين في النصب مع اقناع الضحية .. تمسى عندهم فهلوه...
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