عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

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صحيفة المرصد -روسيا اليوم: ابتكر علماء من جامعة كولورادو الأمريكية طريقة جديدة تساهم في علاج أمراض السرطان والحد من انتشاره في خلايا الجسم تعتمد على الجوع، إذ قام باحثون بتطوير طريقة جديدة تعتمد على الجوع عبر الحد من وصول الجلوكوز إلى الخلايا السرطانية، باعتباره المادة الحيوية التي تمد الخلايا الخبيثة بالطاقة اللازمة للانقسام، وقللوا بداية من كمية الجلوكوز ثم قطعوه نهائيا عن الخلايا، ولاحظوا أن تعطيل جينات «CDK8» (المسؤولة عن احتياطي الطاقة ولها الفضل في بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة رغم نقص المواد المغذية)، يساعد على الحد من امتصاص الجلوكوز ويقتل الخلايا الخبيثة بشكل عام.

فالعلاج الجيني – بحسب الباحثين – سوف يتيح في القريب العاجل تطوير أساليب جديدة أكثر فعالية في علاج الأورام الخبيثة، وتسريع الإجراءات الطبية في هذا المجال.