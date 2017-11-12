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الرئيسية / خروج طائرة “الخطوط السعودية” المتجهة إلى جدة من المدرج أثناء إقلاعها بهولندا ! -صور

خروج طائرة “الخطوط السعودية” المتجهة إلى جدة من المدرج أثناء إقلاعها بهولندا ! -صور

خروج طائرة “الخطوط السعودية” المتجهة إلى جدة من المدرج أثناء إقلاعها بهولندا ! -صور
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المرصد 14 4٬559 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تعرضت طائرة شحن من طراز “بوينج” مستأجرة من شركة الخطوط الجوية السعودية لخلل في أحد محركاتها، يوم أمس السبت، ما تسبب في خروجها من المدرج أثناء محاولتها الإقلاع من مطار “ماستريخت” بهولندا.

وقالت “الخطوط السعودية” إن الطائرة “بوينج 400-747” تملكها وتشغلها شركة “ماي كارغو أيرلاينز”، مستأجرة من الخطوط السعودية، وأنه يجري حالياً العمل للوقوف على سبب الخلل الذي تعرضت له وفقا لـ”أخبار 24”.

وأبانت أن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار جدة عندما تعرضت للحادث، مبينةً أنه لم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية أو مادية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - ابوفهد
2017-11-12 11:10:48
إن الطائرة “بوينج 400-747” تملكها وتشغلها شركة “ماي كارغو أيرلاينز”، مستأجرة من الخطوط السعودية ماني قادر افهم المالك شركة ماي كارغو ايرلاينز والمؤجر الخطوط السعوديه ****
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13 - الحياة ما هي بعزقه
2017-11-12 11:10:44
المفروض قبل ما يركب الطيار الطائرة يعملوا له فحص ***عن طريق فحص الزفير
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12 - الى مظبوط
2017-11-12 11:03:49
ما هو نعسان بس ممكن***
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11 - مظبوط
2017-11-12 11:00:24
الطيار سعودي بس شكله نعسان
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10 - غريب
2017-11-12 10:58:35
شكل الطيارين هم البنقاله اللي معهم الجنسيه اتوقع امريكية او كنديه
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( عدد التعليقات 1 )
9 - رهوك
2017-11-12 10:53:27
ليش تاجرها الخطوط السعودية والحجوزات على طول مافيه حجز
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8 - مراقب نتظر نصر المظلومين.
2017-11-12 10:23:54
خفضوا الاسعار واضبطوا المواعيد وحسنوا اسلوب تعامل موظفيكم مع الركاب وحسنوا نوعية الخدمات،وبعدها ثقوا انه لن تنحرف عن مسار ولاتبنشر طياره ولا تتعطل،اللى بيصيبكم من دعاء الناس عليكم.خلوهم يدعولكم بالخير
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7 - شلحااااااااااااااااااط //
2017-11-12 10:08:27
لو ،،الطيار يمني تلقى الكابينة كلها **** ومقفلين الكابينة ومطفين الأنوار والطيار ومساعدة في عالم الخمول التام والله يستر الطيارة على وين بتروح يمكن ساحل العاج والا كولمبيا ياخذوا??؟؟ 
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( عدد التعليقات 31,358 )
6 - برق _ الحرم
2017-11-12 09:52:14
(((((( الحمدلله على سلامة الطيارين اذا هم سعوديين او يحملون شعار السعودية .... طالما المشكلة على الارض افضل ماتكون في الاجواء .... او حدثت في مطار_ جدة )))))
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5 - إتــــــــــــــاوي
2017-11-12 09:42:09
لو ان السواق يمني كان أقلع قبل الإقلاع وهبط بعد الهبوط
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4 - كابتن كريم
2017-11-12 09:37:02
اكيد ***الى مكبوبة في المدرج السبب الرئيسي
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3 - يمني مقيم
2017-11-12 09:21:43
لو الطيار يمني ماحصل هكذا
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2 - حزم
2017-11-12 09:13:13
عادي السواق يبي ينطل يابوي كنا ...... ونعرف ذي الحركات
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1 - كلنا بريك بن هادي
2017-11-12 09:00:41
اكيد السواق من الجنسيه الاسبانيه كان مشغول بالجوال
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آخر تعليق
بواسطة : البرنس

واضحه وصريحه لله يعين...
بواسطة : ابو صادق

للاسف ناس تعلق بكلام خرطي حنا ء وحنا والله يعلم الحال اعقل يا*** وخل حنا وحنا...
بواسطة : ابو يزيد

اسال الله لها الرحمة ون يسكنها الفردزس الاعلى من الجنة...
بواسطة :

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂...
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