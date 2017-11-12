خروج طائرة “الخطوط السعودية” المتجهة إلى جدة من المدرج أثناء إقلاعها بهولندا ! -صور

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صحيفة المرصد : تعرضت طائرة شحن من طراز “بوينج” مستأجرة من شركة الخطوط الجوية السعودية لخلل في أحد محركاتها، يوم أمس السبت، ما تسبب في خروجها من المدرج أثناء محاولتها الإقلاع من مطار “ماستريخت” بهولندا.

وقالت “الخطوط السعودية” إن الطائرة “بوينج 400-747” تملكها وتشغلها شركة “ماي كارغو أيرلاينز”، مستأجرة من الخطوط السعودية، وأنه يجري حالياً العمل للوقوف على سبب الخلل الذي تعرضت له وفقا لـ”أخبار 24”.

وأبانت أن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار جدة عندما تعرضت للحادث، مبينةً أنه لم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية أو مادية.