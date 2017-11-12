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عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !
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المرصد 14 1٬928 3 ساعات

صحيفة المرصد -روسيا اليوم: ابتكر علماء من جامعة كولورادو الأمريكية طريقة جديدة تساهم في علاج أمراض السرطان والحد من انتشاره في خلايا الجسم تعتمد على الجوع، إذ قام باحثون بتطوير طريقة جديدة تعتمد على الجوع عبر الحد من وصول الجلوكوز إلى الخلايا السرطانية، باعتباره المادة الحيوية التي تمد الخلايا الخبيثة بالطاقة اللازمة للانقسام، وقللوا بداية من كمية الجلوكوز ثم قطعوه نهائيا عن الخلايا، ولاحظوا أن تعطيل جينات «CDK8» (المسؤولة عن احتياطي الطاقة ولها الفضل في بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة رغم نقص المواد المغذية)، يساعد على الحد من امتصاص الجلوكوز ويقتل الخلايا الخبيثة بشكل عام.

فالعلاج الجيني – بحسب الباحثين – سوف يتيح في القريب العاجل تطوير أساليب جديدة أكثر فعالية في علاج الأورام الخبيثة، وتسريع الإجراءات الطبية في هذا المجال.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 4,429 )
14 - سهم
2017-11-12 11:07:35
ذلك جاء في شرعنا المطهر منذ 1439 سنة ، الصيام ، الصيام ، الصيام ، سبحان الله ، ينكشف كل مدة من الزمن عظمة الدين الإسلامي وعنايته بالانسان وصحته وجسده كما يعتني بروحه ، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين
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( عدد التعليقات 1 )
13 - رهوك
2017-11-12 10:56:46
الله جعل لكل داء دواء الله يوفق اهل الابحاث
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12 - بابا سنفور
2017-11-12 10:07:04
عند اقتراح من معي يقول ان يجب على كل شخص ان يجري فحص سنوي شامل للجسم وان يكون ألزامي فبهذا سوف نوفر الكثير الكثير من العلجات والادوية
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11 - ابو محمد
2017-11-12 10:03:15
البروتينات والسكريات هو الغذاء الرئيسي للسرطان والمحافظه على الاكسجين بحماية الرئتين من الربو فهذا يساعد بنسبة 90 بالمية على الشفاء وموت الخلايا السرطانية والشافي الله وحده
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10 - بابا سنفور
2017-11-12 10:00:29
سبحان اللة كل شئ لازم يعتد على شئ لكي يعيش ويتكاثر مثل الانسان لولا الماء والغذاء لما عاش
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9 - ابو محمد
2017-11-12 09:56:58
قلنا كثيرالسكر الابيض المكرر اللي نستخدمة يوميا هو الصديق الحميم للسرطان عافانا الله والمسلمين اجمعين .. فنصيحة لمن يعاني المرض ان يتبع الاتي الابتعاد عن اللحوم والسكريات وانتبه من قلة الاكسجين بالجسم
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8 - شغف
2017-11-12 09:54:38
صدق الرسول(ص) المعدة بيت الداء والدواء تصدقون الشيباني اول اذا حسيو بصداع أو تعب او إرهاق أو كسل صامو يوم يومين أو ثلاثة صامومعنى صامو ليس اذا اذجاء المغرب كل أكل كنة في رمضان لا إنما يقلل الاكل 95/%
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7 - عادل الوحش
2017-11-12 09:47:31
الله يشفيهم ويعافيهم ويكشف عنهم كل اذى والم
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6 - هنا
2017-11-12 09:10:24
الله يشفي كل مريض يا حي ياقيوم
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5 - مانع القحطاني
2017-11-12 08:57:19
يعني الصيام سبحان الله الغرب يدرون ويحورون ثم يرجعون لتعاليم الإسلام وهم يعلمون أو لايعلمون والمصيبة أن منا من يعتبره من ابحاثهم واستنتاجاتهم ويمجده به وهو موجود عندنا من 1439 سنه
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-12 08:55:16
عن طريق الجوع راح تدهور صحة المريض الى أن يصل للموت هذا الكلام الصح .
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3 -
2017-11-12 08:37:45
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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2 - slmlm
2017-11-12 08:34:40
قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه "صومو تصحو"
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1 - شايب
2017-11-12 08:30:19
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : البرنس

واضحه وصريحه لله يعين...
بواسطة : ابو صادق

للاسف ناس تعلق بكلام خرطي حنا ء وحنا والله يعلم الحال اعقل يا*** وخل حنا وحنا...
بواسطة : ابو يزيد

اسال الله لها الرحمة ون يسكنها الفردزس الاعلى من الجنة...
بواسطة :

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂...
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